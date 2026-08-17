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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्म18 अगस्त से अस्त होंगे बुध, Email-WhatsApp पर एक गलती पड़ सकती है भारी, रखें ये सावधानियां

18 अगस्त से अस्त होंगे बुध, Email-WhatsApp पर एक गलती पड़ सकती है भारी, रखें ये सावधानियां

Budh Asta 2026: बुध 18 अगस्त से अस्त होंगे. जानें इस दौरान Email, WhatsApp, बैंकिंग और जरूरी Documents भेजते समय किन गलतियों से बचना चाहिए.

Written By : Hirdesh Kumar Singh |  Updated at : 17 Aug 2026 07:59 PM (IST)
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Budh Asta 2026: कई बार एक गलत शब्द पूरे संदेश का अर्थ बदल देता है. जल्दबाजी में भेजा गया ईमेल, अधूरा WhatsApp मैसेज या बिना पढ़े साइन किया गया दस्तावेज बड़ी परेशानी खड़ी कर सकता है.

ज्योतिषीय दृष्टि से 18 अगस्त 2026 के बाद ऐसी स्थितियों को लेकर अधिक सावधान रहने की सलाह दी जा रही है, क्योंकि बुद्धि, वाणी और संवाद के कारक बुध अस्त होने जा रहे हैं.

पंचांग अनुसार नई दिल्ली में बुध तारा अस्त 18 अगस्त 2026 की सुबह लगभग 5 बजकर 16 मिनट पर प्रारंभ होगा. स्थान और गणना-पद्धति के अनुसार समय में थोड़ा अंतर संभव है.

यह भी पढ़ें- 8 महीने पहले हुई भविष्यवाणी सच! Google Gemini का चेहरा बने शाहरुख खान

बुध अस्त होने का अर्थ क्या है?

ज्योतिष अनुसार जब कोई ग्रह सूर्य के बहुत करीब पहुंच जाता है तो सूर्य के तेज के कारण वह पृथ्वी से स्पष्ट दिखाई नहीं देता. ज्योतिष में इस स्थिति को ग्रह का अस्त या अस्तंगत होना कहा जाता है.

बुध को वाणी, बुद्धि, तर्क, लेखन, गणना, व्यापार, सौदे, दस्तावेज, संचार और तकनीक का कारक माना गया है. मान्यता है कि सूर्य के प्रभाव में बुध की स्वाभाविक शक्ति दबने पर व्यक्ति सही बात जानते हुए भी उसे गलत तरीके से प्रस्तुत कर सकता है. शब्दों का चुनाव, समय पर उत्तर देना और किसी जानकारी को ठीक से समझना चुनौतीपूर्ण हो सकता है.

इसका अर्थ यह नहीं कि हर ईमेल गलत होगा या प्रत्येक बातचीत विवाद में बदल जाएगी. संकेत केवल इतना है कि इस अवधि में जल्दबाजी, अधूरी जानकारी और बिना जांचे प्रतिक्रिया देने से नुकसान की आशंका बढ़ सकती है.

Email और WhatsApp पर कहां हो सकती है चूक?

बुध अस्त के दौरान सबसे बड़ी समस्या संदेश भेजने में नहीं, बल्कि उसके अर्थ को लेकर हो सकती है. छोटा या रूखा जवाब सामने वाले को नाराजगी जैसा लग सकता है. मजाक में लिखी गई बात गंभीर समझी जा सकती है. किसी जरूरी संदेश का उत्तर देर से मिलने पर गलत अनुमान लगाए जा सकते हैं.

ऑफिस ग्रुप में गलत फाइल भेजना, निजी संदेश किसी दूसरे व्यक्ति को फॉरवर्ड कर देना, तारीख या रकम टाइप करने में गलती और बिना संदर्भ का स्क्रीनशॉट शेयर करना परेशानी पैदा कर सकता है. इसलिए Send दबाने से पहले एक बार पूरा संदेश पढ़ना जरूरी होगा.

