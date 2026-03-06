Kumbh Rashifal 6 March 2026 in Hindi: आज चन्द्रमा आपके आठवें भाव में स्थित हैं, जिससे अचानक घटनाओं, गुप्त मामलों और मानसिक उतार-चढ़ाव का प्रभाव देखने को मिल सकता है. आज आपको कई मामलों में धैर्य और समझदारी से काम लेना होगा. छोटी-छोटी बातों को लेकर विवाद से बचना ही आपके लिए बेहतर रहेगा.

स्वास्थ्य राशिफल

आज काम का दबाव अधिक रहने के कारण थकान और कमजोरी महसूस हो सकती है. तनाव और अनियमित दिनचर्या आपकी सेहत को प्रभावित कर सकती है. इसलिए पर्याप्त आराम करें, संतुलित आहार लें और पानी अधिक मात्रा में पिएं. हल्का व्यायाम और ध्यान आपको मानसिक शांति देगा.

बिजनेस राशिफल

व्यापारियों के लिए आज का दिन थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है. विदेशी व्यापार या इम्पोर्ट से जुड़े कारोबार में करेंसी फ्लक्चुएशन के कारण लागत बढ़ सकती है, जिससे मुनाफे पर दबाव आएगा. ऐसे में सप्लायर्स के साथ नई शर्तों पर बातचीत करना और बेहतर रणनीति बनाना जरूरी होगा. पार्टनरशिप बिजनेस में अकाउंट से जुड़े मुद्दों को लेकर विवाद की स्थिति भी बन सकती है, इसलिए पारदर्शिता बनाए रखें.

करियर और नौकरी राशिफल

नौकरीपेशा लोगों के लिए कार्यस्थल पर आज थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है. ऑफिस में राजनीति या अफवाहों का माहौल बन सकता है, जिससे आपकी छवि प्रभावित करने की कोशिश की जा सकती है. ऐसे में किसी भी विवाद या गॉसिप से दूर रहकर अपने काम पर ध्यान देना बेहतर रहेगा. काम की अधिकता के कारण थकान भी महसूस हो सकती है.

प्रेम और पारिवारिक राशिफल

पारिवारिक और प्रेम जीवन में आज संवाद की कमी परेशानी का कारण बन सकती है. रिश्तों में गलतफहमियां बढ़ने से तनाव पैदा हो सकता है. बेहतर होगा कि आप खुलकर बातचीत करें और एक-दूसरे की भावनाओं को समझने का प्रयास करें.

शिक्षा और विद्यार्थी राशिफल

विदेश में मेडिकल या अन्य पढ़ाई करने की तैयारी कर रहे छात्रों को आज कुछ चिंता महसूस हो सकती है. हालांकि निरंतर मेहनत और सकारात्मक सोच से आप अपने लक्ष्य के करीब पहुंच सकते हैं.

वित्त राशिफल

आर्थिक मामलों में सावधानी जरूरी है. व्यापार या निवेश से जुड़े निर्णय सोच-समझकर लें और अनावश्यक जोखिम लेने से बचें.

लक्की रंग: क्रीम

लक्की नंबर: 5

अनलक्की नंबर: 7

उपाय

आज शनिदेव की पूजा करें और “ॐ शं शनैश्चराय नमः” मंत्र का जप करें. इससे नकारात्मक प्रभाव कम होंगे और मानसिक शांति मिलेगी.

FAQs

1. क्या कुंभ राशि वालों के लिए आज बिजनेस में सावधानी जरूरी है?

हाँ, खासकर विदेशी व्यापार या साझेदारी में आर्थिक मामलों को लेकर सतर्क रहना जरूरी है.

2. नौकरीपेशा लोगों को आज किस बात का ध्यान रखना चाहिए?

ऑफिस की राजनीति और अफवाहों से दूर रहकर अपने काम पर ध्यान देना चाहिए.

3. प्रेम संबंधों में आज क्या सावधानी रखें?

रिश्तों में गलतफहमी से बचने के लिए खुलकर बातचीत करना जरूरी है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.