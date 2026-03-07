हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
महाकाल दर्शन 7 मार्च 2026: आज सुबह करें उज्जैन ज्योतिर्लिंग के अलौकिक दर्शन, पाएं जीवन के कष्टों से मुक्ति!

महाकाल दर्शन 7 मार्च 2026: आज सुबह करें उज्जैन ज्योतिर्लिंग के अलौकिक दर्शन, पाएं जीवन के कष्टों से मुक्ति!

Mahakaleshwar Jyotirlinga: ब्रह्मांड के मालिक महाकाल के दर्शन मात्र से चीजें सही होने लगती है. उनका दर्शन किसी आध्यात्मिक अनुभव से कम नहीं है. देखिए आज की उनकी आरती जो मन को शांति से भर देगा. 

By : अंकुर अग्निहोत्री | Updated at : 07 Mar 2026 07:41 AM (IST)
Preferred Sources

Mahakaleshwar Jyotirlinga 7 March 2026 Darshan: आज 7 मार्च 2026, शनिवार की इस पवित्र सुबह में आप सभी का स्वागत है, ब्रह्मांड के स्वामी बाबा महाकाल के दरबार में. मध्यप्रदेश के अत्यंत पावन नगर उज्जैन में स्थित महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग में होने वाली भस्म आरती का दर्शन अपने आप में किसी आध्यात्मिक अनुभव से कम नहीं है. 

मान्यता है कि, जो भक्त सच्चे मन से महाकाल को याद करता है, उसके जीवन के तमाम कष्ट धीरे-धीरे खत्म होने लगते हैं. महाकाल मात्र एक देवता ही नहीं, बल्कि समय के स्वामी हैं.

इसलिए उन्हों कालों के काल के नाम से भी जाना जाता है. उनकी शरण में आने वाला व्यक्ति डर, दुख और संकट से मुक्त होने की कामना करता है. 

सुबह की यह आरती एक संदेश भी देती है, जीवन क्षणभंगुर है, लेकिन आस्था और भक्ति हमें अंदर से मजबूत बनाने का काम करती है. जब मंदिर में घंटों और शंखों की ध्वनि सुनाई देती है, तो ऐसा लगता है कि, मानो पूरा वातावरण शिवमय हो गया हो.

दीपों की रोशनी और मंत्रों का उच्चरण के बीच बाबा महाकाल का यह अलौकिक स्वरूप भक्तों के मन को शांति से भर देता है. 

आज के दिन आप भी एक छोटा सा संकल्प लें कि आपने जीवन में सकारात्मकता बनाए रखेंगे, दूसरों की मदद करने और भगवान शिव के बताए मार्ग पर चलेंगे. कहा जाता है कि, जो व्यक्ति सच्चे मन से “ॐ नमः शिवाय” मंत्र का जाप करता है, उसके मन से धीरे-धीरे अशांति दूर होने लगती है.

बाबा महाकाल आप सभी के जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली बनाए रखें.

हर हर महादेव। जय श्री महाकाल। 

अंकुर अग्निहोत्री ज्योतिष और धार्मिक विषय के जानकर हैं, ये बीते एक साल से abplive.com से जुड़े हुए हैं और विभिन्न विषयों पर लेखन कार्य कर रहे हैं. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी भोपाल से पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है. दिल्ली में जन्मे अंकुर अग्निहोत्री को अंक शास्त्र, वैदिक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, स्वप्न शास्त्र में विशेष रुचि रखते हैं. ये डिजीटल प्लेट फॉर्म पर ज्योतिष को लोकप्रिय और इसकी विश्वनीयता को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं, इनका मकसद नई पीढ़ी को ज्योतिष, धर्म और आध्यत्म की शक्ति से रूबरू कराना है. ज्योतिष व धर्म के साथ इनको साहित्य पढ़ने और फिल्में देखने का भी शौक है.
Published at : 07 Mar 2026 07:41 AM (IST)
Mahakaleshwar Jyotirlinga Mahakal Aarti UJJAIN
