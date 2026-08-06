Rashifal 7 August 2026: नवपंचम राजयोग से कुंभ सहित 5 राशियों पर मेहरबान रहेगी किस्मत, धन लाभ के योग, मेष से मीन तक राशिफल देखें
Rashifal 7 August 2026: आज 7 अगस्त का राशिफल, जानिए पंचांग व ग्रह-गोचर के अनुसार मेष से मीन तक सभी 12 राशियों का दैनिक भविष्यफल. पढ़ें, करियर, व्यापार, स्वास्थ्य और प्रेम जीवन के सटीक उपाय और शुभ अंक.
Rashifal 7 August 2026: आज 7 अगस्त 2026 दिन शुक्रवार है.पंचांग के अनुसार श्रावण कृष्णपक्ष नवमी तिथि दोपहर 01 बजकर 03 मिनट तक रहेगा,उपरांत दशमी तिथि आरम्भ हो जाएगी.सूर्योदय कालीन ग्रहों की बात करें तो शनि मीन में राशि है,राहु कुम्भ राशि विराजमान रहेगे,मंगल मिथुन राशि में रहेगे,देव गुरु बृहस्पति और सूर्य,बुध कर्क राशि में केतु सिंह राशि में शुक्र कन्या राशि में संचरण करेगे
चंद्रमा मेष राशि में संचरण करेगे,आज का दिन कैसा रहेगा अगर आप जानना चाहते है,तो चिंता नहीं करे आपकी राशि पर पड़ने वाले ग्रह तथा नक्षत्रों के प्रभाव कैसा,रहेगा आइए जानते है,ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा से मेष से लेकर मीन राशि के लिए आज का दिन कैसा रहेगा.
मेष
- पारिवारिक जीवन: आज का दिन परिवार के सदस्यों के साथ बिताने के लिए बहुत ही शानदार रहेगा. घर का वातावरण पूरी तरह से सकारात्मक और खुशनुमा रहेगा. आप सभी के साथ मिलकर किसी धार्मिक या मनोरंजनक गतिविधि में हिस्सा ले सकते हैं.
- व्यापार और नौकरी: कार्यक्षेत्र में आज आपका उत्साह चरम पर रहेगा. नौकरीपेशा लोगों को उनकी मेहनत का अच्छा परिणाम मिलेगा और अधिकारियों का पूरा सहयोग बना रहेगा. व्यापारी वर्ग के लिए दिन लाभदायक रहेगा. आपकी सकारात्मक सोच से कोई नया डील या प्रोजेक्ट आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है.
- करियर और शिक्षा: छात्रों के लिए आज का दिन काफी अनुकूल और फलदायी है. पढ़ाई में ध्यान लगाने में आसानी होगी और कठिन विषयों को समझने की क्षमता में बढ़ोतरी होगी. करियर की दृष्टि से नई योजनाएं बनाने का यह सही समय है.
- स्वास्थ्य: आज आपकी ऊर्जा का स्तर बहुत ऊंचा रहेगा, जिससे आप मानसिक और शारीरिक रूप से बिल्कुल दृढ़ महसूस करेंगे. हालांकि, अत्यधिक उत्साह में अपनी दिनचर्या और आहार को नजरअंदाज न करें. संतुलित भोजन और हल्के व्यायाम से आप इस ऊर्जा को पूरे दिन बनाए रख सकते हैं.
- आर्थिक स्थिति: वित्तीय मामलों में आज का दिन स्थिरता वाला रहेगा. पिछले समय से रुका हुआ धन आने की प्रबल संभावना है. लेकिन आज बड़े निवेश या जोखिम भरे वित्तीय निर्णय लेने से बचना ही बेहतर रहेगा. अपने बजट का पूरा ध्यान रखें.
- प्रेम जीवन: प्रेम संबंधों में आज मधुरता और गहराई बनी रहेगी. आप अपने पार्टनर के साथ कुछ खास और यादगार पल बिता सकते हैं. दोनों के बीच आपसी समझ और विश्वास मजबूत होगा.
- लकी अंक: 7
- लकी रंग: पर्पल
- उपाय: सुबह उठकर घर के मंदिर में शुद्ध घी का दीपक जलाएं और अपने ईष्ट देवता का ध्यान करें. इसके बाद ही काम के क्षेत्र में कदम रखें. यह आपके दिन की सकारात्मक ऊर्जा को और बढ़ाएगा.
