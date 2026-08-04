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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मAaj Ka Panchang 4 August 2026: सावन का पहला मंगला गौरी व्रत, पूजा मुहूर्त, योग और पूरा पंचांग देखें

Aaj Ka Panchang 4 August 2026: सावन का पहला मंगला गौरी व्रत, पूजा मुहूर्त, योग और पूरा पंचांग देखें

Aaj Ka Panchang 4 August 2026: आज सावन कृष्ण षष्ठी तिथि और मंगलवार है.आज का अभिजीत मुहूर्त; राहुकाल, चंद्रमा का समय, गोचर, शुभ-अशुभ समय और इस दिन का उपाय जानें.

Written By : जागृति सोनी बरसले |  Updated at : 04 Aug 2026 05:10 AM (IST)
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Hindi Panchang, 4 August 2026: आज सावन माह के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि और सोमवार है. सावन के पहले सोमवार पर आज शिवलिंग का जलाभिषेक या रुद्राभिषेक करें, मान्यता है इससे वैवाहिक जीवन में सुख, संतान प्राप्ति, करियर में तरक्की और मोक्ष प्राप्ति का आशीर्वाद मिलता है.  

आज का व्रत - सावन सोमवार व्रत महादेव की कृपा पाने का उत्तम जरिया है. इस दिन महज भूखे रहना ही नहीं बल्कि मन, कर्म और वाणी से भी व्रत का पालन करना चाहिए, तभी पूजन फलित होता है.

-

  • तिथि – षष्ठी (3 अगस्त 2026, रात 10:54 से 4 अगस्त 2026, रात 10:03 तक)
  • वार – मंगलवार
  • नक्षत्र – रेवती
  • योग – धृति, सर्वार्थ सिद्धि, अमृत सिद्धि, रवि योग
  • सूर्योदय – सुबह 5:43 
  • सूर्यास्त – शाम 6:32
  • चंद्रोदय – रात 9:43
  • चंद्रास्त – सुबह 10:00 
  • चंद्र राशि – मीन

चौघड़िया पूजा मुहूर्त

  • सुबह का शुभ चौघड़िया – सुबह 5:43 - सुबह 10:32 
  • शाम का शुभ चौघड़िया – शाम 5:19 -  शाम 6:32

राहुकाल और अशुभ समय (Rahu Kaal)

  • राहुकाल – दोपहर 3:49 - शाम 5.29
  • यमगण्ड काल – सुबह 8:56 - सुबह 10:32
  • गुलिक काल – दोपहर 12:08 - दोपहर 1:43
  • विडाल योग - सुबह 5.44 - रात 9.54
  • आडल योग - रात 9.45 - सुबह 5.44, 5 अगस्त
  • भद्रा - रात 10.03 - सुबह 5.45, 5 अगस्त
  • पंचक – पूरे दिन

ग्रहों की स्थिति (Grah Gochar 4 August 2026)

  • सूर्य – कर्क
  • चंद्रमा – मीन
  • मंगल – मिथुन
  • बुध – कर्क
  • गुरु – मिथुन
  • शुक्र – कन्या
  • शनि – मीन
  • राहु – कुंभ
  • केतु – सिंह

