विवाह मुहूर्त 2026: अप्रैल-मई में शादी के शुभ दिन! जानें सही समय और तिथियां, कहीं चूक न जाएं!
muhurat for marriage in april and may 2026: 14 मार्च से 14 अप्रैल तक खरमास रहने वाला है. ऐसे में खरमास खत्म होने के बाद एक बार फिर से शादियों का सिलसिला शुरू हो जाएगा. जानिए अप्रैल और मई के मुहूर्त?
Shubh muhurat for marriage in april and may 2026: हिंदू धर्म में खरमास के दौरान किसी भी तरह के नए या शुभ कार्य करने की मनाही होती है. 14 मार्च से खरमास शुरू होकर 14 अप्रैल 2026 को समाप्त होगा. यह वह महीना होता है, जब शुभ कार्यों से बचना चाहिए. खरमास के दौरान लोग शादी, सगाई, रोका समारोह और इसी तरह के अन्य खास आयोजन नहीं करते हैं.
इन दिनों को ऐसे बड़े आयोजनों की योजना बनाने के लिए अशुभ माना जाता है, क्योंकि सूर्य वर्तमान में मीन राशि में गोचर कर रहा है.
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नवजोड़ों के लिए शादी का शुभ मुहूर्त
शादी, सगाई, विशेषकर शादी करने वाले सबसे महत्वपूर्ण अवसर होते हैं, और वे इन आयोजनों की योजना पहले से ही बना लेते हैं. हम उन नए जोड़ों की भी मदद कर रहे हैं, जिन्होंने अभी-अभी रोका, सगाई और शादी की योजना बनाई है और अगले महीने सगाई करना चाहते हैं, या यूं कहें कि यह आखिरी समय का आयोजन है.
उनके लिए आखिरी समय में सब कुछ संभालना मुश्किल हो सकता है, इसलिए हम उन्हें उनके खास दिन के लिए शुभ मुहूर्त के साथ सही समय चुनने में मदद कर रहे हैं.
अप्रैल 2026 माह में विवाह शुभ मुहूर्त
|तारीख
|मुहूर्त
|नक्षत्र
|तिथि
|15 अप्रैल 2026, बुधवार
|दोपहर 3.22 से रात 10.31 तक
|उत्तरा भाद्रपद
|त्रयोदाशी
|20 अप्रैल 2026, सोमवार
|सुबह 5:51 बजे से शाम 5:49 बजे तक
|रोहिणी
|तृतीया, चतुर्थी
|21 अप्रैल 2026, मंगलवार
|सुबह 5:50 से दोपहर 12:31 तक
|मृगशिरा
|पंचमी
|25 अप्रैल 2026, शनिवार
|26 अप्रैल, सुबह 2:10 से 5:45 बजे तक
|माघ
|दशमी
|27 अप्रैल 2026, सोमवार
|रात 9:18 से रात 9:36 तक
|उत्तरा फाल्गुनी, पूर्वा फाल्गुनी
|द्वादशी
|28 अप्रैल 2026, मंगलवार
|29 अप्रैल, रात 9:04 से सुबह 5:42 तक
|उत्तरा फाल्गुनी, हस्त
|त्रयोदाशी
|29 अप्रैल 2026, बुधवार
|सुबह 5:42 बजे से रात 8:52 बजे तक
|हस्त
|त्रयोदशी, चतुर्दशी
मई 2026 में विवाह शुभ मुहूर्त
|तारीख
|मुहुर्त
|नक्षत्र
|तिथि
|1 मई 2026, शुक्रवार
|सुबह 10:00 बजे से रात 9:13 बजे तक
|स्वाति
|पूर्णिमा
|3 मई 2026, रविवार
|सुबह 7:10 से रात 10:28 तक
|अनुराधा
|द्वितीय
|5 मई 2026, मंगलवार
|शाम 7:39 से सुबह 5:36 तक, 6 मई
|मुला
|चतुर्थी
|6 मई, 2026, बुधवार
|सुबह 5:36 से दोपहर 3:54 तक
|मुला
|चतुर्थी, पंचमी
|7 मई, 2026, गुरुवार
|शाम 6:46 से सुबह 5:35 तक, 8 मई
|उत्तरा आषाढ़ा
|षष्ठी
|8 मई 2026, शुक्रवार
|सुबह 5:35 बजे से दोपहर 12:21 बजे तक
|उत्तरा आषाढ़ा
|षष्ठी
|13 मई 2026, बुधवार
|14 मई, रात 8:55 से सुबह 5:31 बजे तक
|उत्तरा भाद्रपद, रेवती
|द्वादशी
|14 मई 2026, गुरुवार
|सुबह 5:31 बजे से शाम 4:59 बजे तक
|रेवती
|द्वादशी, त्रयोदशी
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