Rakshabandhan 2026: राशि अनुसार चुनें गिफ्ट, बनाएं इको-फ्रेंडली राखी

Rakshabandhan 2026: भाई-बहन के अटूट प्रेम का प्रतीक रक्षाबंधन का त्योहार इस साल 28 अगस्त 2026, शुक्रवार को मनाया जाएगा. इस दिन बहनें अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधकर उसकी लंबी उम्र, सुख-समृद्धि और उज्ज्वल भविष्य की कामना करती हैं.

अगर इस बार आप रक्षाबंधन को केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि पूरी श्रद्धा और शुभता के साथ मनाना चाहते हैं, तो राशि के अनुसार गिफ्ट चुनने से लेकर घर पर इको-फ्रेंडली राखी बनाने, पूजा की थाली सजाने और सही विधि से राखी बांधने तक की ये बातें आपके काम आएंगी.

Rakshabandhan 2026: शुभ मुहूर्त और सही समय

रक्षाबंधन के दिन शुभ समय का विशेष महत्व माना जाता है. साल 2026 में राखी बांधने का शुभ समय सुबह 05:57 बजे से सुबह 09:48 बजे तक रहेगा. इस दिन राहत की बात यह है कि भद्रा सूर्योदय से पहले ही समाप्त हो जाएगी, इसलिए दिन में राखी बांधने में कोई बाधा नहीं रहेगी.

धार्मिक मान्यता के अनुसार, भाई को पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठाना शुभ माना जाता है. राखी बांधने से पहले भाई के माथे पर रोली का तिलक लगाएं, अक्षत चढ़ाएं, दीपक जलाकर आरती करें और उसके बाद रक्षा सूत्र बांधें. अंत में मिठाई खिलाकर भाई की सुख-समृद्धि की कामना करें.

राशि के अनुसार कैसा गिफ्ट दें?

रक्षाबंधन पर दिया गया उपहार केवल एक वस्तु नहीं, बल्कि रिश्ते में अपनापन और शुभकामनाओं का प्रतीक होता है. अगर आप भाई की राशि के अनुसार गिफ्ट चुनते हैं, तो यह और भी खास बन सकता है.

मेष, सिंह और धनु: लाल, नारंगी या गोल्डन रंग की उपयोगी वस्तुएं, स्पोर्ट्स एक्सेसरी या प्रेरणादायक किताबें उपयुक्त मानी जाती हैं.

लाल, नारंगी या गोल्डन रंग की उपयोगी वस्तुएं, स्पोर्ट्स एक्सेसरी या प्रेरणादायक किताबें उपयुक्त मानी जाती हैं. वृषभ, कन्या और मकर: घड़ी, लेदर एक्सेसरी, ऑर्गेनाइजर या रोजमर्रा में काम आने वाली प्रीमियम चीजें अच्छा विकल्प हो सकती हैं.

घड़ी, लेदर एक्सेसरी, ऑर्गेनाइजर या रोजमर्रा में काम आने वाली प्रीमियम चीजें अच्छा विकल्प हो सकती हैं. मिथुन, तुला और कुंभ: गैजेट्स, वायरलेस एक्सेसरी, क्रिएटिव गिफ्ट या पसंदीदा किताबें उन्हें पसंद आ सकती हैं.

गैजेट्स, वायरलेस एक्सेसरी, क्रिएटिव गिफ्ट या पसंदीदा किताबें उन्हें पसंद आ सकती हैं. कर्क, वृश्चिक और मीन: फोटो फ्रेम, पर्सनलाइज्ड गिफ्ट, आध्यात्मिक पुस्तक या भावनात्मक यादों से जुड़ा उपहार उन्हें विशेष महसूस करा सकता है.

घर पर बनाएं इको-फ्रेंडली DIY राखी:

बाजार से राखी खरीदने के बजाय इस बार घर पर अपने हाथों से राखी बनाकर त्योहार को और भी यादगार बनाया जा सकता है.

