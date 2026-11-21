Dev Uthani Ekadashi 2026 Parana Time: हिंदू परंपरा में देवउठनी एकादशी (प्रबोधिनी एकादशी) का दिन बेहद खास माना जाता है. मान्यता है कि इस पावन तिथि पर भगवान श्रीहरि विष्णु चार महीने की योगनिद्रा से जागते हैं और इसी के साथ शादी-विवाह जैसे सभी शुभ कार्यों की शुरुआत हो जाती है. लेकिन किसी भी एकादशी व्रत का पूरा पुण्य तभी मिलता है, जब उसका पारण (व्रत खोलना) सही समय और विधि से किया जाए.

इस साल तिथि की गणना की वजह से भक्तों ने दो अलग-अलग दिनों 20 नवंबर और 21 नवंबर को देवउठनी एकादशी का उपवास रखा है. ऐसे में हर किसी के मन में यह सवाल है कि आखिर व्रत खोलने का सबसे सही और शास्त्रसम्मत समय कौन-सा है.

देवउठनी एकादशी 2026 पारण का सटीक मुहूर्त (Ekadashi Parana Timings 2026)

20 नवंबर को व्रत रखने वालों के लिए (सामान्य/स्मार्त एकादशी): जिन लोगों ने शुक्रवार, 20 नवंबर को उपवास रखा था, वे आज शनिवार, 21 नवंबर 2026 को दोपहर 01:11 बजे से दोपहर 03:18 बजे के बीच अपना व्रत खोल सकते हैं.

ध्यान रखें कि आज हरि वासर दोपहर 12:07 बजे खत्म हो रहा है, इसलिए इसके बाद ही पारण करना शुभ रहेगा.

21 नवंबर को व्रत रखने वालों के लिए (गौण/वैष्णव एकादशी): जो श्रद्धालु आज शनिवार, 21 नवंबर को गौण एकादशी का व्रत रख रहे हैं, वे कल रविवार, 22 नवंबर 2026 को सुबह 06:49 बजे से सुबह 08:56 बजे के बीच पारण करेंगे.

कल द्वादशी तिथि सूर्योदय से पहले ही समाप्त हो रही है, इसलिए सूर्योदय के बाद सुबह के इस मुहूर्त में व्रत खोलना सबसे उत्तम है.

हरि वासर क्या है और इसमें व्रत क्यों नहीं खोलते?

अक्सर लोग द्वादशी लगते ही व्रत खोलने की जल्दी करते हैं, लेकिन शास्त्रों में इसकी मनाही है. द्वादशी तिथि के शुरुआती एक-चौथाई समय को 'हरि वासर' कहा जाता है. धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक, इस समय व्रत तोड़ना वर्जित होता है.

यही वजह है कि आज 21 नवंबर को पारण करने वाले भक्तों को दोपहर 12:07 बजे तक इंतजार करना चाहिए और उसके बाद ही भोजन ग्रहण करना चाहिए.

एकादशी व्रत खोलने के आसान और जरूरी नियम:

सुबह की पूजा: पारण के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, साफ कपड़े पहनें और भगवान विष्णु के साथ माता तुलसी की पूजा करें.

दान का महत्व: भोजन करने से पहले अपनी श्रद्धा के अनुसार किसी जरूरतमंद व्यक्ति को अनाज, फल, कपड़े या दक्षिणा का दान जरूर करें. इससे व्रत का फल कई गुना बढ़ जाता है.

तुलसी दल से करें शुरुआत: भगवान को बिना लहसुन-प्याज वाला सात्विक भोग लगाएं. सबसे पहले भगवान का चरणामृत और तुलसी का पत्ता खाकर व्रत खोलें और इसके बाद ही सामान्य भोजन करें.

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