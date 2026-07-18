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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मRashifal 19 July 2026: रविवार को ग्रहों की चाल किन राशियों के लिए बनेगी मुसीबत, मेष से मीन राशि तक देखें राशिफल

Rashifal 19 July 2026: रविवार को ग्रहों की चाल किन राशियों के लिए बनेगी मुसीबत, मेष से मीन राशि तक देखें राशिफल

Rashifal 19 July 2026: आज का दैनिक राशिफल, कैसा रहेगा मेष से मीन राशि का भाग्य और ग्रहों का गोचर? जानिए ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा से आज रविवार का पूरा भविष्यफल, व्यापार, सेहत और नौकरी का हाल.

Written By : ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा |  Edited By: Jagariti Soni |  Updated at : 18 Jul 2026 06:38 PM (IST)
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Rashifal 19 July 2026: आज 19 जुलाई 2026 दिन रविवार है.पंचांग के अनुसार आषाढ़ शुक्लपक्ष पंचमी तिथि सुबह 07 बजकर 22 मिनट तक रहेगा, उपरांत षष्ठी तिथि आरम्भ हो जाएगी.सूर्योदय कालीन ग्रहों की बात करें तो शनि मीन में राशि है,राहु कुम्भ राशि विराजमान रहेगे,मंगल वृषभ राशि में रहेगे,देव गुरु बृहस्पति और सूर्य कर्क राशि में बुध मिथुन राशि में रहेगे केतु और शुक्र सिंह राशि में संचरण करेगे.

चंद्रमा कन्या राशि में संचरण करेगे,आज का दिन कैसा रहेगा अगर आप जानना चाहते है,तो चिंता नहीं करे आपकी राशि पर पड़ने वाले ग्रह तथा नक्षत्रों के प्रभाव कैसा,रहेगा,आइए जानते है, ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा से मेष से लेकर मीन राशि के लिए आज का दिन कैसा रहेगा.

मेष राशि

  • पारिवारिक जीवन: आज का दिन पारिवारिक दृष्टि से सुखद रहने वाला है. आज चंद्रमा आपके राशि के छठे भाव में संचरण करेंगे, परिवार के सदस्यों के साथ आपका तालमेल पहले से बेहतर रहेगा. घर में किसी शुभ कार्य या छोटी-सी खुशी का माहौल बन सकता है. महिलाएं आज अपनी जिम्मेदारियों के बीच खुद के लिए समय निकालने में सफल रहेंगी, जिससे उनका मन प्रसन्न रहेगा. बच्चों के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा. यदि लंबे समय से कहीं घूमने का विचार बना रहे थे तो आज परिवार के साथ बाजार या किसी मनोरंजन स्थल पर जा सकते हैं.
  • व्यापार और नौकरी: व्यापार करने वाले जातकों के लिए आज का दिन लाभदायक रहेगा. व्यवसाय का विस्तार करने की आपकी योजना सफल हो सकती है और नए ग्राहकों से अच्छा लाभ मिलने की संभावना है. यदि किसी नए प्रोजेक्ट या निवेश पर विचार कर रहे हैं तो अनुभवी लोगों की सलाह लेना लाभदायक रहेगा. नौकरीपेशा लोगों को अपनी मेहनत का अच्छा परिणाम मिलेगा.
  • करियर और शिक्षा: विद्यार्थियों के लिए दिन अनुकूल रहेगा. पढ़ाई में शिक्षकों का पूरा सहयोग मिलेगा और कठिन विषयों को समझने में आसानी होगी. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को नियमित अभ्यास से लाभ मिलेगा.
  • स्वास्थ्य: स्वास्थ्य सामान्य से बेहतर रहेगा. मानसिक तनाव कम होगा और ऊर्जा बनी रहेगी. नियमित व्यायाम और संतुलित भोजन आपको पूरे दिन सक्रिय रखेगा.
  • आर्थिक स्थिति: आर्थिक मामलों में दिन मजबूत रहेगा. व्यापार से अच्छा धन लाभ होने के कारण आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा. यदि कहीं धन निवेश करने की योजना है तो सोच-समझकर निर्णय लें.
  • प्रेम जीवन: प्रेम संबंधों में मधुरता बनी रहेगी. जीवनसाथी के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा और आपसी समझ मजबूत होगी. अविवाहित लोगों की किसी खास व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है.
  • लकी अंक: 9
  • लकी रंग: लाल
  • उपाय: हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करें तथा "ॐ हनुमते नमः" मंत्र का 11 बार जाप करें.

