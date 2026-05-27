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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मPadmini Ekadashi Vrat Paran: द्वादशी तिथि शुरू, जानें आज या कल कब करें पद्मिनी एकादशी व्रत का पारण

Padmini Ekadashi Vrat Paran: द्वादशी तिथि शुरू, जानें आज या कल कब करें पद्मिनी एकादशी व्रत का पारण

Padmini Ekadashi Vrat Paran: ज्येष्ठअधिकमास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि 27 मई सुबह 6:21 से लग चुकी है. ऐसे में लोग कंफ्यूज हैं कि, पद्मिनी एकादशी व्रत का पारण आज या कल होगा. जानें किस समय करें पारण.

By : पल्लवी कुमारी | Updated at : 27 May 2026 09:54 AM (IST)
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Padmini Ekadashi Vrat Paran: बुधवार 27 मई को पद्मिनी एकादशी का व्रत रखा गया है. अधिकमास में पड़ने वाली इस एकादशी का धार्मिक दृष्टि के काफी महत्व होता है. इसे कमला एकादशी (Kamala Ekadashi) और पुरुषोत्तम एकादशी के नाम से भी जाना जाता है. पद्मिनी एकादशी इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि यह प्रत्येक वर्ष नहीं बल्कि 3 वर्षों में एक बार आती है.  

पद्मिनी एकादशी व्रत का महत्व विस्तारपूर्वक पद्म पुराण में भी बताया गया है. इस साल पद्मिनी एकादशी का व्रत आज 27 मई को रखा गया है और भगवान श्रीहरि की पूजा-उपासना की जा रही है. लेकिन पंचांग (Panchang) के अनुसार, एकादशी तिथि सुबह 6 बजकर 21 मिनट तक ही थी. इसके बाद द्वादशी तिथि लग चुकी है. एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि में किया जाता है. ऐसे में कई भक्त असमंजस में हैं कि, एकादशी तिथि समाप्त हो चुकी है तो क्या आज ही व्रत खोला जा सकता है या विधिपूर्वक पारण कल यानी 28 मई को ही किया जाएगा. आइए जानते हैं पद्मिनी एकादशी व्रत पारण से जुड़ी समस्त जानकारी.

ये भी पढ़ें: Ekadashi Kab Hai: पद्मिनी एकादशी व्रत आज, नोट करें पूजा का मुहूर्त

27 या 28 मई पद्मिनी एकादशी व्रत का पारण कब (Padmini Ekadashi Vrat Parana Date and Time)

नियमानुसार एकादशी व्रत का पारण हमेशा द्वादशी तिथि में ही किया जाना चाहिए. लेकिन एक शर्त यह भी है कि, सूर्योदय के बाद और द्वादशी समाप्त होने से पहले व्रत खोलना शुभ माना जाता है. अगर किसी कारण द्वादशी तिथि सूर्योदय से पहले समाप्त हो जाए तो नियम अनुसार हरिवासर समाप्ति के बाद पारण किया जा सकता है.

एकादशी व्रत उदयातिथि के आधार पर रखा जाता है और पारण भी सूर्योदय के बाद ही किया जाता है. इसलिए पद्मिनी एकादशी व्रत का पारण 28 मई को सूर्योदय के बाद किया जाएगा. पारण के लिए गुरुवार, 28 मई को सुबह 05:25 से 07:56 तक का मुहूर्त रहेगा. यह समयावधि एकादशी व्रत खोलने के लिए अत्यंत शुभ रहेगी.

एकादशी व्रत पारण से जुड़ी जरूरी बातें (Padmini Ekadashi Vrat Parana)

  • व्रत खोलने से पहले स्नान करें और भगवान विष्णु की पूजा करें. इसके बाद तुलसी को भी जल अर्पित करना चाहिए.
  • पारण में सात्विक भोजन ही ग्रहण करें. सबसे पहले जल, फल या तुलसी युक्त पानी ग्रहण कर व्रत खोला जाता है.
  • इस बात का ध्यान रखें कि, पारण वाले दिन भी लहसुन, प्याज, मांसाहार और तामसिक भोजन से बचना चाहिए.
  • एकादशी व्रत खोलने से पहले बाह्मणों और जरूरतमंदों को दान-दक्षिणा देना शुभ माना जाता है.
  • पारण वाले दिन भोजन में चावल को जरूर शामिल करें. इस दिन चावल का सेवन करना मान्य होता है.

ये भी पढ़े: Padmini Ekadashi 2026: पद्मिनी एकादशी पर राशि अनुसार कर लें ये काम, फिर 3 साल बाद मिलेगा मौका
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पल्लवी कुमारी

पल्लवी कुमारी (Pallawi Kumari)

धर्म-ज्योतिष विशेषज्ञ | डिजिटल मीडिया पत्रकार | कंटेंट स्ट्रैटेजिस्ट
पल्लवी कुमारी एक कुशल डिजिटल पत्रकार और कंटेंट राइटर हैं, जिन्हें मीडिया उद्योग में 7 वर्षों से अधिक का व्यापक अनुभव है. भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC, नई दिल्ली) की पूर्व छात्रा पल्लवी, जटिल धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों को शोध-आधारित, सरल और प्रभावी भाषा में प्रस्तुत करने में विशेषज्ञता रखती हैं.

वर्तमान में ABP News के साथ एक कंटेंट राइटर के रूप में जुड़ीं पल्लवी, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर विश्वसनीय और मूल्यवान सामग्री तैयार करने के लिए जानी जाती हैं.

मुख्य विशेषज्ञता (Core Expertise)
पल्लवी की लेखन शैली पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक डिजिटल आवश्यकताओं का एक बेहतरीन मिश्रण है. उनकी मुख्य विशेषज्ञता के क्षेत्र निम्नलिखित हैं:

  • ज्योतिष एवं खगोल विज्ञान: वैदिक ज्योतिष, ग्रह-गोचर और जीवन पर इनके प्रभाव का गहन विश्लेषण.
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  • धर्म एवं संस्कृति: भारतीय व्रत-त्योहारों का महत्व, धार्मिक परंपराएं और पौराणिक संदर्भों की व्याख्या.
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अपने सात वर्षों के करियर में, पल्लवी ने देश के प्रमुख मीडिया संस्थानों में अपनी लेखनी का लोहा मनवाया है:

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मेरा उद्देश्य पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक जीवन के बीच एक पुल बनना है, ताकि पाठक प्रामाणिक जानकारी को सरलता से अपने जीवन में उतार सकें."
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Published at : 27 May 2026 09:54 AM (IST)
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