Guru Margi 2026: वैदिक ज्योतिष में बृहस्पति को देवगुरु कहा जाता है. यह ग्रह ज्ञान, धर्म, भाग्य, समृद्धि, शिक्षा और धन का कारक माना जाता है. जब बृहस्पति की चाल में परिवर्तन होता है तो उसका प्रभाव केवल व्यक्तिगत जीवन तक सीमित नहीं रहता, बल्कि समाज, अर्थव्यवस्था, शिक्षा और व्यापारिक गतिविधियों पर भी दिखाई देता है.

लगभग 120 दिनों तक वक्री रहने के बाद 11 मार्च 2026 को बृहस्पति मिथुन राशि में मार्गी होने जा रहे हैं. ज्योतिषीय दृष्टि से यह एक महत्वपूर्ण परिवर्तन माना जा रहा है, क्योंकि जब कोई शुभ ग्रह वक्री अवस्था से निकलकर मार्गी होता है तो कई रुके हुए कार्य दोबारा गति पकड़ने लगते हैं.

विशेषज्ञों का मानना है कि इस ग्रह परिवर्तन के बाद कई लोगों के जीवन में करियर, व्यापार, शिक्षा और आर्थिक मामलों में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं. खासतौर पर कुछ राशियों के लिए यह समय धन और अवसर लेकर आ सकता है.

बृहस्पति का वक्री से मार्गी होना क्यों महत्वपूर्ण है (Jupiter Direct 2026)

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब बृहस्पति वक्री होता है तो वह अपनी ऊर्जा को भीतर की ओर केंद्रित करता है. इस दौरान कई लोगों को निर्णय लेने में भ्रम, योजनाओं में देरी या आर्थिक मामलों में रुकावट का अनुभव हो सकता है.

पिछले लगभग चार महीनों में भी कई लोगों ने महसूस किया होगा कि कुछ महत्वपूर्ण कार्य बार-बार टल रहे हैं या अपेक्षित परिणाम नहीं मिल पा रहे हैं.

लेकिन 11 मार्च के बाद जब बृहस्पति मार्गी होंगे, तो यह स्थिति धीरे-धीरे बदल सकती है. मार्गी बृहस्पति को विस्तार, अवसर और प्रगति का संकेत माना जाता है. इस समय शिक्षा, करियर, निवेश और नए विचारों से जुड़े क्षेत्रों में गति देखने को मिल सकती है.

मिथुन राशि में बृहस्पति का प्रभाव (Zodiac Signs / Rashi)

मिथुन राशि का स्वामी बुध है और यह राशि संचार, बुद्धि, जानकारी, मीडिया, लेखन और तकनीक से जुड़ी मानी जाती है. जब बृहस्पति इस राशि में मार्गी होते हैं तो ज्ञान और सूचना से जुड़े क्षेत्रों में विस्तार की संभावना बढ़ती है.

इसका प्रभाव विशेष रूप से इन क्षेत्रों में देखने को मिल सकता है:

शिक्षा और शोध कार्य मीडिया और पत्रकारिता डिजिटल और टेक्नोलॉजी सेक्टर लेखन और प्रकाशन स्टार्टअप और इनोवेशन

ज्योतिषीय दृष्टि से यह समय नए विचारों को आगे बढ़ाने और ज्ञान आधारित कार्यों में सफलता पाने का संकेत दे सकता है.

इन 5 राशियों पर बरस सकता है धन

ग्रहों की वर्तमान स्थिति को देखते हुए कुछ राशियों के लिए यह परिवर्तन विशेष रूप से अनुकूल माना जा रहा है. इन राशियों के जातकों को आने वाले समय में आर्थिक लाभ, करियर में अवसर और सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि देखने को मिल सकती है.

मेष राशि

मेष राशि के लिए बृहस्पति का मार्गी होना नए अवसरों का संकेत दे सकता है. लंबे समय से अटके हुए काम पूरे होने की संभावना बन सकती है.

व्यापार से जुड़े लोगों को नए संपर्क और नए प्रोजेक्ट मिल सकते हैं. वहीं नौकरी करने वाले जातकों को पदोन्नति या नई जिम्मेदारी मिलने की संभावना भी बन सकती है.

आर्थिक मामलों में भी सुधार देखने को मिल सकता है और आय के नए स्रोत खुल सकते हैं.