जरूरी Documents भेजते समय इन बातों का रखें ध्यान

बैंकिंग, नौकरी, एडमिशन, बीमा, प्रॉपर्टी और कारोबारी समझौतों से जुड़े दस्तावेज विशेष सावधानी से जांचें.

  • नाम, जन्मतिथि, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोबारा मिलाएं.
  • रकम लिखते समय अंकों और शब्दों में दर्ज राशि जांचें.
  • तारीख, समय सीमा और भुगतान की शर्तें ध्यान से पढ़ें.
  • PDF भेजने से पहले देखें कि सही और अंतिम फाइल ही अटैच हुई है.
  • किसी खाली स्थान वाले फॉर्म या अधूरे अनुबंध पर हस्ताक्षर न करें.
  • डिजिटल सिग्नेचर, OTP और बैंकिंग जानकारी किसी से साझा न करें.
  • मौखिक सहमति को ईमेल या लिखित संदेश में दर्ज करा लें.
  • महत्वपूर्ण फाइल का बैकअप रखें और प्राप्ति की पुष्टि अवश्य लें.

बुध अस्त होने का अर्थ जरूरी काम रोकना नहीं है. यदि समय सीमा तय है तो काम पूरा करें, लेकिन उसकी जांच किसी दूसरे विश्वसनीय व्यक्ति से भी करा सकते हैं.

रिश्तों में अनुमान नहीं, स्पष्टता रखें

इस अवधि में सबसे बड़ी गलतफहमी उन शब्दों से पैदा हो सकती है जो कहे ही नहीं गए. किसी का देर से उत्तर देना उपेक्षा नहीं और छोटा जवाब नाराजगी नहीं माना जाना चाहिए. संवेदनशील विषय पर लंबी चैट के बजाय फोन या आमने-सामने बात करना बेहतर रहेगा.

गुस्से में लिखा संदेश तुरंत न भेजें. उसे ड्राफ्ट में छोड़कर कुछ देर बाद दोबारा पढ़ें. यदि किसी वाक्य के दो अर्थ निकल रहे हों तो उसे सरल और स्पष्ट बनाएं.

किन लोगों को अधिक सावधान रहना चाहिए?

जिन लोगों का काम लेखन, मीडिया, सोशल मीडिया, बैंकिंग, सेल्स, अकाउंटिंग, शिक्षण, कानून, डेटा, आईटी या बिजनेस कम्युनिकेशन से जुड़ा है, उन्हें अतिरिक्त सतर्कता रखनी चाहिए. मिथुन और कन्या राशि के स्वामी बुध हैं, इसलिए इन राशियों के जातक भी अपनी जन्मकुंडली के अनुसार संवाद और निर्णयों में जल्दबाजी से बचें.

बुध को मजबूत करने के सरल उपाय

बुधवार को भगवान गणेश की पूजा करें और “ॐ बुं बुधाय नमः” मंत्र का जप करें. हरी मूंग का दान किया जा सकता है. सबसे व्यावहारिक उपाय है, कम बोलें, ध्यान से सुनें और किसी महत्वपूर्ण बात को समझे बिना उस पर सहमति न दें.

बुध अस्त का संदेश डरना नहीं, बल्कि संवाद में अनुशासन लाना है. आने वाले दिनों में एक छोटा नियम बड़े नुकसान से बचा सकता है, पहले पढ़ें, फिर समझें और उसके बाद ही Send या Sign करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

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About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह, Senior Vedic Astrologer | Astro Media Editor | Digital Strategy Leader

"ज्योतिष केवल भविष्य बताने की विद्या नहीं, बल्कि समय को समझने की कला है."

हृदेश कुमार सिंह लंबे समय से ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. वे उन चुनिंदा लोगों में माने जाते हैं जिन्होंने पारंपरिक ज्योतिष को आज की बदलती दुनिया, डिजिटल संस्कृति और नई पीढ़ी की सोच से जोड़ने का प्रयास किया है. उनके लिए ज्योतिष केवल ग्रहों की गणना नहीं, बल्कि मानव व्यवहार, सही समय और जीवन के निर्णयों को समझने का माध्यम है.