वृषभ
- पारिवारिक जीवन: आज का दिन परिवार के सदस्यों के साथ सद्भाव और शांति से भरा रहेगा. घर का वातावरण काफी सकारात्मक और खुशनुमा है. लेकिन किसी भी पुरानी बात पर चर्चा करते समय अपने अहंकार को बीच में नहीं आने दें, वरना रिश्तों में तनाव उत्पन्न हो सकता है.
- व्यापार और नौकरी: कार्यक्षेत्र में स्थिति काफी अनुकूल है. आज आपके कामकाज की सभी चीजें बिल्कुल व्यवस्थित रहेंगी. ऑफिस में लंबे समय से अटके हुए काम आसानी से पूरे होंगे. व्यापारियों को भी नई डील होने की संभावना है.
- करियर और शिक्षा: छात्रों के लिए यह दिन पढ़ाई पर पूरा फोकस बनाए रखने के लिए उत्तम है. प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे युवाओं को अच्छे परिणाम मिलेंगे. करियर में आगे बढ़ने के नए अवसर मिलेंगे.
- स्वास्थ्य: आज आपका स्वास्थ्य चमत्कारिक रूप से अच्छा रहेगा, लेकिन मानसिक शांति बनाए रखना बहुत जरूरी है. गुस्से और अहंकार को अपने ऊपर हावी न होने दें, क्योंकि इससे ब्लड प्रेशर बढ़ने की संभावना है. सुबह योग और ध्यान करना आपके लिए बेहद लाभदायक रहेगा.
- आर्थिक स्थिति: आर्थिक तौर पर आज का दिन बेहद मजबूत रहेगा. आपकी आय में वृद्धि के योग बन रहे हैं. पुराने निवेशों से अच्छा रिटर्न मिल सकता है. बस सावधानी इस बात की रहे कि भावनाओं में बहकर या दिखावे में जरूरत से ज्यादा खर्चे न करें.
- प्रेम जीवन: रोमांस के लिहाज से दिन अच्छा है. आप और आपके पार्टनर के बीच प्यार और नजदीकियां बढ़ेंगी. हालांकि, याद रखें कि किसी भी बात पर अपने अहंकार को रिश्ते पर हावी न होने दें. जीत-हार के भाव को छोड़कर समझदारी से बात करें, ताकि प्रेम की मधुरता बनी रहे.
- लकी अंक: 6
- लकी रंग: हल्का गुलाबी
- उपाय: अपने अहंकार और गुस्से को नियंत्रण में रखने के लिए सुबह नहाने के बाद एक गिलास जल में थोड़ा सा जलेबी का पानी मिलाकर पी लें और सूर्य देव को अर्घ्य दें.
मिथुन
- पारिवारिक जीवन: आपका जोश और उत्साह घर के वातावरण को पूरी तरह से सकारात्मक बनाए रखेगा. परिवार के सदस्य आपकी ऊर्जा से प्रेरित होंगे. काम की व्यस्तता और तनाव को घर तक ले जाने से बचें. शांति से बात करके ही किसी भी विवाद का समाधान निकालें.
- व्यापार और नौकरी: कार्यक्षेत्र में आपका अटूट उत्साह आपको सफलता दिलाएगा. हालांकि, कोई भी नई परियोजना शुरू करने से पहले उसका बारीकी से आकलन जरूर कर लें. किसी भी डील को जल्दबाजी में तय न करें. सभी तथ्यों की जांच के बाद ही आगे बढ़ें.
- करियर और शिक्षा: छात्रों के लिए समय बहुत अनुकूल है. अध्ययन के प्रति आपका जोश और लगाव परीक्षाओं में शानदार परिणाम दिलाएगा. करियर के मोर्चे पर रुके हुए कामों को पूरा करने का यह सही समय है. नई तकनीकों और कौशल सीखने पर ध्यान दें, यह आपको भविष्य में बड़े मौके दिलाएगा.
- स्वास्थ्य: स्वास्थ्य के मामले में किसी भी तरह की लापरवाही बिल्कुल न बरतें. काम के प्रति अत्यधिक उत्साह के कारण शरीर थकान महसूस कर सकता है. इसलिए खुद को थोड़ा आराम जरूर दें और पर्याप्त नींद लें.
- आर्थिक स्थिति: आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी, लेकिन नई योजनाओं या शेयर बाजार में निवेश करते समय सावधानी बरतें. बिना सोचे-समझे और जल्दबाजी में पैसे खर्च करने से बचें. अचानक आने वाले खर्चों से निपटने के लिए अपने बजट का पूरी तरह से पालन करें.
