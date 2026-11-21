Aaj Ka Tula Rashifal 21 November 2026: आज शनिवार, 21 नवंबर 2026 को चंद्रमा आपकी राशि से छठे यानी रोग, शत्रु और प्रतिस्पर्धा के भाव में संचरण करेंगे. छठे भाव में चंद्रमा की यह स्थिति आपको शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूती देगी, जिससे आप जीवन की बड़ी से बड़ी चुनौतियों का डटकर सामना करने में सक्षम होंगे.

लेकिन, गोचर में चंद्रमा और शनि की युति से बनने वाला विष दोष थोड़ा मानसिक दबाव या भागदौड़ दे सकता है, लेकिन दिन में बनने वाले वाशि, सुनफा, परिजात और सिद्धि जैसे अत्यंत शुभ योग आपके सभी कार्यों को गति प्रदान करेंगे.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 21 November 2026)

दिनांक: 21 नवंबर 2026, शनिवार

तिथि: कार्तिक शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि (पूरे दिन)

नक्षत्र: रेवती नक्षत्र (पूरे दिन)

शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, परिजात योग और सिद्धि योग

चंद्र व ग्रह गोचर: चंद्रमा मीन राशि में संचार करेंगे, जहां चंद्रमा और शनि की युति से विष दोष का निर्माण हो रहा है

शुभ मुहूर्त: दोपहर 12:15 से 01:30 बजे तक अभिजीत मुहूर्त एवं दोपहर 02:30 से 03:30 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया

अशुभ समय (राहुकाल): सुबह 09:00 से 10:30 बजे तक

शुभ यात्रा दिशा: पूर्व दिशा

बिजनेस और आर्थिक स्थिति (Financial Recovery & Partnership Gains)

व्यापारियों के लिए आज का दिन राहत और मुनाफे दोनों लेकर आया है. आर्थिक स्थिति में पहले के मुकाबले जबरदस्त सुधार देखने को मिलेगा, जिसकी चमक आपके आत्मविश्वास और चेहरे पर साफ नजर आएगी.

सिद्धि योग के प्रभाव से यदि आप पार्टनरशिप में कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं या वर्तमान साझेदारी को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो समय बेहद अनुकूल है. इसके अलावा, किसी पुराने कानूनी या व्यावसायिक विवाद से छुटकारा मिलने से आपका पूरा ध्यान अब सिर्फ अपने कारोबार के विस्तार पर केंद्रित रहेगा.

करियर और नौकरी (Workplace Innovation & Sudden Travel)

नौकरीपेशा लोगों के लिए आज कार्यस्थल पर परिस्थितियां पूरी तरह पक्ष में बनी रहेंगी. आपकी सूझबूझ और बुद्धिमत्ता की बदौलत आप ऑफिस की कार्यप्रणाली में सकारात्मक सुधार लाने में सफल होंगे, जिससे वरिष्ठ अधिकारी प्रभावित होंगे और आपकी तरक्की के मार्ग खुलेंगे. काम के सिलसिले में या किसी महत्वपूर्ण आधिकारिक मीटिंग के लिए अचानक दूसरे राज्य की यात्रा भी करनी पड़ सकती है.

लव, फैमिली, छात्र व स्वास्थ्य (Courage, Nostalgia & Academic Pride)

पारिवारिक मोर्चे पर कुछ घरेलू चुनौतियां सामने आ सकती हैं, लेकिन आप अपनी निडरता और समझदारी से हर स्थिति को संभाल लेंगे. संतान पक्ष से जुड़ी कोई सुखद खबर मन को गहरा सुकून देगी. प्रेम जीवन में आज एक दिलचस्प मोड़ आ सकता है—अचानक किसी पूर्व प्रेमी से मुलाकात या नजरें मिलने की संभावना बन रही है.

विद्यार्थियों के लिए दिन उपलब्धियों भरा है; अपनी मेहनत और बेहतरीन प्रदर्शन से आप समाज और परिवार में मान-सम्मान अर्जित करेंगे. स्वास्थ्य की बात करें तो आज आपकी ऊर्जा और रोग प्रतिरोधक क्षमता बेहतरीन रहेगी.

लकी कलर: क्रीम

लकी नंबर: 4

अनलकी नंबर: 7

शनिवार विशेष अचूक उपाय

चूंकि आज शनिवार है और गोचर में चंद्रमा-शनि का विष दोष बन रहा है, इसलिए शनिदेव और हनुमान जी की आराधना करना आपके लिए विशेष फलदायी रहेगा. शाम के समय पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं और सात बार परिक्रमा करें.

इसके साथ ही, 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' मंत्र का 108 बार जाप करें और किसी गरीब या जरूरतमंद को काले तिल, उड़द की दाल या सरसों के तेल का दान करें; इससे विष दोष का नकारात्मक प्रभाव शांत होगा और यात्रा व करियर में सफलता मिलेगी.

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