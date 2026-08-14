Explainerमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मRashifal: राशिफल 14 अगस्त 2026 किस राशि को मिलेगी करियर में सफलता और किसे संभालना होगा रिश्ता? पढ़ें सुरेश श्रीमाली की सटीक भविष्यवाणी

Rashifal: राशिफल 14 अगस्त 2026 किस राशि को मिलेगी करियर में सफलता और किसे संभालना होगा रिश्ता? पढ़ें सुरेश श्रीमाली की सटीक भविष्यवाणी

Rashifal Today 14 August 2026: श्रावण द्वितीया तिथि पर बन रहा ग्रहण दोष! आपकी राशि पर क्या होगा असर? जानिए करियर, धन और पारिवारिक जीवन का पूरा हाल. देखें आज का पंचांग, शुभ चौघड़िया समय.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 14 Aug 2026 06:09 AM (IST)
Preferred Sources

Rashifal Today 14 August 2026: ग्रहों की चाल हर दिन हमारे जीवन में नए बदलाव लेकर आती है. आज श्रावण शुक्ल पक्ष की द्वितीया व तृतीया तिथि का विशेष संयोग बन रहा है. एक तरफ जहां बुधादित्य और परिध जैसे शुभ योग बन रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ सिंह राशि में चन्द्रमा और केतु का 'ग्रहण दोष' भी प्रभाव दिखाएगा.

ऐसे में मेष से लेकर मीन राशि तक के जातकों के करियर, बिजनेस, सेहत और लव लाइफ पर क्या असर पड़ेगा? किस समय शुभ कार्य करना होगा फायदेमंद और किस दिशा की यात्रा लाएगी सौभाग्य? आइए, मशहूर ज्योतिषाचार्य सुरेश श्रीमाली से जानते हैं आज का सटीक दैनिक पंचांग और सभी 12 राशियों का राशिफल!

आज श्रावण शुक्ल पक्ष द्वितीया तिथि शाम 06:47 तक रहेगी, इसके बाद तृतीया तिथि प्रारंभ होगी. पूरे दिन पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र रहेगा.

आज ग्रहों के संयोग से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग और परिध योग का निर्माण हो रहा है. चन्द्रमा पूरे दिन सिंह राशि में विराजमान रहेंगे, जहां चन्द्रमा-केतु का ग्रहण दोष भी बना रहेगा.

  • शुभ समय (चौघड़िया):
  • सुबह 08:15 से 10:15 बजे तक: लाभ-अमृत का चौघड़िया (शुभ कार्य हेतु)
  • दोपहर 01:15 से 02:15 बजे तक: शुभ का चौघड़िया
  • राहुकाल: सुबह 10:30 से 12:00 बजे तक (शुभ कार्य करने से बचें)
  • दिशाशूल / शुभ दिशा: आज पश्चिम दिशा की यात्रा करना शुभ रहेगा.

मेष राशि (Aries)

चन्द्रमा 5th हाउस में: अच्छी स्मरण शक्ति से स्टूडेंट्स की पढ़ाई अच्छी रहेगी.

बिजनेस: कोर्पोरेट बिजनेस मीटिंग में आपको किसी को भी रिप्लाई करते समय थोड़ी सावधानी बरतनी होगी, जल्दबाजी के चलते आप गलत जवाब दे सकते हैं. बिजनेस में आपके द्वारा किए गए प्रयासों का फल आपको प्राप्त होगा, सरकारी काम आपके आसानी से पूरे होंगे. किसी डील संबंधी विचार बन रहा है, तो उसके संदर्भ में उचित सोच-विचार जरूर करें.

करियर ऑफिस में एंप्लॉयड पर्सन अपने किसी कार्य को लेकर कुछ तनावग्रस्त हो सकते हैं. हालांकि दिन मिलाजुला रहेगा; काम समय पर पूरे होंगे और आप जल्दी घर जा सकेंगे. वर्कस्पेस पर दूसरे लोग आपके व्यक्तित्व की तरफ आकर्षित होंगे. किसी वरिष्ठ व्यक्ति का मार्गदर्शन नए द्वार खोल सकता है.

