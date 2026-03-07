Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Tula Rashifal 7 March 2026 in Hindi: आज चन्द्रमा आपकी ही राशि में स्थित हैं, जिससे विवेक, आत्मविश्वास और उत्साह में वृद्धि होगी. आज का दिन नई योजनाओं को आगे बढ़ाने और अपनी क्षमता दिखाने का अच्छा अवसर दे सकता है.

करियर और जॉब राशिफल:

वर्कप्लेस पर आज आपकी लीडरशिप और कम्युनिकेशन स्किल्स सबका ध्यान आकर्षित करेंगी. सीनियर मैनेजमेंट आपकी बातों को गंभीरता से सुनेगा और आपको किसी महत्वपूर्ण प्रेज़ेंटेशन या प्रोजेक्ट में अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिल सकता है. नौकरी करने वालों को आज अच्छे परिणाम मिल सकते हैं, बस अनावश्यक बातचीत और विवादों से दूर रहना बेहतर रहेगा. आत्मविश्वास मजबूत रहेगा और आप समय पर अपने प्रोजेक्ट पूरे करने में सफल होंगे.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल:

व्यापारियों के लिए आज ब्रांड अवेयरनेस और मार्केटिंग पर काम करने का बेहतरीन दिन है. पीआर कवरेज, मीडिया आउटरीच या इन्फ्लुएंसर सहयोग से आपके ब्रांड की पहचान और मजबूत हो सकती है. मार्केट में आपके प्रोडक्ट की सराहना होगी, जिससे आपको अपने प्रोडक्ट और सर्विस को और बेहतर बनाने की प्रेरणा मिलेगी. विदेशी व्यापार से जुड़े लोगों को धन संबंधी कोई शुभ समाचार मिल सकता है.

लव और फैमिली राशिफल:

पारिवारिक जीवन सामान्य और संतुलित रहेगा. हालांकि पुराने मुद्दों या बीती बातों को दोहराने से बचें, इससे रिश्तों में अनावश्यक तनाव आ सकता है. जीवनसाथी के स्वास्थ्य या किसी चिंता को लेकर आप थोड़े परेशान रह सकते हैं, लेकिन आपसी समझ से स्थिति संभल जाएगी.

स्वास्थ्य राशिफल:

स्वास्थ्य के मामले में मुंह या दांत से संबंधित संक्रमण की समस्या परेशान कर सकती है. साफ-सफाई का ध्यान रखें और ज्यादा मसालेदार भोजन से बचें.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल:

कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स, आर्टिस्ट और स्पोर्ट्स पर्सन के लिए आज का दिन उपलब्धियों से भरा रह सकता है. मेहनत का परिणाम मिलने के संकेत हैं.

भाग्यशाली अंक और रंग:

लकी नंबर – 8

लकी कलर – पर्पल

उपाय:

आज मां लक्ष्मी या भगवान शिव को सफेद फूल अर्पित करें और “ॐ नमः शिवाय” मंत्र का जप करें, इससे कार्यों में सफलता और मानसिक शांति मिलेगी.

FAQs

1. क्या तुला राशि वालों के लिए आज करियर में लाभ होगा?

हाँ, आज वर्कप्लेस पर आपकी लीडरशिप और कम्युनिकेशन से अच्छे परिणाम मिल सकते हैं.

2. क्या व्यापार के लिए आज अच्छा समय है?

हाँ, खासकर ब्रांड प्रमोशन और मार्केटिंग से जुड़े कार्यों के लिए दिन बहुत शुभ है.

3. तुला राशि वालों को आज किस बात का ध्यान रखना चाहिए?

पुरानी बातों को लेकर विवाद न करें और स्वास्थ्य के लिए मुंह की साफ-सफाई पर ध्यान दें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.