राखी बनाने के लिए सूती धागा, रेशमी धागा, रंग-बिरंगे मोती, चंदन के मनके, लकड़ी के मोती, गोमती चक्र, छोटे फूल या कपड़े के सजावटी टुकड़ों का इस्तेमाल करें. प्लास्टिक या चमकदार सिंथेटिक सामग्री की जगह प्राकृतिक और पर्यावरण के अनुकूल चीजों का उपयोग करना बेहतर माना जाता है.

अपने हाथों से बनाई गई राखी केवल सुंदर ही नहीं होती, बल्कि उसमें भावनाओं का भी खास महत्व जुड़ जाता है.

रक्षाबंधन की पूजा थाली में क्या-क्या रखें?

राखी की पूजा थाली को शुभ और पूर्ण माना जाता है जब उसमें सभी आवश्यक पूजन सामग्री शामिल हो. थाली में ये चीजें अवश्य रखें:-

राखी (रक्षा सूत्र)

रोली या कुमकुम

अक्षत (चावल)

दीपक और घी

चंदन

फूल

मिठाई

नारियल

कलावा

इन सभी वस्तुओं का धार्मिक महत्व है. दीपक सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है, रोली और अक्षत मंगल कार्यों का संकेत देते हैं, जबकि नारियल और मिठाई शुभता एवं समृद्धि का प्रतीक माने जाते हैं.

पूजा की थाली रखते समय इन वास्तु नियमों का रखें ध्यान:

वास्तु शास्त्र के अनुसार, रक्षाबंधन की पूजा घर की उत्तर-पूर्व (ईशान) दिशा में करना शुभ माना जाता है. पूजा की थाली को लकड़ी की साफ चौकी पर रखें और दीपक का मुख पूर्व या उत्तर-पूर्व दिशा की ओर रखें.

पूजा पूरी होने के बाद राखी, कलावा या पूजन सामग्री को इधर-उधर फेंकने के बजाय किसी पवित्र स्थान पर रखें या धार्मिक रीति से विसर्जित करें. इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहने की मान्यता है.

रक्षाबंधन को बनाएं और भी खास:

राखी बांधने के बाद भाई-बहन एक-दूसरे को शुभकामनाएं दें, परिवार के साथ समय बिताएं और त्योहार की यादों को तस्वीरों में संजोएं. अगर भाई दूर रहता है, तो वीडियो कॉल के जरिए भी पूरे विधि-विधान के साथ रक्षाबंधन का उत्सव मनाया जा सकता है.

रक्षाबंधन केवल एक धागा बांधने की रस्म नहीं, बल्कि विश्वास, स्नेह, सुरक्षा और परिवार के मजबूत रिश्तों का उत्सव है. इस बार शुभ मुहूर्त, सही पूजा विधि, राशि के अनुसार उपयुक्त गिफ्ट, घर पर बनी इको-फ्रेंडली राखी और वास्तु के आसान नियमों के साथ इस पर्व को और भी यादगार और मंगलमय बनाएं.

FAQs :

Q1. क्या रक्षाबंधन पर बहन भाई के अलावा किसी और को भी राखी बांध सकती है?

उत्तर: हां, परंपरा के अनुसार गुरु, मित्र, सैनिक या परिवार के ऐसे सदस्य जिन्हें सुरक्षा और सम्मान का प्रतीक माना जाता है, उन्हें भी राखी बांधी जा सकती है.

Q2. क्या राखी का धागा तुरंत उतार देना चाहिए?

उत्तर: धार्मिक मान्यता के अनुसार रक्षा सूत्र कुछ दिनों तक कलाई पर रखना शुभ माना जाता है. बाद में इसे किसी पवित्र स्थान या बहते जल में विसर्जित किया जा सकता है.

Q3. क्या रक्षाबंधन पर नई राखी दोबारा इस्तेमाल की जा सकती है?

उत्तर: नहीं. हर साल नई राखी का उपयोग करना शुभ माना जाता है. पुरानी राखी को सम्मानपूर्वक किसी पेड़ की जड़ या पवित्र जल में विसर्जित करना बेहतर माना जाता है.

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