Aaj Ka Rashifal: 25 नवंबर 2026 के राशिफल में कामकाज की बातचीत, पुराने भुगतान और पारिवारिक फैसलों पर ध्यान है. बुधवार को चंद्रमा वृषभ राशि में रहेंगे. नई दिल्ली के पंचांग के अनुसार शिव योग दोपहर 12 बजे तक और रोहिणी नक्षत्र रात 8:36 बजे तक रहेगा.

मेष से मीन तक इस विस्तृत राशिफल में पढ़ें नौकरी और कारोबार के संकेत, पैसों से जुड़ी सावधानियां तथा रिश्तों और पढ़ाई के लिए दिन का आकलन. तो आइए जानते हैं आज का राशिफल-

मेष राशि: 25 नवंबर 2026 (बुधवार) - आज का राशिफल

मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि और बुधवार के दिन चंद्रमा पूरे समय आपकी राशि से द्वितीय भाव (वृषभ राशि) में अपनी उच्च अवस्था में संचरण करेंगे. चंद्रमा के ही स्वामित्व वाले 'रोहिणी नक्षत्र' (रात्रि 08:37 बजे तक) और दोपहर 12:00 बजे तक सक्रिय 'शिव योग' का संयोग आपकी वाणी में सौम्यता, रचनात्मक सोच और पारिवारिक समृद्धि को नई गति देगा. ग्रहों की गोचरीय स्थिति देखें तो आपकी राशि के स्वामी मंगल पंचम भाव (सिंह राशि) में देवगुरु बृहस्पति व केतु के साथ बैठकर आपकी बौद्धिक और रणनीतिक क्षमता को धार दे रहे हैं, सप्तम भाव (तुला राशि) में बुध-शुक्र की युति व्यावसायिक साझेदारी को मजबूती देगी, जबकि अष्टम भाव के सूर्य गोपनीय योजनाओं और शोध कार्यों पर ध्यान केंद्रित करने का संकेत दे रहे हैं.

मेष करियर और कारोबार राशिफल (Mesh Career Rashifal)

द्वितीय भाव में उच्च के चंद्रमा और रोहिणी नक्षत्र के प्रभाव से आज कार्यक्षेत्र में आपकी संवाद कला और समझाने का तरीका वरिष्ठों व क्लाइंट्स का दिल जीत लेगा. बैंकिंग, फाइनेंस, मीडिया, जनसंपर्क, शिक्षण और कलात्मक क्षेत्रों से जुड़े पेशेवरों को किसी महत्वपूर्ण प्रस्तुति या बैठक में बड़ी सफलता मिल सकती है. पंचम भाव में मंगल और बृहस्पति की युति आपको टीम के भीतर नेतृत्व करने की प्रेरणा देगी. कारोबारी जगत में ग्राहकों के साथ पुराने मतभेद सुलझेंगे और नए ऑर्डर मिलने के प्रबल योग हैं, बस दस्तावेजों की जांच सावधानीपूर्वक करें.

मेष आर्थिक स्थिति और शुभ मुहूर्त (Mesh Money & Muhurat)

धन भाव (द्वितीय भाव) में उच्च के चंद्रमा के विराजमान रहने से आज संचित पूंजी में वृद्धि और नकदी के प्रवाह में सुधार होने के स्पष्ट संकेत हैं. सप्तम भाव में बैठे शुक्र की शुभ दृष्टि से व्यापारिक मुनाफा बढ़ेगा और कहीं रुका हुआ पुराना भुगतान प्राप्त होने से आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी. अष्टम भाव के सूर्य को देखते हुए अनजान योजनाओं या सट्टेबाजी वाले निवेश से दूर रहें. बुधवार होने के कारण आज पंचांग में अभिजीत मुहूर्त उपलब्ध नहीं है. कोई भी आवश्यक खरीदारी या शुभ कार्य सुबह 12:00 बजे तक 'शिव योग' में करना अनुकूल रहेगा, जबकि दोपहर 12:07 से 01:27 बजे तक राहुकाल रहने के कारण इस अवधि में बड़े वित्तीय लेन-देन स्थगित रखें.

मेष पारिवारिक जीवन और लव राशिफल (Mesh Love & Family)

कुटुंब भाव में उच्च के चंद्रमा और रोहिणी नक्षत्र के प्रभाव से आज घर-परिवार में आत्मीयता, मधुर संवाद और उत्सव जैसा माहौल बना रहेगा. परिजनों के साथ किसी मांगलिक आयोजन या पारिवारिक निवेश को लेकर सार्थक चर्चा हो सकती है. वैवाहिक जीवन में प्रेम और आपसी विश्वास गहरा होगा, सप्तम भाव में बुध-शुक्र की युति के कारण जीवनसाथी का भरपूर सहयोग मिलेगा. प्रेम संबंधों के लिहाज से दिन बेहद सुखद है; पार्टनर के साथ समय बिताने और भविष्य की योजनाओं को साझा करने का अवसर मिलेगा.

मेष युवा और विद्यार्थी राशिफल (Mesh Students & Youth)

प्रतियोगी परीक्षाओं, वाक् कला और उच्च शिक्षा की तैयारी में जुटे युवाओं के लिए पंचम भाव में मंगल-गुरु की युति और रोहिणी नक्षत्र की ऊर्जा रचनात्मकता व स्मरण शक्ति को बढ़ाने वाली सिद्ध होगी. सिविल सेवा, बैंकिंग, प्रबंधन, मीडिया और कला संकाय के विद्यार्थियों को अपने नोट्स व्यवस्थित करने और समूह चर्चा में भाग लेने से विशेष लाभ प्राप्त होगा.

मेष स्वास्थ्य राशिफल (Mesh Health Rashifal)

द्वितीय भाव में चंद्रमा और अष्टम भाव में सूर्य की स्थिति के कारण आज गले में हल्की खराश, आंखों में संवेदनशीलता या पाचन से जुड़ी परेशानी उभर सकती है. मौसम के बदलाव को देखते हुए ठंडे पेय पदार्थों और अत्यधिक मिर्च-मसालेदार भोजन से परहेज करें तथा दिनभर गुनगुना पानी पिएं.

मेष राशि का आज का उपाय (Mesh Rashi Upay)

बुधवार और रोहिणी नक्षत्र के इस शुभ संयोग पर प्रातःकाल भगवान गणेश को दूर्वा व मोदक अर्पित करें तथा माता लक्ष्मी के समक्ष घी का दीपक जलाएं. किसी जरूरतमंद व्यक्ति या गौशाला में हरा चारा, हरी मूंग या मिश्री का दान करना आपके भाग्योदय में सहायक होगा.

शुभ अंक: 1, 5, 9

शुभ रंग: गहरा लाल और क्रीम सफेद

वृषभ राशि: 25 नवंबर 2026 (बुधवार) - आज का राशिफल

सप्ताह के मध्य में चंद्रदेव आपकी ही राशि अर्थात लग्न भाव में उच्च के होकर विराजमान हैं, वहीं रात्रि 08:37 बजे तक चंद्रमा के ही स्वामित्व वाले 'रोहिणी नक्षत्र' का प्रभाव आपकी कलात्मक रुचियों और भौतिक सुख-सुविधाओं को निखारेगा. मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि और दोपहर 12:00 बजे तक 'शिव योग' के सक्रिय रहने से आपके अधूरे पड़े पारिवारिक व व्यावसायिक कार्यों को नई दिशा प्राप्त होगी. ग्रहों की गोचरीय चाल पर नजर डालें तो छठे भाव में आपकी राशि के स्वामी शुक्र व बुध की युति विरोधियों को शांत रखेगी, चौथे भाव में मंगल-गुरु-केतु की त्रिवेणी भूमि-भवन से जुड़े प्रयासों को सफल बनाएगी, जबकि सप्तम भाव में बैठे सूर्य जीवनसाथी की अपेक्षाओं को समझने और संवाद में संयम बरतने की प्रेरणा दे रहे हैं.

वृषभ करियर और कारोबार राशिफल (Vrishabh Career Rashifal)

लग्न भाव में उच्च के चंद्रमा और छठे भाव में बुध-शुक्र की युति के कारण आज आप कार्यस्थल की जटिल समस्याओं को अपनी व्यावहारिक सूझबूझ से हल कर लेंगे. आभूषण, वस्त्र उद्योग, बैंकिंग, इंटीरियर डिजाइनिंग, रियल एस्टेट और प्रबंधन से जुड़े लोगों को किसी महत्वपूर्ण बैठक में अपनी काबिलियत साबित करने का अवसर मिलेगा. व्यापारिक मोर्चे पर पुराने संपर्कों से लाभदायक सौदे हाथ लग सकते हैं, हालांकि किसी भी अनुबंध पर सहमति देने से पहले उसकी शर्तों का भली-भांति मूल्यांकन अवश्य करें.