वृष राशि

  • पारिवारिक जीवन: आज चंद्रमा आपके राशि के पंचम भाव में संचरण करेंगे, आज का दिन परिवार के लिए शुभ संकेत लेकर आया है. लंबे समय से चली आ रही पारिवारिक परेशानियां धीरे-धीरे समाप्त होंगी. माता-पिता का आशीर्वाद आपके हर कार्य में सफलता दिलाएगा. जीवनसाथी के साथ रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी और आपसी गलतफहमियां दूर होंगी. घर में किसी विशेष आयोजन या धार्मिक कार्यक्रम की रूपरेखा बन सकती है. गुरुजनों या किसी सम्मानित व्यक्ति का घर आगमन होने से वातावरण सकारात्मक रहेगा.
  • व्यापार और नौकरी: कार्यक्षेत्र में आज आपकी मेहनत रंग लाएगी. व्यापार में रुके हुए कार्य पूरे होंगे और नए अवसर प्राप्त होंगे. यदि कोई पुराना सौदा अटका हुआ था तो उसके पूरे होने की संभावना है. नौकरी करने वालों को अधिकारियों का सहयोग मिलेगा. वकालत, प्रशासन और प्रबंधन से जुड़े लोगों के लिए दिन विशेष रूप से लाभदायक रहेगा. महत्वपूर्ण मामलों में सफलता मिलने से आत्मविश्वास बढ़ेगा.
  • करियर और शिक्षा: करियर में आगे बढ़ने के लिए आज का दिन महत्वपूर्ण साबित हो सकता है. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को अच्छी खबर मिल सकती है. उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों को शिक्षकों का मार्गदर्शन मिलेगा. नए कौशल सीखने की इच्छा रखने वाले लोगों के लिए भी समय अनुकूल रहेगा.
  • स्वास्थ्य: स्वास्थ्य पहले से बेहतर रहेगा. यदि लंबे समय से किसी बीमारी से परेशान थे तो राहत मिलने की संभावना है. नियमित दिनचर्या और पर्याप्त आराम आपको स्वस्थ बनाए रखेंगे. मौसम के अनुसार खान-पान का ध्यान रखें.
  • आर्थिक स्थिति: आर्थिक दृष्टि से दिन संतोषजनक रहेगा. रुका हुआ धन वापस मिलने की संभावना है. आय के नए स्रोत बन सकते हैं, जिससे भविष्य की योजनाओं को गति मिलेगी. खर्चों पर नियंत्रण बनाए रखना आपके लिए लाभदायक रहेगा.
  • प्रेम जीवन: वैवाहिक जीवन में प्रेम और विश्वास बढ़ेगा. जीवनसाथी के साथ बिताया गया समय रिश्ते को और मजबूत बनाएगा. अविवाहित लोगों के लिए विवाह संबंधी सकारात्मक समाचार मिलने के योग हैं.
  • लकी अंक: 6
  • लकी रंग: सफेद
  • उपाय: मां लक्ष्मी को सफेद पुष्प अर्पित करें और जरूरतमंद व्यक्ति को चावल या दूध का दान करें.

मिथुन राशि

  • पारिवारिक जीवन: आज का दिन मिश्रित परिणाम देने वाला रहेगा. आज चंद्रमा आपके राशि के चौथे भाव में संचरण करेंगे, परिवार के सदस्यों का सहयोग मिलेगा, लेकिन कुछ घरेलू जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं. माता-पिता के साथ किसी धार्मिक स्थल की यात्रा का योग बन रहा है, जिससे मन को शांति मिलेगी. भाई-बहनों का सहयोग आपके महत्वपूर्ण कार्यों को पूरा करने में सहायक होगा. घर का वातावरण सामान्य रहेगा और परिवार के साथ बिताया गया समय आपको मानसिक संतोष देगा.
  • व्यापार और नौकरी: व्यापार में अच्छा धन लाभ होने की संभावना है, लेकिन सफलता के लिए अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ेगी. नए व्यापारिक संपर्क भविष्य में लाभदायक साबित हो सकते हैं. नौकरीपेशा लोगों के लिए आज का दिन व्यस्त रहेगा. कार्यालय में किसी बड़े प्रोजेक्ट को लेकर चर्चा हो सकती है, जिसमें आपकी भूमिका महत्वपूर्ण रहेगी. अपने कार्य को समय पर पूरा करने का प्रयास करें.
  • करियर और शिक्षा: विद्यार्थियों के लिए दिन अनुकूल रहेगा. सहपाठियों का सहयोग मिलने से अधूरे कार्य पूरे होंगे. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों को निरंतर अभ्यास जारी रखना चाहिए. करियर में बदलाव की सोच रहे लोगों को जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचना चाहिए. नई जानकारी और कौशल सीखना भविष्य के लिए लाभदायक रहेगा.
  • स्वास्थ्य: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन जिन लोगों को मधुमेह या मीठा खाने से संबंधित समस्या है, उन्हें विशेष सावधानी बरतनी चाहिए. पर्याप्त पानी पिएं और नियमित व्यायाम करें. मानसिक तनाव से बचने के लिए योग और ध्यान लाभदायक रहेगा.
  • आर्थिक स्थिति: आर्थिक मामलों में दिन अच्छा रहेगा. व्यापार से लाभ मिलेगा और आय में वृद्धि के संकेत हैं. हालांकि बढ़ते खर्चों पर नियंत्रण रखना आवश्यक होगा. निवेश से पहले सभी पहलुओं पर विचार करें.
  • प्रेम जीवन: प्रेम संबंधों में विश्वास बनाए रखें. जीवनसाथी के साथ मधुर व्यवहार रिश्तों को मजबूत करेगा. अविवाहित लोगों की किसी नए व्यक्ति से सार्थक मुलाकात हो सकती है.
  • लकी अंक: 5
  • लकी रंग: हरा
  • उपाय: भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें और "ॐ गं गणपतये नमः" मंत्र का 21 बार जाप करें.

