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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मKanwar Yatra 2026: क्या कांवड़ के बाद तुरंत सामान्य जीवन जी सकते हैं?

Kanwar Yatra 2026: क्या कांवड़ के बाद तुरंत सामान्य जीवन जी सकते हैं?

Kanwar Yatra 2026: कांवड़ यात्रा के बाद भी कुछ नियम मानने की परंपरा है. जानिए जलाभिषेक के बाद किन कामों से बचना चाहिए, कौन-सी मान्यताएं प्रचलित हैं और क्या ये नियम सभी शिवभक्तों पर लागू होते हैं.

Written By : अणिमा शुक्ला |  Updated at : 05 Aug 2026 03:08 PM (IST)
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Kanwar Yatra 2026: सावन का महीना भगवान शिव की भक्ति और कांवड़ यात्रा के लिए विशेष माना जाता है. लाखों शिवभक्त पवित्र नदियों से गंगाजल लाकर शिवलिंग पर जलाभिषेक करते हैं. लेकिन बहुत से लोगों को यह नहीं पता होता कि कांवड़ यात्रा पूरी होने और जल चढ़ाने के बाद भी कुछ नियमों का पालन करना जरूरी माना जाता है.

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, कांवड़ यात्रा केवल गंगाजल लाने तक सीमित नहीं होती, बल्कि इसका उद्देश्य मन, वचन और कर्म की शुद्धता बनाए रखना भी होता है. इसलिए जलाभिषेक के बाद भी कुछ दिनों तक संयमित जीवन जीने की परंपरा रही है. आइए जानते हैं कि कांवड़ से लौटने के बाद क्या नहीं करना चाहिए और किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए.

1. मांसाहार, शराब और नशे से रहें दूर

कांवड़ यात्रा के दौरान भक्त सात्विक जीवन अपनाते हैं. यही नियम जल चढ़ाने के बाद भी सावन के महीने तक जारी रखने की मान्यता है.

  • मांस, मछली और अंडे के सेवन से बचें.
  • शराब या किसी भी प्रकार के नशीले पदार्थों का सेवन न करें.
  • सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू और अन्य नशे से भी दूरी बनाए रखें.

सात्विक भोजन (Simple Diet) और संयमित जीवन से शिव कृपा बनी रहती है और साधना का प्रभाव भी सकारात्मक रहता है.

2. लहसुन और प्याज खाने से बचें

कई शिवभक्त कांवड़ यात्रा पूरी होने के बाद भी पूरे सावन महीने तक लहसुन और प्याज का सेवन नहीं करते. इन्हें तामसिक भोजन माना जाता है. ऐसे में सात्विक भोजन को प्राथमिकता देना धार्मिक दृष्टि से शुभ माना जाता है.

3. ब्रह्मचर्य और आत्मसंयम बनाए रखें

धार्मिक परंपराओं में कांवड़ यात्रा के दौरान ब्रह्मचर्य का विशेष महत्व बताया गया है. कई श्रद्धालु जलाभिषेक के बाद भी कुछ दिनों तक या पूरे सावन में इस नियम का पालन करते हैं.

इसका उद्देश्य केवल शारीरिक संयम नहीं, बल्कि मन और विचारों को भी सकारात्मक बनाए रखना माना जाता है.

4. आराम से पहले शुद्धता का रखें ध्यान

लंबी यात्रा के बाद थकान होना स्वाभाविक है, लेकिन मान्यता है कि घर लौटने पर पहले स्नान करना चाहिए.

बिना स्नान किए पूजा घर, देवी-देवताओं की प्रतिमाओं, घर के पवित्र स्थान या जल के पात्र को स्पर्श करने से बचने की सलाह दी जाती है. स्नान के बाद ही पूजा-अर्चना या अन्य धार्मिक कार्य करना उचित माना जाता है.

5. कुछ समय तक जमीन पर सोने की परंपरा

कई कांवड़िए यात्रा के दौरान भूमि शयन करते हैं. यही कारण है कि जल चढ़ाने के बाद भी कुछ भक्त तुरंत गद्देदार बिस्तर पर नहीं सोते और कुछ दिनों तक चटाई या कंबल पर ही विश्राम करते हैं.

लेकिन यह सभी के लिए अनिवार्य नियम नहीं है, बल्कि श्रद्धा और पारिवारिक परंपरा पर आधारित माना जाता है.

6. चमड़े से बनी वस्तुओं का उपयोग न करें

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, कांवड़ यात्रा के बाद कुछ समय तक चमड़े से बनी वस्तुओं का उपयोग करने से बचा जाता है जैसे चमड़े के जूते, बेल्ट, पर्स अन्य लेदर उत्पाद. कई श्रद्धालु सावन समाप्त होने तक इनका प्रयोग नहीं करते.

7. क्रोध, विवाद और कटु वाणी से बचें

कांवड़ यात्रा केवल पैदल चलने का नाम नहीं, बल्कि धैर्य और आत्मसंयम की परीक्षा भी मानी जाती है.

घर लौटने के बाद भी कोशिश करें कि:-

  • किसी से झगड़ा न करें.
  • गुस्से पर नियंत्रण रखें.
  • अपशब्द या कठोर भाषा का प्रयोग न करें.
  • झूठ बोलने और किसी की निंदा करने से बचें.