वृषभ आर्थिक स्थिति और शुभ मुहूर्त (Vrishabh Money & Muhurat)

धन के मामले में आज संचित पूंजी सुरक्षित रहेगी और चतुर्थ भाव पर देवगुरु बृहस्पति की शुभ दृष्टि से पैतृक संपत्ति या वाहन से जुड़े लाभ के योग बन रहे हैं. पूर्व में किए गए किसी सुरक्षित निवेश का सकारात्मक रिटर्न मिल सकता है, किंतु सट्टेबाजी या शॉर्टकट से कमाई के रास्तों से दूर रहें. पंचांग के अनुसार बुधवार होने के कारण आज अभिजीत मुहूर्त उपलब्ध नहीं है. कोई भी आवश्यक खरीदारी या शुभ कार्य सुबह 12:00 बजे तक 'शिव योग' में निपटा लेना श्रेयस्कर होगा, वहीं दोपहर 12:07 से 01:27 बजे तक राहुकाल रहने से इस अंतराल में बड़े आर्थिक लेन-देन टाल दें.

वृषभ पारिवारिक जीवन और लव राशिफल (Vrishabh Love & Family)

घर-परिवार में आज स्नेह और सहयोग का वातावरण रहेगा; माताजी के स्वास्थ्य में सुधार होगा और उनके परामर्श से कोई घरेलू उलझन सुलझेगी. वैवाहिक जीवन में मधुरता बनाए रखने के लिए सप्तम भाव के सूर्य के प्रभाव को देखते हुए अपनी वाणी में विनम्रता रखें और जीवनसाथी पर अपने विचार न थोपें. प्रेम संबंधों के लिहाज से दिन अनुकूल है, रोहिणी नक्षत्र के चंद्रमा के प्रभाव से आप अपने पार्टनर की अनकही भावनाओं को बेहतर ढंग से समझ पाएंगे और साथ मिलकर भविष्य की रूपरेखा तय करेंगे.

वृषभ युवा और विद्यार्थी राशिफल (Vrishabh Students & Youth)

उच्च शिक्षा, शोध और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में जुटे युवाओं के लिए रोहिणी नक्षत्र और छठे भाव में बुध-शुक्र की युति बौद्धिक एकाग्रता बढ़ाने वाली सिद्ध होगी. चार्टर्ड अकाउंटेंसी, सिविल सेवा, तकनीकी शिक्षा और कला संकाय के छात्र आज समूह चर्चा के बजाय एकांत में बैठकर अपने नोट्स दोहराएं और कठिन विषयों का अभ्यास करें.

वृषभ स्वास्थ्य राशिफल (Vrishabh Health Rashifal)

लग्न भाव में उच्च के चंद्रमा के विराजमान रहने से मानसिक तनाव कम होगा, लेकिन बदलते मौसम के कारण गले में हल्की खराश, जुकाम या आंखों में थकान महसूस हो सकती है. खुद को ऊर्जावान बनाए रखने के लिए प्रातःकाल सूर्य नमस्कार या हल्का व्यायाम करें, अत्यधिक ठंडे व गरिष्ठ व्यंजनों से दूर रहें और गुनगुने पानी का सेवन बढ़ाएं.

वृषभ राशि का आज का उपाय (Vrishabh Rashi Upay)

बुधवार और रोहिणी नक्षत्र के इस पावन संयोग पर प्रातःकाल भगवान गणेश को दूर्वा व हरी इलायची अर्पित करें तथा माता लक्ष्मी के समक्ष शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करें. किसी जरूरतमंद व्यक्ति को अक्षत (चावल), मिश्री या हरी मूंग भेंट करना आपके रुके हुए कार्यों में गति लाएगा.

शुभ अंक: 2, 6, 8

शुभ रंग: दूधिया सफेद और हल्का हरा

मिथुन राशि: 25 नवंबर 2026 (बुधवार) - आज का राशिफल

बुधवार के दिन चंद्रमा आपकी राशि से खर्च, विदेश यात्रा और एकांत के बारहवें भाव (वृषभ राशि) में उच्च के होकर विराजमान हैं, वहीं रात्रि 08:37 बजे तक चंद्रमा के ही स्वामित्व वाले 'रोहिणी नक्षत्र' का प्रभाव आपकी कल्पनाशक्ति व दूरदर्शी योजनाओं को बल देगा. मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि और दोपहर 12:00 बजे तक 'शिव योग' के सक्रिय रहने से बाहरी संपर्कों और विदेश से जुड़े कार्यों में शुभ परिणाम मिलेंगे. ग्रहों की गोचरीय स्थिति देखें तो आपकी राशि के स्वामी बुध पंचम भाव में शुक्र के साथ बैठकर रचनात्मक व बौद्धिक क्षमता को निखारेंगे, तीसरे भाव में मंगल-गुरु-केतु की त्रिवेणी आपके पराक्रम में वृद्धि करेगी, जबकि छठे भाव के सूर्य कार्यस्थल की चुनौतियों और प्रतिस्पर्धियों पर निर्णायक विजय दिलाने का संकेत दे रहे हैं.

मिथुन करियर और कारोबार राशिफल (Mithun Career Rashifal)

बारहवें भाव में उच्च के चंद्रमा और छठे भाव के सूर्य के प्रभाव से आज मल्टीनेशनल कंपनियों, आयात-निर्यात, डिजिटल मीडिया, शोध और सलाहकार क्षेत्र से जुड़े मिथुन जातकों को बाहरी या विदेशी क्लाइंट्स से लाभदायक प्रस्ताव मिल सकता है. दफ्तर में आपकी त्वरित विश्लेषण क्षमता और प्रस्तुति कौशल वरिष्ठ अधिकारियों को प्रभावित करेगा. कारोबारी वर्ग के लिए दूरस्थ स्थानों से नए ऑर्डर प्राप्त होने के योग हैं, हालांकि किसी को उधार पर माल देने से परहेज करें.

मिथुन आर्थिक स्थिति और शुभ मुहूर्त (Mithun Money & Muhurat)

वित्तीय दृष्टिकोण से आज बजट प्रबंधन पर विशेष ध्यान देना आवश्यक होगा, क्योंकि द्वादश चंद्रमा के असर से पारिवारिक सुख-सुविधाओं, यात्रा या स्वास्थ्य पर अचानक धन व्यय हो सकता है. फिर भी, पंचम भाव के शुक्र और छठे सूर्य के सहयोग से नियमित आय का प्रवाह निर्बाध बना रहेगा और पूर्व की बचत सुरक्षित रहेगी. पंचांग के अनुसार बुधवार होने के कारण आज अभिजीत मुहूर्त उपलब्ध नहीं है. कोई भी आवश्यक खरीदारी या शुभ कार्य सुबह 12:00 बजे तक 'शिव योग' में निपटा लेना अनुकूल रहेगा, जबकि दोपहर 12:07 से 01:27 बजे तक राहुकाल रहने से इस अवधि में बड़े वित्तीय लेन-देन स्थगित रखें.

मिथुन पारिवारिक जीवन और लव राशिफल (Mithun Love & Family)

पारिवारिक वातावरण में आज सौहार्द और आपसी सहयोग बना रहेगा; तीसरे भाव में गुरु-मंगल की युति से छोटे भाई-बहनों का साथ आपका मनोबल बढ़ाएगा. वैवाहिक जीवन में मधुरता बनाए रखने के लिए जीवनसाथी की व्यस्तता और भावनाओं को महत्व दें तथा व्यर्थ की बहस से बचें. प्रेम संबंधों के लिहाज से दिन बेहद सुखद है, पंचम भाव में राशि स्वामी बुध और शुक्र की युति के कारण पार्टनर के साथ दिल की बातें साझा होंगी और रिश्तों में नयापन आएगा.

मिथुन युवा और विद्यार्थी राशिफल (Mithun Students & Youth)

विदेश में उच्च शिक्षा के लिए प्रयासरत छात्रों तथा कोडिंग, पत्रकारिता, डेटा साइंस और प्रबंधन की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए रोहिणी नक्षत्र और पंचम बुध-शुक्र की युति बेहद फलदायी रहेगी. एकांत में बैठकर कठिन विषयों का अभ्यास करना और मॉक टेस्ट का विश्लेषण करना आज आपकी तैयारी को नई धार देगा.

