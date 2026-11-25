Aaj Ka Panchang: बुधवार 25 नवंबर को उत्तर भारत की पूर्णिमांत परंपरा में मार्गशीर्ष यानी अगहन का पहला दिन है. अमांत पंचांग में अभी कार्तिक चल रहा है. महीने के नाम अलग हैं, लेकिन दोनों में तिथि कृष्ण प्रतिपदा ही है. नई दिल्ली में प्रतिपदा शाम 4:50 बजे तक रहेगी, फिर द्वितीया शुरू होगी.

एक ही तिथि पर दो महीने कैसे?

पूर्णिमांत पंचांग में महीना पूर्णिमा पर खत्म होता है. इसलिए 24 नवंबर की कार्तिक पूर्णिमा के बाद पहला कृष्ण पक्ष मार्गशीर्ष में गिना जाता है. अमांत पंचांग में महीना अमावस्या पर खत्म होता है. उस पद्धति में यही कृष्ण पक्ष अभी कार्तिक का हिस्सा है.

इसलिए घर के कैलेंडर में 'अगहन कृष्ण प्रतिपदा' और किसी दूसरे पंचांग में 'कार्तिक कृष्ण प्रतिपदा' दिखे, तो समझिए कि दोनों एक ही तिथि की बात कर रहे हैं. व्रत या पूजा की तारीख मिलाते समय महीने के नाम के साथ पक्ष, तिथि और अपने शहर का समय भी देखें.

बुधवार को अभिजीत नहीं है, मुहूर्त देखते समय क्या ध्यान रखें?

इस पंचांग की पद्धति में बुधवार को अभिजीत शुभ मुहूर्त के रूप में नहीं दिया जाता. 25 नवंबर को दोपहर के आसपास दुष्टमुहूर्त और राहुकाल का कुछ हिस्सा एक साथ पड़ता है. दोपहर का विजय मुहूर्त भी पूरी तरह वर्ज्य के भीतर है. इसलिए अगर आप नया काम शुरू करने के लिए समय देख रहे हैं और आपकी परंपरा में वर्ज्य टाला जाता है, तो केवल 'विजय मुहूर्त' देखकर फैसला न करें.

पंचांग में शाम 5:46 से 7:11 बजे तक अमृत काल अलग से दर्ज है. यह शाम का समय देखने वालों के लिए उपयोगी जानकारी है. किसी खास संस्कार या पूजा का समय तय करते वक्त उसकी अपनी परंपरा देखें. सर्वार्थ सिद्धि योग पूरे दिन दर्ज है, इसलिए राहुकाल भी उसी के भीतर आता है.

25 नवंबर का नई दिल्ली पंचांग

मास और पक्ष: पूर्णिमांत में मार्गशीर्ष, अमांत में कार्तिक. दोनों में कृष्ण पक्ष

तिथि: प्रतिपदा शाम 4:50 तक, फिर द्वितीया

नक्षत्र: रोहिणी रात 8:36 तक, फिर मृगशिरा

योग: शिव दोपहर 12:00 तक, फिर सिद्ध

करण: कौलव शाम 4:50 तक, फिर तैतिल 26 नवंबर तड़के 3:02 तक, उसके बाद गर

सूर्य और चंद्र राशि: सूर्य वृश्चिक में. चंद्रमा वृषभ में रहेगा

सूर्योदय और सूर्यास्त: सुबह 6:52 और शाम 5:24

चंद्रोदय और चंद्रास्त: शाम 6:00 बजे चंद्रोदय. पिछली रात का चंद्रास्त सुबह 7:30 बजे

विशेष योग: सर्वार्थ सिद्धि पूरे पंचांग दिन. आडल योग सूर्योदय से रात 8:36 तक, फिर विडाल योग अगले सूर्योदय तक

शाम को चांद निकलने तक द्वितीया लग चुकी होगी, लेकिन रोहिणी नक्षत्र जारी रहेगा. रात में चंद्रमा मृगशिरा में प्रवेश करेगा, फिर भी उसकी राशि वृषभ ही रहेगी. अलग चंद्र गोचर तालिका में भी इस तारीख को राशि परिवर्तन नहीं है. नक्षत्र प्रवेश के समय में दैनिक पंचांग और गोचर तालिका में एक मिनट का अंतर है. यहां दैनिक पंचांग का समय लिया गया है.

रोहिणी व्रत और बुधवार के बाकी समय

बुधवार को जैन परंपरा का रोहिणी व्रत है. दैनिक पंचांग में इष्टि भी दर्ज है. व्रत रखने वालों के लिए ध्यान देने वाली बात यह है कि रात 8:36 बजे रोहिणी नक्षत्र समाप्त होगा. नई दिल्ली-NCR के लिए अलग से पारण की निश्चित अवधि उपलब्ध नहीं है. इसलिए नक्षत्र समाप्ति के समय को पारण का समय मानकर न चलें. पंचांग में इस दिन भद्रा, नक्षत्र वाला पंचक और गंडमूल दर्ज नहीं हैं.

ब्रह्म मुहूर्त: सुबह 5:04-5:58

यमगण्ड: सुबह 8:11-9:30

गुलिक काल: सुबह 10:49-दोपहर 12:08

दुष्टमुहूर्त: सुबह 11:47-दोपहर 12:29

राहुकाल: दोपहर 12:08-1:27

वर्ज्य: दोपहर 1:32-2:57 और 26 नवंबर तड़के 1:32-2:57

विजय मुहूर्त: दोपहर 1:53-2:36

गोधूलि: शाम 5:22-5:49

निशिता: रात 11:41 से 26 नवंबर की शुरुआत में 12:35 बजे तक

आधी रात के बाद दिए गए समय कैलेंडर में 26 नवंबर के हैं. पंचांग में इन्हें बुधवार की रात के साथ पढ़ा जाता है, क्योंकि पंचांग का दिन अगले सूर्योदय पर बदलता है.

25 नवंबर की 3 जरूरी बातें

1. मार्गशीर्ष और कार्तिक दोनों सही हैं. फर्क महीना गिनने की पद्धति का है.

2. बुधवार को अभिजीत नहीं है. दोपहर का समय तय करते हुए राहुकाल और वर्ज्य भी देखें.

3. चंद्रोदय तक द्वितीया लग जाएगी. रोहिणी नक्षत्र उसके बाद भी कुछ देर रहेगा.

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