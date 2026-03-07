एक्सप्लोरर
Panchang 7 March 2026: आज सर्वार्थ सिद्धि योग में होगी शनि देव की पूजा, सिद्ध होंगे कार्य ! जानें मुहूर्त, पंचांग
Aaj Ka Panchang 7 March 2026: 7 मार्च 2026 का सटीक दैनिक पंचांग. जानें आज का अभिजीत मुहूर्त, राहुकाल, चंद्रमा का गोचर, शुभ-अशुभ समय और भालचंद्र संकष्टी चतुर्थी का उपाय.
Hindi Panchang 7 मार्च 2026: आज 7 मार्च 2026 को चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि और शनिवार है. शास्त्रों में कहा गया है कि शनिवार को हनुमान की उपासना से शनि के कष्ट कम होते हैं. शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें. सरसों के तेल का दीपक जलाएं. काले कुत्ते को रोटी खिलाएं
- 7 मार्च का पंचांग 2026 (Hindi Panchang 7 March 2026)
|तिथि
|
चतुर्थी (6 मार्च 2026, शाम 5.54 - 7 मार्च 2026, रात 7.17)
|वार
|शनिवार
|नक्षत्र
|चित्रा
|योग
|वृद्धि, सर्वार्थ सिद्धि योग
|सूर्योदय
|सुबह 7.15
|सूर्यास्त
|सुबह 5.38
|चंद्रोदय
|रात 10.16
|चंद्रोस्त
|सुबह 8.30
|चंद्र राशि
|तुला
- चौघड़िया मुहूर्त
|सुबह का चौघड़िया
|शुभ
|सुबह 8.11 - सुबह 9.38
|शाम का चौघड़िया
|लाभ
|शाम 6.15 - रात 7.57
- राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)
|राहुकाल (इसमें शुभ कार्य न करें)
|सुबह 9.38 - सुबह 11.06
|यमगण्ड काल
|दोपहर 02.02 - दोपहर 3.30
|गुलिक काल
|सुबह 6.43 - सुबह 8.11
|विडाल योग
|सुबह 6.43 - सुबह 11.15
- ग्रहों की स्थिति (Grah Gochar 7 March 2026)
|सूर्य
|कुंभ
|चंद्रमा
|तुला
|मंगल
|कुंभ
|बुध
|कुंभ
|गुरु
|मिथुन
|शुक्र
|कुंभ
|शनि
|मीन
|राहु
|कुंभ
|केतु
|सिंह
- किन राशियों को लाभ
|कर्क राशि
|अविवाहितों के लिए विवाह का अच्छा प्रस्ताव आ सकता है. लवमेट के साथ लॉन्ग ड्राइव पर जा सकते हैं.
- कौन सी राशियां संभलकर रहें
|मीन राशि
|कागजी कार्यवाही में सावधानी रखें, जरूरी दस्तावेजों को संभालकर रखें.
- FAQs: 7 मार्च 2026
- Q.कौन सा उपाय करें ?
-
- Q.कौन से शुभ संयोग बन रहे हैं ?
- इस दिन गण्ड योग बन रहा है
- Tilak: माथे पर U-आकार का तिलक क्यों लगाया जाता है ? क्या है इसका महत्व
-
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
