हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मसिर मुर्गे का, कमर शेर की और पूंछ सांप का...श्रीविष्णु का नवगुंजर अवतार, जो 9 जानवरों से मिलकर बना है!

सिर मुर्गे का, कमर शेर की और पूंछ सांप का...श्रीविष्णु का नवगुंजर अवतार, जो 9 जानवरों से मिलकर बना है!

Sri Vishnu Avatar Navagunjar: श्रीविष्णु के नवगुंजर अवतार के बारे में बहुत कम लोग ही जानते हैं. नवगुंजर एक ऐसा जीव जिसका शरीर 9 अलग-अलग जानवरों से मिलकर बना है. जानिए रहस्यमयी अवतार की कहानी.

By : अंकुर अग्निहोत्री | Updated at : 25 Oct 2025 07:04 PM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Navgunjar: भगवान विष्णु के दशावतार और 24 अवतारों में एक अवतार ऐसा भी है, जिसके बारे में बहुत कम ही लोगों को पता है. इस अवतार का नाम नवगुंजर अवतार है. विष्णु के नवगुंजर अवतार का जिक्र किसी भी धार्मिक ग्रंथ या पुराणों में देखने को नहीं मिलता है. 

विष्णु के इस विचित्र अवतार का जिक्र उड़ीसा की लोक कथाओं में ही देखने को मिलता है. कुछ मान्यताओं में नवगुंजर को श्रीकृष्ण का भी अवतार माना जाता है. आइए जानते हैं इस अवतार से जुड़ी रोचक कहानी.

किस धार्मिक ग्रंथ में नवगुंजर का जिक्र

श्रीहरि के नवगुंजर अवतार का वर्णन सिर्फ उड़ीसा की महाभारत में ही देखने को मिलता है, जिसकी रचना 15वीं शताब्दी में जन्में उड़ीसा के आदि कवि कहे जाने वाले श्री सरला दास द्वारा की गई थी. इन्होंने महाभारत के अलावा उड़िया बिलंका रामायण की भी रचना की है. 

इन्होंने जो महाभारत लिखी है, उसकी मूल अवधारणा महर्षि व्यास के महाभारत से ही ली है, लेकिन अपने द्वारा लिखे गए महाभारत में उन्होंने कुछ ऐसी बातों को भी जोड़ा है, जिसका वर्णन मूल महाभारत में कहीं भी देखने को नहीं मिलता है. और नवगुंजर अवतार उन्हीं में से एक है. 

नवगुंजर नौ जीवों से मिलकर बना जानवर

श्री सरला दास द्वारा लिखित महाभारत के मुताबिक, जब अर्जुन निर्वासन के दौरान मणिभद्र की पहड़ियों में तपस्या कर रहे थे, तब अर्जुन ने इस अद्भुत जीव नवगुंजर के दर्शन किए थे. इस विचित्र जीव का शरीर 9 जानवरों से मिलकर बना था और आकर में काफी बड़ा था.

जब अर्जुन की नजर इस विचित्र जीव नवगुंजर पर पड़ी तो उन्होंने डर के कारण हाथों में गांडीव धारण कर लिया. अर्जुन नवगुंजर पर हमला करने वाले ही थे कि उनकी नजर उस जीव के हाथों में कमल के फूल पर चली गई.

अर्जुन ये देख कर समझ गए कि ये जीव अवश्य श्री हरि का अवतार है. सच्चाई से अवगत होते ही श्रीकृष्ण ने उन्हें दर्शन देकर कहा कि, विश्वरूप की ही भांति नवगुंजर भी उनका रूप है. 

नवगुंजर किन नौ जीवों से मिलकर बना है?

  • सर मुर्गे का
  • गर्दन मोर का
  • कूबड़ बेल का
  • कमर शेर की
  • पिछला बायां पैर बाघ का
  • पिछला दायां पैर घोड़े का
  • अगला बायां पैर हाथी का
  • अगला दायां पैर इंसान का
  • पूंछ सांप की

अपने इस अवतार के जरिए श्रीकृष्ण अर्जुन को बताना चाहते थे कि, इतनी विविधताओं के बावजूद एक मनुष्य की रचना की जा सकती है. नवगुंजर को नौ अलग अलग दिशाओं से देखने पर यह इंसानों को अलग अलग दिखाई देता था, किंतु असल में वो प्राणी एक ही था.

