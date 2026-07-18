Lord Shiva Mystery: भगवान शिव के गले में नाग ही क्यों विराजते हैं? जानिए इसके पीछे की पौराणिक कथा
Lord Shiva Mystery: भगवान शिव के गले में नाग क्यों विराजते हैं? जानिए इसके पीछे की पौराणिक कथा, धार्मिक मान्यता, आध्यात्मिक महत्व और ज्योतिषाचार्य नीतिका शर्मा की राय.
Lord Shiva Mystery:भगवान शिव को देवों के देव महादेव कहा जाता है. उनका स्वरूप जितना अद्भुत है, उतना ही रहस्यमयी भी माना जाता है. जटाओं में विराजती मां गंगा, मस्तक पर अर्धचंद्र, शरीर पर भस्म और गले में लिपटा हुआ नाग महादेव का हर रूप गहरा आध्यात्मिक संदेश देता है.
लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर भगवान शिव के गले में नाग ही क्यों विराजते हैं? धार्मिक ग्रंथों और पुराणों में इसके पीछे कई कथाएं और प्रतीकात्मक अर्थ बताए गए हैं.
वासुकी नाग बने महादेव का आभूषण
पौराणिक कथा के अनुसार, भगवान शिव के गले में विराजमान नाग का नाम वासुकी है. समुद्र मंथन के समय वासुकी नाग को मंदराचल पर्वत के चारों ओर लपेटकर रस्सी की तरह उपयोग किया गया था. मंथन के दौरान वासुकी को अत्यधिक कष्ट हुआ. भगवान शिव ने उनकी भक्ति और समर्पण से प्रसन्न होकर उन्हें अपने गले में स्थान दिया. तभी से वासुकी महादेव के आभूषण माने जाते हैं.
काल और मृत्यु पर विजय का प्रतीक
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, नाग को काल और मृत्यु का प्रतीक माना जाता है. भगवान शिव के गले में नाग का विराजमान होना इस बात का संकेत माना जाता है कि महादेव ने काल और मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कर ली है. इसलिए उन्हें महाकाल कहा जाता है.
अहंकार पर नियंत्रण का संदेश
ज्योतिष और आध्यात्मिक दृष्टि से नाग को शक्ति, क्रोध और अहंकार का भी प्रतीक माना जाता है. भगवान शिव का उसे अपने गले में धारण करना यह संदेश देता है कि व्यक्ति को अपनी शक्तियों और भावनाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए, न कि उनका दास बनना चाहिए.
ज्योतिषाचार्य नीतिका शर्मा के अनुसार, भगवान शिव के गले का नाग केवल एक आभूषण नहीं, बल्कि आत्मसंयम, निर्भयता और आध्यात्मिक शक्ति का प्रतीक है. उनका कहना है कि महादेव यह संदेश देते हैं कि जो व्यक्ति अपने भय, क्रोध और अहंकार पर विजय पा लेता है, वही जीवन में वास्तविक सफलता और शांति प्राप्त करता है.
क्या है इसका आध्यात्मिक महत्व?
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, भगवान शिव के गले में नाग का विराजमान होना कई आध्यात्मिक संदेश देता है—
- भय पर विजय पाने की प्रेरणा.
- क्रोध और अहंकार पर नियंत्रण.
- जीवन और मृत्यु के सत्य को स्वीकार करना.
- प्रकृति के सभी जीवों के प्रति समान भाव रखना.
- आत्मसंयम और धैर्य का महत्व समझना.
सावन में क्यों बढ़ जाता है इसका महत्व?
सावन का महीना भगवान शिव की आराधना के लिए सबसे शुभ माना जाता है. इस दौरान भक्त शिवलिंग पर जलाभिषेक करते हैं और महादेव के स्वरूप के हर प्रतीक का महत्व जानने का प्रयास करते हैं. नाग का महत्व भी इसी कारण विशेष रूप से चर्चा में रहता है.
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मिलने वाले लाभ
मान्यता है कि भगवान शिव की श्रद्धापूर्वक पूजा करने और 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का जाप करने से व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा आती है, भय कम होता है और मानसिक शांति प्राप्त होती है. हालांकि यह धार्मिक आस्था का विषय है.
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