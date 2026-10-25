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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मKojagari Lakshmi Puja 2026: आज कोजागरी लक्ष्मी पूजा, जानें पूर्णिमा तिथि, पूजा का समय और सरल विधि

Kojagari Lakshmi Puja 2026: आज कोजागरी लक्ष्मी पूजा, जानें पूर्णिमा तिथि, पूजा का समय और सरल विधि

Kojagari Lakshmi Puja 2026: आज 25 अक्टूबर को कोजागरी लक्ष्मी पूजा है. जानें पूर्णिमा तिथि, दिल्ली में निशिता पूजा का समय, घर में आराधना की सरल विधि और रात्रि जागरण की मान्यता.

Written By : Hirdesh Kumar Singh |  Updated at : 25 Oct 2026 08:14 AM (IST)
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Kojagiri Lakshmi Puja 2026: आज रविवार 25 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा और कोजागरी लक्ष्मी पूजा मनाई जा रही है. इस पर्व पर कहीं मां लक्ष्मी की पूजा और रात्रि जागरण होता है, तो कहीं चंद्रमा को अर्घ्य देकर चांदनी में खीर रखने की परंपरा निभाई जाती है.

हालांकि पूर्णिमा तिथि आज दोपहर से शुरू होगी. इसलिए सुबह घर और पूजा स्थल की तैयारी कर सकते हैं, जबकि लक्ष्मी आराधना अपनी पारिवारिक परंपरा के अनुसार संध्या या रात्रि में करें.

धार्मिक विश्वास है कि कोजागरी की रात मां लक्ष्मी पृथ्वी पर विचरण करती हैं और पूछती हैं, 'को जागर्ति?' यानी 'कौन जाग रहा है?' इसी मान्यता से इस रात पूजा, पाठ और जागरण की परंपरा जुड़ी है.

पूर्णिमा तिथि और लक्ष्मी पूजा का समय

नई दिल्ली के लिए उपलब्ध पंचांग गणना के अनुसार पूर्णिमा तिथि 25 अक्टूबर को सुबह लगभग 11:57 बजे से 26 अक्टूबर को सुबह 9:42 बजे तक रहेगी. पूर्णिमा की रात 25 अक्टूबर को मिलने के कारण कोजागरी पूजा आज ही होगी.

नई दिल्ली में निशिता काल लगभग रात 11:39 बजे से 26 अक्टूबर की मध्यरात्रि 12:30 बजे तक है. ये समय भारतीय मानक समय में हैं. अलग-अलग पंचांगों में कुछ मिनट का अंतर मिल सकता है और दूसरे शहरों में स्थानीय समय अलग होगा.

निशिता पूजा का समय देने का अर्थ यह नहीं है कि सभी परिवारों को मध्यरात्रि में ही पूजा करनी है. बंगाल के अनेक घरों में संध्या या प्रदोष में लक्ष्मी पूजा होती है और उसके बाद पांचाली पाठ व जागरण किया जाता है.

सुबह से शाम तक कैसे करें तैयारी?

सुबह स्नान के बाद घर और पूजा स्थल की सफाई करें. फूल, दीपक, धूप, फल और प्रसाद की सामग्री तैयार रख लें. जिन परिवारों में अल्पना बनाने की परंपरा है, वहां चावल के घोल से पूजा स्थल सजाया जाता है और घर के भीतर की ओर आते हुए मां लक्ष्मी के पदचिह्न बनाए जाते हैं. धान और अन्न का अर्पण इस पूजा के कृषि संस्कृति से जुड़े स्वरूप को भी दर्शाता है.

सामग्री जुटाने या सफाई के लिए किसी खास चौघड़िया का इंतजार जरूरी बताना उचित नहीं है. पूजा का समय चुनते हुए स्थानीय पंचांग और अपनी पारिवारिक पद्धति का ध्यान रखें.

घर में कोजागरी लक्ष्मी पूजा की सरल विधि

साफ चौकी पर स्वच्छ वस्त्र बिछाकर मां लक्ष्मी का चित्र या प्रतिमा स्थापित करें. परिवार में कलश स्थापना की परंपरा हो तो उसे भी रखें. दीपक और धूप जलाकर देवी का ध्यान करें. फूल, अक्षत, चंदन और उपलब्ध फल-मिठाई अर्पित करें.

भोग में नारियल, नारियल के लड्डू, खीर या घर की परंपरा के अनुसार तैयार प्रसाद रख सकते हैं. इसके बाद लक्ष्मी नाममंत्र 'ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः' का जप करें. अपनी सुविधा और अभ्यास के अनुसार श्रीसूक्त, लक्ष्मी स्तुति या लक्ष्मी पांचाली का पाठ करें. अंत में आरती और परिवार की सुख-समृद्धि की प्रार्थना करें.