वर्तमान में वे ABP Live में Astro, Religion और Dharma LIVE से जुड़े कंटेंट और डिजिटल रणनीति का नेतृत्व कर रहे हैं. यहां उनका फोकस ज्योतिष और धर्म को ऐसे रूप में प्रस्तुत करना है, जो आज के पाठकों और दर्शकों की जिंदगी से सीधे जुड़ सके. यही कारण है कि उनके लेखन और विश्लेषण में केवल पारंपरिक बातें नहीं, बल्कि करियर, रिश्ते, मानसिक तनाव, सामाजिक बदलाव, तकनीक और बदलती जीवनशैली जैसे विषय भी दिखाई देते हैं.

उन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC), New Delhi से पत्रकारिता और IIMT University Meerut से ज्योतिष शास्त्र व वास्तु शास्त्र की पढ़ाई की है और Astrosage व Astrotalk जैसे प्लेटफॉर्म्स के साथ भी काम किया है. मीडिया, ऑडियंस बिहेवियर, डिजिटल पब्लिशिंग और कंटेंट रणनीति की समझ ने उनके काम को अलग पहचान दी है.

हृदेश कुमार सिंह के कई ज्योतिषीय और सामाजिक विश्लेषण समय-समय पर चर्चा में रहे हैं. राजनीति, शेयर बाजार, मनोरंजन जगत, AI और बदलते सामाजिक माहौल जैसे विषयों पर उनके आकलनों ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया है. वर्तमान में CJP आंदोलन को लेकर उनकी भविष्यवाणियां सत्य साबित हुईं हैं, उनके विश्लेषण वैदिक गणना, गोचर, मेदिनी ज्योतिष और समाज की बदलती मानसिकता की समझ पर आधारित होते हैं.

वे वैदिक ज्योतिष, होरा शास्त्र, संहिता, मेदिनी ज्योतिष, अंक ज्योतिष, शकुन शास्त्र और वास्तु शास्त्र जैसे विषयों पर अध्ययन और लेखन करते रहे हैं. करियर, विवाह, व्यापार, शिक्षा और जीवन के महत्वपूर्ण फैसलों से जुड़े विषयों पर वे पारंपरिक ज्योतिष को आधुनिक जीवन की वास्तविक परिस्थितियों से जोड़कर देखने का प्रयास करते हैं.

डिजिटल दौर में ज्योतिष को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए उन्होंने 'Gen-Z Horoscope' जैसे कॉन्सेप्ट पर भी काम किया, जिसमें राशिफल को केवल भाग्य या डर से जोड़कर नहीं, बल्कि career pressure, relationship confusion, emotional wellbeing और real-life decision making जैसी बातों से जोड़ा गया.

उनका मानना है कि आज के समय में सबसे बड़ी चुनौती जानकारी की कमी नहीं, बल्कि सही समझ की कमी है. वे ज्योतिष को ऐसा माध्यम मानते हैं, जो व्यक्ति को डराने के बजाय उसे बेहतर निर्णय लेने और खुद को समझने में मदद कर सकता है.

श्रीमद्भगवद्गीता के कर्म सिद्धांत, भगवान बुद्ध के संतुलन के विचार, सूफी चिंतन और आधुनिक मनोविज्ञान से प्रभावित उनकी सोच उनके लेखन में भी दिखाई देती है. यही वजह है कि उनका काम केवल भविष्यवाणी तक सीमित नहीं रहता, बल्कि लोगों को सोचने और अपने जीवन को नए नजरिए से देखने के लिए प्रेरित करता है.

ज्योतिष और मीडिया के अलावा उन्हें सिनेमा, संगीत, साहित्य, राजनीति, बाजार, पर्यावरण, ग्रामीण जीवन और यात्राओं में विशेष रुचि है. इन अनुभवों का असर उनके विषय चयन और लेखन शैली में साफ दिखाई देता है.
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Published at : 17 Aug 2026 07:59 PM (IST)
Tags :
Budh Ast Transit 2026 Budh Asta 2026
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