वृषभ राशि

वृषभ राशि के लिए यह समय आर्थिक दृष्टि से सकारात्मक माना जा रहा है. बृहस्पति का मार्गी होना धन और संसाधनों से जुड़े मामलों में लाभ का संकेत दे सकता है.

निवेश से जुड़े फैसलों में सावधानी रखते हुए आगे बढ़ना लाभदायक हो सकता है. व्यापार में नई योजनाएं सफल हो सकती हैं.

परिवार और सामाजिक जीवन में भी सकारात्मक माहौल बन सकता है.

मिथुन राशि

मिथुन राशि में ही बृहस्पति का मार्गी होना इस राशि के जातकों के लिए विशेष महत्व रखता है. यह समय आत्मविश्वास और नए अवसरों का संकेत दे सकता है.

करियर में नई दिशा मिल सकती है और कई रुके हुए कार्य आगे बढ़ सकते हैं.

व्यक्तित्व में आकर्षण बढ़ सकता है और सामाजिक क्षेत्र में पहचान भी मजबूत हो सकती है.

सिंह राशि

सिंह राशि के लिए यह समय लाभ और विस्तार का संकेत दे सकता है. बृहस्पति का प्रभाव नए संपर्क और नेटवर्किंग के माध्यम से सफलता दिला सकता है.

व्यापार में नए अवसर मिल सकते हैं और लंबे समय से चल रही योजनाओं में प्रगति हो सकती है.

आर्थिक स्थिति मजबूत होने के संकेत भी मिल सकते हैं.

धनु राशि

धनु राशि के स्वामी स्वयं बृहस्पति हैं, इसलिए इस ग्रह की चाल में परिवर्तन का प्रभाव इस राशि पर विशेष रूप से दिखाई देता है.

बृहस्पति के मार्गी होने से करियर और व्यापार में नई संभावनाएं बन सकती हैं. साझेदारी से जुड़े कामों में लाभ मिल सकता है और जीवन में स्थिरता बढ़ सकती है.

आर्थिक मामलों में भी सकारात्मक परिणाम देखने को मिल सकते हैं.

किन लोगों को रहना होगा सावधान

हालांकि बृहस्पति को शुभ ग्रह माना जाता है, लेकिन हर राशि पर इसका प्रभाव समान नहीं होता. कुछ लोगों को इस समय जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचना चाहिए.

विशेष रूप से निवेश, साझेदारी या बड़े आर्थिक निर्णय लेने से पहले सोच-समझकर कदम उठाना जरूरी हो सकता है.

ज्योतिषीय दृष्टि से ग्रहों का प्रभाव व्यक्ति की जन्म कुंडली के आधार पर अलग-अलग हो सकता है, इसलिए व्यक्तिगत परामर्श के बिना बड़े निर्णय लेना उचित नहीं माना जाता.

ज्योतिष शास्त्र में बृहस्पति का महत्व

ज्योतिष ग्रंथों में बृहस्पति को अत्यंत शुभ ग्रह माना गया है. कहा जाता है कि जब गुरु की कृपा होती है तो व्यक्ति के जीवन में ज्ञान, सम्मान और समृद्धि बढ़ती है.

शास्त्रों में कहा गया है:

देवानां च ऋषीणां च गुरुं काञ्चन सन्निभम्।

बुद्धिभूतं त्रिलोकेशं तं नमामि बृहस्पतिम्॥

अर्थात बृहस्पति देवताओं और ऋषियों के गुरु हैं और वे ज्ञान तथा बुद्धि के प्रतीक माने जाते हैं.

11 मार्च 2026 को बृहस्पति का मिथुन राशि में मार्गी होना ज्योतिषीय दृष्टि से एक महत्वपूर्ण घटना माना जा रहा है. लगभग चार महीनों के बाद गुरु की सीधी चाल कई लोगों के जीवन में नई ऊर्जा और अवसर लेकर आ सकती है.

खासतौर पर मेष, वृषभ, मिथुन, सिंह और धनु राशि के जातकों के लिए यह समय आर्थिक लाभ और करियर में प्रगति का संकेत दे सकता है.

हालांकि ग्रहों का प्रभाव हर व्यक्ति की कुंडली के अनुसार अलग-अलग होता है, इसलिए इसे एक सामान्य ज्योतिषीय संकेत के रूप में ही देखना चाहिए. सही योजना और सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ यह समय कई नए अवसरों का द्वार खोल सकता है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.