18 अगस्त से अस्त होंगे बुध, Email-WhatsApp पर एक गलती पड़ सकती है भारी, रखें ये सावधानियां

Budh Asta 2026: कई बार एक गलत शब्द पूरे संदेश का अर्थ बदल देता है. जल्दबाजी में भेजा गया ईमेल, अधूरा WhatsApp मैसेज या बिना पढ़े साइन किया गया दस्तावेज बड़ी परेशानी खड़ी कर सकता है.

ज्योतिषीय दृष्टि से 18 अगस्त 2026 के बाद ऐसी स्थितियों को लेकर अधिक सावधान रहने की सलाह दी जा रही है, क्योंकि बुद्धि, वाणी और संवाद के कारक बुध अस्त होने जा रहे हैं.

पंचांग अनुसार नई दिल्ली में बुध तारा अस्त 18 अगस्त 2026 की सुबह लगभग 5 बजकर 16 मिनट पर प्रारंभ होगा. स्थान और गणना-पद्धति के अनुसार समय में थोड़ा अंतर संभव है.

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बुध अस्त होने का अर्थ क्या है?

ज्योतिष अनुसार जब कोई ग्रह सूर्य के बहुत करीब पहुंच जाता है तो सूर्य के तेज के कारण वह पृथ्वी से स्पष्ट दिखाई नहीं देता. ज्योतिष में इस स्थिति को ग्रह का अस्त या अस्तंगत होना कहा जाता है.

बुध को वाणी, बुद्धि, तर्क, लेखन, गणना, व्यापार, सौदे, दस्तावेज, संचार और तकनीक का कारक माना गया है. मान्यता है कि सूर्य के प्रभाव में बुध की स्वाभाविक शक्ति दबने पर व्यक्ति सही बात जानते हुए भी उसे गलत तरीके से प्रस्तुत कर सकता है. शब्दों का चुनाव, समय पर उत्तर देना और किसी जानकारी को ठीक से समझना चुनौतीपूर्ण हो सकता है.

इसका अर्थ यह नहीं कि हर ईमेल गलत होगा या प्रत्येक बातचीत विवाद में बदल जाएगी. संकेत केवल इतना है कि इस अवधि में जल्दबाजी, अधूरी जानकारी और बिना जांचे प्रतिक्रिया देने से नुकसान की आशंका बढ़ सकती है.

Email और WhatsApp पर कहां हो सकती है चूक?

बुध अस्त के दौरान सबसे बड़ी समस्या संदेश भेजने में नहीं, बल्कि उसके अर्थ को लेकर हो सकती है. छोटा या रूखा जवाब सामने वाले को नाराजगी जैसा लग सकता है. मजाक में लिखी गई बात गंभीर समझी जा सकती है. किसी जरूरी संदेश का उत्तर देर से मिलने पर गलत अनुमान लगाए जा सकते हैं.

ऑफिस ग्रुप में गलत फाइल भेजना, निजी संदेश किसी दूसरे व्यक्ति को फॉरवर्ड कर देना, तारीख या रकम टाइप करने में गलती और बिना संदर्भ का स्क्रीनशॉट शेयर करना परेशानी पैदा कर सकता है. इसलिए Send दबाने से पहले एक बार पूरा संदेश पढ़ना जरूरी होगा.

जरूरी Documents भेजते समय इन बातों का रखें ध्यान

बैंकिंग, नौकरी, एडमिशन, बीमा, प्रॉपर्टी और कारोबारी समझौतों से जुड़े दस्तावेज विशेष सावधानी से जांचें.

नाम, जन्मतिथि, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोबारा मिलाएं.

रकम लिखते समय अंकों और शब्दों में दर्ज राशि जांचें.

तारीख, समय सीमा और भुगतान की शर्तें ध्यान से पढ़ें.

PDF भेजने से पहले देखें कि सही और अंतिम फाइल ही अटैच हुई है.

किसी खाली स्थान वाले फॉर्म या अधूरे अनुबंध पर हस्ताक्षर न करें.

डिजिटल सिग्नेचर, OTP और बैंकिंग जानकारी किसी से साझा न करें.

मौखिक सहमति को ईमेल या लिखित संदेश में दर्ज करा लें.

महत्वपूर्ण फाइल का बैकअप रखें और प्राप्ति की पुष्टि अवश्य लें.

बुध अस्त होने का अर्थ जरूरी काम रोकना नहीं है. यदि समय सीमा तय है तो काम पूरा करें, लेकिन उसकी जांच किसी दूसरे विश्वसनीय व्यक्ति से भी करा सकते हैं.

रिश्तों में अनुमान नहीं, स्पष्टता रखें

इस अवधि में सबसे बड़ी गलतफहमी उन शब्दों से पैदा हो सकती है जो कहे ही नहीं गए. किसी का देर से उत्तर देना उपेक्षा नहीं और छोटा जवाब नाराजगी नहीं माना जाना चाहिए. संवेदनशील विषय पर लंबी चैट के बजाय फोन या आमने-सामने बात करना बेहतर रहेगा.

गुस्से में लिखा संदेश तुरंत न भेजें. उसे ड्राफ्ट में छोड़कर कुछ देर बाद दोबारा पढ़ें. यदि किसी वाक्य के दो अर्थ निकल रहे हों तो उसे सरल और स्पष्ट बनाएं.

किन लोगों को अधिक सावधान रहना चाहिए?

जिन लोगों का काम लेखन, मीडिया, सोशल मीडिया, बैंकिंग, सेल्स, अकाउंटिंग, शिक्षण, कानून, डेटा, आईटी या बिजनेस कम्युनिकेशन से जुड़ा है, उन्हें अतिरिक्त सतर्कता रखनी चाहिए. मिथुन और कन्या राशि के स्वामी बुध हैं, इसलिए इन राशियों के जातक भी अपनी जन्मकुंडली के अनुसार संवाद और निर्णयों में जल्दबाजी से बचें.

बुध को मजबूत करने के सरल उपाय

बुधवार को भगवान गणेश की पूजा करें और “ॐ बुं बुधाय नमः” मंत्र का जप करें. हरी मूंग का दान किया जा सकता है. सबसे व्यावहारिक उपाय है, कम बोलें, ध्यान से सुनें और किसी महत्वपूर्ण बात को समझे बिना उस पर सहमति न दें.

बुध अस्त का संदेश डरना नहीं, बल्कि संवाद में अनुशासन लाना है. आने वाले दिनों में एक छोटा नियम बड़े नुकसान से बचा सकता है, पहले पढ़ें, फिर समझें और उसके बाद ही Send या Sign करें.

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