Padmini Ekadashi Vrat Paran: बुधवार 27 मई को पद्मिनी एकादशी का व्रत रखा गया है. अधिकमास में पड़ने वाली इस एकादशी का धार्मिक दृष्टि के काफी महत्व होता है. इसे कमला एकादशी (Kamala Ekadashi) और पुरुषोत्तम एकादशी के नाम से भी जाना जाता है. पद्मिनी एकादशी इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि यह प्रत्येक वर्ष नहीं बल्कि 3 वर्षों में एक बार आती है.

पद्मिनी एकादशी व्रत का महत्व विस्तारपूर्वक पद्म पुराण में भी बताया गया है. इस साल पद्मिनी एकादशी का व्रत आज 27 मई को रखा गया है और भगवान श्रीहरि की पूजा-उपासना की जा रही है. लेकिन पंचांग (Panchang) के अनुसार, एकादशी तिथि सुबह 6 बजकर 21 मिनट तक ही थी. इसके बाद द्वादशी तिथि लग चुकी है. एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि में किया जाता है. ऐसे में कई भक्त असमंजस में हैं कि, एकादशी तिथि समाप्त हो चुकी है तो क्या आज ही व्रत खोला जा सकता है या विधिपूर्वक पारण कल यानी 28 मई को ही किया जाएगा. आइए जानते हैं पद्मिनी एकादशी व्रत पारण से जुड़ी समस्त जानकारी.

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27 या 28 मई पद्मिनी एकादशी व्रत का पारण कब (Padmini Ekadashi Vrat Parana Date and Time)

नियमानुसार एकादशी व्रत का पारण हमेशा द्वादशी तिथि में ही किया जाना चाहिए. लेकिन एक शर्त यह भी है कि, सूर्योदय के बाद और द्वादशी समाप्त होने से पहले व्रत खोलना शुभ माना जाता है. अगर किसी कारण द्वादशी तिथि सूर्योदय से पहले समाप्त हो जाए तो नियम अनुसार हरिवासर समाप्ति के बाद पारण किया जा सकता है.

एकादशी व्रत उदयातिथि के आधार पर रखा जाता है और पारण भी सूर्योदय के बाद ही किया जाता है. इसलिए पद्मिनी एकादशी व्रत का पारण 28 मई को सूर्योदय के बाद किया जाएगा. पारण के लिए गुरुवार, 28 मई को सुबह 05:25 से 07:56 तक का मुहूर्त रहेगा. यह समयावधि एकादशी व्रत खोलने के लिए अत्यंत शुभ रहेगी.

एकादशी व्रत पारण से जुड़ी जरूरी बातें (Padmini Ekadashi Vrat Parana)

व्रत खोलने से पहले स्नान करें और भगवान विष्णु की पूजा करें. इसके बाद तुलसी को भी जल अर्पित करना चाहिए.

पारण में सात्विक भोजन ही ग्रहण करें. सबसे पहले जल, फल या तुलसी युक्त पानी ग्रहण कर व्रत खोला जाता है.

इस बात का ध्यान रखें कि, पारण वाले दिन भी लहसुन, प्याज, मांसाहार और तामसिक भोजन से बचना चाहिए.

एकादशी व्रत खोलने से पहले बाह्मणों और जरूरतमंदों को दान-दक्षिणा देना शुभ माना जाता है.

पारण वाले दिन भोजन में चावल को जरूर शामिल करें. इस दिन चावल का सेवन करना मान्य होता है.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.