कर्क राशि

  • पारिवारिक जीवन: आज का दिन पारिवारिक दृष्टि से अत्यंत शुभ रहने वाला है. आज चंद्रमा आपके राशि के तीसरे भाव में संचरण करेंगे, परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम और आपसी विश्वास बढ़ेगा. यदि पैतृक संपत्ति को लेकर कोई विवाद चल रहा था तो उसका समाधान मिलने की संभावना है. माता-पिता का स्नेह और आशीर्वाद आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा. जीवनसाथी का सहयोग हर कार्य में मिलेगा और दांपत्य जीवन सुखद रहेगा. बच्चे अपनी उपलब्धियों से आपका मन प्रसन्न करेंगे.
  • व्यापार और नौकरी: व्यापार से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन लाभदायक रहेगा. यदि आप प्रॉपर्टी में निवेश करने की योजना बना रहे हैं तो कोई अच्छा अवसर मिल सकता है. नए व्यापारिक समझौते भविष्य में लाभ देंगे. नौकरीपेशा लोगों को अपने कार्यों में सफलता मिलेगी और वरिष्ठ अधिकारी आपके काम की सराहना कर सकते हैं.
  • करियर और शिक्षा: छात्रों के लिए दिन सकारात्मक रहेगा. पढ़ाई में मन लगेगा और कठिन विषयों को समझने में आसानी होगी. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को निरंतर मेहनत का अच्छा परिणाम मिलने की उम्मीद है. करियर में आगे बढ़ने की इच्छा रखने वाले युवाओं को अनुभवी लोगों का मार्गदर्शन प्राप्त होगा.
  • स्वास्थ्य: स्वास्थ्य सामान्य से बेहतर रहेगा. मानसिक तनाव कम होगा और आध्यात्मिक गतिविधियों में रुचि बढ़ने से मन शांत रहेगा. नियमित योग और संतुलित भोजन आपके लिए लाभदायक रहेगा.
  • आर्थिक स्थिति: आर्थिक दृष्टि से दिन मजबूत रहेगा. प्रॉपर्टी या निवेश से लाभ मिलने के संकेत हैं. आय के नए स्रोत बनने की संभावना है. हालांकि अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण बनाए रखना बेहतर रहेगा.
  • प्रेम जीवन: प्रेम संबंधों में मधुरता बनी रहेगी. जीवनसाथी के साथ भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा. अविवाहित लोगों को किसी विशेष व्यक्ति से मिलने का अवसर मिल सकता है.
  • लकी अंक: 2
  • लकी रंग: सफेद
  • उपाय: भगवान शिव को जल अर्पित करें और "ॐ नमः शिवाय" मंत्र का 108 बार जाप करें.