शांत व्यवहार को शिव भक्ति का महत्वपूर्ण हिस्सा माना गया है.

8. यात्रा का अहंकार न करें

कांवड़ यात्रा कठिन जरूर होती है, लेकिन धार्मिक मान्यता कहती है कि इसका श्रेय स्वयं को नहीं, बल्कि भगवान शिव की कृपा को देना चाहिए.

'मैंने इतनी कठिन यात्रा पूरी की' जैसी अहंकार की भावना से बचना ही सच्ची भक्ति का प्रतीक माना जाता है.

9. घर का वातावरण भक्तिमय बनाए रखें

कांवड़ यात्रा पूरी होने के बाद भी पूजा-पाठ अचानक बंद नहीं किया जाता. कई श्रद्धालु पूरे सावन में नियमित रूप से-

  • भगवान शिव की आरती करते हैं.
  • शिव चालीसा का पाठ करते हैं.
  • महामृत्युंजय मंत्र या 'ॐ नमः शिवाय' का जाप करते हैं.

इससे घर का वातावरण शांत और सकारात्मक बना रहता है.

क्या ये सभी नियम हर कांवड़िए के लिए जरूरी होते हैं?

अक्सर कांवड़ यात्रा से लौटने के बाद लोगों के मन में यह सवाल आता है कि क्या इन सभी नियमों का पालन हर शिवभक्त के लिए अनिवार्य है? इसका जवाब है ऐसा जरूरी नहीं है.

दरअसल, कांवड़ यात्रा से जुड़ी कई परंपराएं अलग-अलग राज्यों, मंदिरों, अखाड़ों, गुरु परंपराओं और परिवारों के अनुसार बदल जाती हैं. कहीं भक्त पूरे सावन भर सात्विक भोजन करते हैं, तो कहीं जलाभिषेक के बाद कुछ दिनों तक ही संयम रखा जाता है. इसी तरह ब्रह्मचर्य, भूमि शयन या लहसुन-प्याज का त्याग भी हर जगह एक जैसा नहीं होता.

अगर आपने किसी गुरु, शिव मंदिर या धार्मिक संस्था के मार्गदर्शन में कांवड़ यात्रा की है, तो उनके बताए नियमों का पालन करना सबसे उचित माना जाता है. वहीं, यदि किसी बात को लेकर मन में कोई भ्रम हो, तो किसी जानकार आचार्य या अपने गुरु से सलाह लेना बेहतर रहता है.

आखिर में सबसे जरूरी बात यही है कि भगवान शिव केवल बाहरी नियमों से नहीं, बल्कि सच्ची श्रद्धा, विनम्रता, सात्विक सोच और अच्छे आचरण से प्रसन्न होते हैं. इसलिए कांवड़ यात्रा के बाद भी कोशिश करें कि मन शांत रहे, व्यवहार मधुर रहे और जीवन में वही पवित्रता बनी रहे, जो यात्रा के दौरान आपने अपनाई थी. यही कांवड़ यात्रा की सबसे बड़ी सीख और उसकी वास्तविक भावना मानी जाती है.

यह भी पढ़े- Kanwar Yatra 2026: सावन में वायरल हुईं कांवड यात्रा की 2 वीडियो, हर कोई कर रहा चर्चा

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author अणिमा शुक्ला

अणिमा शुक्ला | डिजिटल पत्रकार (इंटर्न), ABP Live धर्म-एस्ट्रो सेक्शन

अणिमा शुक्ला एक उभरती हुई डिजिटल पत्रकार और वीडियो स्टोरीटेलर हैं, जो वर्तमान में ABP Live के धर्म और एस्ट्रो सेक्शन में इंटर्न के रूप में कार्यरत हैं. उन्होंने AAFT, नोएडा से BAJMC और AIMC, दिल्ली से TV & Radio Journalism (TVRJ) में पत्रकारिता की शिक्षा प्राप्त की है, जिसने उनके कंटेंट को व्यावहारिक, तकनीकी रूप से मजबूत और ऑडियंस-फोकस्ड बनाया है.

अणिमा की विशेष रुचि अंक शास्त्र (Numerology), वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष और हस्तरेखा विज्ञान (Palmistry) जैसे विषयों में है. वे इन पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों को सरल और स्पष्ट भाषा में प्रस्तुत करती हैं, ताकि डिजिटल ऑडियंस, खासतौर पर Gen-Z, उन्हें आसानी से समझ सके और अपने जीवन में लागू कर सके.

एक वीडियो स्टोरीटेलर के रूप में, अणिमा जटिल विषयों को विजुअल फॉर्मेट (short videos, reels, explainers) के माध्यम से आकर्षक और समझने योग्य बनाती हैं. उनका फोकस सिर्फ जानकारी देना नहीं, बल्कि उसे जिम्मेदारी और स्पष्टता के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि दर्शकों को भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट मिल सके.

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Published at : 05 Aug 2026 02:56 PM (IST)
Tags :
Sawan Tips Shiva Puja Kanwar Yatra 2026 Kanwar Rules
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