- प्रेम जीवन: प्रेम जीवन में मिठास बनी रहेगी. आपका उत्साह और सकारात्मक दृष्टिकोण आपके पार्टनर को प्रभावित करेगा. बस काम की व्यस्तता के बीच पार्टनर को समय देना न भूलें. उनके साथ कहीं बाहर घूमने जाएं और आरामदायक पल बिताएं.
- लकी अंक: 9
- लकी रंग: क्रीम
- उपाय: सुबह उठते ही तुलसी के पौधे में जल डालें. इसके बाद कुछ समय शांत बैठकर गहरी सांस लें. इससे मानसिक शांति मिलेगी और आप अपने उत्साह को सही दिशा में लगा पाएंगे.
कर्क
- पारिवारिक जीवन: पारिवारिक जीवन में शांति बनी रहेगी, लेकिन आपको अपने आसपास के लोगों के प्रति सतर्क रहने की जरूरत है. घर के किसी सदस्य की बातों में आंख मूंदकर विश्वास मत करें. संभव है कि कुछ लोग आपकी भलाई के नाम पर अपना स्वार्थ साध रहे हों.
- व्यापार और नौकरी: आज आपकी मुलाकात किसी प्रभावशाली व्यक्ति से हो सकती है. इससे व्यापार की स्थिति में काफी सुधार आएगा और रुके हुए काम पूरे होंगे. लेकिन पूरी तरह से सतर्क रहें क्योंकि हर कोई आपसे सच नहीं बोल रहा है. नौकरी पेशा लोगों को सहकर्मियों से सावधान रहना चाहिए.
- करियर और शिक्षा: छात्रों को एक अनुभवी व्यक्ति का मार्गदर्शन प्राप्त होगा, जो आपके करियर को नई दिशा देगा. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवा अपने लक्ष्य पर पूरा ध्यान केंद्रित रखें. दूसरों के बहकावे में आकर अपना कोर्स न बदलें.
- स्वास्थ्य: मानसिक तनाव अधिक रहने की संभावना है, क्योंकि लोगों की झूठी बातों को समझने में आपका दिमाग भारी रहेगा. इससे सिरदर्द हो सकता है. योग और प्राणायाम से मानसिक शांति मिलेगी. भोजन समय पर लें और जंक फूड या ठंडी चीजों के सेवन से परहेज करें.
- आर्थिक स्थिति: आर्थिक स्थिति में मजबूती आएगी. व्यापारिक लाभ और बकाया राशि वापस मिलने से बजट सुधरेगा. फिर भी, किसी को बड़ी रकम उधार देने या अनजान व्यक्ति की सलाह पर जल्दबाजी में निवेश करने से पूरी तरह बचें, वरना धन हानि होने की संभावना बनी रहेगी.
- प्रेम जीवन: प्रेम जीवन में आपका पार्टनर आपसे कुछ बातें छुपा सकता है. रिश्ते में पारदर्शिता बनाए रखने का प्रयास करें. अगर कोई बात शक के दायरे में लाती है, तो उसे नजरअंदाज न करें, बल्कि शांति से बातचीत करें.
- लकी अंक: 6
- लकी रंग: हल्का पीला
- उपाय: सुबह स्नान के बाद तुलसी के पौधे को जल अर्पित करें और भगवान से मन की भ्रांतियों को दूर करने की प्रार्थना करें. इससे आपकी आंतरिक सूझबूज बढ़ेगी और आप झूठे लोगों को आसानी से पहचान पाएंगे.
सिंह
- पारिवारिक जीवन: वर्तमान समय में आपके भाग्य का सितारा बुलंद रहेगा, जिसका सकारात्मक असर आपके पारिवारिक जीवन पर भी दिखेगा. घर का वातावरण खुशहाल और शांतिपूर्ण रहेगा. पिछले कुछ समय से चल रही मनमुटाव या गलतफहमियां दूर होंगी. किसी पुराने मित्र की मध्यस्थता या सलाह से परिवार में अटकी हुई कोई बड़ी समस्या सुलझ सकती है, जिससे सबके चेहरे पर मुस्कान लौट आएगी.
- व्यापार और नौकरी: कार्यक्षेत्र में कुछ रुकावटें आ सकती हैं, लेकिन धैर्य से काम लें. व्यापार में सप्लाई चेन या कागजाती कार्यवाही की वजह से थोड़ी परेशानी हो सकती है. नौकरीपेशा लोगों को काम का बोझ अधिक महसूस हो सकता है. हालांकि, किसी वरिष्ठ मित्र की मदद से ये सभी अड़चनें जल्द ही दूर हो जाएंगी और आपको सफलता मिलेगी.