सिंह राशि

  • पारिवारिक जीवन: आज चंद्रमा आपके राशि के दूसरे भाव में संचरण करेंगे, आज परिवार में खुशी और उत्साह का वातावरण बना रहेगा. जीवनसाथी के साथ रिश्तों में मधुरता आएगी और पुराने मतभेद समाप्त होंगे. बच्चों के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा, हालांकि उनकी किसी जिद को धैर्य और प्रेम से समझाना बेहतर रहेगा. परिवार के वरिष्ठ सदस्यों का मार्गदर्शन आपके लिए लाभदायक साबित होगा. घर में सुख-सुविधाओं से जुड़ी किसी वस्तु की खरीदारी भी हो सकती है.
  • व्यापार और नौकरी: कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट और भवन निर्माण से जुड़े लोगों के लिए दिन विशेष रूप से लाभदायक रहेगा. किसी बड़े प्रोजेक्ट या नए ऑफर से आर्थिक लाभ मिलने की संभावना है. नौकरीपेशा लोगों के लिए स्थान परिवर्तन या नई जिम्मेदारी मिलने के संकेत हैं. राजनीति से जुड़े लोगों को कोई अच्छी खबर मिल सकती है, जिससे उनका प्रभाव बढ़ेगा.
  • करियर और शिक्षा: विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा रहेगा. पढ़ाई में एकाग्रता बनी रहेगी और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को सकारात्मक परिणाम मिलने के संकेत हैं. करियर में आगे बढ़ने के लिए नए अवसर मिल सकते हैं. अपनी प्रतिभा का सही उपयोग करने का प्रयास करें.
  • स्वास्थ्य: स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. ऊर्जा और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी. नियमित व्यायाम और संतुलित भोजन आपको पूरे दिन सक्रिय रखेंगे. पर्याप्त पानी पीना और समय पर आराम करना भी आवश्यक होगा.
  • आर्थिक स्थिति: आर्थिक मामलों में दिन अनुकूल रहेगा. आय में वृद्धि होगी और लंबे समय से रुके हुए कार्य पूरे होने से आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. हालांकि बड़े खर्च करने से पहले बजट का ध्यान रखें.
  • प्रेम जीवन: लव लाइफ में रोमांस बना रहेगा. प्रेमी-प्रेमिका एक-दूसरे के साथ यादगार समय बिताएंगे. विवाहित लोगों के रिश्तों में विश्वास और प्रेम बढ़ेगा.
  • लकी अंक: 1
  • लकी रंग: सुनहरा (गोल्डन)
  • उपाय: सूर्य देव को तांबे के पात्र से जल अर्पित करें और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें.

कन्या राशि

  • पारिवारिक जीवन: आज चंद्रमा आपके राशि के पहले भाव में संचरण करेंगे, आज परिवार में सुख और शांति बनी रहेगी. लंबे समय से चली आ रही किसी घरेलू समस्या का समाधान मिलने से सभी सदस्य राहत महसूस करेंगे. जीवनसाथी का सहयोग हर निर्णय में मिलेगा और बच्चों के साथ कहीं घूमने या पिकनिक का कार्यक्रम बन सकता है. परिवार के साथ बिताया गया समय रिश्तों को और मजबूत बनाएगा. धार्मिक कार्यों में भाग लेने से घर का वातावरण सकारात्मक रहेगा.
  • व्यापार और नौकरी: रोजगार की तलाश कर रहे लोगों के लिए आज नए अवसर मिल सकते हैं. व्यापार में लाभ होने से आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. यदि किसी नए कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं तो समय अनुकूल है. नौकरीपेशा लोगों को अपने कार्यों में सफलता मिलेगी और अधिकारियों का सहयोग प्राप्त होगा. काम के सिलसिले में दूसरे शहर की यात्रा भी करनी पड़ सकती है, जो भविष्य में लाभदायक सिद्ध होगी.
  • करियर और शिक्षा: विद्यार्थियों के लिए दिन शुभ रहेगा. पढ़ाई में मन लगेगा और शिक्षकों का सहयोग मिलेगा. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों को अपनी मेहनत जारी रखनी चाहिए. नए कौशल सीखने और करियर में आगे बढ़ने के लिए समय अनुकूल है.
  • स्वास्थ्य: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. यदि लंबे समय से किसी परेशानी से जूझ रहे थे तो राहत मिलने की संभावना है. नियमित दिनचर्या, पौष्टिक भोजन और पर्याप्त नींद आपके स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखेगी.
  • आर्थिक स्थिति: आज आर्थिक मामलों में सकारात्मक परिणाम मिलेंगे. कर्ज से राहत मिलने की संभावना है और आय के नए स्रोत विकसित हो सकते हैं. निवेश संबंधी फैसले सोच-समझकर लेना लाभदायक रहेगा.
  • प्रेम जीवन: वैवाहिक जीवन सुखद रहेगा. जीवनसाथी के साथ आपसी समझ और प्रेम बढ़ेगा. अविवाहित लोगों के लिए अच्छे रिश्ते आने की संभावना है. प्रेम संबंधों में विश्वास बनाए रखें.
  • लकी अंक: 7
  • लकी रंग: हरा
  • उपाय: भगवान गणेश को दूर्वा और मोदक अर्पित करें तथा किसी जरूरतमंद छात्र को पढ़ाई की सामग्री दान करें.

