हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मJanuary Ekadashi 2026: जनवरी में एकादशी कब-कब ? नोट करें षटतिला और जया एकादशी की डेट

January Ekadashi 2026: जनवरी में एकादशी कब-कब ? नोट करें षटतिला और जया एकादशी की डेट

January Ekadashi 2026: एकादशी के स्वामी श्रीहरि हैं, जिनकी कृपा से समस्त मनोकामना पूरी होती है. जनवरी में षटतिला और जया एकादशी का व्रत किया जाएगा, नोट कर लें इनकी डेट, मुहूर्त.

By : जागृति सोनी बरसले | Updated at : 04 Jan 2026 07:11 AM (IST)
January Ekadashi 2026: हिंदू धर्म में एकादशी एक महत्वपूर्ण व्रत है, जिसे करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है और जीवन में सुख-समृद्धि आती है. शास्त्रों के मुताबिक जो भगवान विष्णु की साधना करते हुए एकादशी व्रत और रात्रि जागरण करते हैं उन्हें कई सालों की तपस्या का पुण्य मिलता है. जनवरी में माघ माह की षटतिला एकादशी और जया एकादशी का व्रत किया जाएगा, नोट कर लें इनकी तारीख.

भगवान श्रीकृष्ण ने कहा है जिस तरह नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुड़, सभी ग्रहों में चंद्रमा, यज्ञों में अश्वमेध और देवताओं में भगवान विष्णु श्रेष्ठ हैं, उसी तरह सभी व्रतों में एकादशी का व्रत श्रेष्ठ है.

षटतिला एकादशी – 14 जनवरी 2026

षटतिला एकादशी व्रत के दिन मकर संक्रांति है. षटतिला एकादशी के दिन तिल का बड़ा ही महत्व है. इस दिन तिल का छ: तरीकों से प्रयोग किया जाता है. षटतिला एकादशी के दिन तिल मिश्रित जल से स्नान करने, तिल का उबटन लगाने, तिल से हवन करने, तिल मिश्रित जल का सेवन करने, तिल का भोजन करने और तिल का दान करने का विधान है.

  • तिथि – 13 जनवरी, दोपहर 3.17 – 14 जनवरी 2026, शाम 5.52
  • पूजा मुहूर्त – सुबह 7.15 – सुबह 9.53
  • व्रत पारण समय – सुबह 7.15 – सुबह 9.21, 15 जनवरी

जया एकादशी – 29 जनवरी 2026

इस एकादशी का व्रत विधि-विधान करने से तथा ब्राह्मण को भोजन कराने से व्यक्ति नीच योनि जैसे भूत, प्रेत, पिशाच की योनि से मुक्त हो जाता है.

  • तिथि – 28 जनवरी, शाम 4.35 – 29 जनवरी 2026, दोपहर 1.55
  • पूजा मुहूर्त – सुबह 7.11 – सुबह 9.32
  • व्रत पारण समय – सुबह 7.20 – सुबह 9.20, 30 जनवरी

Magh Month 2026: माघ 4 जनवरी से शुरू, इस माह क्या करें, क्या नहीं

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बर्सले ने माखनलाल यूनिवर्सिटी भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई की है. वर्तमान में Abplive.Com में बतौर कंसल्टेंट धर्म, ज्योतिष, वास्तु और फेंगशुई से जुड़ी खबरों पर कार्य कर रही हैं. इन्हें पत्रकारिता में 8 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं. जागृति सोनी बर्सले ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की. इसके बाद इन्होंने राष्ट्रीय और लाइफस्टाइल खबरों के अलावा वीडियो सेक्शन में बतौर सीनियर प्रोड्यूसर भी लंबे समय तक काम किया है. खाली समय में इन्हें किताबें पढ़ना इन्हें अच्छा लगता है. अध्यात्म में इनकी गहरी रुचि है. लोगों के जीवन को सरल व सुगम बनाने के लिए ये अपने लेखों के माध्यम से प्रेरित करती रहती हैं. इनका मकसद धर्म और ज्योतिष के वैज्ञानिक पहलुओं से लोगों को अवगत कराना ताकि हजारों साल पुराने इस ज्ञान को दैनिक जीवन में अधिक उपयोगी बनाया जा सके. इन्हें संगीत व धार्मिक स्थलों की यात्रा करने का भी शौक है. महिलाओं व बच्चों के विकास के लिए ये जागरुक भी करती रहती हैं.
Published at : 04 Jan 2026 07:11 AM (IST)