परिवार: संतान से आपको हौसला मिलेगा. परिवार के साथ भोजन करें और अपने विचार शेयर करें; पति-पत्नी के बीच सुखद वातावरण रहेगा. कॉम्पिटिटिव एंड जनरल स्टूडेंट्स अपनी स्टडी में व्यस्त रहेंगे.

लकी कलर: पर्पल । लकी नंबर: 5 । अन लकी नंबर: 1

वृषभ राशि (Taurus)

चन्द्रमा 4th हाउस में: माता से अनबन हो सकती है.

बिजनेस: बिजनेस में ध्यान रखें कि गुस्सा करना परिस्थितियों को बिगाड़ सकता है, बनते कामों में अड़चन आएगी. बिजनेसमैन सिर्फ अधिक मुनाफे को देखकर ही किसी भी डील को फाइनल करने से बचें; किसी भी बिजनेस से जुड़ने से पहले उसके बारे में अच्छे से रिसर्च अवश्य कर लें. ग्रह गोचर विपरीत होने से दिन भर व्यस्तता रहेगी, जिससे थकान और आलस महसूस होगा.

करियर वर्कस्पेस पर किसी के साथ उलझने में हानि ही होगी. व्यर्थ के विवाद से दूरियां बनाकर रखें; दौड़धूप अधिक होगी, इसलिए धैर्य रखें. चन्द्रमा-केतु का ग्रहण दोष होने से एंप्लॉयड पर्सन काम के साथ-साथ डेटा सिक्योरिटी पर ध्यान दें, डेटा लॉस की आशंका है. करियर में अपने आप को पीछे पाएंगे और निराश रह सकते हैं; क्रोध पर नियंत्रण रखें.

परिवार: घर की व्यवस्था को उचित बनाए रखने के लिए कठोर निर्णय न लें, धैर्यपूर्वक परिस्थितियों को सकारात्मक बनाएं. दृष्टिकोण बदलकर जीवन बदलें. कॉम्पिटिटिव एंड जनरल स्टूडेंट्स सफलता पाने के लिए अपनी स्टडी पर ज्यादा ध्यान दें.

लकी कलर: व्हाइट । लकी नंबर: 7 । अन लकी नंबर: 9

मिथुन राशि (Gemini)

चन्द्रमा 3rd हाउस में: दोस्तों के साथ संचार कौशल मजबूत होगा.

बिजनेस: बिजनेस में अपने कार्य को जल्दबाजी की बजाय सहज तरीके से और सोच-समझकर पूरा करने की कोशिश करें, कार्य सुगमता से बनते जाएंगे. परिध योग बनने से व्यावसायिक यात्रा सफल रहेगी और व्यवसाय में वृद्धि होगी. बिजनेसमैन के लिए आय और व्यय की स्थिति बराबर रहेगी—एक हाथ से पैसा आएगा तो दूसरे हाथ से जाने का रास्ता बन जाएगा.

करियर वर्कस्पेस पर थकान महसूस होगी, कॉम्पिटिटर एक्टिव रहेंगे. सीनियर से उलझने से बचना चाहिए, किसी प्रभावशाली व्यक्ति का मार्गदर्शन प्राप्त होगा. एंप्लॉयड पर्सन अपने एक्सपेंडिचर की लिस्ट कम करके धन की बचत करने से संतुष्ट रहेंगे. ऑफिस के किसी खास के साथ समय व्यतीत करने का मौका मिलेगा, हालांकि यह बात ऑफिस में फैल सकती है.

परिवार: यह समय परिवार को समर्पित करने का है, रिश्तों को मधुर बनाए रखने में आपका विशेष प्रयास रहेगा. स्टूडेंट्स अपनी कड़ी मेहनत से मिली पहचान से संतुष्ट रहेंगे.