तुला राशि

  • पारिवारिक जीवन: आज चंद्रमा आपके राशि के द्वादश भाव में संचरण करेंगे, आज का दिन परिवार में खुशियां लेकर आएगा. घर का वातावरण आनंदमय रहेगा और सभी सदस्य एक-दूसरे के साथ प्रेमपूर्वक समय बिताएंगे. किसी रिश्तेदार के घर आने की शुभ सूचना मिलने से परिवार में उत्साह का माहौल रहेगा. बच्चों का सहयोग आपके कार्यों को आसान बनाएगा और उनकी अच्छी परवरिश पर आपको गर्व महसूस होगा. यदि परिवार में किसी सदस्य के विवाह की बात चल रही है तो सकारात्मक समाचार मिल सकता है.
  • व्यापार और नौकरी: व्यापार करने वाले जातकों के लिए आज का दिन अत्यंत लाभदायक रहेगा. किसी बड़े सौदे से अच्छा धन लाभ होने की संभावना है. यदि नया घर, फ्लैट या कार्यालय खरीदने की योजना बना रहे हैं तो मनचाही डील मिल सकती है. नौकरीपेशा लोगों को अपने कार्यों में सफलता मिलेगी और वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग प्राप्त होगा.
  • करियर और शिक्षा: विद्यार्थियों के लिए दिन अनुकूल रहेगा. पढ़ाई में एकाग्रता बनी रहेगी और शिक्षकों का सहयोग मिलेगा. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को निरंतर अभ्यास का लाभ मिलेगा. करियर में नई दिशा तलाश रहे युवाओं को अच्छे अवसर प्राप्त हो सकते हैं.
  • स्वास्थ्य: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. मानसिक तनाव कम होगा और दिनभर ऊर्जा बनी रहेगी. संतुलित भोजन और नियमित व्यायाम आपके स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखेंगे. अधिक देर तक जागने से बचें.
  • आर्थिक स्थिति: आर्थिक दृष्टि से दिन बेहद शुभ रहेगा. व्यापार में लाभ होने से आय बढ़ेगी और भौतिक सुख-सुविधाओं में वृद्धि होगी. यदि निवेश करने का विचार है तो अनुभवी व्यक्ति की सलाह लेकर आगे बढ़ें.
  • प्रेम जीवन: प्रेम संबंधों में मधुरता बनी रहेगी. विवाहित जीवन सुखद रहेगा और जीवनसाथी के साथ रोमांटिक पल बिताने का अवसर मिलेगा. अविवाहित लोगों के लिए विवाह का अच्छा प्रस्ताव आ सकता है.
  • लकी अंक: 4
  • लकी रंग: नीला
  • उपाय: माता लक्ष्मी की पूजा करें और सुगंधित इत्र या सफेद मिठाई का दान करें.

वृश्चिक राशि

  • पारिवारिक जीवन: आज चंद्रमा आपके राशि के एकादश भाव में संचरण करेंगे, आज परिवार का वातावरण सकारात्मक रहेगा. घर के बड़े सदस्यों का सहयोग आपके लिए प्रेरणादायक रहेगा. बच्चों की ओर से कोई सुखद समाचार मिल सकता है, जिससे मन प्रसन्न रहेगा. यदि परिवार में किसी विषय को लेकर मतभेद चल रहा था तो बातचीत के माध्यम से उसका समाधान निकल सकता है. परिवार के साथ बिताया गया समय आपको मानसिक शांति देगा.
  • व्यापार और नौकरी: आज कार्यक्षेत्र में आपकी प्रतिभा खुलकर सामने आएगी. नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को अच्छा अवसर मिल सकता है. यदि आप मीडिया, राजनीति या सार्वजनिक जीवन से जुड़े हैं तो आपकी कार्यशैली की प्रशंसा होगी. विरोधियों पर आपकी बात प्रभावी रहेगी और समाज में आपका सम्मान बढ़ेगा. व्यापारियों को भी लाभ मिलने की संभावना है.
  • करियर और शिक्षा: छात्रों के लिए दिन बेहद अच्छा रहेगा. पढ़ाई में मन लगेगा और छात्र जीवन से जुड़ी परेशानियों का समाधान होगा. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को मेहनत का अच्छा परिणाम मिलने के संकेत हैं. नई तकनीक या विषय सीखने का अवसर मिल सकता है.
  • स्वास्थ्य: स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. मानसिक रूप से आप पहले से अधिक मजबूत महसूस करेंगे. योग और ध्यान करने से एकाग्रता बढ़ेगी. खान-पान में संतुलन बनाए रखें और पर्याप्त पानी पिएं.
  • आर्थिक स्थिति: आज अचानक धन लाभ मिलने की संभावना है. रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है या किसी पुराने निवेश से लाभ प्राप्त हो सकता है. आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, लेकिन अनावश्यक खर्चों से बचना बेहतर रहेगा.
  • प्रेम जीवन: प्रेम संबंधों में विश्वास और निकटता बढ़ेगी. जीवनसाथी के साथ संबंध मधुर रहेंगे. अविवाहित लोगों की किसी प्रभावशाली व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है, जो भविष्य में रिश्ते का रूप ले सकती है.
  • लकी अंक: 8
  • लकी रंग: कत्था
  • उपाय: हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करें और "हनुमान चालीसा" का पाठ करें.

