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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मBakrid 2026 Date: भारत में बकरीद 27 या 28 मई कब मनाई जाएगी, जानें तारीख और चांद का समय

Bakrid 2026 Date: भारत में बकरीद 27 या 28 मई कब मनाई जाएगी, जानें तारीख और चांद का समय

Bakrid 2026 Date: इस्लामिक कैलेंडर का आखिर महीना जिलहिज्जा चल रहा और ईद-उल-अजहा की घड़ी नजदीक आ रही है. लेकिन कंफ्यूजन बरकरार है कि भारत में बकरीद 27 या 28 मई आखिर कब मनाई जाएगी. यहां जानें सही तरीख.

By : पल्लवी कुमारी | Updated at : 26 May 2026 07:21 PM (IST)
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Bakrid 2026 Date: भारत समेत दुनियाभर के मुसलमानों के लिए बकरीद का त्योहार बहुत ही खास होता है. यह ईद के बाद सबसे बड़ा पर्व माना जाता है, जिसमें खासतौर पर कुर्बानी का महत्व होता है. इसे बकरीद, ईद-उल-अजहा या बकरा ईद जैसे नामों से भी जाना जाता है. हालांकि सामान्य बोलचाल की भाषा में बकरीद अधिक प्रचलित नाम है.

इस्लामिक पर्व-त्योहार चंद्र कैलेंडर पर आधारित होते हैं और चांद दिखने के बाद ही सटीक तिथि का पता चलता है. बात करें बकरीद की तो, बकरीद का त्योहार हर साल जिलहिज्जा (इस्लामिक कैलेंडर का 12वां महीना) की 10वीं तारीख को मनाई जाती है. आइए जानते हैं इस साल बकरीद का कंफर्म डेट क्या रहने वाली है.

ये भी पढ़ें: यौम-ए-अरफा आज या कल कब रहेगा, बकरीद से पहले क्यों खास है अरफा और अराफात

भारत में बकरीद कब है (Bakrid 2026 Date in India)

मुस्लिम समुदाय के बीच बकरीद को लेकर 27 और 28 मई की डेट के बीच कंफ्यूजन बनी हुई है. कामकाजी लोग छुट्टी (Bakrid 2026 Holiday) के लिए गूगल पर बकरीद की डेट भी सर्च कर रहे हैं कि बकरीद कब है और चांद कब नजर आएगा. बता दें कि, भारत में गुरुवार, 28 मई को बकरीद मनाई जाएगी. इसी दिन मस्जिदों और ईदगाह में बकरीद की नमाज पढ़ी जाएगी, कुर्बानी की रस्म होगी और त्योहार मनाया जाएगा. कई राज्यों में भी 28 मई को बकरीद की छुट्टी पर अवकाश भी घोषित कर दिए गए है. इस दिन स्कूल, कॉलेज, बैंक और सरकारी दफ्तर बंद रह सकते हैं.

कब दिखेगा बकरीद का चांद

बकरीद कब मनाई जाएगी, यह सवाल हर मुसलमान के जहन में है. लेकिन मुस्लिम त्योहारों की तिथि चांद दिखने के बाद ही निर्धारित होती है. इस्लामी कैलेंडर के अनुसार, बकरीद या ईद-उल-अजह जिलहिज्जा या जुल हिज्जा की 10वीं तारीख को मनाई जाती है. भारत में 18 मई को जिलहिज्जा का चांद नजर आया था और 19 मई से जिलहिज्जा की शुरुआत हो गई थी. ऐसे में जिलहिज्जा की 10वीं तारीख जुमेराज 28 मई को पड़ रही है और भारत में इसी दिन बकरीद मनाई जाएगी.

क्या 27 मई को हो सकती है बकरीद

सऊदी अरब में आमतौर पर अधिकतर इस्लामिक त्योहार भारत से एक दिन पहले मनाए जाते है. वहां जिलहिज्जा की शुरुआत भी 18 मई को हुई थी. ऐसे में सऊदी में ईद-उल-अजहा 27 मई को पड़ने की उम्मीद है, जो इस्लामी कैलेंडर के अनुसार 10 धुल हिज्जा 1447 के बराबर है.

ईद-उल-अजहा पर कुर्बानी का इस्लामिक महत्व

ईद-उल-अजहा बलिदान का त्योहार है. यह पैगंबर इब्राहिम द्वारा अल्लाह के आदेश का पालन करते हुए अपने बेटे की कुर्बानी देने की इच्छा का स्मरण कराता है. ईद-उल-अजहा नाम का अर्थ है ‘बलिदान का त्योहार’. अल्लाह ने कुर्बानी की अनुमति देने से पहले, उसके बदले में एक मेमना उपलब्ध कराया जिसकी कुर्बानी दी जानी थी. अल्लाह की इच्छा के प्रति पूर्ण समर्पण के इस कार्य को दुनिया भर के मुसलमान याद करते हैं और सम्मान देते हैं.

इस दिन आर्थिक रूप से सक्षम मुसलमान पशु कुर्बानी देते हैं, जिसमें भेड़, बकरी, गाय या ऊंट जैसे किसी जानवर की कुर्बानी शामिल हो सकती है. कुर्बानी के बाद मांस को तीन भागों में बांटा जाता है, एक तिहाई परिवार के लिए, एक तिहाई रिश्तेदारों और दोस्तों के लिए और एक तिहाई जरूरतमंदों के लिए.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पल्लवी कुमारी

पल्लवी कुमारी (Pallawi Kumari)

धर्म-ज्योतिष विशेषज्ञ | डिजिटल मीडिया पत्रकार | कंटेंट स्ट्रैटेजिस्ट
पल्लवी कुमारी एक कुशल डिजिटल पत्रकार और कंटेंट राइटर हैं, जिन्हें मीडिया उद्योग में 7 वर्षों से अधिक का व्यापक अनुभव है. भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC, नई दिल्ली) की पूर्व छात्रा पल्लवी, जटिल धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों को शोध-आधारित, सरल और प्रभावी भाषा में प्रस्तुत करने में विशेषज्ञता रखती हैं.

वर्तमान में ABP News के साथ एक कंटेंट राइटर के रूप में जुड़ीं पल्लवी, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर विश्वसनीय और मूल्यवान सामग्री तैयार करने के लिए जानी जाती हैं.

मुख्य विशेषज्ञता (Core Expertise)
पल्लवी की लेखन शैली पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक डिजिटल आवश्यकताओं का एक बेहतरीन मिश्रण है. उनकी मुख्य विशेषज्ञता के क्षेत्र निम्नलिखित हैं:

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अपने सात वर्षों के करियर में, पल्लवी ने देश के प्रमुख मीडिया संस्थानों में अपनी लेखनी का लोहा मनवाया है:

  • ABP News: (वर्तमान) कंटेंट राइटर - धर्म, ज्योतिष और समसामयिक विषयों पर विस्तृत कवरेज.
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मेरा उद्देश्य पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक जीवन के बीच एक पुल बनना है, ताकि पाठक प्रामाणिक जानकारी को सरलता से अपने जीवन में उतार सकें."
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Published at : 26 May 2026 07:21 PM (IST)
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Eid Ul Adha Qurbani Bakrid 2026 Date Bakrid 2026
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