लकी कलर: ब्राउन । लकी नंबर: 2 । अन लकी नंबर: 4

कर्क राशि (Cancer)

चन्द्रमा 2nd हाउस में: मधुर वाणी से पैतृक संपत्ति के मामले सुलझेंगे.

बिजनेस: बिजनेसमैन के लिए दिन शुभ संकेत लेकर आएगा, किसी बड़ी कंपनी से टाइअप का ऑफर मिल सकता है. कस्टमर को सोच-समझकर ही काम पूरा होने की तारीख दें, क्योंकि कार्य पूरा होने में कुछ शंका है. यदि प्रॉपर्टी परचेज करने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो इच्छानुरूप जगह समझ आ सकती है और डील फाइनल हो सकती है.

करियर एंप्लॉयड पर्सन को आजीविका के क्षेत्र में संघर्ष अधिक करना पड़ सकता है, इसलिए मेहनत से जी न चुराएं. जेलसी करने वालों से बचकर रहना होगा, वे आपका काम बिगाड़ने का प्रयास कर सकते हैं. करियर से संबंधित बातों में जो ठहराव था, वह दूर होकर काम को गति मिलने लगेगी.

परिवार: पारिवारिक सहयोग प्राप्त होगा. वस्तुएं संभालकर रखें, सुरक्षित और जिम्मेदार आर्थिक विकल्प खोजें. आध्यात्म में रुचि बढ़ेगी; परिवार वालों के साथ वक्त बिताएं, अच्छा लगेगा. स्टूडेंट्स नए और पुराने दोस्तों के साथ सोशल मीडिया से जुड़े रहेंगे.

लकी कलर: पिंक । लकी नंबर: 6 । अन लकी नंबर: 8

सिंह राशि (Leo)

चन्द्रमा आपकी राशि में: मन संवेदनशील और कल्पनाशील रहेगा.

बिजनेस: एंसीस्ट्रल (पैतृक) बिजनेस में घर के मुखिया की भावनाओं का सम्मान करते हुए निर्णय लें; काम वही करें जिससे सभी को आप पर गर्व हो. व्यावसायिक व्यवस्था में सुधार हो सकता है, ज्यादातर काम समय पर पूरे होंगे. बिजनेसमैन के लिए दिन अच्छा है, बड़ी डील हाथ लगने की प्रबल संभावना है.

करियर एंप्लॉयड पर्सन की डे स्टार्टिंग अच्छी रहेगी, लेकिन दोपहर तक काम का तनाव बढ़ने से को-वर्कर संग नोक-झोंक की आशंका बढ़ेगी. ऑफिस में चीटर लोगों के प्रभाव में न आकर अपने कार्य में ही ध्यान दें, वही प्रगति दिलाएगा. करियर निर्माण के क्षेत्र में उम्मीद की किरण जग रही है.

परिवार: परिध योग बनने से पारिवारिक जिम्मेदारियों को पूरा करने से मानसिक सुकून मिलेगा, साथ ही धन संबंधी शुभ समाचार मिलेंगे. स्पोर्ट्स पर्सन एंड आर्टिस्ट यदि अकेला या उदास महसूस कर रहे हैं, तो अपने कोच की गाइडेंस लें; आत्मविश्वास बढ़ेगा.

लकी कलर: नेवी ब्लू । लकी नंबर: 1 । अन लकी नंबर: 3

कन्या राशि (Virgo)

चन्द्रमा 12th हाउस में: कमजोर कल्पना शक्ति के कारण नए कॉन्टैक्ट टूट सकते हैं.

बिजनेस: बिजनेस में आर्थिक स्थिति में कुछ उठापटक रहेगी, इसलिए फिजूलखर्ची पर रोक लगाएं. अधिकतम लाभ के लिए किसी महत्वपूर्ण कार्य को तय समय पर पूरा करने का प्रयास नहीं कर सकेंगे. चन्द्रमा-केतु का ग्रहण दोष होने से लोभ में आकर मिलावटी सामान बेचने का विचार आ सकता है, ऐसे विचारों से दूर रहें. सामाजिक संबंधों को मजबूत करने की आवश्यकता है.