धनु राशि

  • पारिवारिक जीवन: आज चंद्रमा आपके राशि के दशम भाव में संचरण करेंगे, आज परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा. जीवनसाथी के साथ रिश्तों में प्रेम और विश्वास बढ़ेगा. बच्चों के साथ बाहर भोजन करने या घूमने का कार्यक्रम बन सकता है. परिवार के किसी सदस्य की उपलब्धि से घर में उत्साह का वातावरण रहेगा. अविवाहित लोगों को विवाह का अच्छा प्रस्ताव मिलने की संभावना है. परिवार के बुजुर्गों का आशीर्वाद आपके लिए शुभ फलदायी रहेगा.
  • व्यापार और नौकरी: व्यापार करने वालों को आज बड़ा ऑर्डर मिलने की संभावना है, जिससे कारोबार में तेजी आएगी. नए ग्राहकों से संपर्क भविष्य में लाभदायक रहेगा. नौकरीपेशा लोगों को अपने कार्यों में सफलता मिलेगी और अधिकारी आपके प्रदर्शन से संतुष्ट रहेंगे. साइबर सुरक्षा, तकनीक और आईटी क्षेत्र से जुड़े लोगों को महत्वपूर्ण जानकारी या नया अवसर प्राप्त हो सकता है.
  • करियर और शिक्षा: विद्यार्थियों के लिए दिन उत्साहवर्धक रहेगा. स्कूल या कॉलेज में किसी प्रतियोगिता में भाग लेने का अवसर मिलेगा. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना चाहिए. करियर में नए अवसर मिलने के संकेत हैं.
  • स्वास्थ्य: स्वास्थ्य पहले से बेहतर रहेगा. यदि किसी शारीरिक परेशानी से परेशान थे तो राहत मिलने की संभावना है. वाहन चलाते समय सावधानी रखें और जल्दबाजी से बचें. नियमित व्यायाम और पौष्टिक भोजन आपके लिए लाभकारी रहेगा.
  • आर्थिक स्थिति: आर्थिक मामलों में दिन शुभ रहेगा. व्यापार से अच्छी आय होगी और धन संचय के अवसर मिलेंगे. यदि किसी निवेश की योजना बना रहे हैं तो सोच-समझकर निर्णय लेना लाभदायक रहेगा.
  • प्रेम जीवन: प्रेम जीवन सुखद रहेगा. जीवनसाथी के साथ यादगार समय बिताने का अवसर मिलेगा. प्रेम संबंधों में विश्वास और भावनात्मक जुड़ाव मजबूत होगा. अविवाहित लोगों को मनपसंद रिश्ता मिलने की संभावना है.
  • लकी अंक: 4
  • लकी रंग: ऑरेंज
  • उपाय: भगवान विष्णु की पूजा करें, केले के वृक्ष में जल अर्पित करें और जरूरतमंद को पीली वस्तुओं का दान करें.