मिथुन स्वास्थ्य राशिफल (Mithun Health Rashifal)

बारहवें भाव में चंद्रमा और छठे भाव में सूर्य की स्थिति के कारण अनिद्रा, आंखों में थकान या पैरों में हल्का दर्द परेशान कर सकता है. खुद को तरोताजा रखने के लिए देर रात तक मोबाइल या लैपटॉप स्क्रीन देखने से बचें, रात के समय हल्का व सुपाच्य भोजन ग्रहण करें और दिनभर पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं.

मिथुन राशि का आज का उपाय (Mithun Rashi Upay)

बुधवार और रोहिणी नक्षत्र के इस शुभ संयोग पर प्रातःकाल भगवान गणेश को दूर्वा व हरी मूंग अर्पित करें तथा संकटनाशन गणेश स्तोत्र का पाठ करें. किसी गौशाला में हरा चारा या जरूरतमंद व्यक्ति को मौसमी फल भेंट करना आपके रुके हुए कार्यों में गति लाएगा.

शुभ अंक: 5, 6, 8

शुभ रंग: पन्ना हरा और क्रीम सफेद

कर्क राशि: 25 नवंबर 2026 (बुधवार) - आज का राशिफल

सप्ताह के तीसरे दिन आपकी राशि के स्वामी चंद्रमा लाभ और उपलब्धियों के ग्यारहवें भाव (वृषभ राशि) में उच्च के होकर विराजमान रहेंगे, जहां रात्रि 08:37 बजे तक चंद्रमा के ही नक्षत्र 'रोहिणी' का संयोग आपके सामाजिक संपर्कों को मजबूती देगा. मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि और दोपहर 12:00 बजे तक 'शिव योग' की मौजूदगी से रुकी हुई व्यावसायिक योजनाएं पुनः पटरी पर लौटेंगी. कुंडली के अन्य मोर्चों पर द्वितीय भाव में मंगल, देवगुरु बृहस्पति और केतु की युति पैतृक व संचित धन को बल दे रही है, चौथे भाव में बुध-शुक्र की उपस्थिति घरेलू सुख-सुविधाओं में इजाफा करेगी, जबकि पंचम भाव में बैठे सूर्य आपकी निर्णय क्षमता को स्पष्ट और व्यावहारिक बनाए रखेंगे.

कर्क करियर और कारोबार राशिफल (Kark Career Rashifal)

एकादश भाव में उच्च के चंद्रमा के प्रभाव से दफ्तर में वरिष्ठ अधिकारियों और टीम के सदस्यों का पूरा सहयोग प्राप्त होगा. चिकित्सा, प्रशासन, बैंकिंग, पर्यटन, रियल एस्टेट और शिक्षा से जुड़े पेशेवरों को किसी पुराने क्लाइंट या बड़े भाई-बहन के माध्यम से लाभदायक प्रस्ताव मिल सकता है. व्यापार जगत में थोक विक्रेताओं और सप्लायर्स के लिए नए ऑर्डर पक्के होने के प्रबल संकेत हैं, साथ ही पुराने बकाया भुगतान की वसूली भी सहजता से हो जाएगी.

कर्क आर्थिक स्थिति और शुभ मुहूर्त (Kark Money & Muhurat)

धन भाव पर देवगुरु बृहस्पति के प्रभाव और लाभ स्थान में उच्च के चंद्रमा के कारण आज आमदनी में निरंतरता बनी रहेगी. किसी पूर्व निवेश से अच्छा लाभांश प्राप्त हो सकता है, किंतु दिखावे या गैर-जरूरी खरीदारी पर नियंत्रण रखना समझदारी होगी. आज बुधवार होने से अभिजीत मुहूर्त का अभाव रहेगा, इसलिए कोई भी नया सौदा या आवश्यक खरीदारी दोपहर 12:00 बजे तक शिव योग के भीतर निपटा लें. दोपहर 12:07 से 01:27 बजे तक राहुकाल रहने वाला है, इस अवधि में बड़े वित्तीय हस्तांतरण से बचें.

कर्क पारिवारिक जीवन और लव राशिफल (Kark Love & Family)

चौथे भाव में शुक्र और बुध की युति के कारण घर का माहौल खुशनुमा और सौहार्दपूर्ण रहेगा, हालांकि द्वितीय भाव के मंगल को देखते हुए कुटुंब के सदस्यों से बातचीत में वाणी की सौम्यता बनाए रखें. बड़े भाई-बहनों का मार्गदर्शन किसी घरेलू उलझन को सुलझा देगा. वैवाहिक जीवन में आपसी सामंजस्य गहरा होगा और जीवनसाथी के साथ घर की साज-सज्जा पर चर्चा संभव है. प्रेम संबंधों में पंचम भाव के सूर्य के असर से अहंकार को स्थान न दें और साथी की भावनाओं का सम्मान करें.

कर्क युवा और विद्यार्थी राशिफल (Kark Students & Youth)

उच्च शिक्षा, शोध और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए रोहिणी नक्षत्र और एकादश चंद्रमा की ऊर्जा स्मरण शक्ति को निखारने वाली सिद्ध होगी. मेडिकल, सिविल सेवा, बैंकिंग, इंजीनियरिंग और कानून के छात्र आज समूह चर्चा के जरिए कठिन विषयों की बारीकियों को आसानी से समझ पाएंगे.

कर्क स्वास्थ्य राशिफल (Kark Health Rashifal)

राशि स्वामी चंद्रमा की उच्च स्थिति मानसिक प्रसन्नता और स्फूर्ति प्रदान करेगी, हालांकि पंचम सूर्य के कारण एसिडिटी, पेट में भारीपन या आंखों में थकान महसूस हो सकती है. सुबह के समय हल्का योग या टहलना लाभकारी रहेगा, साथ ही अत्यधिक मिर्च-मसालेदार भोजन से दूरी बनाकर रखें.

कर्क राशि का आज का उपाय (Kark Rashi Upay)

बुधवार और रोहिणी नक्षत्र के पावन अवसर पर प्रातःकाल भगवान गणेश को दूर्वा व मोदक अर्पित करें तथा शिवलिंग पर कच्चा दूध मिश्रित जल चढ़ाएं. किसी जरूरतमंद व्यक्ति को अक्षत (चावल), मिश्री या हरी मूंग का दान करना आपके भाग्योदय में सहायक होगा.

शुभ अंक: 2, 4, 9

शुभ रंग: दूधिया सफेद और हल्का हरा

सिंह राशि: 25 नवंबर 2026 (बुधवार) - आज का राशिफल

कर्म और प्रतिष्ठा के दशम भाव (वृषभ राशि) में आज चंद्रमा अपनी उच्च अवस्था में विराजमान होकर आपकी नेतृत्व क्षमता को नया निखार देंगे. चंद्रमा के ही अधिपत्य वाले 'रोहिणी नक्षत्र' (रात्रि 08:37 बजे तक) और दोपहर 12:00 बजे तक 'शिव योग' के सक्रिय रहने से कार्यस्थल पर आपके सुझावों को गंभीरता से सुना जाएगा. मार्गशीर्ष कृष्ण प्रतिपदा के इस दिन आपकी ही राशि में मंगल, देवगुरु बृहस्पति और केतु की त्रिवेणी आत्मबल को प्रबल बनाए रखेगी, तृतीय भाव में बुध-शुक्र की युति संवाद शैली में आकर्षण घोलेगी, जबकि सुख भाव (चतुर्थ) के राशि स्वामी सूर्य घरेलू जिम्मेदारियों पर ध्यान केंद्रित करने का संकेत दे रहे हैं.

सिंह करियर और कारोबार राशिफल (Singh Career Rashifal)

दशम भाव में उच्च के चंद्रमा और लग्न में बैठे बृहस्पति के शुभ प्रभाव से प्रशासनिक सेवाओं, प्रबंधन, वकालत, शिक्षण और मीडिया क्षेत्र से जुड़े जातकों को किसी बड़ी परियोजना की कमान मिल सकती है. सहकर्मी आपकी कार्यशैली से प्रेरित होंगे. व्यापारिक जगत में सरकारी निविदाओं या पुराने व्यावसायिक नेटवर्क से लाभदायक अनुबंध पक्के होने के आसार हैं, बस कागजी कार्यवाही को स्वयं जांच लें.

