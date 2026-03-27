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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मविवाह मुहूर्त 2026: अप्रैल-मई में शादी के शुभ दिन! जानें सही समय और तिथियां, कहीं चूक न जाएं!

विवाह मुहूर्त 2026: अप्रैल-मई में शादी के शुभ दिन! जानें सही समय और तिथियां, कहीं चूक न जाएं!

muhurat for marriage in april and may 2026: 14 मार्च से 14 अप्रैल तक खरमास रहने वाला है. ऐसे में खरमास खत्म होने के बाद एक बार फिर से शादियों का सिलसिला शुरू हो जाएगा. जानिए अप्रैल और मई के मुहूर्त?

By : अंकुर अग्निहोत्री | Updated at : 27 Mar 2026 07:58 AM (IST)
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Shubh muhurat for marriage in april and may 2026: हिंदू धर्म में खरमास के दौरान किसी भी तरह के नए या शुभ कार्य करने की मनाही होती है. 14 मार्च से खरमास शुरू होकर 14 अप्रैल 2026 को समाप्त होगा. यह वह महीना होता है, जब शुभ कार्यों से बचना चाहिए. खरमास के दौरान लोग शादी, सगाई, रोका समारोह और इसी तरह के अन्य खास आयोजन नहीं करते हैं.

इन दिनों को ऐसे बड़े आयोजनों की योजना बनाने के लिए अशुभ माना जाता है, क्योंकि सूर्य वर्तमान में मीन राशि में गोचर कर रहा है. 

Vivah Muhurat: 2026 में होंगे 81 शुभ विवाह मुहूर्त, 2025 में अब सिर्फ इतने दिन ही बजेंगी शहनाइयां..

नवजोड़ों के लिए शादी का शुभ मुहूर्त

शादी, सगाई, विशेषकर शादी करने वाले सबसे महत्वपूर्ण अवसर होते हैं, और वे इन आयोजनों की योजना पहले से ही बना लेते हैं. हम उन नए जोड़ों की भी मदद कर रहे हैं, जिन्होंने अभी-अभी रोका, सगाई और शादी की योजना बनाई है और अगले महीने सगाई करना चाहते हैं, या यूं कहें कि यह आखिरी समय का आयोजन है.

उनके लिए आखिरी समय में सब कुछ संभालना मुश्किल हो सकता है, इसलिए हम उन्हें उनके खास दिन के लिए शुभ मुहूर्त के साथ सही समय चुनने में मदद कर रहे हैं.

अप्रैल 2026 माह में विवाह शुभ मुहूर्त

तारीख  मुहूर्त नक्षत्र  तिथि
15 अप्रैल 2026, बुधवार दोपहर 3.22 से रात 10.31 तक  उत्तरा भाद्रपद त्रयोदाशी
20 अप्रैल 2026, सोमवार सुबह 5:51 बजे से शाम 5:49 बजे तक रोहिणी तृतीया, चतुर्थी
21 अप्रैल 2026, मंगलवार सुबह 5:50 से दोपहर 12:31 तक मृगशिरा पंचमी
25 अप्रैल 2026, शनिवार 26 अप्रैल, सुबह 2:10 से 5:45 बजे तक माघ दशमी
27 अप्रैल 2026, सोमवार रात 9:18 से रात 9:36 तक उत्तरा फाल्गुनी, पूर्वा फाल्गुनी द्वादशी
28 अप्रैल 2026, मंगलवार 29 अप्रैल, रात 9:04 से सुबह 5:42 तक उत्तरा फाल्गुनी, हस्त त्रयोदाशी
29 अप्रैल 2026, बुधवार सुबह 5:42 बजे से रात 8:52 बजे तक हस्त त्रयोदशी, चतुर्दशी