- करियर और शिक्षा: छात्रों के लिए समय अनुकूल है. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में आ रही रुकावटें दूर होंगी. करियर के मोर्चे पर आपको अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा. मित्र के सुझाव से कोई ऐसा कोर्स या स्किल सीखने का अवसर मिलेगा, जो आपके करियर को नई दिशा देगा.
- स्वास्थ्य: स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सतर्कता बरतने की जरूरत है. कार्यक्षेत्र की रुकावटों के कारण मानसिक तनाव और चिड़चिड़ापन हो सकता है. मौसमी बीमारियों से बचाव करें. नियमित व्यायाम और संतुलित भोजन ही आपकी ऊर्जा बनाए रखेगा.
- आर्थिक स्थिति: आर्थिक तौर पर स्थिति मजबूत रहेगी. शुरुआत में धन प्राप्ति में थोड़ी देरी हो सकती है, लेकिन अटके हुए पैसे वापस आने की पूरी संभावना है. जोखिम भरे निवेश से बचें.
- प्रेम जीवन: प्रेम जीवन में मधुरता बनी रहेगी. लव लाइफ में किसी मित्र की मदद से रिश्ते में आई दरारें पट जाएंगी. अविवाहित लोगों को मित्रों के जरिए किसी अच्छे रिश्ते का प्रस्ताव मिल सकता है.
- लकी अंक: 9
- लकी रंग: केसरिया
- उपाय: कार्यक्षेत्र की रुकावटों को दूर करने के लिए प्रतिदिन सुबह सूर्योदय के समय जल में थोड़ा सिंदूर मिलाकर धूप दें. साथ ही, किसी जरूरतमंद मित्र की आर्थिक या शारीरिक रूप से मदद करें. इससे भाग्य के सितारे और चमकेंगे.
कन्या
- पारिवारिक जीवन: पारिवारिक जीवन में शांति बनी रहेगी, लेकिन आपको अपने आसपास के लोगों के प्रति सतर्क रहने की जरूरत है. घर के किसी सदस्य की बातों में आंख मूंदकर विश्वास मत करें. संभव है कि कुछ लोग आपकी भलाई के नाम पर अपना स्वार्थ साध रहे हों.
- व्यापार और नौकरी: आज आपकी मुलाकात किसी प्रभावशाली व्यक्ति से हो सकती है. इससे व्यापार की स्थिति में काफी सुधार आएगा और रुके हुए काम पूरे होंगे. लेकिन पूरी तरह से सतर्क रहें क्योंकि हर कोई आपसे सच नहीं बोल रहा है. नौकरी पेशा लोगों को सहकर्मियों से सावधान रहना चाहिए.
- करियर और शिक्षा: छात्रों को एक अनुभवी व्यक्ति का मार्गदर्शन प्राप्त होगा, जो आपके करियर को नई दिशा देगा. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवा अपने लक्ष्य पर पूरा ध्यान केंद्रित रखें. दूसरों के बहकावे में आकर अपना कोर्स न बदलें.
- स्वास्थ्य: मानसिक तनाव अधिक रहने की संभावना है, क्योंकि लोगों की झूठी बातों को समझने में आपका दिमाग भारी रहेगा. इससे सिरदर्द हो सकता है. योग और प्राणायाम से मानसिक शांति मिलेगी. भोजन समय पर लें और जंक फूड या ठंडी चीजों के सेवन से परहेज करें.
- आर्थिक स्थिति: आर्थिक स्थिति में मजबूती आएगी. व्यापारिक लाभ और बकाया राशि वापस मिलने से बजट सुधरेगा. फिर भी, किसी को बड़ी रकम उधार देने या अनजान व्यक्ति की सलाह पर जल्दबाजी में निवेश करने से पूरी तरह बचें, वरना धन हानि होने की संभावना बनी रहेगी.
- प्रेम जीवन: प्रेम जीवन में आपका पार्टनर आपसे कुछ बातें छुपा सकता है. रिश्ते में पारदर्शिता बनाए रखने का प्रयास करें. अगर कोई बात शक के दायरे में लाती है, तो उसे नजरअंदाज न करें, बल्कि शांति से बातचीत करें.
- लकी अंक: 6
- लकी रंग: हल्का पीला
- उपाय: सुबह स्नान के बाद तुलसी के पौधे को जल अर्पित करें और भगवान से मन की भ्रांतियों को दूर करने की प्रार्थना करें. इससे आपकी आंतरिक सूझबूज बढ़ेगी और आप झूठे लोगों को आसानी से पहचान पाएंगे.