4 अगस्त 2026 का राशिफल

  • मेष: करियर में सफलता के लिए अधिक मेहनत करनी होगी, कारोबार में लाभ मिलेगा लेकिन प्रतिस्पर्धा बनी रहेगी. प्रेम और वैवाहिक जीवन अनुकूल रहेगा, भावनाओं पर नियंत्रण रखें.
  • वृषभ: खर्च बढ़ेंगे, लेकिन सुख-सुविधाओं और आर्थिक लाभ के योग भी बनेंगे. प्रेम जीवन सुखद रहेगा और छात्रों को शिक्षा में अच्छे परिणाम मिलेंगे.
  • मिथुन: कार्यक्षेत्र में आपकी कार्यशैली की सराहना होगी और रुके हुए काम पूरे होंगे. परिवार में खुशियां आएंगी, बच्चों से जुड़ी जिम्मेदारियां निभाएंगे और सेहत बेहतर रहेगी.
  • कर्क: बुद्धि और विवेक के बल पर करियर में सफलता व कारोबार में लाभ मिलेगा. परिवार का सहयोग मिलेगा और प्रेम जीवन में सकारात्मक बदलाव आ सकता है.
  • सिंह: नए काम में जल्दबाजी से बचें और आर्थिक फैसले सोच-समझकर लें. सेहत का ध्यान रखें, जबकि प्रेम जीवन आपके पक्ष में रहेगा.
  • कन्या: हर कार्य में सफलता मिलने के योग हैं और करियर में बड़ी उपलब्धि मिल सकती है. माता-पिता का सहयोग मिलेगा, लेकिन खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा.
  • तुला: नौकरी में लंबित कार्य पूरे होंगे, हालांकि शौक और मनोरंजन पर खर्च बढ़ सकता है. परिवार का सहयोग मिलेगा और यात्रा के योग बनेंगे.
  • वृश्चिक: कार्यक्षेत्र में सफलता, आर्थिक लाभ और नई डील मिलने के संकेत हैं. परिवार का सहयोग मिलेगा, सम्मान बढ़ेगा और स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.
  • धनु: कारोबार में लाभ होगा, लेकिन जल्दबाजी में कोई फैसला लेने से बचें. प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी, वहीं बीपी और हृदय रोगी सावधानी रखें.
  • मकर: रुके हुए काम पूरे होंगे और कार्यक्षेत्र में प्रभाव बढ़ेगा, हालांकि सहकर्मियों से मतभेद हो सकते हैं. परिवार का सहयोग मिलेगा और विद्यार्थियों को पढ़ाई पर अधिक ध्यान देना होगा.
  • कुंभ: करियर में बड़ी सफलता और आर्थिक लाभ के मजबूत योग हैं, पुराने निवेश से फायदा मिलेगा. प्रेम जीवन सुखद रहेगा, छात्रों का प्रदर्शन बेहतर होगा और धार्मिक यात्रा संभव है.
  • मीन: मेहनत के दम पर भाग्य का साथ मिलेगा और नए अवसर प्राप्त होंगे. विद्यार्थियों को पढ़ाई पर ध्यान देना होगा, जबकि प्रेम संबंधों में तालमेल बनाए रखना जरूरी रहेगा.

आज का उपाय

मां मंगला गौरी यानी देवी पार्वती को सुहाग की सामग्री अर्पित करें और माता से अखंड सुहाग की कामना करें.

आज का लकी कलर

हरा, लाल

(FAQ)

Q1. 4 अगस्त 2026 को कौन-सा व्रत और विशेष योग हैं?
उत्तर: 4 अगस्त 2026, मंगलवार को मंगला गौरी व्रत रखा जाएगा. इस दिन धृति योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग और रवि योग का शुभ संयोग बन रहा है, जिससे पूजा-पाठ और मांगलिक कार्यों का महत्व कई गुना बढ़ जाता है.

Q2. 4 अगस्त 2026 को राहुकाल कब रहेगा?
उत्तर: 4 अगस्त 2026 को राहुकाल दोपहर 3:49 बजे से शाम 5:29 बजे तक रहेगा. इस अवधि में नए और शुभ कार्य शुरू करने से बचने की सलाह दी जाती है.

Q3. मंगला गौरी व्रत पर मां पार्वती को क्या अर्पित करना चाहिए?
उत्तर: मंगला गौरी व्रत के दिन मां पार्वती को सिंदूर, चूड़ियां, बिंदी, लाल चुनरी, कुमकुम, मेहंदी, श्रृंगार सामग्री और लाल फूल अर्पित करना शुभ माना जाता है. इससे अखंड सौभाग्य, सुखी दांपत्य और मनोकामना पूर्ति का आशीर्वाद प्राप्त होता है.

