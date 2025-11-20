हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मAaj Ka Rashifal 20 November 2025: सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि वाले सावधान! एक गलत कदम करियर, रिश्ते और इमेज को हिला देगा

Aaj Ka Rashifal 20 November 2025: सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि वाले सावधान! एक गलत कदम करियर, रिश्ते और इमेज को हिला देगा

Aaj Ka Rashifal: 20 नवंबर 2025 का राशिफल सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि वालों के लिए कुछ खास है. सेहत, करियर, बिजनेस को लेकर ग्रहों की चाल क्या इशारा कर रही है, जानते हैं आज का राशिफल.

By : Hirdesh Kumar Singh | Updated at : 20 Nov 2025 05:41 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Rashifal: सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लिए आज यानी 20 नवंबर 2025 का दिन कैसा रहेगा? क्या धन और सेहत के मामले में हानि होगी या जीवन में कोई शुभ समाचार मिल सकता है, जानते हैं इन चार राशियों का विशेष राशिफल (Horoscope Today).

सिंह (Leo) राशिफल, 20 नवंबर 2025

आज वृश्चिक चंद्र घर-परिवार, जड़ें और अंदर की असुरक्षाओं को छेड़ सकता है. बाहर से आप मजबूत दिखेंगे, पर भीतर कोई पुराना भाव, अपमान या याद उठ सकती है. घर में रेनोवेशन, प्रॉपर्टी, स्थान-परिवर्तन या फैमिली पावर-स्ट्रक्चर से जुड़ी बात उभर सकती है. ऑफिस में भी मन बार-बार घरेलू मुद्दों पर जा सकता है, जिससे फोकस टूटेगा. प्रेम जीवन में इगो बनाम इमोशन का टकराव हो सकता है. सेहत में स्टमक, छाती और BP पर ध्यान. प्रॉपर्टी या होम-लोन से जुड़े फैसले सोच-समझकर लें.
Career: घरेलू तनाव काम पर असर डाल सकता है.
Love: अहंकार छोड़ कर बात करें.
Education: घर का माहौल पढ़ाई पर असर डाल सकता है, ज़ोन बनाएं.
Health: पेट, BP और नींद पर ध्यान.
Finance: प्रॉपर्टी/होम लोन से जुड़े निर्णय गहरे असर वाले होंगे.
सफलता मंत्र: उद्यमेन हि सिध्यन्ति कार्याणि यानी उद्यम से ही काम सिद्ध होते हैं.
उपाय: घर के ईशान कोण में दीपक जलाकर शांत बैठें.
Lucky Color: Warm Gold. Lucky Number: 1

कन्या (Virgo) राशिफल, 20 नवंबर 2025

आज वृश्चिक चंद्र आपकी बुद्धि, संचार और माइंडस्पेस में गहराई और बेचैनी दोनों ला सकता है. दिमाग़ बहुत तेज़ चलेगा, लेकिन ओवर-थिंकिंग की वजह से चिंता भी बढ़ सकती है. महत्वपूर्ण ईमेल, डॉक्यूमेंट या बात कहने से पहले दो बार पढ़ें. कठोर शब्द संबंध बिगाड़ सकते हैं. छोटी यात्राएं या लोकल मूवमेंट अधिक रह सकते हैं. छात्रों के लिए कॉन्सेप्ट क्लियर करने, नोट्स रिवाइज करने और कठिन टॉपिक समझने के लिए बेहतरीन दिन है. हेल्थ में माइग्रेन, गर्दन और स्लीप-हाइजीन पर ध्यान देना ज़रूरी है.
Career: लिखित/मौखिक कम्युनिकेशन बहुत सोचा-समझा रखें.
Love: वॉइस/टेक्स्ट से लड़ाई न बढ़ाएं.
Education: कठिन विषय समझने के लिए सही दिन.
Health: माइग्रेन/नींद का ध्यान.
Finance: छोटे ट्रांजैक्शन ठीक, बड़े फैसले टाल सकते हैं.
सफलता मंत्र: नास्ति विद्या समं बलम् यानी सही समझ ही ताकत है.
उपाय: हरे रंग की कोई छोटी चीज़ मंदिर में अर्पित करें.
Lucky Color: Olive Green. Lucky Number: 7

तुला (Libra) राशिफल, 20 नवंबर 2025

आज वृश्चिक चंद्र धन, मूल्य और सेल्फ-वर्थ से जुड़े सवाल खड़े करेगा. आप यह जांचेंगे कि किस चीज़ के लिए आप भावनात्मक, समय और आर्थिक कीमत चुका रहे हैं. ऑफिस में सेलरी, वैल्यू, रोल या रिसोर्स को लेकर अंदर ही अंदर असंतोष पैदा हो सकता है. इसे तुरंत विस्फोट में न बदलें, पहले शांत रहकर प्लान बनाएं. रिश्तों में देना-लेना (Emotionally और Practically दोनों) पर गंभीर बात हो सकती है. छात्रों को फोकस और डिसिप्लिन बनाकर चलना होगा, वरना समय हाथ से निकल सकता है. खर्च और सेल्फ-इंडल्जेन्स कंट्रोल में रखें.
Career: वैल्यू व रोल पर अंदरूनी असंतोष, शांत रहकर बातचीत प्लान करें.
Love: मैं कितना दे रहा/रही हूं? वाला भाव उठ सकता है, सच लेकिन संयम से बोलें.
Education: फोकस बिखर सकता है, टाइम-टेबल ज़रूरी.
Health: गला, आवाज़ और खाने की आदत पर ध्यान.
Finance: खर्च बनाम सेविंग पर सख़्त नज़र रखें.
सफलता मंत्र: समत्वं योग उच्यते यानी संतुलन ही असली योग है.
उपाय: गुलाबी/सफेद फूलों से कृष्ण को भोग लगाएं.
Lucky Color: Soft Pink. Lucky Number: 6

