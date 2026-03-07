Mahakaleshwar Jyotirlinga 7 March 2026 Darshan: आज 7 मार्च 2026, शनिवार की इस पवित्र सुबह में आप सभी का स्वागत है, ब्रह्मांड के स्वामी बाबा महाकाल के दरबार में. मध्यप्रदेश के अत्यंत पावन नगर उज्जैन में स्थित महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग में होने वाली भस्म आरती का दर्शन अपने आप में किसी आध्यात्मिक अनुभव से कम नहीं है.

मान्यता है कि, जो भक्त सच्चे मन से महाकाल को याद करता है, उसके जीवन के तमाम कष्ट धीरे-धीरे खत्म होने लगते हैं. महाकाल मात्र एक देवता ही नहीं, बल्कि समय के स्वामी हैं.

इसलिए उन्हों कालों के काल के नाम से भी जाना जाता है. उनकी शरण में आने वाला व्यक्ति डर, दुख और संकट से मुक्त होने की कामना करता है.

सुबह की यह आरती एक संदेश भी देती है, जीवन क्षणभंगुर है, लेकिन आस्था और भक्ति हमें अंदर से मजबूत बनाने का काम करती है. जब मंदिर में घंटों और शंखों की ध्वनि सुनाई देती है, तो ऐसा लगता है कि, मानो पूरा वातावरण शिवमय हो गया हो.

दीपों की रोशनी और मंत्रों का उच्चरण के बीच बाबा महाकाल का यह अलौकिक स्वरूप भक्तों के मन को शांति से भर देता है.

ब्रह्मांड के स्वामी उज्जैन श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दिव्य दर्शन, भस्म आरती, देखते ही मन को मिलेगी असीम शांति और खुशी.

7 मार्च 2026

वीडियो क्रेडिट-shrimahakaleshwar pic.twitter.com/jCXLQFHmgN — Ankur Agnihotri (@Ankuragnihotrii) March 7, 2026

आज के दिन आप भी एक छोटा सा संकल्प लें कि आपने जीवन में सकारात्मकता बनाए रखेंगे, दूसरों की मदद करने और भगवान शिव के बताए मार्ग पर चलेंगे. कहा जाता है कि, जो व्यक्ति सच्चे मन से “ॐ नमः शिवाय” मंत्र का जाप करता है, उसके मन से धीरे-धीरे अशांति दूर होने लगती है.

बाबा महाकाल आप सभी के जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली बनाए रखें.

हर हर महादेव। जय श्री महाकाल।

Women's Day 2026: हर नारी में बसती हैं ये 3 देवियां, पहचानिए अपना दिव्य रूप

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.