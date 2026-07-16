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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मGuru Purnima 2026 Date: 28 या 29 जुलाई, कब है गुरु पूर्णिमा? जानें सही तारीख, शुभ मुहूर्त और पूजा विधि

Guru Purnima 2026 Date: 28 या 29 जुलाई, कब है गुरु पूर्णिमा? जानें सही तारीख, शुभ मुहूर्त और पूजा विधि

Guru Purnima 2026: गुरु पूर्णिमा, 29 जुलाई को मनाया जाएगा यह पावन पर्व. जानें पूजा का सबसे उत्तम मुहूर्त, राहुकाल का समय और इस दिन बनने वाले शुभ संयोग.

Written By : हर्षिका मिश्रा |  Updated at : 16 Jul 2026 05:51 PM (IST)
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Guru Purnima 2026 Shubh Muhurat & Date: हिंदू धर्म में गुरु को भगवान से भी ऊपर का दर्जा दिया गया है. आषाढ़ मास की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा या व्यास पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है. इस साल 2026 में गुरु पूर्णिमा की सही तारीख को लेकर लोग थोड़े असमंजस में हैं.

आइए जानते हैं कि गुरु पूर्णिमा 28 जुलाई को मनाई जाएगी या 29 जुलाई को, साथ ही जानिए क्या है पूजा का शुभ मुहूर्त.

28 या 29 जुलाई, कब है गुरु पूर्णिमा 2026?

पंचांग के अनुसार, इस साल आषाढ़ पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 28 जुलाई 2026 को शाम से हो रही है. लेकिन सनातन धर्म में उदयातिथि (सूर्योदय कालीन तिथि) के आधार पर ही त्योहार मनाने का विधान है. 29 जुलाई को पूर्णिमा तिथि सूर्योदय के समय व्याप्त रहेगी और रात तक चलेगी, इसलिए साल 2026 में गुरु पूर्णिमा का पर्व 29 जुलाई (बुधवार) को मनाया जाएगा.

गुरु पूर्णिमा 2026: तिथि और शुभ मुहूर्त 

हिंदू पंचांग के अनुसार, पूर्णिमा तिथि के प्रारंभ और समापन का समय इस प्रकार है:

  • पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ: 28 जुलाई 2026 को शाम 06:18 बजे से
  • पूर्णिमा तिथि की समाप्ति: 29 जुलाई 2026 को रात 08:05 बजे तक
  • पूजा का सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त (उदयातिथि के अनुसार): 29 जुलाई को सुबह 05:41 AM से सुबह 09:05 AM तक.

29 जुलाई को दोपहर 12:27 PM से 02:08 PM तक राहुकाल रहेगा. शास्त्रों के अनुसार, राहुकाल के दौरान गुरु पूजन या कोई भी शुभ कार्य करने से बचना चाहिए.

इस दिन बन रहे हैं विशेष ज्योतिषीय संयोग

ज्योतिषविदों के अनुसार, 29 जुलाई 2026 को चंद्रमा उत्तराषाढ़ा नक्षत्र और मकर राशि में मौजूद रहेंगे. इसके साथ ही इस दिन गुरु (बृहस्पति) ग्रह की स्थिति भी बेहद मजबूत और सकारात्मक रहेगी. इस शुभ योग में गुरु की पूजा-अर्चना करने से जीवन में सुख, समृद्धि, ज्ञान और मानसिक शांति की प्राप्ति होती है.

गुरु पूर्णिमा पूजन विधि 

यदि आप घर पर गुरु पूजन करना चाहते हैं, तो इस आसान विधि का पालन करें:

स्नान और संकल्प: पूर्णिमा के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र (संभव हो तो पीले या सफेद) धारण करें.

चौकी स्थापित करें: घर के उत्तर-पूर्व कोने (ईशान कोण) में एक चौकी रखें और उस पर पीला या सफेद कपड़ा बिछाएं.

प्रतिमा की स्थापना: चौकी पर महर्षि वेदव्यास, अपने गुरुदेव, या भगवान विष्णु/शिव की तस्वीर स्थापित करें.