करियर नकारात्मक प्रवृत्ति के लोग आपकी आलोचना करेंगे, परंतु चिंता न करें आपका अहित नहीं होगा. मन को केंद्रित कर समय पर काम पूरा करें. एंप्लॉयड पर्सन ऑफिस के रूल्स का पालन करें, उल्लंघन करने पर आर्थिक दंड मिल सकता है.

परिवार: घर के छोटे सदस्यों को अनुशासित रहना होगा; नियमों के विरुद्ध जाने पर पिता और बड़े-बुजुर्गों की नाराजगी झेलनी पड़ सकती है. स्पोर्ट्स पर्सन एंड आर्टिस्ट गलत संगति के प्रभाव में आ सकते हैं, दोस्ती का हाथ सोच-समझकर बढ़ाएं.

लकी कलर: क्रीम । लकी नंबर: 2 । अन लकी नंबर: 9

तुला राशि (Libra)

चन्द्रमा 11th हाउस में: मजबूत इच्छाशक्ति से आय के अनेक स्रोत मिलेंगे.

बिजनेस: बिजनेसमैन मीटिंग में सभी को खुश रखने की कोशिश करें, जहां जरूरत हो वहां थोड़ा सख्त व्यवहार रखें. रुका हुआ सरकारी काम पूरा करने के लिए अच्छा मौका है, लाभ के अवसर मिलेंगे. हालांकि, निर्णय लेने में धैर्य बनाए रखें, वरना धन हानि हो सकती है.

करियर वर्कस्पेस पर कार्यप्रणाली में सुधार करने में सफल होंगे. एंप्लॉयड पर्सन कार्य करते समय अलर्ट रहें और काम को रिचेक जरूर करें. मार्केटिंग एंप्लॉयड पर्सन वर्कलोड के कारण मानसिक तनाव ले सकते हैं, जिसका असर सेहत पर दिखेगा.

परिवार: समाज में मान-सम्मान मिलेगा. घरेलू और कामकाजी महिलाएं घर-परिवार की जिम्मेदारियों को बेहतरीन तरीके से निभाएंगी. स्पोर्ट्स पर्सन एंड आर्टिस्ट नकारात्मक विचारों से घिरकर गलत कार्यों की ओर न बढ़ें, अच्छे लोगों की संगति में रहें.

लकी कलर: गोल्डन । लकी नंबर: 4 । अन लकी नंबर: 1

वृश्चिक राशि (Scorpio)

चन्द्रमा 10th हाउस में: जॉब में आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी.

बिजनेस: परिध योग बनने से वर्तमान समय उपलब्धियों वाला रहेगा, अपनी पूरी मेहनत व ऊर्जा कार्यों में लगा दें. एंसीस्ट्रल बिजनेसमैन अपना अलग नया बिजनेस स्टार्ट करने की प्लानिंग बना सकते हैं. अपने प्रॉडक्ट से महिलाओं का सम्मान करें और ऐसी पंच लाइन न डालें जिससे विवाद हो. आजीविका के नए स्रोत मिलते दिख रहे हैं.

करियर वर्कस्पेस पर समस्याओं को सुलझाने में उच्च अधिकारियों का सहयोग मिलेगा, सहकर्मियों से संबंध सौहार्दपूर्ण रहेंगे. एंप्लॉयड पर्सन जोखिम से न डरें; "डर के आगे जीत है" इस बात को समझकर आगे बढ़ें.

परिवार: पारिवारिक समस्याएं बनी रह सकती हैं, मतभेद संभव है. गृहस्थी में शांति बनाने की कोशिश में सफल होंगे. परिवार के किसी सदस्य के स्वास्थ्य की चिंता रहेगी. स्पोर्ट्स पर्सन एंड आर्टिस्ट प्रैक्टिस को ज्यादा समय दें ताकि परफेक्ट हो सकें.

