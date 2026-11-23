Bhoomi Pujan Muhurat November 2026: हिंदू धर्म में नया घर, दुकान या कोई भी इमारत बनाने से पहले भूमि पूजन (Bhoomi Pujan) और नींव रखना बहुत शुभ माना जाता है. ज्योतिषाचार्य नीतिका शर्मा के अनुसार धरती माता और वास्तु देव की पूजा करके काम शुरू करने से घर में हमेशा सुख-शांति, बरकत और खुशहाली बनी रहती है.

अगर आप नवंबर 2026 के बचे हुए दिनों में अपने नए घर की नींव रखने की सोच रहे हैं, तो पंचांग एवं ज्योतिषाचार्य नीतिका शर्मा के अनुसार इस महीने के आखिरी हफ्ते में कई अच्छे और शुभ संयोग बन रहे हैं. आइए आसान भाषा में जानते हैं नवंबर 2026 के बचे हुए शुभ मुहूर्त और वास्तु के जरूरी नियम.

नवंबर 2026 में बचे हुए भूमि पूजन के शुभ मुहूर्त

पंचांग के अनुसार नवंबर 2026 के आखिरी दिनों में नया घर बनाने और नींव रखने के लिए 4 शुभ तारीखें हैं. नीचे दी गई टेबल में तारीख, दिन और पूजा का सबसे अच्छा समय देखें:

तारीख दिन शुभ नक्षत्र पूजा का शुभ समय खास संयोग 25 नवंबर 2026 बुधवार रोहिणी सुबह 06:52 से सुबह 09:30 तक लाभ और अमृत चौघड़िया 26 नवंबर 2026 गुरुवार मृगशिरा सुबह 08:11 से 09:30 तक; दोपहर 11:05 से 01:27 तक साध्य योग और अभिजित मुहूर्त 28 नवंबर 2026 शनिवार पुनर्वसु सुबह 08:12 से सुबह 09:31 तक शुभ चौघड़िया 29 नवंबर 2026 रविवार पुष्य सुबह 09:32 से दोपहर 12:09 तक लाभ और अमृत चौघड़िया

हर शहर में सूरज निकलने का समय थोड़ा अलग होता है, इसलिए मुहूर्त के समय में कुछ मिनटों का अंतर हो सकता है. पूजा शुरू करने से पहले राहुकाल का समय जरूर देख लें.

क्यों खास हैं ये तारीखें?

25 और 26 नवंबर 2026: ज्योतिष में 'रोहिणी' नक्षत्र को बहुत मजबूत और स्थिर माना जाता है. इस दिन नींव रखने से घर हमेशा सुरक्षित रहता है और परिवार में तरक्की होती है. वहीं 26 नवंबर को गुरुवार और मृगशिरा नक्षत्र का मेल नए काम की शुरुआत के लिए बहुत अच्छा है.

29 नवंबर 2026: इस दिन 'पुष्य नक्षत्र' है, जिसे सभी नक्षत्रों में सबसे शुभ और समृद्धि देने वाला माना जाता है. हालांकि, कुछ जगहों पर रविवार को भूमि पूजन नहीं किया जाता, इसलिए इस दिन पूजा करने से पहले अपने पंडित जी से सलाह जरूर लें.

भूमि पूजन और घर बनाने के आसान वास्तु नियम

सही मुहूर्त के साथ-साथ वास्तु की इन छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखने से घर में सकारात्मक ऊर्जा (Positive Energy) बनी रहती है:

उत्तर-पूर्व दिशा से करें शुरुआत: वास्तु के अनुसार, जमीन की खुदाई और पहली ईंट हमेशा प्लॉट के उत्तर-पूर्व (ईशान कोण) से शुरू करनी चाहिए. इसे देवताओं की दिशा माना जाता है.

बैठने की सही दिशा: भूमि पूजन करते समय घर के मालिक का मुंह पूर्व दिशा (पूरब) की ओर होना चाहिए, और पूजा कराने वाले पंडित जी का मुंह उत्तर दिशा की ओर रहना अच्छा माना जाता है.

इन समयों से बचें: मंगलवार के दिन, अमावस्या तिथि और राहुकाल के समय कभी भी नींव की खुदाई या पूजा शुरू न करें.

मजबूत लग्न चुनें: पंचांग के अनुसार, अगर हो सके तो वृषभ, सिंह, वृश्चिक या कुंभ लग्न में नींव रखें. इससे मकान लंबे समय तक मजबूत और टिकाऊ बना रहता है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.