तुला
- पारिवारिक जीवन: घर के माहौल में सकारात्मकता बनी रहेगी, लेकिन किसी पुराने विषय या गलतफहमी को लेकर परिवार में विवाद खड़ा हो सकता है. आपको सलाह दी जाती है कि अपनी वाणी पर पूरी तरह से नियंत्रण रखें. कड़वे शब्दों का प्रयोग करने से बचें.
- व्यापार और नौकरी: कार्यक्षेत्र में आज का दिन आपके लिए बेहद अनुकूल रहने वाला है. नौकरीपेशा लोगों को तरक्की मिलने के योग बन रहे हैं. आपकी मेहनत और लगन रंग लाएगी और वरिष्ठ अधिकारियों का पूरा सहयोग मिलेगा. व्यापारियों को सलाह है कि आज किसी बड़े वित्तीय निवेश.
- करियर और शिक्षा: दिन की शुरुआत में कुछ समस्याएं आ सकती हैं, लेकिन अपनी समझदारी से आप उनका समाधान निकाल लेंगे. छात्रों को करियर से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय लेते समय गुरुजनों और अभिभावकों की सलाह जरूर लेनी चाहिए. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं को ध्यान लगाकर पढ़ाई करने से अच्छे परिणाम मिलेंगे.
- स्वास्थ्य: आज का दिन आपके स्वास्थ्य के लिए मिश्रित रहेगा. अनावश्यक चिंता और मानसिक तनाव आपके शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है. इसलिए योग, ध्यान और प्राणायाम का सहारा लें.
- आर्थिक स्थिति: वित्तीय मामलों में सावधानी बरतने की आवश्यकता है. नौकरी में आने वाली तरक्की से आर्थिक स्थिति में मजबूती आएगी. लेकिन आज किसी अजनबी पर भरोसा करके या भावनाओं में बहकर अनावश्यक रूप से धन खर्च करने से बचें. बजट के अनुसार ही अपने खर्चों को सीमित रखें.
- प्रेम जीवन: प्रेम संबंधों में मधुरता बनी रहेगी, बशर्ते आप अपने गुस्से और अहंकार पर काबू रखें. विवादों से बचें, क्योंकि जुबानी जंग संबंधों में कड़वाहट और दरार डाल सकती है. अपने पार्टनर की भावनाओं का सम्मान करें और उन्हें समय दें.
- लकी अंक: 5
- लकी रंग: पिंक
- उपाय: सुबह उठकर स्नान के बाद सूर्य देव को जल अर्पित करें और "ॐ बुद्धाय नमः" का कम से कम 11 बार जाप करें. इससे आपकी बुद्धि तीव्र होगी और दिन भर की परेशानियां दूर होंगी.
वृश्चिक
- पारिवारिक जीवन: वर्तमान समय में ग्रहों की चाल आपके पारिवारिक जीवन के लिए अनुकूल बनी हुई है. आपको अपने परिवार के सदस्यों के साथ गुजारने के लिए पर्याप्त समय मिलेगा. घर का वातावरण खुशनुमा रहेगा और सभी लोग आपसी सद्भावना से रहेंगे. हालांकि, एक सावधानी बरतने की आवश्यकता है. जीवनसाथी के साथ बातचीत करते समय आपको अपने शब्दों पर पूरी तरह से नियंत्रण रखना होगा.
- व्यापार और नौकरी: कार्यक्षेत्र या व्यापार में आने वाली सभी प्रकार की रुकावटें अब दूर होंगी. जो कार्य लंबे समय से अटके हुए थे, वे अचानक ही पूरे हो जाएंगे. आपकी मेहनत रंग लाएगी और वरिष्ठ अधिकारियों या सहयोगियों का पूर्ण सहयोग आपको मिलेगा. बिजनेस में नई डील फाइनल हो सकती है, जो भविष्य के लिए बहुत लाभदायक सिद्ध होगी.
- करियर और शिक्षा: छात्रों के लिए यह समय बेहद अच्छा है. पढ़ाई में मन लगाने से शानदार परिणाम मिलेंगे. प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के योग बन रहे हैं. करियर में आपको एक नई पहचान मिलेगी और आपकी क्षमताओं की सराहना होगी.
- स्वास्थ्य: आपका स्वास्थ्य चुस्त और तंदुरुस्त रहेगा. फिर भी, अपनी दिनचर्या का पालन करें और जंक फूड से परहेज करें. योग और ध्यान आपको शारीरिक और मानसिक ऊर्जा प्रदान करेंगे.