लकी कलर: ऑरेंज । लकी नंबर: 6 । अन लकी नंबर: 3

धनु राशि (Sagittarius)

चन्द्रमा 9th हाउस में: धार्मिक कार्यों में भागीदारी बढ़ेगी.

बिजनेस: परिध योग बनने से व्यवसाय में आ रही कानूनी अड़चन दूर होगी, व्यापार गति पकड़ेगा और धन लाभ के आसार बनेंगे. यदि कोई डील साइन करने जा रहे हैं तो डॉक्यूमेंट्स ध्यान से पढ़ने के बाद ही हस्ताक्षर करें. लाइफ पार्टनर यदि बिजनेस पार्टनर हैं, तो लाभ होगा.

करियर वर्कस्पेस पर किसी से बातचीत करते समय वाणी पर नियंत्रण रखें. मार्केटिंग एंप्लॉयड पर्सन के लिए दोपहर बाद का समय मिश्रित फलदायी रहेगा.

परिवार: लाइफ पार्टनर के साथ समय बिताएंगे, दांपत्य जीवन सुखमय रहेगा. बाहर जाने का मन बनेगा और पारिवारिक सहयोग मिलेगा. स्टूडेंट्स एकाग्रता के लिए ध्यान लगाएं और इष्ट की आराधना के बाद दिन की शुरुआत करें.

लकी कलर: ब्राउन । लकी नंबर: 8 । अन लकी नंबर: 5

मकर राशि (Capricorn)

चन्द्रमा 8th हाउस में: अनचाही यात्रा से चिंता व भय रहेगा.

बिजनेस: बिजनेस मीटिंग में दूसरों को नीचा दिखाने के चक्कर में लाभदायक मौके हाथ से निकल सकते हैं. अपनी योजनाओं व गतिविधियों को किसी से शेयर न करें. पैसों से जुड़े मामलों और उधार के लेन-देन से बचें. मार्केट में अपने शब्दों पर कंट्रोल रखें, किसी पार्टी के साथ विवाद हो सकता है.

करियर एंप्लॉयड पर्सन ऑफिस में बिना गलती के मन लगाकर काम करें. जॉब सर्चर अपना सीवी (CV) प्रोफेशनल तरीके से तैयार करें. चंद्रमा-केतु का ग्रहण दोष होने से रोजगार में वृद्धि के आसार कम रहेंगे, विवाद से बचें.

परिवार: संतान की सेहत का ख्याल रखें; भावनात्मक और शारीरिक तंदुरुस्ती महत्वपूर्ण है. किसी कारणवश कॉम्पिटिटिव एंड जनरल स्टूडेंट्स का पढ़ाई में मन नहीं लगेगा.

लकी कलर: सिल्वर । लकी नंबर: 2 । अन लकी नंबर: 9

कुंभ राशि (Aquarius)

चन्द्रमा 7th हाउस में: पति-पत्नी के संबंधों में प्रेम बढ़ेगा.

बिजनेस: दिन की शुरुआत में बिजनेसमैन ऊर्जा और आत्मविश्वास से लबरेज रहेंगे, जिससे लिए गए ऑर्डर्स में सफलता मिलेगी. दूरदृष्टि रखकर निर्णय लें, व्यावसायिक यात्रा सफल रहेगी और अप्रत्याशित लाभ हो सकता है. गवर्नमेंट एक्टिविटी से जुड़े बिजनेसमैन को अचानक बड़ा प्रॉफिट या सरकारी डील मिल सकती है.

करियर यदि आप सीनियर हैं तो सभी के साथ एक समान व्यवहार करें. वर्कस्पेस पर अधिकारियों का सहयोग मिलेगा, बेरोजगारी दूर करने के प्रयास सफल होंगे. एंप्लॉयड पर्सन शांत मन और पूरी निष्ठा के साथ काम करें.