पूजन सामग्री: प्रतिमा पर रोली, चंदन, अक्षत, पीले फूल, फल और मिठाई अर्पित करें. गुरु के चरणों का ध्यान कर उन्हें प्रणाम करें.

मंत्र जाप: पूजा के समय 'ॐ गुरुभ्यो नमः' या 'गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु...' मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें.

आरती और आशीर्वाद: अंत में कपूर से गुरु की आरती करें और परिवार के सभी बड़े-बुजुर्गों व गुरुओं के पैर छूकर आशीर्वाद लें.

क्यों मनाई जाती है गुरु पूर्णिमा? 

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इसी पावन तिथि पर चारों वेदों के रचयिता और महाभारत ग्रंथ के लेखक महर्षि कृष्णद्वैपायन व्यास (वेदव्यास जी) का जन्म हुआ था. उन्हें आदिगुरु माना जाता है, इसलिए इस दिन को 'व्यास पूर्णिमा' भी कहा जाता है. इसके अतिरिक्त, इसी दिन भगवान बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था, जिससे बौद्ध धर्म में भी इस दिन का बड़ा महत्व है.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author हर्षिका मिश्रा

हर्षिका मिश्रा, एस्ट्रोलॉजर

हर्षिका मिश्रा ABP Live में ‘ज्योतिष और धर्म’ बीट को कवर करने वाली एक डिजिटल पत्रकार हैं. ज्योतिष शास्त्र में 3 वर्षों के अनुभव के साथ, वे पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक संदर्भ में समझाने और पाठकों तक सटीक एवं संतुलित जानकारी पहुंचाने पर काम करती हैं.

नई दिल्ली स्थित AIMC से ‘टेलीविजन और रेडियो प्रोडक्शन’ में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद, हर्षिका ने मीडिया जगत में अपनी एक विशिष्ट और प्रगतिशील पहचान बनाई है. पिछले एक वर्ष में उन्होंने ज्योतिष और धर्म से जुड़े विषयों पर निरंतर कार्य करते हुए एक स्पष्ट, सरल और भरोसेमंद लेखन शैली विकसित की है.

हर्षिका का कार्य पारंपरिक ज्योतिष को आज के समय की जरूरतों से जोड़ना है. वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष (Numerology), वास्तु शास्त्र और शकुन शास्त्र जैसे विषयों को केवल भविष्यवाणी तक सीमित नहीं रखतीं, बल्कि उन्हें Gen-Z की सोच, करियर से जुड़े निर्णयों और रिलेशनशिप की समझ के साथ एकीकृत करती हैं. उनका फोकस जटिल ज्योतिषीय अवधारणाओं को सरल, व्यावहारिक और उपयोगी रूप में प्रस्तुत करने पर रहता है.

वे मानती हैं कि ज्योतिष का उद्देश्य भय फैलाना नहीं, बल्कि व्यक्ति को सही समय (Timing) की समझ देकर बेहतर और संतुलित निर्णय लेने में सक्षम बनाना है. अपनी स्क्रिप्ट लेखन और वीडियो प्रोडक्शन की समझ के जरिए वे ग्रहों के गोचर और धार्मिक विश्लेषणों को एक ‘प्रैक्टिकल गाइड’ के रूप में प्रस्तुत करती हैं, जिससे पाठक उन्हें अपने जीवन में उतार सकें.

उनका लेखन श्रीमद्भगवद्गीता के कर्म सिद्धांत से प्रेरित है, जो जीवन में संतुलन और जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ने का संदेश देता है. ज्योतिष और पत्रकारिता के अलावा, हर्षिका की रुचि संगीत, साहित्य और यात्राओं में है, जो उनके दृष्टिकोण को गहराई और विविधता प्रदान करती हैं.

हर्षिका का उद्देश्य ज्योतिष को अंधविश्वास के दायरे से बाहर निकालकर एक समझदारीपूर्ण, व्यावहारिक और जीवनोपयोगी मार्गदर्शक के रूप में स्थापित करना है.
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Published at : 16 Jul 2026 05:51 PM (IST)
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