वृश्चिक (Scorpio) राशिफल, 20 नवंबर 2025

चंद्रमा आज आपकी ही राशि में है और सूर्य के साथ वृश्चिक की इंटेंसिटी दुगुनी हो गई है. यह दिन या तो आपको भीतर से पूरी तरह बदल सकता है या किसी पुराने ज़ख्म को फिर से जगा सकता है. आप बहुत आकर्षक, शक्तिशाली और चुंबकीय महसूस कर सकते हैं, लेकिन साथ ही शक, कंट्रोल और ओवर-रीएक्शन का खतरा भी बढ़ेगा. करियर में बड़ा निर्णय, मीटिंग या पावर-शिफ्ट संभव है. रिश्तों में सब या कुछ भी नहीं जैसा रवैया झगड़ा करा सकता है. सेहत में नींद, हार्मोन, BP व स्टैमिना पर ध्यान. धन के स्तर पर कोई बड़ा फैसला, टैक्स या कर्ज क्लियर करने का समय हो सकता है.
Career: पावर-गेम में फंसने के बजाय क्लीन स्ट्रैटेजी रखें.
Love: पज़ेसिवनेस से बचें, स्पेस दें.
Education: गहरे विषयों की पढ़ाई के लिए आदर्श दिन.
Health: हार्मोन, BP और नींद का ध्यान.
Finance: टैक्स/कर्ज निपटाने के लिए उपयुक्त समय.
सफलता मंत्र: सिद्धिं नयति कर्मणा यानी निरंतर कर्म ही जीत दिलाता है.
उपाय: काले तिल व सरसों के तेल का दीपक शनि या भैरव मंदिर में जलाएं.
Lucky Color: Dark Burgundy. Lucky Number: 9

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह- वरिष्ठ ज्योतिषाचार्य। मीडिया रणनीतिकार। डिजिटल कंटेंट विशेषज्ञ

हृदेश कुमार सिंह 25 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल पत्रकारिता पर कार्य कर रहे एक बहुआयामी विशेषज्ञ हैं. वर्तमान में वे ABPLive.com में Astro और Religion सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं, जहां वे ग्रहों की चाल को आधुनिक जीवन की दिशा में बदलने वाले संकेतों के रूप में प्रस्तुत करते हैं.

इन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC, New Delhi) से पत्रकारिता में शिक्षा प्राप्त की है और Astrosage व Astrotalk जैसे प्रतिष्ठित प्लेटफॉर्म्स के साथ भी ज्योतिष सलाहकार के रूप में कार्य किया है. वे मीडिया रणनीति, कंटेंट लीडरशिप और धार्मिक ब्रांडिंग के विशेषज्ञ हैं.

प्रसिद्ध भविष्यवाणियां जो समय के साथ सच साबित हुईं- IPL 2025 के विजेता की पूर्व घोषणा. हनी सिंह की वापसी और संगीत सफलता. भारत में AI नीति बदलाव की अग्रिम भविष्यवाणी. डोनाल्ड ट्रंप की पुनः राष्ट्रपति पद पर वापसी और उसके बाद के निर्णय. पुष्पा 2: द रूल की बॉक्स ऑफिस सफलता और अल्लू अर्जुन के करियर ग्राफ.

शेयर बाजार क्रैश 2025 और दिल्ली की मुख्यमंत्री को लेकर भविष्यवाणी. पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की जवाबी कार्रवाई का सटीक पूर्वानुमान. क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू और लोकप्रियता का संकेत. ये सभी भविष्यवाणियां शुद्ध वैदिक गणना, गोचर, दशा-अंतरदशा और मेदिनी ज्योतिषीय विश्लेषण पर आधारित थीं, जिन्हें समय ने सत्य सिद्ध किया.

विशेषज्ञता के क्षेत्र: वैदिक ज्योतिष, संहिता, होरा शास्त्र, अंक ज्योतिष और वास्तु. करियर, विवाह, शिक्षा, लव लाइफ, बिज़नेस, हेल्थ के लिए ग्रहों और मनोविज्ञान का समन्वित विश्लेषण. कॉर्पोरेट नीति, ब्रांड रणनीति और मीडिया कंटेंट प्लानिंग में ज्योतिषीय हस्तक्षेप. डिजिटल धर्म पत्रकारिता और गूगल रैंकिंग के अनुकूल धार्मिक कंटेंट का निर्माण करने में ये निपुण हैं.

उद्देश्य: 'ज्योतिष को भय या भाग्य का उपकरण नहीं, बल्कि जीवन के लिए बौद्धिक और आध्यात्मिक सहारा बनाना' हृदेश कुमार सिंह का मानना है कि ज्योतिष केवल प्रश्नों का उत्तर नहीं देता, वह सही समय पर साहसिक निर्णय लेने की दिशा दिखाता है.

अन्य रुचियां: फिल्मों की संरचनात्मक समझ, संगीत की मनोवैज्ञानिक गहराई, साहित्यिक दर्शन, राजनीति की परख. बाजार की समझ और यात्राओं से अर्जित मानवीय अनुभव ये सभी उनके लेखन में एक बहुस्तरीय अंतर्दृष्टि जोड़ते हैं. उनकी रुचियां केवल विषयगत नहीं, बल्कि उनके हर लेख, भविष्यवाणी और रणनीति को संवेदनशीलता और संस्कृति से जोड़ने वाली ऊर्जा हैं.
Published at : 20 Nov 2025 05:41 AM (IST)