सिंह आर्थिक स्थिति और शुभ मुहूर्त (Singh Money & Muhurat)

तृतीय भाव के शुक्र और लग्नस्थ गुरु के सहयोग से आज व्यावसायिक आय में स्थिरता रहेगी और पैतृक संपत्ति से जुड़ा कोई मामला आपके पक्ष में सुलझ सकता है. जोखिम भरे सट्टे या अनजान निवेश से दूरी बनाए रखें. पंचांग के अनुसार बुधवार होने के कारण आज अभिजीत मुहूर्त उपलब्ध नहीं रहेगा, इसलिए किसी भी जरूरी खरीदारी या शुभ कार्य की शुरुआत दोपहर 12:00 बजे से पहले 'शिव योग' में कर लेना श्रेष्ठ होगा. दोपहर 12:07 से 01:27 बजे तक राहुकाल प्रभावी रहेगा, इस समय बड़े आर्थिक लेन-देन से बचें.

सिंह पारिवारिक जीवन और लव राशिफल (Singh Love & Family)

चतुर्थ भाव में सूर्य और लग्न में मंगल की उपस्थिति को देखते हुए घर के वरिष्ठ सदस्यों या माताजी के साथ बातचीत में स्वभाव की तेजी व अहंकार को हावी न होने दें. छोटे भाई-बहनों का सहयोग आपका मनोबल बढ़ाएगा. दांपत्य जीवन में जीवनसाथी की समझदारी से पारिवारिक तालमेल बना रहेगा. प्रेम संबंधों के लिहाज से दिन मधुर है, पार्टनर की भावनाओं को महत्व देना रिश्तों को नई गहराई देगा.

सिंह युवा और विद्यार्थी राशिफल (Singh Students & Youth)

दशम भाव में रोहिणी नक्षत्र के चंद्रमा की ऊर्जा सिविल सेवा, रक्षा भर्ती, इंजीनियरिंग और प्रबंधन की तैयारी कर रहे युवाओं को व्यावहारिक दृष्टिकोण प्रदान करेगी. लक्ष्यों की समीक्षा करना और पुराने प्रश्नपत्रों को हल करना आज आपकी तैयारी को मजबूती देगा.

सिंह स्वास्थ्य राशिफल (Singh Health Rashifal)

लग्न भाव में मंगल और चतुर्थ भाव में सूर्य के प्रभाव से शरीर में पित्त, सीने में हल्की जलन या रक्तचाप में उतार-चढ़ाव महसूस हो सकता है. दिनचर्या में प्रातःकाल ध्यान व अनुलोम-विलोम को शामिल करें तथा अत्यधिक मिर्च-मसालेदार भोजन से परहेज रखें.

सिंह राशि का आज का उपाय (Singh Rashi Upay)

बुधवार और रोहिणी नक्षत्र के इस शुभ संयोग पर प्रातःकाल भगवान गणेश को दूर्वा व गुड़-धनिया अर्पित करें तथा सूर्य देव को तांबे के लोटे से जल चढ़ाएं. किसी जरूरतमंद व्यक्ति को हरी मूंग, गेहूं या लाल फल भेंट करना आपके रुके हुए कार्यों में गति लाएगा.

शुभ अंक: 1, 5, 9

शुभ रंग: सुनहरा पीला और हल्का हरा

कन्या राशि: 25 नवंबर 2026 (बुधवार) - आज का राशिफल

धर्म, भाग्य और उच्च अध्ययन के नवम भाव (वृषभ राशि) में आज उच्च के चंद्रमा का गोचर आपकी दीर्घकालिक योजनाओं को शुभ गति प्रदान करेगा. मार्गशीर्ष कृष्ण प्रतिपदा तिथि पर रात्रि 08:37 बजे तक चंद्रमा के ही नक्षत्र 'रोहिणी' तथा मध्याह्न 12:00 बजे तक 'शिव योग' का संयोग प्रशासनिक व न्यायिक बाधाओं को दूर करने में सहायक बनेगा. ग्रहों के अन्य समीकरण देखें तो द्वितीय भाव (तुला राशि) में आपकी राशि के स्वामी बुध व शुक्र की युति वाणी में मिठास व संचित पूंजी को मजबूती दे रही है, तृतीय भाव में विराजमान सूर्य आपके पुरुषार्थ को बढ़ाएंगे, जबकि द्वादश भाव (सिंह राशि) में मंगल, देवगुरु बृहस्पति और केतु की त्रिवेणी विदेशी संपर्कों से लाभ दिलाने के साथ व्यय पर नियंत्रण रखने का संकेत दे रही है.

कन्या करियर और कारोबार राशिफल (Kanya Career Rashifal)

नवम भाव में उच्च के चंद्रमा के प्रभाव से शोध, शिक्षण, कानून, टैक्स कंसल्टेंसी, डेटा एनालिसिस और मल्टीनेशनल कंपनियों से जुड़े पेशेवरों को किसी वरिष्ठ मार्गदर्शक या विदेशी क्लाइंट से महत्वपूर्ण प्रस्ताव मिल सकता है. दफ्तर में आपकी सूक्ष्म विश्लेषण क्षमता सहकर्मियों व अधिकारियों का विश्वास जीतेगी. व्यापार जगत में बाहरी राज्यों से जुड़े सौदों में प्रगति होगी, बस किसी भी अनुबंध पर सहमति देने से पहले उसकी शर्तों की बारीकी से जांच अवश्य करें.

कन्या आर्थिक स्थिति और शुभ मुहूर्त (Kanya Money & Muhurat)

धन भाव में बैठे राशि स्वामी बुध और शुक्र की युति से आज नियमित आय का प्रवाह बना रहेगा और कहीं फंसा हुआ पुराना पैसा वापस मिलने के योग हैं. द्वादश भाव में मंगल-गुरु की उपस्थिति के कारण यात्रा या धार्मिक कार्यों पर कुछ सार्थक धन व्यय हो सकता है. पंचांग के अनुसार बुधवार होने से आज अभिजीत मुहूर्त उपलब्ध नहीं रहेगा, इसलिए किसी भी जरूरी खरीदारी या शुभ कार्य की शुरुआत दोपहर 12:00 बजे से पहले 'शिव योग' के भीतर कर लेना अनुकूल रहेगा. मध्याह्न 12:07 से 01:27 बजे तक राहुकाल सक्रिय रहेगा, इस अवधि में बड़े वित्तीय हस्तांतरण से परहेज करें.

कन्या पारिवारिक जीवन और लव राशिफल (Kanya Love & Family)

पिता और गुरुजनों के आशीर्वाद से आज कोई पारिवारिक उलझन सहजता से सुलझ जाएगी, वहीं तृतीय भाव के सूर्य के सहयोग से छोटे भाई-बहनों के साथ रिश्ते मजबूत होंगे. वैवाहिक जीवन में आपसी सामंजस्य गहरा होगा और जीवनसाथी के साथ किसी धार्मिक या सांस्कृतिक कार्यक्रम में शामिल होने की रूपरेखा बन सकती है. प्रेम संबंधों के लिहाज से दिन सुखद है, पार्टनर के साथ स्पष्ट और शांत संवाद आपसी विश्वास को नई ऊंचाई देगा.

कन्या युवा और विद्यार्थी राशिफल (Kanya Students & Youth)

नवम भाव में रोहिणी नक्षत्र के चंद्रमा की ऊर्जा विज्ञान, मेडिकल, इंजीनियरिंग, सिविल सेवा और विदेश में उच्च शिक्षा के लिए प्रयासरत युवाओं के लिए बेहद फलदायी सिद्ध होगी. एकांत में बैठकर कठिन विषयों का अभ्यास करना और वरिष्ठों से मार्गदर्शन लेना आज आपकी तैयारी को धार देगा.

कन्या स्वास्थ्य राशिफल (Kanya Health Rashifal)

द्वादश भाव में मंगल-केतु की स्थिति और मौसम के बदलाव के कारण अनिद्रा, आंखों में थकान या पाचन तंत्र में संवेदनशीलता महसूस हो सकती है. रात के समय हल्का व सुपाच्य भोजन ग्रहण करें, देर रात तक मोबाइल स्क्रीन देखने से बचें और दिनभर पर्याप्त मात्रा में गुनगुना पानी पिएं.