परिवार: पारिवारिक व्यापार में बदलाव लाना आवश्यक होगा. बुजुर्गों की सेहत पर ध्यान दें, आप पर पारिवारिक जिम्मेदारी आ सकती है. स्टूडेंट्स शत्रुओं पर विजय हासिल करेंगे, फिर भी सावधानी रखें.

लकी कलर: ऑरेंज । लकी नंबर: 6 । अन लकी नंबर: 4

मीन राशि (Pisces)

चन्द्रमा 6th हाउस में: शत्रुओं पर विजय की क्षमता बढ़ेगी.

बिजनेस: बिजनेसमैन नकारात्मकता से दूर रहें, आपकी सोच ही भविष्य तय करती है. नए कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए नई स्कीम व ऑफर्स निकालें. कर्मचारियों का सकारात्मक रवैया कार्यक्षेत्र की व्यवस्था सुधारेगा. आपकी उपस्थिति और एकाग्रता अनिवार्य है.

करियर ऑफिस में प्रोजेक्ट पर ज्यादा ध्यान दें, इसके पूरे होने से प्रमोशन संभव है. एंप्लॉयड पर्सन की पुराने मित्र से मुलाकात होगी, यादें ताजा होंगी. विवाद से बचने के लिए सभी पक्ष की बात सुनें और सुझावों का ध्यान रखें.

परिवार: बड़े भाई-बहन का फर्ज निभाते हुए छोटी बहन को भावनात्मक सहयोग दें. कॉम्पिटिटिव एंड जनरल स्टूडेंट्स अपने क्षेत्र में सफलता पाने के लिए प्रयासरत रहेंगे.

लकी कलर: येलो । लकी नंबर: 8 । अन लकी नंबर: 1

Tarot Card Rashifal: टैरो राशिफल 14 अगस्त 2026 मिथुन और तुला राशि वालों का चमकेगा भाग्य, मेष को धन लाभ; जानें मेष से मीन का भविष्य

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read More
Published at : 14 Aug 2026 06:04 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Rashifal Aries To Pisces Horoscope 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

धर्म
Rashifal: राशिफल 14 अगस्त 2026 किस राशि को मिलेगी करियर में सफलता और किसे संभालना होगा रिश्ता? पढ़ें सुरेश श्रीमाली की सटीक भविष्यवाणी
राशिफल 14 अगस्त 2026 किस राशि को मिलेगी करियर में सफलता और किसे संभालना होगा रिश्ता? पढ़ें सुरेश श्रीमाली की सटीक भविष्यवाणी
धर्म
Hariyali Teej 2026 Date: हरियाली तीज तिथि दो दिन, 14 या 15 अगस्त कब रखें व्रत ?
हरियाली तीज तिथि दो दिन, 14 या 15 अगस्त कब रखें व्रत ?
धर्म
Shukrawar Upay: 14 अगस्त शुक्रवार को मां लक्ष्मी की पूजा कैसे करें? जान लें शाम के 5 खास उपाय
14 अगस्त शुक्रवार को मां लक्ष्मी की पूजा कैसे करें? जान लें शाम के 5 खास उपाय
धर्म
Rashifal 14 August 2026: कर्क वालों की इस चतुराई से बनेंगे काम, तुला वाले खर्च पर लगाम लगाएं, मेष से मीन तक राशिफल देखें
कर्क वालों की इस चतुराई से बनेंगे काम, तुला वाले खर्च पर लगाम लगाएं, मेष से मीन तक राशिफल देखें
Advertisement