मकर राशि

  • पारिवारिक जीवन: आज चंद्रमा आपके राशि के नवम भाव में संचरण करेंगे, आज का दिन पारिवारिक दृष्टि से संतुलित और सुखद रहेगा. परिवार के सदस्यों के साथ आपसी तालमेल अच्छा बना रहेगा. आपके बच्चे अपनी किसी समस्या को आपके सामने खुलकर रख सकते हैं, इसलिए उनकी बात धैर्यपूर्वक सुनें और उचित सलाह दें. परिवार के साथ कहीं घूमने या छोटी यात्रा की योजना बन सकती है, जिससे रिश्तों में और मधुरता आएगी. घर के बड़े-बुजुर्गों का आशीर्वाद आपके लिए प्रेरणादायक रहेगा.
  • व्यापार और नौकरी: व्यापार करने वाले जातकों को आज अच्छा आर्थिक लाभ मिलने के संकेत हैं. पुराने ग्राहकों से लाभ मिलेगा और नए संपर्क भी भविष्य के लिए लाभदायक सिद्ध होंगे. नौकरीपेशा लोगों को अपने कार्यों में सफलता मिलेगी. वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग प्राप्त होगा और आपके काम की सराहना हो सकती है.
  • करियर और शिक्षा: विद्यार्थियों के लिए दिन अनुकूल रहेगा. सीनियर और शिक्षकों का मार्गदर्शन मिलेगा, जिससे पढ़ाई में आ रही कठिनाइयां दूर होंगी. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को निरंतर अभ्यास जारी रखना चाहिए. करियर में आगे बढ़ने के लिए नई योजनाओं पर काम शुरू कर सकते हैं.
  • स्वास्थ्य: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. छोटी-मोटी शारीरिक परेशानी या थकान महसूस हो सकती है, लेकिन समय पर आराम और संतुलित भोजन से राहत मिलेगी. पर्याप्त पानी पीना और नियमित व्यायाम करना लाभदायक रहेगा.
  • आर्थिक स्थिति: आर्थिक मामलों में दिन अच्छा रहेगा. व्यापार से आय में वृद्धि होगी और पुराने निवेश से लाभ मिलने की संभावना है. हालांकि अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखना आवश्यक होगा.
  • प्रेम जीवन: जीवनसाथी के साथ रिश्तों में मधुरता बनी रहेगी. प्रेम संबंधों में विश्वास और समझ बढ़ेगी. अविवाहित लोगों के लिए नए रिश्ते की शुरुआत के संकेत हैं.
  • लकी अंक: 2
  • लकी रंग: ग्रे
  • उपाय: शनिदेव के मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाएं और जरूरतमंद व्यक्ति को काले तिल का दान करें.

कुंभ राशि

  • पारिवारिक जीवन: आज परिवार में खुशियों का वातावरण रहेगा. आज चंद्रमा आपके राशि के अष्टम भाव में संचरण करेंगे, जीवनसाथी का सहयोग हर कार्य में मिलेगा और दांपत्य जीवन सुखद रहेगा. बच्चों की पढ़ाई और उपलब्धियों से मन प्रसन्न रहेगा. महिलाएं आज अपने लिए समय निकाल पाएंगी, जिससे मानसिक ताजगी महसूस करेंगी. मित्रों के साथ मुलाकात या छोटी पार्टी का कार्यक्रम बन सकता है. परिवार के किसी सदस्य की सफलता से घर में उत्साह का माहौल रहेगा.
  • व्यापार और नौकरी: व्यापार में बड़ा धन लाभ होने की संभावना है. नए व्यापारिक अवसर मिलेंगे और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. यदि नया निवेश करने की योजना है तो समय अनुकूल है. नौकरीपेशा लोगों का आत्मविश्वास बढ़ेगा और अधिकारी उनके कार्य से संतुष्ट रहेंगे. कला, मीडिया और रचनात्मक क्षेत्रों से जुड़े लोगों को सम्मान या नई पहचान मिलने के योग हैं.
  • करियर और शिक्षा: छात्रों के लिए दिन शुभ रहेगा. पढ़ाई में मन लगेगा और कठिन विषयों को समझने में सफलता मिलेगी. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को मेहनत का अच्छा परिणाम मिलने की संभावना है. करियर में आगे बढ़ने के लिए नई योजनाएं सफल होंगी.
  • स्वास्थ्य: स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. मानसिक शांति बनी रहेगी और आध्यात्मिक गतिविधियों में रुचि बढ़ेगी. योग और ध्यान करने से मन और शरीर दोनों स्वस्थ रहेंगे. पर्याप्त नींद लेना आपके लिए लाभकारी रहेगा.
  • आर्थिक स्थिति: आर्थिक दृष्टि से दिन बेहद लाभदायक रहेगा. व्यापार से अच्छा लाभ मिलेगा और आय के नए स्रोत बन सकते हैं. लंबे समय से रुकी हुई कोई योजना आज पूरी होने की संभावना है.
  • प्रेम जीवन: प्रेम संबंधों में मधुरता बनी रहेगी. जीवनसाथी के साथ रोमांटिक समय बिताने का अवसर मिलेगा. अविवाहित लोगों की किसी खास व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है.
  • लकी अंक: 4
  • लकी रंग: पर्पल
  • उपाय: भगवान शिव का अभिषेक करें और गरीबों को नीले रंग के वस्त्र या भोजन का दान करें.