कन्या राशि का आज का उपाय (Kanya Rashi Upay)

बुधवार और रोहिणी नक्षत्र के इस पावन संयोग पर प्रातःकाल भगवान गणेश को दूर्वा व हरी मूंग अर्पित करें तथा गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करें. किसी गौशाला में हरा चारा या जरूरतमंद व्यक्ति को मिश्री व मौसमी फल भेंट करना आपके रुके हुए कार्यों में गति लाएगा.

शुभ अंक: 5, 6, 7

शुभ रंग: पन्ना हरा और दूधिया सफेद

तुला राशि: 25 नवंबर 2026 (बुधवार) - आज का राशिफल

गूढ़ शोध, पैतृक विरासत और आकस्मिक परिवर्तनों के अष्टम भाव (वृषभ राशि) में आज उच्च के चंद्रमा का संचरण आपको सतह के नीचे छिपे तथ्यों को समझने की अद्भुत दृष्टि देगा. चंद्रमा के ही स्वामित्व वाले 'रोहिणी नक्षत्र' (रात्रि 08:37 बजे तक) और मध्याह्न 12:00 बजे तक 'शिव योग' के सक्रिय रहने से जटिल व लंबे समय से उलझे हुए कामों का समाधान निकल आएगा. मार्गशीर्ष कृष्ण प्रतिपदा के इस दिन आपकी ही राशि (लग्न भाव) में राशि स्वामी शुक्र और बुध की युति आपके व्यक्तित्व में संतुलन व निर्णय क्षमता को निखारेगी, एकादश भाव (सिंह राशि) में मंगल, देवगुरु बृहस्पति और केतु की त्रिवेणी आय के नए मार्ग प्रशस्त करेगी, जबकि द्वितीय भाव के सूर्य कुटुंब के सदस्यों से बातचीत में वाणी पर संयम रखने का संकेत दे रहे हैं.

तुला करियर और कारोबार राशिफल (Tula Career Rashifal)

लग्न भाव में बुध-शुक्र की युति और अष्टम भाव में उच्च के चंद्रमा के प्रभाव से ऑडिट, बीमा, टैक्स कंसल्टेंसी, डेटा साइंस, डिजाइनिंग और बैंकिंग क्षेत्र से जुड़े पेशेवरों को गोपनीय या महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट में बड़ी सफलता मिल सकती है. दफ्तर में आपकी कूटनीतिक सूझबूझ वरिष्ठों को प्रभावित करेगी. कारोबार जगत में पुराने क्लाइंट्स के जरिए लाभदायक सौदे हाथ लगेंगे, बस साझेदारी के दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने से पहले हर शर्त को ध्यानपूर्वक पढ़ लें.

तुला आर्थिक स्थिति और शुभ मुहूर्त (Tula Money & Muhurat)

लाभ स्थान (एकादश भाव) में बैठे देवगुरु बृहस्पति और मंगल की शुभ स्थिति से आज व्यावसायिक मुनाफे में वृद्धि होगी और कहीं रुका हुआ पुराना भुगतान या बीमा से जुड़ा लाभ प्राप्त हो सकता है. हालांकि, अष्टम चंद्रमा के असर से वाहन रखरखाव या स्वास्थ्य पर अचानक कुछ धन व्यय होने के संकेत हैं. सट्टेबाजी वाले निवेश से दूर रहें. बुधवार होने के कारण आज अभिजीत मुहूर्त का अभाव रहेगा, इसलिए कोई भी आवश्यक खरीदारी या शुभ कार्य दोपहर 12:00 बजे से पहले 'शिव योग' में निपटा लेना श्रेयस्कर होगा. दोपहर 12:07 से 01:27 बजे तक राहुकाल प्रभावी रहेगा, इस अंतराल में बड़े वित्तीय लेन-देन स्थगित रखें.

तुला पारिवारिक जीवन और लव राशिफल (Tula Love & Family)

द्वितीय भाव में सूर्य की मौजूदगी को देखते हुए परिजनों से संवाद करते समय शब्दों का चयन बेहद सौम्यता से करें, ताकि किसी पुरानी बात पर वैचारिक मतभेद न उभरे. दांपत्य जीवन में जीवनसाथी के स्वास्थ्य व भावनाओं का ख्याल रखना रिश्तों को मजबूती देगा. प्रेम संबंधों के लिहाज से दिन अनुकूल है, लग्न भाव में शुक्र के प्रभाव से पार्टनर के साथ स्पष्ट और आत्मीय बातचीत आपसी समझ को गहरा करेगी.

तुला युवा और विद्यार्थी राशिफल (Tula Students & Youth)

रोहिणी नक्षत्र और लग्न में बुध-शुक्र की युति गहन शोध, विज्ञान, मेडिकल, कानून और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं की एकाग्रता को नई धार देगी. दोस्तों के साथ व्यर्थ की चर्चा में समय गंवाने के बजाय एकांत में बैठकर शॉर्ट नोट्स दोहराना विशेष लाभकारी रहेगा.

तुला स्वास्थ्य राशिफल (Tula Health Rashifal)

अष्टम भाव में चंद्रमा और द्वितीय भाव में सूर्य के प्रभाव से गले में खराश, आंखों में संवेदनशीलता या पाचन से जुड़ी परेशानी उभर सकती है. वाहन चलाते समय गति पर नियंत्रण रखें, अत्यधिक मिर्च-मसालेदार भोजन से परहेज करें और दिनभर पर्याप्त मात्रा में गुनगुना पानी पिएं.

तुला राशि का आज का उपाय (Tula Rashi Upay)

बुधवार और रोहिणी नक्षत्र के इस शुभ संयोग पर प्रातःकाल भगवान गणेश को दूर्वा व हरी इलायची अर्पित करें तथा माता लक्ष्मी के समक्ष घी का दीपक जलाएं. किसी जरूरतमंद व्यक्ति को मिश्री, चावल या सफेद वस्त्र भेंट करना आपके रुके हुए कार्यों में गति लाएगा.

शुभ अंक: 6, 7, 9

शुभ रंग: चमकीला सफेद और हल्का हरा

वृश्चिक राशि: 25 नवंबर 2026 (बुधवार) - आज का राशिफल

सप्तम भाव (वृषभ राशि) में आज उच्च के चंद्रमा का संचरण आपके जनसंपर्क, साझेदारी और दांपत्य तालमेल को नई ऊर्जा प्रदान करेगा. चंद्रमा के ही अधिपत्य वाले 'रोहिणी नक्षत्र' (रात्रि 08:37 बजे तक) और दोपहर 12:00 बजे तक 'शिव योग' की उपस्थिति से व्यावसायिक वार्ताओं में सकारात्मक परिणाम हासिल होंगे. मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि पर आपकी ही राशि (लग्न भाव) में विराजमान सूर्य आपके आत्मविश्वास व निर्णय क्षमता को प्रखर बनाएंगे, दशम भाव (सिंह राशि) में राशि स्वामी मंगल, देवगुरु बृहस्पति और केतु की त्रिवेणी कार्यस्थल पर बड़ी उपलब्धियों के द्वार खोलेगी, जबकि द्वादश भाव में बुध-शुक्र की युति विदेशी संपर्कों से लाभ दिलाने के साथ व्यय पर नियंत्रण रखने का संकेत दे रही है.

वृश्चिक करियर और कारोबार राशिफल (Vrishchik Career Rashifal)

सप्तम भाव में उच्च के चंद्रमा और दशम भाव में मंगल-गुरु की युति के प्रभाव से रक्षा, चिकित्सा, इंजीनियरिंग, प्रशासन, कानून और शोध क्षेत्र से जुड़े जातकों को किसी बड़े प्रोजेक्ट की कमान या विशेष सराहना मिल सकती है. सहकर्मियों के बीच आपकी कूटनीतिक सूझबूझ और नेतृत्व शैली की प्रशंसा होगी. व्यापार जगत में नए साझेदारों और ग्राहकों के साथ लाभदायक अनुबंध पक्के होने के प्रबल योग हैं, बस दस्तावेजों की शर्तों को भली-भांति जांच लें.

