Tulsi Vivah 2026 WhatsApp Status: कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी के बाद द्वादशी तिथि को तुलसी विवाह का पावन पर्व मनाया जाता है. इस दिन माता तुलसी और भगवान विष्णु के स्वरूप शालिग्राम जी का विवाह रचाया जाता है.

भारतीय परंपरा में इस दिन का बेहद खास महत्व है, क्योंकि इसी दिन से शादी-ब्याह और सभी शुभ मांगलिक कार्यों की शुरुआत मानी जाती है. घरों के आंगन में रंगोली सजती है, तुलसी के चौरे को दुल्हन की तरह सजाया जाता है और हर तरफ भक्तिमय माहौल रहता है.

ऐसे खास मौके पर अपनों को शुभकामनाएं देना तो बनता है. अगर आप भी इस तुलसी विवाह 2026 पर अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और परिवार वालों को कुछ नया और दिल को छू लेने वाला संदेश भेजना चाहते हैं, तो हम आपके लिए बेहतरीन व्हाट्सएप स्टेटस, शायरी और शुभकामना संदेश लेकर आए हैं.

तुलसी विवाह 2026 व्हाट्सएप स्टेटस: आंगन में बिखेरें भक्ति और शुभकामनाओं का रंग!

1. आंगन में तुलसी का वास हो, हर दिल में भक्ति का अहसास हो. शालिग्राम जी के आशीर्वाद से, आपके जीवन में खुशियों का प्रकाश हो. शुभ तुलसी विवाह 2026!





2. जिस घर में होती है तुलसी की पूजा, वहां कभी नहीं आता कोई संकट दूजा. तुलसी विवाह के इस पावन पर्व पर आपके घर-आंगन में सुख और समृद्धि बनी रहे.





3. सज रही है आज तुलसी महारानी,

शालिग्राम संग रचने को नई कहानी.

हर आंगन में गूंजे खुशियों के गीत,

बनी रहे अपनों के बीच सदा यह प्रीत.

तुलसी विवाह की हार्दिक शुभकामनाएं!





4. हर घर के आंगन में तुलसी बड़ी महान है,

जिस घर में यह रहती है, वो घर स्वर्ग समान है.

तुलसी विवाह का यह पावन अवसर लाए बहार,

सदा खुशहाल रहे आपका पूरा परिवार.

शुभ तुलसी विवाह 2026!





5. तुलसी संग शालिग्राम का जब होता है मिलन,

भक्ति की खुशबू से महक उठता है हर मन.

दूर हों जीवन के सारे दुख और संताप,

आपके घर पधारें स्वयं श्री हरि आप.

तुलसी विवाह की मंगलकामनाएं!





तुलसी विवाह 2026 के 5 सबसे प्यारे व्हाट्सएप मैसेजेस: अपनों के जीवन में घोलें खुशियों की मिठास

1. परिवार और दोस्तों के लिए

तुलसी विवाह के इस पावन अवसर पर माता तुलसी और भगवान शालिग्राम से यही प्रार्थना है कि आपके परिवार में हमेशा सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे. जीवन में प्रेम और खुशियों की कभी कमी न हो. तुलसी विवाह की ढेर सारी शुभकामनाएं!

2. सुख-समृद्धि की कामना वाला संदेश

माता तुलसी की कृपा से आपके घर में सुख-समृद्धि का वास हो और भगवान विष्णु के आशीर्वाद से जीवन की हर परेशानी दूर हो. आपके परिवार में हमेशा खुशहाली बनी रहे. तुलसी विवाह की हार्दिक बधाई!

3. अपनों के लिए खास संदेश

आज का पावन दिन आपके जीवन में नई उम्मीदें और खुशियां लेकर आए. जिस तरह तुलसी और शालिग्राम का पवित्र मिलन प्रेम और श्रद्धा का प्रतीक है, उसी तरह आपके रिश्तों में भी हमेशा अपनापन और मिठास बनी रहे. शुभ तुलसी विवाह 2026!

4. भक्ति और आस्था से भरा संदेश

तुलसी के पवित्र पत्तों की तरह आपका जीवन भी खुशियों से महकता रहे. भगवान श्रीहरि विष्णु और माता तुलसी की कृपा आपके परिवार पर सदैव बनी रहे. हर दिन आपके लिए नई सफलता और सुख लेकर आए. तुलसी विवाह की मंगलमय शुभकामनाएं!

5. छोटा और प्यारा व्हाट्सएप मैसेज

दीपों की रोशनी से जगमग हो आपका घर-आंगन, मन में बसी रहे भक्ति और चेहरे पर मुस्कान. माता तुलसी और भगवान शालिग्राम का आशीर्वाद आपके जीवन को खुशियों से भर दे. तुलसी विवाह की बहुत-बहुत शुभकामनाएं!





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