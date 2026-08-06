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हिंदी न्यूज़राज्यबिहार'सम्राट चौधरी मरवा देंगे हमको', गोपाल मंडल ने ऐसा क्यों कहा?

'सम्राट चौधरी मरवा देंगे हमको', गोपाल मंडल ने ऐसा क्यों कहा?

Gopal Mandal News: बांकीपुर चुनाव में आए नतीजों को लेकर पूर्व विधायक गोपाल मंडल से सवाल किया गया था. उन्होंने ऐसा जवाब दिया कि राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई.

Written By : आर्यन आनंद |  Updated at : 06 Aug 2026 05:47 PM (IST)
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अपने बेबाक बयानों के लिए चर्चित जनता दल यूनाइटेड (JDU) के पूर्व विधायक गोपाल मंडल एक बार सुर्खियों में हैं. बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी की हार को लेकर सवाल पूछे जाने पर उन्होंने ऐसा जवाब दिया कि राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई.

मीडिया के सवाल पर गोपाल मंडल ने पहले तो बात करने से बचने की कोशिश की. फिर बाद में उन्होंने कहा, "मत बुलवाइए... मत बुलवाइए... सम्राट चौधरी मरवा देंगे हमको." हालांकि इसके बाद उन्होंने चुनाव और राजनीतिक हालात को लेकर अपनी राय रखी.

'जंतर-मंतर आंदोलन का असर...'

बांकीपुर विधानसभा सीट पर बीजेपी की हार को लेकर गोपाल मंडल ने कहा कि इसका असर जंतर-मंतर आंदोलन से जुड़ा हुआ है. उन्होंने कहा कि बांकीपुर बुद्धिजीवियों का इलाका है, लेकिन यहां एक साधारण आदमी को चुनाव मैदान में उतार दिया गया. उन्होंने कहा कि पहले लोगों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के चेहरे को देखकर वोट दिया था, लेकिन अब हालात बदल गए हैं. नीतीश कुमार का चेहरा नहीं होने के कारण लोगों ने बदलाव का फैसला लिया.

'हमको किसी का डर नहीं...'

अपने अंदाज में बयान देते हुए गोपाल मंडल ने कहा कि उन्हें किसी का डर नहीं है. उन्होंने कहा, "हम फाइटर आदमी हैं... उखाड़ के फेंक देंगे." गोपाल मंडल अपने विवादित और आक्रामक बयानों के लिए पहले भी चर्चा में रहे हैं. उनके बयान अक्सर राजनीतिक विवाद को जन्म देते रहे हैं.

गोपाल मंडल ने सरकार के विरोध और राजनीतिक माहौल को लेकर भी टिप्पणी की. उन्होंने कहा, "सरकार के विरोध में कोई बोलेगा तो मार दिया जाएगा." उनके इस बयान को लेकर अब सियासी प्रतिक्रिया आने की संभावना है. हालांकि उन्होंने यह बयान किस संदर्भ में दिया, इस पर राजनीतिक हलकों में अलग-अलग व्याख्या की जा रही है.

यह भी पढ़ें- बिहार: खतरे में विधायकों के PA-PS की नौकरी? CM सम्राट का बड़ा फरमान

बांकीपुर चुनाव परिणाम पर गरमाई राजनीति

बांकीपुर सीट पर चुनाव परिणाम के बाद बिहार की राजनीति में बयानबाजी तेज हो गई है. जहां विपक्ष इसे जनता के बदलाव का संकेत बता रहा है, वहीं सत्तापक्ष चुनावी रणनीति और उम्मीदवार चयन को लेकर मंथन कर रहा है. गोपाल मंडल के बयान ने इस राजनीतिक बहस को और हवा दे दी है. अब देखना होगा कि उनके बयान पर जेडीयू और बीजेपी के अन्य नेता क्या प्रतिक्रिया देते हैं.

यह भी पढ़ें- अब बिहार में छात्रों का आंदोलन शुरू, सम्राट सरकार की टेंशन बढ़ी!

Published at : 06 Aug 2026 05:45 PM (IST)
Tags :
Patna News BIHAR NEWS
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