वृश्चिक आर्थिक स्थिति और शुभ मुहूर्त (Vrishchik Money & Muhurat)

कर्म स्थान पर बैठे देवगुरु बृहस्पति और मंगल की शुभ दृष्टि से आज व्यावसायिक मुनाफे में तेजी आएगी और कहीं फंसा हुआ पुराना भुगतान प्राप्त होने की संभावना है. हालांकि, द्वादश भाव में बुध-शुक्र की युति के कारण यात्रा या जीवनसाथी की आवश्यकताओं पर कुछ धन व्यय हो सकता है. सट्टेबाजी वाले निवेश से दूर रहें. बुधवार होने से आज अभिजीत मुहूर्त उपलब्ध नहीं रहेगा, इसलिए कोई भी जरूरी खरीदारी या शुभ कार्य मध्याह्न 12:00 बजे से पहले 'शिव योग' के भीतर कर लेना अनुकूल रहेगा. दोपहर 12:07 से 01:27 बजे तक राहुकाल सक्रिय रहेगा, इस अवधि में बड़े वित्तीय लेन-देन स्थगित रखें.

वृश्चिक पारिवारिक जीवन और लव राशिफल (Vrishchik Love & Family)

लग्न भाव में सूर्य की मौजूदगी को देखते हुए परिवार के सदस्यों से बातचीत करते समय स्वभाव में तेजी या अहंकार को हावी न होने दें. वैवाहिक जीवन में प्रेम और सामंजस्य गहरा होगा, सप्तम भाव में उच्च के चंद्रमा के प्रभाव से जीवनसाथी का भरपूर सहयोग मिलेगा और रिश्तों में ताजगी आएगी. प्रेम संबंधों के लिहाज से दिन सुखद है; पार्टनर के साथ भविष्य की योजनाओं पर सार्थक चर्चा होगी.

वृश्चिक युवा और विद्यार्थी राशिफल (Vrishchik Students & Youth)

दशम भाव में मंगल-गुरु की युति और रोहिणी नक्षत्र की ऊर्जा सिविल सेवा, रक्षा भर्ती, पुलिस, मेडिकल और तकनीकी शिक्षा की तैयारी कर रहे युवाओं की एकाग्रता को नई धार देगी. समूह चर्चा या ऑनलाइन मॉक टेस्ट के माध्यम से अपनी तैयारी का मूल्यांकन करना आज बेहद लाभकारी सिद्ध होगा.

वृश्चिक स्वास्थ्य राशिफल (Vrishchik Health Rashifal)

लग्न भाव में सूर्य और दशम में मंगल की उपस्थिति के कारण शरीर में पित्त, एसिडिटी या आंखों में हल्की जलन की शिकायत उभर सकती है. दिनचर्या में प्रातःकाल ध्यान व हल्के व्यायाम को शामिल करें, अत्यधिक मिर्च-मसालेदार भोजन से परहेज रखें और पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं.

वृश्चिक राशि का आज का उपाय (Vrishchik Rashi Upay)

बुधवार और रोहिणी नक्षत्र के इस शुभ संयोग पर प्रातःकाल भगवान गणेश को दूर्वा व गुड़-धनिया अर्पित करें तथा हनुमान चालीसा का पाठ करें. किसी गौशाला में हरा चारा या जरूरतमंद व्यक्ति को मसूर की दाल व मौसमी फल भेंट करना आपके रुके हुए कार्यों में गति लाएगा.

शुभ अंक: 1, 8, 9

शुभ रंग: गहरा लाल और क्रीम सफेद

धनु राशि: 25 नवंबर 2026 (बुधवार) - आज का राशिफल

प्रतिस्पर्धा, सेवा और सूक्ष्म प्रबंधन के छठे भाव (वृषभ राशि) में आज उच्च के चंद्रमा का गोचर आपके विरोधियों को शांत रखेगा और लंबित कार्यप्रणाली को सुचारु बनाएगा. मार्गशीर्ष कृष्ण प्रतिपदा तिथि पर रात्रि 08:37 बजे तक 'रोहिणी नक्षत्र' और मध्याह्न 12:00 बजे तक 'शिव योग' के सक्रिय रहने से आपकी तर्कशक्ति और समस्या सुलझाने की कला निखरेगी. ग्रहों के अन्य समीकरण देखें तो भाग्य स्थान (नवम भाव) में आपकी राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति, मंगल और केतु की त्रिवेणी किस्मत का प्रबल साथ देगी, एकादश भाव में बुध-शुक्र की युति आमदनी के नए स्रोत खोलेगी, जबकि द्वादश भाव में विराजमान सूर्य अनावश्यक भागदौड़ और खर्चों पर अंकुश लगाने का संकेत दे रहे हैं.

धनु करियर और कारोबार राशिफल (Dhanu Career Rashifal)

छठे भाव में उच्च के चंद्रमा और भाग्य स्थान में राशि स्वामी बृहस्पति के प्रभाव से शिक्षण, सलाहकार, बैंकिंग, वकालत, प्रबंधन और चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े जातकों को किसी वरिष्ठ अधिकारी या मार्गदर्शक के माध्यम से महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिल सकती है. दफ्तर में आपकी कार्यकुशलता और अनुशासन सहकर्मियों के लिए मिसाल बनेगा. व्यापारिक जगत में पुरानी उधारी की वसूली सुगम होगी और नए ग्राहकों से संपर्क बढ़ेगा, बस उधार पर माल देने से परहेज रखें.

धनु आर्थिक स्थिति और शुभ मुहूर्त (Dhanu Money & Muhurat)

लाभ स्थान (एकादश भाव) में बैठे बुध और शुक्र की युति से आज व्यावसायिक मुनाफा बढ़ेगा और पूर्व में किए गए किसी सुरक्षित निवेश का लाभांश मिल सकता है. हालांकि, द्वादश भाव के सूर्य के कारण यात्रा या स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों पर कुछ धन व्यय होने के संकेत हैं. बुधवार होने के कारण आज पंचांग में अभिजीत मुहूर्त उपलब्ध नहीं रहेगा, इसलिए किसी भी आवश्यक खरीदारी या शुभ कार्य की शुरुआत दोपहर 12:00 बजे से पहले 'शिव योग' के भीतर कर लेना श्रेयस्कर होगा. मध्याह्न 12:07 से 01:27 बजे तक राहुकाल प्रभावी रहेगा, इस अंतराल में बड़े वित्तीय हस्तांतरण से बचें.

धनु पारिवारिक जीवन और लव राशिफल (Dhanu Love & Family)

नवम भाव में देवगुरु बृहस्पति और मंगल की उपस्थिति से पिता तथा गुरुजनों का भरपूर आशीर्वाद प्राप्त होगा, हालांकि ननिहाल पक्ष के किसी सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी चिंता रह सकती है. वैवाहिक जीवन में आपसी समझ और विश्वास गहरा होगा; जीवनसाथी के सहयोग से घरेलू जिम्मेदारियां सहजता से पूरी हो जाएंगी. प्रेम संबंधों के लिहाज से दिन अनुकूल है, एकादश शुक्र के प्रभाव से पार्टनर के साथ भविष्य की योजनाओं पर सार्थक बातचीत होगी.

धनु युवा और विद्यार्थी राशिफल (Dhanu Students & Youth)

छठे भाव में रोहिणी नक्षत्र के चंद्रमा की ऊर्जा सिविल सेवा, न्यायिक सेवा, बैंकिंग, इंजीनियरिंग और प्रबंधन की तैयारी कर रहे युवाओं को प्रतिस्पर्धा में बढ़त दिलाएगी. कठिन विषयों का अभ्यास करना और ऑनलाइन मॉक टेस्ट हल करना आज आपकी तैयारी को मजबूती प्रदान करेगा.

धनु स्वास्थ्य राशिफल (Dhanu Health Rashifal)

द्वादश भाव में सूर्य और छठे भाव में चंद्रमा के प्रभाव से आंखों में थकान, अनिद्रा या पाचन तंत्र में हल्की गड़बड़ी महसूस हो सकती है. देर रात तक मोबाइल स्क्रीन देखने से बचें, रात के समय हल्का व सुपाच्य भोजन ग्रहण करें और दिनभर पर्याप्त मात्रा में गुनगुना पानी पिएं.

धनु राशि का आज का उपाय (Dhanu Rashi Upay)

बुधवार और रोहिणी नक्षत्र के इस पावन संयोग पर प्रातःकाल भगवान गणेश को दूर्वा व हरी इलायची अर्पित करें तथा विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें. किसी गौशाला में हरा चारा या जरूरतमंद व्यक्ति को चने की दाल व पीले फल भेंट करना आपके रुके हुए कार्यों में गति लाएगा.