इसका मतलब यह है कि, किसी इंसान को देखने का नजरिया अलग अलग हो सकता है, लेकिन वास्तव में वो मनुष्य वही होता है, जो वो है. अर्थात् सत्य एक ही होता है, जिसे ज्ञानी मनुष्य अलग अलग नामों से पुकारता है. 

अद्वैत साहित्य में नवगुजंर का जिक्र

भगवान श्रीहरि के इस अवतार का उल्लेख अद्वैत साहित्य में काफी है. इस विचित्र अवतार की कलाकृति पुरी जगन्नाथ मंदिर में भी स्थिति है. इसके अलावा जगन्नाथ मंदिर के नीलचक्र पर भी नवगुंजर अवतार की आकृति उकेरी गई है, जिसे देखने के लिए लोग देश-विदेश से आते हैं.

इसके साथ ही उड़ीसा में खेले जाने वाले प्राचीन खेल गंजपा में भी नवगुंजर एवं अर्जुन के एक एक पात्र उपस्थित रहते हैं. नवगुंजर को श्रीकृष्ण का विषरूप ही माना जाता है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author अंकुर अग्निहोत्री

अंकुर अग्निहोत्री ज्योतिष और धार्मिक विषय के जानकर हैं, ये बीते एक साल से abplive.com से जुड़े हुए हैं और विभिन्न विषयों पर लेखन कार्य कर रहे हैं. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी भोपाल से पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है. दिल्ली में जन्मे अंकुर अग्निहोत्री को अंक शास्त्र, वैदिक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, स्वप्न शास्त्र में विशेष रुचि रखते हैं. ये डिजीटल प्लेट फॉर्म पर ज्योतिष को लोकप्रिय और इसकी विश्वनीयता को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं, इनका मकसद नई पीढ़ी को ज्योतिष, धर्म और आध्यत्म की शक्ति से रूबरू कराना है. ज्योतिष व धर्म के साथ इनको साहित्य पढ़ने और फिल्में देखने का भी शौक है.
Published at : 25 Oct 2025 06:06 PM (IST)
Tags :
Lord Vishnu Mahabharat #mythology

Frequently Asked Questions

नवगुंजर अवतार क्या है?

नवगुंजर भगवान विष्णु का एक कम ज्ञात अवतार है, जो उड़ीसा की लोक कथाओं में वर्णित है. यह नौ जीवों से मिलकर बना एक विचित्र प्राणी है.

नवगुंजर का उल्लेख कहाँ मिलता है?

नवगुंजर का उल्लेख मुख्य रूप से 15वीं शताब्दी में श्री सरला दास द्वारा रचित उड़ीसा की महाभारत में मिलता है. इसका वर्णन किसी प्राचीन धार्मिक ग्रंथ या पुराण में नहीं है.

नवगुंजर किन नौ जीवों से मिलकर बना है?

नवगुंजर सिर मुर्गे का, गर्दन मोर की, कूबड़ बैल का, कमर शेर की, पिछला बायां पैर बाघ का, पिछला दायां पैर घोड़े का, अगला बायां पैर हाथी का, अगला दायां पैर इंसान का और पूंछ सांप की है.

नवगुंजर अवतार का क्या महत्व है?

श्रीकृष्ण ने इस अवतार के माध्यम से अर्जुन को यह संदेश दिया कि विभिन्नताओं के बावजूद एक ही सत्य होता है, जैसे नवगुंजर एक ही प्राणी है जो अलग-अलग दिशाओं से अलग दिखता है.

क्या नवगुंजर कलाकृतियों में भी दर्शाया गया है?

हाँ, नवगुंजर की कलाकृतियाँ पुरी जगन्नाथ मंदिर में स्थित हैं और जगन्नाथ मंदिर के नीलचक्र पर भी इसकी आकृति उकेरी गई है. यह उड़ीसा के प्राचीन खेल गंजपा में भी मौजूद है.

Embed widget