- आर्थिक स्थिति: अचानक धन लाभ के योग बन रहे हैं. किसी पुराने निवेश से अच्छा रिटर्न मिल सकता है. मानसिक तनाव कम होने से आपकी आर्थिक निर्णय लेने की क्षमता मजबूत होगी, जिससे बैंक बैलेंस में बढ़ोतरी होगी.
- प्रेम जीवन: प्रेमी जोड़ों के लिए समय रोमांटिक है. आप अपने पार्टनर को खुश करने के लिए नए तरीके अपनाएंगे. बस अपने अहंकार को साइड में रखकर प्यार को प्राथमिकता दें.
- लकी अंक: 5
- लकी रंग: पीला
- उपाय: प्रतिदिन सुबह घर के मंदिर में एक दीपक जलाएं और अपने जीवनसाथी को प्रेमपूर्ण शब्दों में अपनी भावनाएं व्यक्त करें.
धनु
- पारिवारिक जीवन: आज का दिन पारिवारिक दृष्टिकोण से सामान्य रहेगा. घर के वातावरण में शांति बनी रहेगी, लेकिन किसी पुरानी बात को लेकर छोटे-मोटे मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं. बुजुर्गों का आशीर्वाद और उनका मार्गदर्शन आपके लिए बहुत लाभदायक साबित होगा. परिवार के सदस्यों के साथ अच्छा समय बिताने का प्रयास करें.
- व्यापार और नौकरी: व्यापार और नौकरी के क्षेत्र में आज आपकी मेहनत रंग लाएगी. कार्यस्थल पर आपको अपनी क्षमताओं का बेहतरीन प्रदर्शन करने का अवसर मिलेगा. हालांकि, सलाह यह है कि किसी व्यर्थ के काम में अधिक ऊर्जा खर्च करने से बचें. अपना ध्यान केवल महत्वपूर्ण टास्क पर केंद्रित रखें. सहकर्मियों के साथ तालमेल बनाकर रखें.
- करियर और शिक्षा: छात्रों के लिए दिन सामान्य रहेगा. पढ़ाई में धैर्य बनाए रखें, क्योंकि जल्दबाजी में किया गया काम उतना प्रभावशाली नहीं होगा. अपनी प्राथमिकताओं पर ध्यान दें और एक समय पर एक ही विषय पर फोकस करें. करियर की दृष्टि से नई योजनाएं बना सकते हैं, लेकिन उन्हें अमल में लाने में समय लग सकता है.
- स्वास्थ्य: स्वास्थ्य के मामले में आज का दिन सावधानी भरा रहेगा. अत्यधिक थकान और मानसिक तनाव के कारण शारीरिक कमजोरी महसूस हो सकती है. योग और प्राणायाम अवश्य करें, ताकि आपकी ऊर्जा बरकरार रहे. जंक फूड का सेवन कम करें और संतुलित आहार लें.
- आर्थिक स्थिति: आर्थिक दृष्टिकोण से दिन स्थिर रहेगा. आय के स्रोत सामान्य रूप से काम करेंगे. लेकिन आज बड़े वित्तीय निर्णय लेने या जोखिम भरे निवेश से बचना ही बुद्धिमानी होगी. अपने खर्चों पर नियंत्रण रखें और बजट का पालन करें.
- प्रेम जीवन: प्रेम जीवन में आज मिश्रित फल मिलेंगे. प्रेमी जोड़ों को एक-दूसरे की भावनाओं को समझने की जरूरत है. छोटी-छोटी बातों पर जिद करने के बजाय धैर्य रखें. विवाहित जीवन में प्यार और सम्मान बनाए रखें.
- लकी अंक: 2
- लकी रंग: ऑरेंज
- उपाय: सुबह के समय किसी मंदिर में दीपक जलाएं और अपने ईष्ट देवता का ध्यान करें. किसी जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन कराएं, इससे मानसिक शांति मिलेगी.
मकर
- पारिवारिक जीवन: घर-परिवार में छोटे-मोटे मतभेद या बहस की स्थिति बन सकती है, लेकिन तुरंत प्रतिक्रिया देने से बचना आपके लिए बेहतर रहेगा. रिश्तों में मधुरता बनाए रखने के लिए धैर्य, समझदारी और शांत व्यवहार अपनाएं. हर छोटी बात को बड़ा मुद्दा बनाने के बजाय महत्वपूर्ण विषयों पर ध्यान केंद्रित करें. परिवार के सदस्यों की भावनाओं को समझने का प्रयास करें और अनावश्यक तकरार से दूर रहें.