Q4. 4 अगस्त 2026 को किन राशियों के लिए दिन सबसे शुभ रहने वाला है?
उत्तर: 4 अगस्त 2026 का दिन मिथुन, कन्या, वृश्चिक, कुंभ और मीन राशि के जातकों के लिए विशेष रूप से शुभ माना जा रहा है. इन राशियों को करियर, व्यापार, आर्थिक लाभ और पारिवारिक सुख के अच्छे अवसर मिल सकते हैं.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बरसले (Jagriti Soni Barsaley)

धर्म, ज्योतिष और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं पर शोध आधारित लेखन करने वाली डिजिटल पत्रकार

जागृति सोनी बर्सले धर्म, ज्योतिष, वास्तु और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों की अनुभवी डिजिटल पत्रकार और लेखिका हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 10 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह ABP Live (Abplive.com) में बतौर कंसल्टेंट कार्यरत हैं, जहां वह व्रत-त्योहार जैसे नवरात्रि, करवा चौथ, दिवाली, होली, एकादशी, प्रदोष व्रत, हरियाली तीज आदि, रमजान, धार्मिक मान्यताओं, ज्योतिषीय घटनाओं, शुभ मुहूर्त, वास्तु और फेंगशुई, पंचांग जैसे विषयों पर शोध आधारित और प्रमाणिक लेख लिखती हैं.

विशेषज्ञता (Expertise)

जागृति सोनी बर्सले विशेष रूप से इन विषयों पर लेखन करती हैं:

  • व्रत-त्योहार और भारतीय धार्मिक परंपराएं
  • वैदिक ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्र आधारित घटनाएं
  • शुभ मुहूर्त और धार्मिक विधि-विधान
  • वास्तु शास्त्र और फेंगशुई
  • आध्यात्मिक मान्यताएं और सांस्कृतिक परंपराएं

उनके लेखों में धार्मिक विषयों को केवल आस्था के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि शास्त्रीय स्रोतों और प्रमाणिक ग्रंथों के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है.

शिक्षा और पृष्ठभूमि

जागृति सोनी बर्सले ने पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से की है.

उन्होंने अपने करियर की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की, जहां डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए उन्होंने धर्म, समाज और संस्कृति से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर लेख लिखे.

डिजिटल मीडिया में काम करते हुए उन्होंने टेक्स्ट और वीडियो दोनों फॉर्मेट में काम किया है और वीडियो सेक्शन में सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में भी लंबे समय तक योगदान दिया है. इस अनुभव ने उन्हें आधुनिक डिजिटल पत्रकारिता के विभिन्न फॉर्मेट को समझने और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने की क्षमता दी है.

शास्त्रीय अध्ययन और शोध

जागृति सोनी बर्सले की विशेष रुचि धर्म और ज्योतिष के शास्त्रीय अध्ययन में है.

उन्हें प्राचीन धार्मिक ग्रंथों जैसे:

  • धर्म सिंधु
  • मुहूर्त चिंतामणि
  • शकुन शास्त्र
  • वास्तु

का अच्छा ज्ञान है. इन ग्रंथों के आधार पर वह व्रत-त्योहार, पूजा-विधि, ज्योतिषीय घटनाओं और मुहूर्त से जुड़े विषयों को सरल, प्रमाणिक और शोधपरक तरीके से पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास करती हैं.

योगदान

जागृति सोनी बर्सले एक फ्रीलांस लेखक के रूप में भी कई मंचों पर आध्यात्म, भारतीय संस्कृति और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर लेख लिख चुकी हैं.

उनका उद्देश्य धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों को सरल भाषा में विश्वसनीय जानकारी के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि पाठक इन विषयों को समझ सकें और सही जानकारी प्राप्त कर सकें.

व्यक्तिगत रुचियां

अध्यात्म और भारतीय परंपराओं के अध्ययन के प्रति उनकी गहरी रुचि है. खाली समय में उन्हें आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ना पसंद है. यह अध्ययन उनके लेखन को और अधिक गहन, तथ्यपूर्ण और संदर्भ आधारित बनाता है.
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Published at : 04 Aug 2026 05:10 AM (IST)
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