शुभ अंक: 3, 5, 9

शुभ रंग: सुनहरा पीला और हल्का हरा

मकर राशि: 25 नवंबर 2026 (बुधवार) - आज का राशिफल

बुद्धि, रचनात्मकता और संतान पक्ष के पंचम भाव (वृषभ राशि) में आज उच्च के चंद्रमा का गोचर आपकी रणनीतिक सूझबूझ और मौलिक विचारों को नई उड़ान देगा. चंद्रमा के ही अधिपत्य वाले 'रोहिणी नक्षत्र' (रात्रि 08:37 बजे तक) और दोपहर 12:00 बजे तक 'शिव योग' के संयोग से आपकी कलात्मक व विश्लेषणात्मक प्रतिभा खुलकर सामने आएगी. मार्गशीर्ष कृष्ण प्रतिपदा के इस दिन कर्म स्थान (दशम भाव) में बुध व शुक्र की युति कार्यस्थल पर आपकी साख को मजबूती दे रही है, एकादश भाव के सूर्य वरिष्ठ अधिकारियों व प्रभावशाली संपर्कों से लाभ दिलाएंगे, जबकि अष्टम भाव (सिंह राशि) में मंगल, देवगुरु बृहस्पति और केतु की त्रिवेणी गूढ़ शोध कार्यों में सफलता के साथ स्वास्थ्य व वाहन के प्रति सतर्कता बरतने का संकेत दे रही है.

मकर करियर और कारोबार राशिफल (Makar Career Rashifal)

दशम भाव में बुध-शुक्र की युति और पंचम भाव में उच्च के चंद्रमा के प्रभाव से इंजीनियरिंग, डेटा साइंस, बैंकिंग, रियल एस्टेट, डिजाइनिंग और प्रशासनिक सेवाओं से जुड़े जातकों को किसी जटिल प्रोजेक्ट का समाधान खोजने का श्रेय मिल सकता है. दफ्तर में आपकी अनुशासित कार्यशैली सहकर्मियों को प्रेरित करेगी. व्यापार जगत में पुराने ग्राहकों के माध्यम से नए ऑर्डर प्राप्त होने के प्रबल योग हैं, बस अनुबंध की शर्तों को स्वयं जांच लें.

मकर आर्थिक स्थिति और शुभ मुहूर्त (Makar Money & Muhurat)

लाभ स्थान (एकादश भाव) में विराजमान सूर्य और दशम भाव के शुक्र की शुभ स्थिति से आज व्यावसायिक मुनाफा बढ़ेगा और पूर्व में किए गए किसी सुरक्षित निवेश से लाभांश मिल सकता है. अष्टम भाव के मंगल को देखते हुए सट्टेबाजी या जोखिम भरे निवेश से पूरी तरह दूरी बनाए रखें. बुधवार होने से आज पंचांग में अभिजीत मुहूर्त उपलब्ध नहीं रहेगा, इसलिए कोई भी आवश्यक खरीदारी या शुभ कार्य मध्याह्न 12:00 बजे से पहले 'शिव योग' के भीतर निपटा लेना श्रेष्ठ होगा. दोपहर 12:07 से 01:27 बजे तक राहुकाल सक्रिय रहेगा, इस अवधि में बड़े वित्तीय हस्तांतरण से बचें.

मकर पारिवारिक जीवन और लव राशिफल (Makar Love & Family)

पंचम भाव में उच्च के चंद्रमा के प्रभाव से संतान पक्ष की किसी उपलब्धि या सकारात्मक व्यवहार से मन प्रसन्न रहेगा, वहीं बड़े भाई-बहनों का सहयोग घरेलू कार्यों को सहज बनाएगा. वैवाहिक जीवन में आपसी सामंजस्य बना रहेगा और जीवनसाथी के साथ भविष्य की योजनाओं पर सार्थक चर्चा होगी. प्रेम संबंधों के लिहाज से दिन बेहद सुखद है, पार्टनर के साथ संवाद में मधुरता आएगी और आपसी विश्वास गहरा होगा.

मकर युवा और विद्यार्थी राशिफल (Makar Students & Youth)

पंचम भाव में रोहिणी नक्षत्र के चंद्रमा की ऊर्जा चार्टर्ड अकाउंटेंसी, सिविल सेवा, इंजीनियरिंग, कानून और प्रबंधन की तैयारी कर रहे युवाओं की एकाग्रता को नई धार देगी. एकांत में बैठकर नोट्स दोहराना और मॉक टेस्ट का विश्लेषण करना आज आपकी तैयारी को मजबूती प्रदान करेगा.

मकर स्वास्थ्य राशिफल (Makar Health Rashifal)

अष्टम भाव में मंगल-केतु की स्थिति और मौसम के बदलाव के कारण पाचन तंत्र में संवेदनशीलता, एसिडिटी या आंखों में हल्की जलन महसूस हो सकती है. वाहन चलाते समय गति पर नियंत्रण रखें, अत्यधिक मिर्च-मसालेदार व गरिष्ठ भोजन से परहेज करें और पर्याप्त मात्रा में गुनगुना पानी पिएं.

मकर राशि का आज का उपाय (Makar Rashi Upay)

बुधवार और रोहिणी नक्षत्र के इस पावन संयोग पर प्रातःकाल भगवान गणेश को दूर्वा व हरी इलायची अर्पित करें तथा गणेश चालीसा का पाठ करें. किसी गौशाला में हरा चारा या जरूरतमंद व्यक्ति को काले तिल व गुड़ भेंट करना आपके रुके हुए कार्यों में गति लाएगा.

शुभ अंक: 4, 6, 8

शुभ रंग: गहरा नीला और क्रीम सफेद

कुंभ राशि: 25 नवंबर 2026 (बुधवार) - आज का राशिफल

गृहस्थ सुख, माता और वाहन के चतुर्थ भाव (वृषभ राशि) में आज उच्च के चंद्रमा का गोचर आपके पारिवारिक जीवन और कार्यक्षमता के बीच अद्भुत संतुलन स्थापित करेगा. मार्गशीर्ष कृष्ण प्रतिपदा तिथि पर रात्रि 08:37 बजे तक चंद्रमा के ही अधिपत्य वाले 'रोहिणी नक्षत्र' तथा दोपहर 12:00 बजे तक 'शिव योग' की उपस्थिति से भूमि-भवन से जुड़े रुके हुए प्रयासों को सकारात्मक दिशा मिलेगी. कुंडली के अन्य समीकरण देखें तो भाग्य स्थान (नवम भाव) में बुध व शुक्र की युति किस्मत का प्रबल सहयोग दिलाएगी, कर्म स्थान (दशम भाव) के सूर्य शासन-प्रशासन और वरिष्ठ अधिकारियों से प्रतिष्ठा दिलाएंगे, जबकि सप्तम भाव (सिंह राशि) में मंगल, देवगुरु बृहस्पति और केतु की त्रिवेणी व्यावसायिक साझेदारी को विस्तार देने के साथ दांपत्य संवाद में धैर्य रखने का संकेत दे रही है.

कुंभ करियर और कारोबार राशिफल (Kumbh Career Rashifal)

दशम भाव के सूर्य और नवम भाव में बुध-शुक्र की युति के प्रभाव से आईटी, रिसर्च, प्रशासनिक सेवा, बैंकिंग, रियल एस्टेट और सलाहकार क्षेत्र से जुड़े जातकों को किसी प्रभावशाली क्लाइंट या उच्च अधिकारी के सहयोग से महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिल सकती है. दफ्तर में आपकी दूरदर्शी सोच और रणनीतिक योजना की सराहना होगी. व्यापार जगत में बाहरी नेटवर्क और साझेदारी के कार्यों से नए ऑर्डर प्राप्त होने के प्रबल योग हैं, बस अनुबंध के दस्तावेजों को भली-भांति जांच लें.

कुंभ आर्थिक स्थिति और शुभ मुहूर्त (Kumbh Money & Muhurat)

भाग्य स्थान में विराजमान शुक्र और सप्तम भाव के देवगुरु बृहस्पति की शुभ दृष्टि से आज व्यावसायिक आय में स्थिरता रहेगी और कहीं रुका हुआ पुराना भुगतान प्राप्त हो सकता है. हालांकि, चतुर्थ भाव में उच्च के चंद्रमा के असर से घर की साज-सज्जा या वाहन रखरखाव पर कुछ धन व्यय होने के संकेत हैं. सट्टेबाजी वाले निवेश से दूर रहें. बुधवार होने के कारण आज अभिजीत मुहूर्त उपलब्ध नहीं रहेगा, इसलिए किसी भी आवश्यक खरीदारी या शुभ कार्य की शुरुआत मध्याह्न 12:00 बजे से पहले 'शिव योग' के भीतर कर लेना अनुकूल रहेगा. दोपहर 12:07 से 01:27 बजे तक राहुकाल प्रभावी रहेगा, इस अंतराल में बड़े वित्तीय लेन-देन स्थगित रखें.