मई 2026 में विवाह शुभ मुहूर्त

तारीख मुहुर्त नक्षत्र तिथि
1 मई 2026, शुक्रवार सुबह 10:00 बजे से रात 9:13 बजे तक स्वाति पूर्णिमा
3 मई 2026, रविवार सुबह 7:10 से रात 10:28 तक अनुराधा द्वितीय
5 मई 2026, मंगलवार शाम 7:39 से सुबह 5:36 तक, 6 मई मुला चतुर्थी
6 मई, 2026, बुधवार सुबह 5:36 से दोपहर 3:54 तक मुला चतुर्थी, पंचमी
7 मई, 2026, गुरुवार शाम 6:46 से सुबह 5:35 तक, 8 मई उत्तरा आषाढ़ा षष्ठी
8 मई 2026, शुक्रवार सुबह 5:35 बजे से दोपहर 12:21 बजे तक उत्तरा आषाढ़ा षष्ठी
13 मई 2026, बुधवार 14 मई, रात 8:55 से सुबह 5:31 बजे तक उत्तरा भाद्रपद, रेवती द्वादशी
14 मई 2026, गुरुवार सुबह 5:31 बजे से शाम 4:59 बजे तक रेवती द्वादशी, त्रयोदशी

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author अंकुर अग्निहोत्री

अंकुर अग्निहोत्री (Ankur Agnihotri)

Astrology & Religion Content Writer

अंकुर अग्निहोत्री ABP Live के Astro & Religion सेक्शन से जुड़े डिजिटल पत्रकार हैं, जो दैनिक राशिफल, व्रत-त्योहार, ग्रह-गोचर और ज्योतिषीय विषयों पर सरल, तथ्य-आधारित और उपयोगी लेखन करते हैं. उनका कंटेंट विशेष रूप से उन पाठकों के लिए तैयार होता है जो ज्योतिष और धर्म को आसान भाषा में समझना चाहते हैं.

अंकुर पिछले 2+ वर्षों से ABP Live (abplive.com) में सक्रिय रूप से कार्यरत हैं और ज्योतिष, अंक शास्त्र, वास्तु शास्त्र, शकुन अपशकुन शास्त्र, हस्तरेखा, स्वप्न शास्त्र, चाइनीच ज्योतिष आदि पर आर्टिकल्स प्रकाशित करते हैं.

उनका काम हाई-फ्रीक्वेंसी कंटेंट प्रोडक्शन, ट्रेंड-आधारित स्टोरी चयन और यूजर-इंटेंट आधारित लेखन पर केंद्रित है, जिससे उनके लेख लगातार अच्छा डिजिटल एंगेजमेंट प्राप्त करते हैं. इसके अतिरिक्त अंकुर अग्निहोत्री निम्नलिखित विषयों पर भी लेखन करते हैं:

  • दैनिक और साप्ताहिक राशिफल
  • ग्रह-गोचर और ज्योतिषीय प्रभाव
  • व्रत-त्योहार और धार्मिक तिथियां

वे अपने लेखों में जानकारी प्रस्तुत करते समय, पंचांग आधारित तिथि, नक्षत्र और योग का संदर्भ लेते हैं. सामान्य ज्योतिषीय सिद्धांतों (ग्रह-स्थिति, गोचर प्रभाव) का उपयोग करते हैं और पारंपरिक धार्मिक मान्यताओं और प्रचलित स्रोतों के आधार पर जानकारी देते हैं. अंकुर ABP Live जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े हैं और Astro सेक्शन में नियमित रूप से कंटेंट प्रकाशित करते हैं.

उनके लेख धार्मिक मान्यताओं, पारंपरिक ज्योतिषीय सिद्धांतों और सामान्य स्रोतों पर आधारित होते हैं. वे किसी भी प्रकार के निश्चित या गारंटीड परिणाम का दावा नहीं करते और पाठकों को जानकारी को मार्गदर्शन के रूप में लेने की सलाह देते हैं. इन्होने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

अंकुर का फोकस ज्योतिष और धर्म को सरल, व्यावहारिक और समझने योग्य रूप में प्रस्तुत करना है, ताकि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर यह जानकारी हर वर्ग के पाठकों तक पहुंच सके.

Personal Interests की बात करें तो अंकुर को अंक शास्त्र, वैदिक ज्योतिष, वास्तु और स्वप्न शास्त्र में रुचि. साथ ही साहित्य और फिल्में देखने का शौक है.
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Published at : 27 Mar 2026 07:58 AM (IST)
Tags :
Marriage Wedding Shadi Muhurat Kharmas 2026
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