- व्यापार और नौकरी: कार्यक्षेत्र में आज व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाना लाभदायक रहेगा. सहकर्मियों की छोटी टिप्पणियों, आलोचनाओं या गलतफहमियों को दिल से न लगाएं. अपनी ऊर्जा को कार्य की गुणवत्ता सुधारने और लक्ष्य प्राप्ति पर केंद्रित रखें. भावनात्मक निर्णय लेने के बजाय तथ्यों और योजनाओं के आधार पर आगे बढ़ें.
- करियर और शिक्षा: करियर और शिक्षा के क्षेत्र में छोटी असफलताएं या रुकावटें आपको निराश कर सकती हैं, लेकिन उनसे घबराने की आवश्यकता नहीं है. अपने दीर्घकालिक लक्ष्यों पर ध्यान बनाए रखें. नई स्किल्स सीखने और ज्ञान बढ़ाने के प्रयास करें. बड़ी तस्वीर देखने की आदत विकसित करें.
- स्वास्थ्य: अनावश्यक तनाव और छोटी-छोटी चिंताएं आपके मानसिक तथा शारीरिक स्वास्थ्य पर असर डाल सकती हैं. नियमित योग, ध्यान और संतुलित आहार अपनाना लाभकारी रहेगा. शरीर के संकेतों को समझें, लेकिन हर छोटी परेशानी को लेकर अत्यधिक चिंता न करें. सकारात्मक सोच और नियमित दिनचर्या आपको ऊर्जावान बनाए रखेगी.
- आर्थिक स्थिति: आर्थिक मामलों में सावधानी और समझदारी जरूरी है. छोटी बचतों को महत्व दें और दीर्घकालिक निवेश योजनाओं पर ध्यान केंद्रित करें. भावनात्मक होकर खर्च करने से बचें.
- प्रेम जीवन: प्रेम संबंधों में साथी की छोटी आदतों या बातों पर नकारात्मक प्रतिक्रिया देने से बचें. सम्मान देने का प्रयास करें. व्यावहारिक सोच और खुला संवाद रिश्ते को मजबूत बनाएगा तथा आपसी विश्वास बढ़ाएगा.
- लकी अंक: 6
- लकी रंग: हल्का नीला
- उपाय: प्रतिदिन सुबह ठंडे पानी से स्नान करें. किसी भी स्थिति में तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय 10 सेकंड तक गहरी सांस लें. यह सरल उपाय आपको शांत, संतुलित और व्यावहारिक बनाए रखने में सहायक होगा.
कुंभ
- पारिवारिक जीवन: परिवार में तालमेल बनाए रखने की कोशिश करें. आपकी ऊर्जा घर में सकारात्मक माहौल बना सकती है, लेकिन बातचीत में कड़वाहट से बचें. बड़ों की राय लें और बच्चों को समझदारी से मार्गदर्शन दें.
- व्यापार और नौकरी: कार्यक्षेत्र में आपकी गतिशीलता बढ़ेगी. नई योजनाओं पर काम करते समय धैर्य रखें. सहकर्मियों या पार्टनर से मतभेद हो सकते हैं, इसलिए अपने विचारों को शांति से और स्पष्ट रूप से रखें. जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें.
- करियर और शिक्षा: छात्रों के लिए यह समय ऊर्जावान है, परन्तु ध्यान भटकने की संभावना रहेगी. अपनी अतिरिक्त ऊर्जा को पढ़ाई और स्किल डेवलपमेंट में लगाएं. करियर में आगे बढ़ने के अवसर आ रहे हैं, बस एकाग्रता बनाए रखें.
- स्वास्थ्य: शारीरिक तौर पर आप मजबूत महसूस करेंगे, किंतु मानसिक तनाव और चिड़चिड़ापन सिरदर्द या ब्लड प्रेशर बढ़ा सकता है. योग और प्राणायाम से मन को शांत रखें. ठंडी चीजों का सेवन कम करें.
- आर्थिक स्थिति: आर्थिक मामलों में सावधानी बरतें. भावनाओं में आकर जोखिम भरे निवेश से बचें. आय के स्रोत जरूर बने रहेंगे, लेकिन अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखना होगा. बड़े वित्तीय निर्णय शांत मन से लें.
- प्रेम जीवन: प्रेमी जोड़ों के बीच जोश तो रहेगा, पर छोटी-छोटी बातों पर तकरार हो सकती है. अपनी बातों में नरमी लाएं. विवाहित जीवन में पार्टनर की भावनाओं का सम्मान करें, ताकि रिश्ते में मधुरता बनी रहे.