चित्र या मिट्टी की प्रतिमा पर पंचामृत डालने के बजाय सांकेतिक अर्पण करें, ताकि पूजा सामग्री को नुकसान न पहुंचे.

खीर रखने की परंपरा और जरूरी सावधानी

शरद पूर्णिमा पर खीर चांदनी में रखने की परंपरा है. लोकमान्यता में इस रात चंद्रमा की किरणों को विशेष शुभ माना जाता है. लेकिन खीर रखने के लिए रात 10:30 बजे जैसा कोई एक समय सभी जगह लागू नहीं होता.

खीर को स्वच्छ, ढके हुए पात्र में रखें और उसके तापमान का ध्यान रखें. दूध से बने भोजन को सामान्य तापमान पर रातभर छोड़ना सुरक्षित नहीं माना जाता. खाद्य सुरक्षा संबंधी निर्देशों के अनुसार जल्दी खराब होने वाले भोजन को दो घंटे के भीतर ठंडा करके फ्रिज में रखना चाहिए; अधिक गर्मी में यह अवधि और कम होती है.

जागरण में क्या करें?

पूजा के बाद भजन, स्तुति और धार्मिक पाठ के साथ समय बिता सकते हैं. कोजागरी की परंपराएं क्षेत्र और परिवार के अनुसार बदलती हैं. इसलिए घंटी बजाने, भोग चुनने या किसी खास सामग्री को रखने की स्थानीय रीति को सभी के लिए अनिवार्य न मानें. पूजा को धन मिलने की गारंटी देने वाले 'अचूक उपायों' से जोड़ने के बजाय श्रद्धा और पारिवारिक परंपरा के अनुसार संपन्न करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

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About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह । Hirdesh Kumar Singh 

Senior Vedic Astrologer । Head – Religion & Astrology, ABP Live । Lead – ABP Dharma LIVE

हृदेश कुमार सिंह वरिष्ठ वैदिक ज्योतिषाचार्य और मीडिया पेशेवर हैं. उन्हें ज्योतिष, धर्म और मीडिया के क्षेत्र में 17 साल से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वे ABP Live में Religion & Astrology वर्टिकल का नेतृत्व करते हैं. साथ ही ABP Dharma LIVE की कंटेंट और डिजिटल रणनीति की जिम्मेदारी संभालते हैं.

उनके काम में ज्योतिषीय लेखन, संपादन, वेबसाइट और वीडियो के लिए विषय चयन तथा संपादकीय योजना शामिल है. वे Search, Google Discover और सोशल मीडिया पर पाठकों की रुचि को ध्यान में रखकर धर्म और ज्योतिष की कवरेज तय करते हैं.

पंचांग, राशिफल, ग्रह गोचर, व्रत-त्योहार और धार्मिक परंपराएं उनके लेखन के प्रमुख विषय हैं. वे करियर, विवाह, शिक्षा और व्यापार से जुड़े सवालों पर भी लिखते हैं. राजनीति और सामाजिक घटनाओं पर उनके ज्योतिषीय विश्लेषण वैदिक गणना, गोचर और मेदिनी ज्योतिष पर आधारित होते हैं. इनमें ग्रह स्थितियों को संभावित संकेतों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है.

उन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC), नई दिल्ली से पत्रकारिता और IIMT University, मेरठ से ज्योतिष शास्त्र एवं वास्तु शास्त्र की शिक्षा ग्रहण की है. वे AstroSage और Astrotalk जैसे प्लेटफॉर्म के साथ भी काम कर चुके हैं. उन्होंने Semrush Academy से 'Content Marketing Essentials for SEO and AI Search with Semrush' सर्टिफिकेशन प्राप्त किया है.

नई पीढ़ी के पाठकों के लिए उन्होंने 'Gen-Z Horoscope' जैसे प्रारूप पर काम किया है. इसमें पढ़ाई, नौकरी, रिश्तों और रोजमर्रा के फैसलों से जुड़े सवालों को राशिफल में जगह दी गई है. उनके लेख धार्मिक परंपराओं से जुड़े उन प्रश्नों पर भी केंद्रित होते हैं, जो बदलती जीवनशैली में सामने आते हैं.

वैदिक ज्योतिष, होरा शास्त्र, संहिता, मेदिनी ज्योतिष, अंक ज्योतिष, शकुन शास्त्र और वास्तु उनके अध्ययन एवं लेखन के विषय हैं. उनका मानना है, 'ज्योतिष केवल भविष्य बताने की विद्या नहीं, बल्कि समय को समझने की कला है.'

ज्योतिष और मीडिया के अलावा उन्हें सिनेमा, संगीत, साहित्य, राजनीति, पर्यावरण, ग्रामीण जीवन और यात्राओं में विशेष रुचि है.
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Published at : 25 Oct 2026 07:55 AM (IST)
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Sharad Purnima 2026 Kojagari Lakshmi Puja
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