हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोBhojan Niyam: भोजन में नमक कम लगा? बार-बार मांगना इन ग्रहों के कोप का है संकेत

Bhojan Niyam: भोजन में नमक कम लगा? बार-बार मांगना इन ग्रहों के कोप का है संकेत

Bhojan Niyam: भोजन के दौरान कई नियमों का पालन करना चाहिए. क्योंकि जाने-अनजाने में हुई गलतियां परेशानियों का कारण बन सकती हैं. ज्योतिष के मुताबिक, भोजन करते समय नमक मांगना ग्रहों के कोप का संकेत है.

By : पल्लवी कुमारी | Updated at : 19 Nov 2025 02:45 PM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Bhojan Niyam: हिंदू धर्म और ज्योतिष में भोजन केवल पेट भरने का साधन मात्र नहीं है. बल्कि इसे ऊर्जा, संस्कार और ग्रहों के संतुलन से जोड़कर देखा जाता है. इसलिए भोजन से जुड़ी कुछ आदतों का सीधा असर ग्रहों की स्थिति पर पड़ता है.

वास्तु और ज्योतिष में भोजन के लिए कई नियम बताए गए हैं. भोजन पकाने से लेकर खाने तक के लिए नियम और दिशा निर्धारित हैं, जिनका पालन सभी को करना चाहिए. फिर भी जाने-अनजाने में हमसे कुछ गलतियां हो जाती हैं, जिसका असर सेहत के साथ ही ग्रहों की स्थिति पर भी पड़ता है.

भोजन करते समय हमें कभी पानी, कभी मिर्च, कभी अचार तो कभी पापड़ तो कभी नमक आदि की जरूरत पड़ती है और हम इसकी मांग कर बैठते हैं. लेकिन ज्योतिषाचार्य अनीष व्यास की मानें तो, खाना खाते समय भूलकर भी नमक नहीं मांगना चाहिए. भोजन के दौरान नमक मांगने की ये छोटी-सी आदत आपकी कुंडली में ग्रह को असंतुलित कर परेशानियां खड़ी कर सकती है.

नमक मांगने से कमजोर होते ये ग्रह

ज्योतिष के अनुसार, जब आप भोजन के दौरान नमक मांगते हैं तो इससे चंद्रमा और शुक्र जैसे ग्रहों की स्थिति खराब होती है. सफेद रंग होने के कारण नमक का संबंध चंद्र और शुक्र ग्रह से होता है. इसलिए नमक भोजन में स्वाद बढ़ाने के साथ ही आपके भाग्य को भी प्रभावित करता है. भोजन करते समय नमक मांगना मानसिक अस्थिता का संकेत है. साथ ही जो लोग ऐसा अक्सर करते हैं, उनके भौतिक सुख-सुविधाएं में कमी आती है.

अधिक नमक खाने की आदत सूर्य के कमजोर होने का संकेत!

इसके अलावा ज्योतिष में ऐसी भी मान्यता है कि, अधिक नमक खाने की आदत सूर्य ग्रह के कमजोर होने का संकेत है. इसका कारण यह है कि, सूर्य अग्नि तत्व का ग्रह है जो आत्मविश्वास, ऊर्जा, नेतृत्व, तेज और प्रतिष्ठा का कारक माना जाता है. वहीं नमक पृथ्वी और जल तत्व से जुड़ा माना जाता है और अधिक मात्रा में इसका सेवन शरीर में सुस्ती, आलस्य और जल तत्व की अधिकता ला सकता है. जब शरीर में जल तत्व बढ़ता है, तो अग्नि तत्व (सूर्य) कमजोर पड़ता है. इसलिए ऐसा कहा जाता कि अधिक नमक खाने से व्यक्ति का तेज और निर्णय शक्ति प्रभावित होती है.

नमक को बर्दाद न करें

कई लोगों की आदत होती है कि वो अपने भोजन की थाली में थोड़ा नमक रखते हैं. अगर आप भी ऐसा करते हैं तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि, भोजन के बाद थाली में नमक बच जाए तो इसे फेंकने से बचें. आप नमक को सुरक्षित किसी दूसरे पात्र में रखें और अगली बार प्रयोग करें. यदि नमक जूठा या खराब हो जाए तो नमक में पहले थोड़ा पानी डालें फिर इसे फेंके. बिना वजह नमक की बर्बादी से घर में कलह-क्लेश की स्थिति उत्पन्न हो सकती है और व्यक्ति के सभी काम बिगड़ सकते हैं. 

नमक स्वादनुसार नहीं सेहत अनुसार ही सही

हेल्थ एक्सपर्ट भी नमक कम खाने की सलाह देते हैं. क्योंकि नमक के अधिक सेवन से हाई ब्लड प्रेशर का खतरा भी बढ़ता है. इसलिए भोजन में नमक को स्वाद नहीं बल्कि सेहत अनुसार ही शामिल करें और खासकर पके हुए भोजन में ऊपर से नमक डालकर खाने से बचें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पल्लवी कुमारी

पल्लवी कुमारी ने देश के सबसे प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (नई दिल्ली) से पत्रकारिता में डिप्लोमा प्राप्त किया है. पत्रकारिता के क्षेत्र में पल्लवी बीते पांच सालों से सक्रिय हैं. इन्हें धर्म, ज्योतिष व अध्यात्म के साथ-साथ लाइफस्टाइल और मनोरंजन जैसे विषयों की भी गहरी समझ व रुचि है, इसके साथ ही कई लोकप्रिय और प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में लेखन कार्य का अनुभव प्राप्त है.
Published at : 19 Nov 2025 02:45 PM (IST)
Food Salt Bhojan Niyam Astrology