- लकी अंक: 4
- लकी रंग: आसमानी
- उपाय: प्रतिदिन सुबह तुलसी के पौधे को जल अवश्य दें. गुस्से को नियंत्रण में रखने के लिए किसी भी मंदिर में दीपक जलाएं और अपनी अतिरिक्त ऊर्जा को ध्यान या खेलकूद में लगाकर ही सकारात्मक दिशा दें.
मीन
- पारिवारिक जीवन: घर का माहौल अनुकूल रहेगा, लेकिन किसी बात को लेकर तनाव उत्पन्न हो सकता है. सदस्यों के साथ सामंजस्य बनाए रखने का प्रयास करें. बड़े-बुजुर्गों का आशीर्वाद और मार्गदर्शन आपके लिए बहुत लाभदायक साबित होगा. किसी पुराने विवाद को सुलझाने का यह अच्छा समय है.
- व्यापार और नौकरी: कार्यक्षेत्र में उन्नति के नए अवसर मिलेंगे. नौकरीपेशा लोगों को प्रमोशन या ट्रांसफर का लाभ मिल सकता है. व्यापार में निवेश करने से शानदार लाभ होगा, बस सहपार्टनर्स से सलाह-मशविरा जरूर कर लें ताकि कोई बड़ी गलती न हो.
- करियर और शिक्षा: छात्रों के लिए समय अत्यंत अनुकूल है. पढ़ाई में मन लगाने पर सफलता निश्चित है. नई तकनीक या कौशल सीखने का यह सही समय है, जो भविष्य के करियर को एक नई दिशा देगा. प्रतिस्पर्धा परीक्षाओं में भी अच्छे परिणाम मिलेंगे.
- स्वास्थ्य: अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें. तनाव और भागदौड़ भरी जिंदगी में योग और ध्यान को समय दें. खान-पान संतुलित रखें, ताकि आपकी ऊर्जा बनी रहे और कोई शारीरिक परेशानी (खासकर पेट या सिर दर्द) आपको परेशान न करे.
- आर्थिक स्थिति: आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. अटकी हुई धनराशि या पेंडिंग पेमेंट वापस आ सकती है. सावधानीपूर्वक वित्तीय नियोजन करें और बचत पर ध्यान दें. अनावश्यक खर्चों से बचना होगा, अन्यथा बजट बिगड़ सकता है.
- प्रेम जीवन: प्रेमी जोड़ों के लिए समय रोमांटिक रहेगा. जीवनसाथी के साथ तालमेल बिठाए रखें. उनकी भावनाओं का सम्मान करें, ताकि रिश्तों में मिठास बनी रहे और कोई गलतफहमी न पैदा हो.
- लकी अंक: 1
- लकी रंग: सफेद
- उपाय: सुबह उठकर सूर्य देव को जल अर्पित करें और 'ॐ ग्रां ग्रीं ग्रौं सः गुरवे नमः' का 11 बार जाप करें. इससे मन शांत होगा और बड़े फैसले लेने में आपको सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी.
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About the author ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा
ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा विगत 15 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, पारिवारिक समस्याओं और वैवाहिक जीवन की जटिलताओं पर गहन कार्य कर रहे हैं. इस लंबे अनुभवकाल में आपने हजारों लोगों को जीवन के निर्णायक मोड़ों पर ज्योतिषीय और मनोवैज्ञानिक मार्गदर्शन प्रदान किया है. आपकी ख्याति एक ऐसे विद्वान के रूप में है जो केवल ग्रहों की गणना नहीं करते, बल्कि व्यक्ति की मानसिकता, सामाजिक परिस्थिति और पारिवारिक पृष्ठभूमि को भी कुंडली के साथ जोड़कर समाधान प्रस्तुत करते हैं. आपने M.A. (आचार्य) की उपाधि ज्योतिष शास्त्र में प्राप्त की, और वर्तमान में आप "A Study on Philandery and Problems in Marriage" विषय पर पीएच.डी. कर रहे हैं. यह शोध विषय आधुनिक समाज की उस गहरी समस्या को केंद्र में रखता है, जो विवाहों के विघटन, चरित्र दोष (Philandery), और मानसिक-सामाजिक तनाव से जुड़ी है. संजीत कुमार मिश्रा विवाह, संतान, प्रेम संबंध, पारिवारिक कलह, तथा करियर से जुड़े जटिल मामलों का समाधान वैदिक और व्यवहारिक दोनों दृष्टियों से करते हैं. लेखन, शोध और व्याख्यान के माध्यम से आप ज्योतिष को जन-जागरूकता और आत्मनिर्माण का माध्यम बना रहे हैं.