कुंभ पारिवारिक जीवन और लव राशिफल (Kumbh Love & Family)

चतुर्थ भाव में उच्च के चंद्रमा के प्रभाव से माताजी का स्नेह और मार्गदर्शन आपका मनोबल बढ़ाएगा, हालांकि उनके स्वास्थ्य व आराम का विशेष ध्यान रखें. वैवाहिक जीवन में सप्तम भाव के मंगल को देखते हुए जीवनसाथी के साथ बातचीत में सौम्यता रखें और अनावश्यक बहस से बचें. प्रेम संबंधों के लिहाज से दिन सुखद है, नवम भाव में शुक्र की मौजूदगी के कारण पार्टनर के साथ दिल की बातें साझा होंगी और आपसी समझ गहरी होगी.

कुंभ युवा और विद्यार्थी राशिफल (Kumbh Students & Youth)

नवम भाव में बुध-शुक्र की युति और रोहिणी नक्षत्र की ऊर्जा सिविल सेवा, डेटा साइंस, इंजीनियरिंग, कानून और विदेश में उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे युवाओं की एकाग्रता को निखारेगी. शांत माहौल में बैठकर नोट्स दोहराना और शिक्षकों से मार्गदर्शन लेना आज विशेष लाभकारी रहेगा.

कुंभ स्वास्थ्य राशिफल (Kumbh Health Rashifal)

चतुर्थ भाव में चंद्रमा और दशम भाव में सूर्य की स्थिति के कारण सीने में हल्का भारीपन, सर्दी-जुकाम या आंखों में थकान महसूस हो सकती है. बदलते मौसम को देखते हुए अत्यधिक ठंडी व गरिष्ठ चीजों से बचें, प्रातःकाल हल्का व्यायाम करें और पर्याप्त मात्रा में गुनगुना पानी पिएं.

कुंभ राशि का आज का उपाय (Kumbh Rashi Upay)

बुधवार और रोहिणी नक्षत्र के इस पावन संयोग पर प्रातःकाल भगवान गणेश को दूर्वा व हरी मूंग अर्पित करें तथा शिव चालीसा का पाठ करें. किसी गौशाला में हरा चारा या जरूरतमंद व्यक्ति को शमी पत्र व मौसमी फल भेंट करना आपके रुके हुए कार्यों में गति लाएगा.

शुभ अंक: 3, 6, 8

शुभ रंग: आसमानी और क्रीम सफेद

मीन राशि: 25 नवंबर 2026 (बुधवार) - आज का राशिफल

साहस, संवाद और रचनात्मक अभिव्यक्ति के तीसरे भाव (वृषभ राशि) में आज उच्च के चंद्रमा का गोचर आपके आत्मविश्वास और लेखन-वाचन कौशल को नई ऊंचाई प्रदान करेगा. मार्गशीर्ष कृष्ण प्रतिपदा तिथि पर रात्रि 08:37 बजे तक चंद्रमा के ही स्वामित्व वाले 'रोहिणी नक्षत्र' तथा दोपहर 12:00 बजे तक 'शिव योग' की उपस्थिति से छोटी व्यावसायिक यात्राएं और संपर्क अभियान बेहद सफल रहेंगे. ग्रहों के अन्य समीकरण देखें तो छठे भाव (सिंह राशि) में आपकी राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति, मंगल और केतु की त्रिवेणी कार्यस्थल के प्रतिस्पर्धियों पर निर्णायक बढ़त दिलाएगी, अष्टम भाव (तुला राशि) में बुध-शुक्र की युति गहन शोध व अप्रत्याशित लाभ के संकेत दे रही है, जबकि भाग्य स्थान (नवम भाव) में विराजमान सूर्य पिता, गुरुजनों और वरिष्ठ अधिकारियों का भरपूर मार्गदर्शन दिलाएंगे.

मीन करियर और कारोबार राशिफल (Meen Career Rashifal)

तृतीय भाव में उच्च के चंद्रमा और छठे भाव में राशि स्वामी बृहस्पति के प्रभाव से शिक्षा, बैंकिंग, मीडिया, लेखन, वकालत, शोध और सरकारी सेवाओं से जुड़े पेशेवरों को किसी पुराने संपर्क या अल्प दूरी की यात्रा के माध्यम से लाभदायक प्रस्ताव मिल सकता है. दफ्तर में आपकी स्पष्ट संवाद शैली और प्रस्तुति कौशल वरिष्ठ अधिकारियों को प्रभावित करेगा. व्यापार जगत में मार्केटिंग योजनाओं को गति देने और नए ग्राहकों को जोड़ने के प्रबल योग हैं, बस किसी भी अनुबंध पर सहमति देने से पहले उसकी शर्तों को ध्यानपूर्वक पढ़ लें.

मीन आर्थिक स्थिति और शुभ मुहूर्त (Meen Money & Muhurat)

छठे भाव में विराजमान देवगुरु बृहस्पति और मंगल की शुभ दृष्टि से आज व्यावसायिक मुनाफे में निरंतरता बनी रहेगी और कहीं अटका हुआ पुराना भुगतान वापस मिलने की संभावना है. अष्टम भाव में बुध-शुक्र की युति को देखते हुए शेयर बाजार या अटकलबाजी वाले निवेश से पूरी तरह दूरी बनाए रखें. बुधवार होने से आज पंचांग में अभिजीत मुहूर्त का अभाव रहेगा, इसलिए कोई भी आवश्यक खरीदारी या शुभ कार्य मध्याह्न 12:00 बजे से पहले 'शिव योग' के भीतर निपटा लेना श्रेष्ठ होगा. दोपहर 12:07 से 01:27 बजे तक राहुकाल सक्रिय रहेगा, इस अंतराल में बड़े वित्तीय लेन-देन स्थगित रखें.

मीन पारिवारिक जीवन और लव राशिफल (Meen Love & Family)

तृतीय भाव में उच्च के चंद्रमा के प्रभाव से छोटे भाई-बहनों का सहयोग आपका मनोबल बढ़ाएगा, वहीं नवम भाव में सूर्य की उपस्थिति से पिता और गुरुजनों का आशीर्वाद प्राप्त होगा. वैवाहिक जीवन में आपसी सामंजस्य गहरा होगा; जीवनसाथी के साथ किसी पारिवारिक दायित्व या छोटी यात्रा की रूपरेखा बन सकती है. प्रेम संबंधों के लिहाज से दिन सुखद है, पार्टनर के साथ स्पष्ट और आत्मीय संवाद आपसी विश्वास को मजबूती देगा.

मीन युवा और विद्यार्थी राशिफल (Meen Students & Youth)

तृतीय भाव में रोहिणी नक्षत्र के चंद्रमा और छठे भाव में राशि स्वामी गुरु की ऊर्जा सिविल सेवा, बैंकिंग, पत्रकारिता, मेडिकल और न्यायिक सेवा की तैयारी कर रहे युवाओं की एकाग्रता को नई धार देगी. समूह चर्चा या ऑनलाइन मॉक टेस्ट के माध्यम से अपनी तैयारी का मूल्यांकन करना आज बेहद लाभकारी सिद्ध होगा.

मीन स्वास्थ्य राशिफल (Meen Health Rashifal)

तृतीय भाव में चंद्रमा और छठे भाव में मंगल-केतु की स्थिति के कारण गले में हल्की खराश, कंधों में जकड़न या आंखों में थकान महसूस हो सकती है. बदलते मौसम को देखते हुए अत्यधिक ठंडी व गरिष्ठ चीजों से बचें, प्रातःकाल हल्का व्यायाम करें और दिनभर पर्याप्त मात्रा में गुनगुना पानी पिएं.

मीन राशि का आज का उपाय (Meen Rashi Upay)

बुधवार और रोहिणी नक्षत्र के इस पावन संयोग पर प्रातःकाल भगवान गणेश को दूर्वा व हरी मूंग अर्पित करें तथा संकटनाशन गणेश स्तोत्र का पाठ करें. किसी गौशाला में हरा चारा या जरूरतमंद व्यक्ति को चने की दाल व पीले फल भेंट करना आपके रुके हुए कार्यों में गति लाएगा.

शुभ अंक: 3, 7, 9

शुभ रंग: सुनहरा पीला और हल्का हरा

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.