Panchang 7 March 2026: आज सर्वार्थ सिद्धि योग में होगी शनि देव की पूजा, सिद्ध होंगे कार्य ! जानें मुहूर्त, पंचांग

Aaj Ka Panchang 7 March 2026: 7 मार्च 2026 का सटीक दैनिक पंचांग. जानें आज का अभिजीत मुहूर्त, राहुकाल, चंद्रमा का गोचर, शुभ-अशुभ समय और भालचंद्र संकष्टी चतुर्थी का उपाय.

By : जागृति सोनी बरसले | Updated at : 07 Mar 2026 05:41 AM (IST)
Preferred Sources

Hindi Panchang 7 मार्च 2026: आज 7 मार्च 2026 को चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि और शनिवार है. शास्त्रों में कहा गया है कि शनिवार को हनुमान की उपासना से शनि के कष्ट कम होते हैं. शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें. सरसों के तेल का दीपक जलाएं. काले कुत्ते को रोटी खिलाएं

  • 7 मार्च का पंचांग 2026 (Hindi Panchang 7 March 2026)
तिथि

चतुर्थी (6 मार्च 2026, शाम 5.54 - 7 मार्च 2026, रात 7.17)
वार शनिवार
नक्षत्र चित्रा
योग वृद्धि, सर्वार्थ सिद्धि योग
सूर्योदय सुबह 7.15
सूर्यास्त
 सुबह 5.38
चंद्रोदय
 रात 10.16
चंद्रोस्त
 सुबह 8.30
चंद्र राशि
 तुला
  • चौघड़िया मुहूर्त
सुबह का चौघड़िया
शुभ सुबह 8.11 - सुबह 9.38
शाम का चौघड़िया
लाभ शाम 6.15 - रात 7.57
  • राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)
राहुकाल (इसमें शुभ कार्य न करें) सुबह 9.38 - सुबह 11.06
यमगण्ड काल दोपहर 02.02 - दोपहर 3.30
गुलिक काल
 सुबह 6.43 - सुबह 8.11
विडाल योग सुबह 6.43 - सुबह 11.15
  • ग्रहों की स्थिति (Grah Gochar 7 March 2026)
सूर्य कुंभ
चंद्रमा तुला
मंगल कुंभ
बुध कुंभ
गुरु मिथुन
शुक्र कुंभ
शनि मीन
राहु कुंभ
केतु सिंह
  • किन राशियों को लाभ
कर्क राशि अविवाहितों के लिए विवाह का अच्छा प्रस्ताव आ सकता है. लवमेट के साथ लॉन्ग ड्राइव पर जा सकते हैं.
  • कौन सी राशियां संभलकर रहें
मीन राशि कागजी कार्यवाही में सावधानी रखें, जरूरी दस्तावेजों को संभालकर रखें.
  • FAQs: 7 मार्च 2026
  • Q.कौन सा उपाय करें ?

  • शनिवार के दिन आपको लौंग और दूध का दान करना चाहिए. मान्यता है इससे लक्ष्मी जी और शनि देव दोनों प्रसन्न होते हैं. धन समृद्धि के रास्ते खुलते हैं.

  • Q.कौन से शुभ संयोग बन रहे हैं ?
  • इस दिन गण्ड योग बन रहा है
  • Tilak: माथे पर U-आकार का तिलक क्यों लगाया जाता है ? क्या है इसका महत्व

  Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बर्सले ने माखनलाल यूनिवर्सिटी भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई की है. वर्तमान में Abplive.Com में बतौर कंसल्टेंट धर्म, ज्योतिष, वास्तु और फेंगशुई से जुड़ी खबरों पर कार्य कर रही हैं. इन्हें पत्रकारिता में 8 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं. जागृति सोनी बर्सले ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की. इसके बाद इन्होंने राष्ट्रीय और लाइफस्टाइल खबरों के अलावा वीडियो सेक्शन में बतौर सीनियर प्रोड्यूसर भी लंबे समय तक काम किया है. खाली समय में इन्हें किताबें पढ़ना इन्हें अच्छा लगता है. अध्यात्म में इनकी गहरी रुचि है. लोगों के जीवन को सरल व सुगम बनाने के लिए ये अपने लेखों के माध्यम से प्रेरित करती रहती हैं. इनका मकसद धर्म और ज्योतिष के वैज्ञानिक पहलुओं से लोगों को अवगत कराना ताकि हजारों साल पुराने इस ज्ञान को दैनिक जीवन में अधिक उपयोगी बनाया जा सके. इन्हें संगीत व धार्मिक स्थलों की यात्रा करने का भी शौक है. महिलाओं व बच्चों के विकास के लिए ये जागरुक भी करती रहती हैं.
Read
Published at : 07 Mar 2026 05:41 AM (IST)
Tags :
Aaj Ka Panchang Chaitra Month 2026
और पढ़ें
Embed widget