वीडियोज

Pawan Singh की शादी पर Radhe Maa का बड़ा Prediction, 45 की उम्र में मिलेगी Loving Wife!
Ramayana के VFX Trolls पर Ranbir Kapoor का जवाब, बोले- लोग CG Critics बन गए हैं
Pati Brahmachari:😍Isha-Suraj के बीच दिखी केमिस्ट्री, पर इस खुशी के पीछे का राज क्या? #sbs
Bollywood News: संजू-सलमान की जोड़ी! फिल्म में सलमान खान और संजय दत्त का धमाकेदार स्पेशल एक्शन कैमियो देखने को मिलेगा (13.08.26)
Batwara 1947 vs Awarapan 2: Screens की लड़ाई में कौन मारेगा बाजी?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'पहले परमाणु अटैक करेगा पाकिस्तान', इस प्रोफेसर का दावा, पहले की भविष्यवाणियां हुईं सच
'पहले परमाणु अटैक करेगा पाकिस्तान', इस प्रोफेसर का दावा, पहले की भविष्यवाणियां हुईं सच
मध्य प्रदेश
अभिजीत दीपके बोले, 'एक धर्मेंद्र प्रधान के रेजिग्नेशन से क्या...'
अभिजीत दीपके बोले, 'एक धर्मेंद्र प्रधान के रेजिग्नेशन से क्या...'
भोजपुरी सिनेमा
'जिसे चाहा वो मिला नहीं...', पवन सिंह को हुआ था एकतरफा प्यार, एक्ट्रेस को कर चुके डेट
'जिसे चाहा वो मिला नहीं...', पवन सिंह को हुआ था एकतरफा प्यार, एक्ट्रेस को कर चुके डेट
क्रिकेट
श्रीलंका में क्रिकेट मैच के दौरान खिलाड़ियों से विवाद, कोच की मौत से मचा हड़कंप
श्रीलंका में क्रिकेट मैच के दौरान खिलाड़ियों से विवाद, कोच की मौत से मचा हड़कंप
इंडिया
सुखबीर बादल पर हमले को राजनाथ सिंह ने बताया चिंताजनक, बोले- लोकतंत्र में…
सुखबीर बादल पर हमले को राजनाथ सिंह ने बताया चिंताजनक, बोले- लोकतंत्र में…
इंडिया
फैसले से पीछे हटा बार काउंसिल, CJI का विरोध करने वाले लॉ ग्रेजुएट्स से हटाई रोक
फैसले से पीछे हटा बार काउंसिल, CJI का विरोध करने वाले लॉ ग्रेजुएट्स से हटाई रोक
इंडिया
'ये BJP-RSS की मनुवादी सोच का नतीजा', खरगे के शुद्धिकरण वाले बयान पर बोले राहुल गांधी
'ये BJP-RSS की मनुवादी सोच का नतीजा', खरगे के शुद्धिकरण वाले बयान पर बोले राहुल गांधी
इंडिया
विपक्ष का हंगामा, संसद ठप! लोकसभा में 19%, राज्यसभा में 39% काम के साथ खत्म मानसून सत्र
विपक्ष का हंगामा, संसद ठप! लोकसभा में 19%, राज्यसभा में 39% काम के साथ खत्म मानसून सत्र
ENT LIVE
Sunny Deol vs Emraan Hashmi: Batwara 1947 और Awarapan 2 में Screen War तेज
Sunny Deol vs Emraan Hashmi: Batwara 1947 और Awarapan 2 में Screen War तेज
ENT LIVE
Bigg Boss 20 में बड़ा ट्विस्ट, Salman Khan ने खोला ‘Tathas-Two’ का राज, मिलेंगी 2 Lives
Bigg Boss 20 में बड़ा ट्विस्ट, Salman Khan ने खोला ‘Tathas-Two’ का राज, मिलेंगी 2 Lives
ENT LIVE
Mirzapur The Movie का धांसू ट्रेलर, Kaleen Bhaiya और Guddu Pandit फिर आमने-सामने
Mirzapur The Movie का धांसू ट्रेलर, Kaleen Bhaiya और Guddu Pandit फिर आमने-सामने
ABP NEWS
एक घर देखने गया था, और पहुँच गया अस्पताल!
एक घर देखने गया था, और पहुँच गया अस्पताल!
ABP NEWS
डल झील पर तिरंगा लहराया, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने शानदार रैली निकाली।
डल झील पर तिरंगा लहराया, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने शानदार रैली निकाली।
Embed widget