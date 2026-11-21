Kartik Purnima 2026: हिंदू पंचांग में कार्तिक पूर्णिमा को प्रकाश, आस्था और पुण्य प्राप्ति का सबसे पावन दिन माना जाता है. इस वर्ष साल कार्तिक पूर्णिमा मंगलवार, 24 नवंबर 2026 को मनाई जाएगी. इस विशेष तिथि पर देश के दो प्रमुख आध्यात्मिक केंद्रों उत्तर में शिव की नगरी काशी और दक्षिण में भगवान वेंकटेश्वर की पावन भूमि तिरुमला-तिरुपति में दीपों का भव्य उत्सव एक साथ मनाया जाएगा.

एक तरफ काशी के गंगा घाट लाखों दीयों से जगमगाएंगे, तो दूसरी तरफ तिरुमला की पहाड़ियों पर सदियों पुरानी कार्तिक दीपोत्सव परंपरा जीवंत होगी.

कार्तिक पूर्णिमा 2026: तिथि और दीपदान का शुभ मुहूर्त

पंचांग के अनुसार, इस बार पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ और समापन दो दिनों में हो रहा है, लेकिन उदया तिथि और प्रदोष काल के कारण सभी प्रमुख पर्व 24 नवंबर को ही मनाए जाएंगे:

पूर्णिमा तिथि प्रारंभ: 23 नवंबर 2026, रात 11:42 बजे

पूर्णिमा तिथि समाप्त: 24 नवंबर 2026, रात 8:23 बजे

प्रदोष काल एवं दीपदान मुहूर्त: 24 नवंबर 2026, शाम 5:08 बजे से रात 7:47 बजे तक

तिरुमला में कार्तिक दीपोत्सव 2026: समय और स्थगित सेवाएं:

दक्षिण भारत के विश्वप्रसिद्ध तीर्थ तिरुमला में तिरुमला तिरुपति देवस्थानम (TTD) द्वारा कार्तिक पर्व दीपोत्सव मंगलवार, 24 नवंबर को शाम 5:00 बजे से रात 8:30 बजे तक आयोजित किया जाएगा. यह TTD की सबसे प्राचीन और भव्य प्रकाश परंपराओं में से एक है.

टीटीडी कैलेंडर के अनुसार, इसी दिन श्रीवारी मंदिर में थिरुमंगई आलवार साथुमुरै का विशेष अनुष्ठान भी संपन्न होगा. दीपोत्सव की भव्यता और भीड़ प्रबंधन को देखते हुए 24 नवंबर की शाम को होने वाली नियमित सहस्र दीपालंकार सेवा और पूर्णिमा गरुड़ सेवा स्थगित रहेंगी.

तिरुमला में दीपोत्सव की संपूर्ण पूजा और शोभायात्रा विधि:

मुक्कुलु में घी के दीप: शाम के दैनिक तोमाला और अर्चना अनुष्ठानों के बाद मंदिर के पुजारी और अधिकारी मिट्टी के विशेष पारंपरिक पात्रों (मुक्कुलु) में गाय के शुद्ध घी और रूई की बत्तियों से दीप प्रज्वलित करते हैं.

गर्भगृह से शुरुआत: सबसे पहले इन प्रज्वलित दीपों को श्री योग नरसिंह स्वामी मंदिर के पास रखा जाता है. इसके बाद मंगला वाद्य की मधुर ध्वनि और छत्र-चामर के साथ भव्य शोभायात्रा निकालते हुए इन्हें आनंद निलयम (गर्भगृह) ले जाकर भगवान वेंकटेश्वर (मूलवर) के समक्ष अर्पित किया जाता है.

मंदिर परिसर के भीतर दीपदान: भगवान को दीप अर्पित करने के बाद विमान प्रदक्षिणा करते हुए मंदिर के भीतर सभी पवित्र स्थलों पर क्रमवार दीप सजाए जाते हैं. इनमें कुलशेखर पदी, द्वारपालक, गरुड़ आलवार, श्री वरदराज स्वामी, वकुला माता सन्निधि, बंगारू बावी (स्वर्ण कुआं), कल्याण मंडपम, ध्वजस्तंभ और बलिपीठम प्रमुख हैं.

मंदिर के बाहर के पवित्र स्थल: आंतरिक अनुष्ठान पूर्ण होने के बाद जीयर स्वामी और टीटीडी अधिकारियों की उपस्थिति में मंदिर के बाहर श्री बेड़ी अंजनेय स्वामी मंदिर, श्री वराह स्वामी मंदिर और पवित्र स्वामी पुष्करिणी सरोवर के चारों ओर शुद्ध घी के दीप सजाए जाते हैं.

तिरुपति के अन्य मंदिरों में 24 नवंबर के विशेष आयोजन:

तिरुमला पहाड़ी के अलावा नीचे तिरुपति शहर के प्रमुख मंदिरों में भी कार्तिक पूर्णिमा की शाम भक्तिमय माहौल रहेगा:

श्री गोविंदराजा स्वामी मंदिर: 24 नवंबर की शाम 6:30 बजे श्री पुंडरीकावल्ली अम्मावारी मंदिर से कार्तिक दीप और नए वस्त्रों की पारंपरिक शोभायात्रा मुख्य मंदिर तक लाई जाएगी और भगवान को अर्पित की जाएगी.

श्री कोदंडाराम स्वामी मंदिर: यहां भी कार्तिक पूर्णिमा की शाम विशेष दीप प्रज्वलन और वैदिक पूजा अनुष्ठान आयोजित होंगे.

श्री कपिलेश्वर स्वामी मंदिर: पूरे कार्तिक मास (10 नवंबर से 8 दिसंबर 2026) के दौरान चल रहे विशेष होमम और पूजा के क्रम में पूर्णिमा के दिन विशेष उत्सव मनाया जाएगा.

श्रद्धालुओं के लिए जरूरी बातें और यात्रा सुझाव:

कार्तिक पूर्णिमा के दिन सुबह पवित्र नदी में स्नान कर भगवान विष्णु व महादेव की पूजा तथा सत्यनारायण कथा सुनने का विधान है. इस दिन अन्न, वस्त्र और जरूरतमंदों को दान करने से अक्षय पुण्य मिलता है.

अगर आप इस पावन अवसर पर तिरुमला नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो SVBC (Sri Venkateswara Bhakti Channel) पर इस पूरे दीपोत्सव और शोभायात्रा का सीधा प्रसारण देख सकते हैं. वहीं, नवंबर के अंत में तिरुमला का मौसम सुहावना रहता है और पूर्णिमा के कारण भारी भीड़ उमड़ती है.

ऐसे में दर्शन और आवास की सुविधा के लिए केवल आधिकारिक TTD बुकिंग पोर्टल का ही उपयोग करें और प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

