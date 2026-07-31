कांवड़ यात्रा में कौन-से रंग के कपड़े पहनना शुभ माना जाता है? जानें मान्यता

Kanwar Yatra 2026: सावन का महीना भगवान शिव की भक्ति के लिए विशेष माना जाता है. इस दौरान लाखों श्रद्धालु कांवड़ यात्रा कर गंगाजल लाकर शिवलिंग का जलाभिषेक करते हैं.

कांवड़ यात्रा से जुड़े कई नियम और परंपराएं हैं, जिनमें कपड़ों के रंग का भी विशेष महत्व माना जाता है. ऐसे में सवाल उठता है कि कांवड़ यात्रा के दौरान कौन-से रंग के वस्त्र पहनना शुभ माना जाता है? आइए जानते हैं धार्मिक मान्यताओं के अनुसार.

कौन-से रंग के कपड़े पहनना शुभ माना जाता है?

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कांवड़ यात्रा में भगवा (केसरिया) रंग के वस्त्र पहनना सबसे शुभ माना जाता है. भगवा रंग त्याग, तपस्या, भक्ति और सनातन परंपरा का प्रतीक माना जाता है. यही कारण है कि अधिकांश कांवड़िए इस रंग के कपड़े पहनकर यात्रा करते हैं.

इसके अलावा सफेद रंग भी पवित्रता और सादगी का प्रतीक माना जाता है. कुछ श्रद्धालु अपनी स्थानीय परंपरा के अनुसार सफेद वस्त्र पहनकर भी कांवड़ यात्रा करते हैं.

क्या दूसरे रंग पहन सकते हैं?

धार्मिक ग्रंथों में ऐसा कोई स्पष्ट नियम नहीं मिलता कि अन्य रंग पहनना पूरी तरह वर्जित है. हालांकि, कांवड़ यात्रा के दौरान सादे, साफ और शालीन वस्त्र पहनने की परंपरा रही है. चमकीले या भड़कीले कपड़ों की बजाय सादगी को अधिक महत्व दिया जाता है.

कांवड़ यात्रा के दौरान किन बातों का रखें ध्यान?

साफ और आरामदायक कपड़े पहनें.

यात्रा के दौरान संयमित व्यवहार रखें.

कांवड़ और गंगाजल का सम्मान करें.

स्वच्छता और अनुशासन का पालन करें.

भगवान शिव के मंत्रों का जाप करते रहें.

एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा के अनुसार, कांवड़ यात्रा में कपड़ों का रंग केवल परंपरा का हिस्सा नहीं, बल्कि श्रद्धा और भक्ति का प्रतीक भी माना जाता है. भगवा रंग वैराग्य और भगवान शिव के प्रति समर्पण का भाव दर्शाता है.

उनका कहना है कि भगवान शिव के लिए सबसे महत्वपूर्ण बाहरी वस्त्र नहीं, बल्कि मन की श्रद्धा, आस्था और सच्ची भक्ति है. यदि कोई श्रद्धालु स्वच्छ और मर्यादित वस्त्रों में पूरी श्रद्धा से यात्रा करता है, तो वही सबसे बड़ा पूजन माना जाता है.

FAQ

कांवड़ यात्रा में कौन-सा रंग सबसे शुभ माना जाता है?

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवा (केसरिया) रंग सबसे शुभ माना जाता है.

क्या सफेद कपड़े पहनकर कांवड़ यात्रा की जा सकती है?

हां. कई श्रद्धालु सफेद वस्त्र भी पहनते हैं, जिसे पवित्रता का प्रतीक माना जाता है.

क्या काले कपड़े पहनने की मनाही है?

धार्मिक ग्रंथों में इसका स्पष्ट निषेध नहीं मिलता, लेकिन अधिकांश श्रद्धालु भगवा या हल्के रंग के वस्त्र पहनना पसंद करते हैं.

कांवड़ यात्रा में कपड़ों का क्या महत्व है?

इन्हें भक्ति, सादगी और अनुशासन का प्रतीक माना जाता है.

कांवड़ यात्रा में सबसे जरूरी क्या है?

श्रद्धा, संयम, स्वच्छता और भगवान शिव के प्रति समर्पण.

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