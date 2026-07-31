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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मकांवड़ यात्रा में कौन-से रंग के कपड़े पहनना शुभ माना जाता है? जानें मान्यता

कांवड़ यात्रा में कौन-से रंग के कपड़े पहनना शुभ माना जाता है? जानें मान्यता

Kanwar Yatra 2026: कांवड़ यात्रा में कौन-से रंग के कपड़े पहनना शुभ माना जाता है? जानें भगवा और सफेद वस्त्र का धार्मिक महत्व, कांवड़ यात्रा से जुड़े नियम और भगवान शिव की भक्ति में सादगी का महत्व.

Written By : रुचि शर्मा |  Updated at : 31 Jul 2026 04:02 PM (IST)
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Kanwar Yatra 2026: सावन का महीना भगवान शिव की भक्ति के लिए विशेष माना जाता है. इस दौरान लाखों श्रद्धालु कांवड़ यात्रा कर गंगाजल लाकर शिवलिंग का जलाभिषेक करते हैं.

कांवड़ यात्रा से जुड़े कई नियम और परंपराएं हैं, जिनमें कपड़ों के रंग का भी विशेष महत्व माना जाता है. ऐसे में सवाल उठता है कि कांवड़ यात्रा के दौरान कौन-से रंग के वस्त्र पहनना शुभ माना जाता है? आइए जानते हैं धार्मिक मान्यताओं के अनुसार.

कौन-से रंग के कपड़े पहनना शुभ माना जाता है?

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कांवड़ यात्रा में भगवा (केसरिया) रंग के वस्त्र पहनना सबसे शुभ माना जाता है. भगवा रंग त्याग, तपस्या, भक्ति और सनातन परंपरा का प्रतीक माना जाता है. यही कारण है कि अधिकांश कांवड़िए इस रंग के कपड़े पहनकर यात्रा करते हैं.

इसके अलावा सफेद रंग भी पवित्रता और सादगी का प्रतीक माना जाता है. कुछ श्रद्धालु अपनी स्थानीय परंपरा के अनुसार सफेद वस्त्र पहनकर भी कांवड़ यात्रा करते हैं.

क्या दूसरे रंग पहन सकते हैं?

धार्मिक ग्रंथों में ऐसा कोई स्पष्ट नियम नहीं मिलता कि अन्य रंग पहनना पूरी तरह वर्जित है. हालांकि, कांवड़ यात्रा के दौरान सादे, साफ और शालीन वस्त्र पहनने की परंपरा रही है. चमकीले या भड़कीले कपड़ों की बजाय सादगी को अधिक महत्व दिया जाता है.

कांवड़ यात्रा के दौरान किन बातों का रखें ध्यान?

  • साफ और आरामदायक कपड़े पहनें.
  • यात्रा के दौरान संयमित व्यवहार रखें.
  • कांवड़ और गंगाजल का सम्मान करें.
  • स्वच्छता और अनुशासन का पालन करें.
  • भगवान शिव के मंत्रों का जाप करते रहें.

एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा के अनुसार, कांवड़ यात्रा में कपड़ों का रंग केवल परंपरा का हिस्सा नहीं, बल्कि श्रद्धा और भक्ति का प्रतीक भी माना जाता है. भगवा रंग वैराग्य और भगवान शिव के प्रति समर्पण का भाव दर्शाता है.

उनका कहना है कि भगवान शिव के लिए सबसे महत्वपूर्ण बाहरी वस्त्र नहीं, बल्कि मन की श्रद्धा, आस्था और सच्ची भक्ति है. यदि कोई श्रद्धालु स्वच्छ और मर्यादित वस्त्रों में पूरी श्रद्धा से यात्रा करता है, तो वही सबसे बड़ा पूजन माना जाता है.

FAQ

कांवड़ यात्रा में कौन-सा रंग सबसे शुभ माना जाता है?
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवा (केसरिया) रंग सबसे शुभ माना जाता है.

क्या सफेद कपड़े पहनकर कांवड़ यात्रा की जा सकती है?
हां. कई श्रद्धालु सफेद वस्त्र भी पहनते हैं, जिसे पवित्रता का प्रतीक माना जाता है.

क्या काले कपड़े पहनने की मनाही है?
धार्मिक ग्रंथों में इसका स्पष्ट निषेध नहीं मिलता, लेकिन अधिकांश श्रद्धालु भगवा या हल्के रंग के वस्त्र पहनना पसंद करते हैं.

कांवड़ यात्रा में कपड़ों का क्या महत्व है?
इन्हें भक्ति, सादगी और अनुशासन का प्रतीक माना जाता है.

कांवड़ यात्रा में सबसे जरूरी क्या है?
श्रद्धा, संयम, स्वच्छता और भगवान शिव के प्रति समर्पण.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author रुचि शर्मा

रुचि शर्मा ज्योतिष जानकार हैं जो पिछले 13 वर्षों से ज्योतिष, धर्म और आध्यात्मिक विषयों पर अध्ययन, शोध और लेखन कर रही हैं. वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, हस्तरेखा शास्त्र, टैरो, Chinese Astrology, राशिफल (Horoscope), ग्रह गोचर, पंचांग (Panchang), व्रत-त्योहार और धार्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों पर उनकी विशेष पकड़ है. जटिल ज्योतिषीय सिद्धांतों और ग्रह-नक्षत्रों के प्रभाव को सरल एवं सहज भाषा में समझाना उनकी प्रमुख पहचान है.

उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से मास्टर इन मास कम्युनिकेशन की डिग्री प्राप्त की है. मीडिया और डिजिटल कंटेंट के क्षेत्र में लंबे अनुभव के दौरान वह राजस्थान पत्रिका, हिंदुस्तान, बीईसीआईएल, टाइम्स ग्रुप और Astrosage जैसी प्रतिष्ठित संस्थाओं के साथ कार्य कर चुकी हैं. पिछले कई वर्षों से उनका लेखन मुख्य रूप से ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और भारतीय संस्कृति से जुड़े विषयों पर केंद्रित रहा है.

रुचि शर्मा पारंपरिक ज्योतिषीय ग्रंथों, पंचांगों और प्रामाणिक स्रोतों के आधार पर विषयों का अध्ययन करती हैं तथा यूजर्स तक सरल, विश्वसनीय और उपयोगी जानकारी पहुंचाने का प्रयास करती हैं. उनके लेखों का उद्देश्य ज्योतिष और धर्म से जुड़े विषयों को आम पाठकों के लिए सहज और समझने योग्य बनाना है.
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Published at : 31 Jul 2026 04:02 PM (IST)
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Kanwar Yatra Saffron Clothes Kanwar Yatra 2026 Shiva Devotees
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