मीन राशि

  • पारिवारिक जीवन: आज चंद्रमा आपके राशि के सप्तम भाव में संचरण करेंगे, आज का दिन परिवार के लिए सामान्य से बेहतर रहेगा. परिवार के सदस्यों के साथ अच्छा समय बिताने का अवसर मिलेगा. घर में किसी मेहमान के आगमन से खुशी का माहौल रहेगा. संतान के साथ मिलकर किसी महत्वपूर्ण योजना पर चर्चा कर सकते हैं. परिवार का सहयोग आपको हर निर्णय में मिलेगा. यदि किसी रिश्तेदार से लंबे समय से मुलाकात नहीं हुई थी तो आज उनसे संपर्क हो सकता है. घर का वातावरण प्रेम और सौहार्द से भरपूर रहेगा.
  • व्यापार और नौकरी: व्यापार करने वाले जातक अपने बेटे या परिवार के किसी सदस्य के साथ मिलकर कारोबार को नई दिशा देने का प्रयास करेंगे. यह योजना भविष्य में लाभदायक साबित हो सकती है. नौकरीपेशा लोगों को नए अवसर मिलेंगे और कार्यक्षेत्र में उनकी जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं. अपने अनुभव और मेहनत के बल पर आप सफलता प्राप्त करेंगे.
  • करियर और शिक्षा: विद्यार्थियों के लिए दिन शुभ रहेगा. किसी डिप्लोमा, प्रशिक्षण या नए कोर्स में प्रवेश लेने का अवसर मिल सकता है. पढ़ाई में मन लगेगा और शिक्षकों का सहयोग प्राप्त होगा. करियर में नए अवसर मिलने से आत्मविश्वास बढ़ेगा. रोजगार सृजन से जुड़े कार्यों में भी सफलता मिलने की संभावना है.
  • स्वास्थ्य: मानसिक उलझनों से राहत मिलेगी और मन शांत रहेगा. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन पर्याप्त आराम और संतुलित भोजन का ध्यान रखें. नियमित योग और ध्यान आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा.
  • आर्थिक स्थिति: आर्थिक मामलों में दिन संतोषजनक रहेगा. व्यापार से धीरे-धीरे लाभ मिलेगा और नई योजनाओं से भविष्य में आर्थिक मजबूती आएगी. खर्चों पर नियंत्रण रखने से बचत बढ़ेगी.
  • प्रेम जीवन: प्रेम संबंधों में विश्वास और अपनापन बना रहेगा. विवाहित जीवन सुखद रहेगा और जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा. अविवाहित लोगों के लिए नई पहचान भविष्य में रिश्ते का रूप ले सकती है.
  • लकी अंक: 7
  • लकी रंग: पीला
  • उपाय: भगवान विष्णु की पूजा करें, पीपल के पेड़ में जल दें.

Monsoon: रूठे मानसून को मनाने के लिए गधे को गुलाब जामुन तो कहीं श्मशान में बुवाई, अनोखे टोटके अपना रहे लोग

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

 

About the author ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा

ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा विगत 15 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, पारिवारिक समस्याओं और वैवाहिक जीवन की जटिलताओं पर गहन कार्य कर रहे हैं. इस लंबे अनुभवकाल में आपने हजारों लोगों को जीवन के निर्णायक मोड़ों पर ज्योतिषीय और मनोवैज्ञानिक मार्गदर्शन प्रदान किया है. आपकी ख्याति एक ऐसे विद्वान के रूप में है जो केवल ग्रहों की गणना नहीं करते, बल्कि व्यक्ति की मानसिकता, सामाजिक परिस्थिति और पारिवारिक पृष्ठभूमि को भी कुंडली के साथ जोड़कर समाधान प्रस्तुत करते हैं. आपने M.A. (आचार्य) की उपाधि ज्योतिष शास्त्र में प्राप्त की, और वर्तमान में आप "A Study on Philandery and Problems in Marriage" विषय पर पीएच.डी. कर रहे हैं. यह शोध विषय आधुनिक समाज की उस गहरी समस्या को केंद्र में रखता है, जो विवाहों के विघटन, चरित्र दोष (Philandery), और मानसिक-सामाजिक तनाव से जुड़ी है. संजीत कुमार मिश्रा विवाह, संतान, प्रेम संबंध, पारिवारिक कलह, तथा करियर से जुड़े जटिल मामलों का समाधान वैदिक और व्यवहारिक दोनों दृष्टियों से करते हैं. लेखन, शोध और व्याख्यान के माध्यम से आप ज्योतिष को जन-जागरूकता और आत्मनिर्माण का माध्यम बना रहे हैं.    
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Published at : 18 Jul 2026 06:38 PM (IST)
Tags :
Aaj Ka Rashifal Horoscope 2026 Rashifal 19 July 2026
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