Jageshwar Dham: जागेश्वर धाम में नए साल 2026 पर उमड़ी आस्था, शिवभक्ति से गूंजा अल्मोड़ा

Jageshwar Dham: उत्तराखंड के प्राचीन और अल्मोड़ा के प्रसिद्ध ऐतिहासिक जागेश्वर धाम में नए साल 2026 के पहले दिन आस्था और श्रद्धा का अद्भुत माहौल देखने को मिला. देश और प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से आए भक्तों और पर्यटकों ने नववर्ष की शुरुआत भगवान की पूजा-अर्चना और दान-पुण्य के माध्यम से की. सुबह से ही धाम परिसर में श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी हुई थीं.



भक्तों ने मंदिर में दीपक जलाकर भगवान का अभिषेक किया और नए साल में सुख-शांति, समृद्धि और स्वास्थ्य की कामना की. जागेश्वर धाम की शांत और मनोहारी वादियों में आने वाले पर्यटक और श्रद्धालु प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेते हुए धर्म और आस्था की अनुभूति कर रहे हैं.

पुजारी का कहना कि, नए साल की शुरुआत जागेश्वर धाम में करना उनके लिए सौभाग्य की बात है. उन्होंने आस्था की डुबकी लगाकर मां भगवती और भगवान शिव से नववर्ष में देश की तरक्की और परिवार की खुशहाली की कामना की. धाम में मौजूद बच्चों, युवाओं और बुजुर्गों ने भी उत्साह के साथ पूजा-अर्चना में भाग लिया.



जागेश्वर धाम में न केवल धार्मिक आस्था बल्कि पर्यटन के दृष्टिकोण से भी नववर्ष की शुरुआत विशेष रही. लोग अपने परिवार और मित्रों के साथ यहां आए और पर्व के महत्व को महसूस किया. मौसम की ठंडक के बावजूद श्रद्धालुओं और पर्यटकों के चेहरे पर खुशी और भक्ति की झलक साफ नजर आई.



धाम के प्रमुख अधिकारी और स्थानीय प्रशासन ने बताया कि नए साल पर आने वाले भक्तों और पर्यटकों की संख्या हर साल बढ़ रही है और इसके मद्देनजर सुरक्षा व सुविधाओं के प्रबंध समय पर किए जा रहे हैं. उन्होंने यह भी कहा कि जागेश्वर धाम में आस्था और अध्यात्म का अनुभव लोगों के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और शांति भरता है.



इस प्रकार, जागेश्वर धाम में नववर्ष 2026 का पहला दिन भक्ति, आस्था और उत्साह के साथ मनाया गया, जिससे यह पर्व श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए यादगार बन गया.