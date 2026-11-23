January 2027 Vrat Tyohar List: नए साल 2027 की शुरुआत व्रत और त्योहारों के शुभ संयोग के साथ होने जा रही है. पंचांग की गणना के अनुसार, जनवरी 2027 में सफला एकादशी, मकर संक्रांति, पौष पूर्णिमा और संकष्टी चतुर्थी जैसे कई बड़े और खास पर्व मनाए जाएंगे.

अगर आप नए साल के पहले महीने में आने वाले व्रत-त्योहारों की सही तारीख जानना चाहते हैं, तो नीचे आसान शब्दों में जनवरी 2027 का पूरा हिंदू कैलेंडर देख सकते हैं.

जनवरी 2027 के प्रमुख व्रत और त्योहारों की पूरी लिस्ट

पंचांग के अनुसार जनवरी 2027 में पड़ने वाले मुख्य पर्व और व्रतों की तारीखें इस प्रकार हैं:

जनवरी 2027 के प्रमुख व्रत और त्योहारों की पूरी लिस्ट पंचांग के अनुसार जनवरी 2027 में पड़ने वाले मुख्य पर्व और व्रतों की तारीखें इस प्रकार हैं: 3 जनवरी (रविवार) - सफला एकादशी: कार्यों में सफलता के लिए भगवान विष्णु का व्रत. 5 जनवरी (मंगलवार) - भौम प्रदोष व मासिक शिवरात्रि: कर्ज मुक्ति और शिव आराधना का दिन. 7 जनवरी (गुरुवार) - पौष अमावस्या: पितरों के तर्पण और दान-पुण्य की तिथि. 11 जनवरी (सोमवार) - विनायक चतुर्थी: विघ्नहर्ता भगवान गणेश की पूजा का दिन. 13 जनवरी (बुधवार) - स्कन्द षष्ठी: भगवान कार्तिकेय की आराधना का पर्व. 14 जनवरी (गुरुवार) - लोहड़ी व भोगी: नई फसल के स्वागत का उत्सव. 15 जनवरी (शुक्रवार) - मकर संक्रांति व गुरु गोबिन्द सिंह जयंती: सूर्य का मकर राशि में प्रवेश (स्नान-दान पर्व) और दसवें सिख गुरु का प्रकाश पर्व. 16 जनवरी (शनिवार) - मट्टू पोंगल व दुर्गाष्टमी: मवेशियों के सम्मान का पर्व और मां दुर्गा की पूजा. 18-19 जनवरी (सोम-मंगल) - पौष पुत्रदा एकादशी: संतान की खुशहाली के लिए विष्णु व्रत (18 को स्मार्त, 19 को वैष्णव). 20 जनवरी (बुधवार) - बुध प्रदोष व्रत: ज्ञान और शिव कृपा के लिए रखा जाने वाला व्रत. 22 जनवरी (शुक्रवार) - पौष पूर्णिमा व शाकम्भरी पूर्णिमा: पवित्र स्नान, दान और देवी शाकम्भरी की पूजा का दिन. 23 जनवरी (शनिवार) - माघ मास प्रारंभ: स्नान-दान के पवित्र माघ महीने की शुरुआत. 25 जनवरी (सोमवार) - सकट चौथ: संतान की लंबी उम्र के लिए माताओं का निर्जला व्रत. 29 जनवरी (शुक्रवार) - कालाष्टमी व मासिक जन्माष्टमी: काल भैरव और श्रीकृष्ण की आराधना का दिन.

जनवरी 2027 के कुछ खास त्योहारों का महत्व

सफला एकादशी (3 जनवरी): साल 2027 की पहली एकादशी 3 जनवरी, रविवार को पड़ रही है. मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से रुके हुए काम पूरे होते हैं और जीवन में सफलता मिलती है.

मकर संक्रांति और पोंगल (15 जनवरी): जब सूर्य धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं, तब मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है. पंचांग के अनुसार 15 जनवरी को मकर संक्रांति के साथ दक्षिण भारत में पोंगल और असम में माघ बिहू का त्योहार मनाया जाएगा. इस दिन पवित्र नदियों में स्नान और तिल-गुड़ के दान का विशेष महत्व है.

पौष पूर्णिमा (22 जनवरी): 22 जनवरी को पौष महीने की पूर्णिमा है. हिंदू धर्म में पूर्णिमा के दिन स्नान, दान और सत्यनारायण भगवान की कथा सुनना बहुत पुण्यदायी माना जाता है. इसके अगले दिन से माघ महीने की शुरुआत हो जाएगी.

संकष्टी चतुर्थी / सकट चौथ (25 जनवरी): माघ महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी या सकट चौथ कहा जाता है. इस दिन माताएं अपनी संतान की लंबी उम्र और सुख-समृद्धि के लिए भगवान गणेश की पूजा और निर्जला व्रत रखती हैं.

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