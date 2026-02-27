हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मVIDEO: इंद्रेश उपाध्याय ने अनिरुद्धाचार्य संग लट्ठमार होली खेलते समय की ऐसी शरारत, ठहाकों से गूंज उठा भवन

VIDEO: इंद्रेश उपाध्याय ने अनिरुद्धाचार्य संग लट्ठमार होली खेलते समय की ऐसी शरारत, ठहाकों से गूंज उठा भवन

Lathmar Holi 2026: कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय का अनिरुद्धाचार्य संग लट्ठमार होली खेलने का वीडियो वायरल हो रहा है. इस दौरान एक ऐसा मोमेंट आता है जब इंद्रेश जी अनिरुद्धाचार्य से लाठी से क्या शरारत करते हैं.

By : जागृति सोनी बरसले | Updated at : 27 Feb 2026 12:53 PM (IST)
Lathmar Holi 2026 aniruddhacharya and indresh upadhyay: ब्रज में होली की रोनक देखने लायक होती है. 25 और 26 फरवरी 2026 को नंदगांव और बरसाना में लट्ठमार होली खेली गई. आमजन के अलावा यहां संत भी जमकर होली खेलते हैं. इसी कड़ी में इंद्रेश उपाध्याय और अनिरुद्धाचार्य जी ने फूलों के अलावा लट्ठमार होली खेली. इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. इसमें बारी-बारी से इंद्रेश उपाध्याय और अनिरुद्धाचार्य हंसी ठिठोली करते हुए एक दूसरे पर लाठी बरसा रहे हैं.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by राधाकृष्ण (@bhaktiganga_5679)

इंद्रेश उपाध्याय ने अनिरुद्धाचार्य संग खेली होली

जब इंद्रेश उपाध्याय की बारी आती है लट्ठमारने की तो वह न सिर्फ अनिरु्द्धाचार्य जी के ढाल पर बल्कि हंसी मजाक करते हुए पेट में भी लाठी लगाते हैं. इस दौरान भवन ठहाकों से गूंज उठता है.

गोबर की होली खेलने का दिया निमंत्रण

इंद्रेश उपाध्याय जी ने  अनिरुद्धाचार्य जी को गोबर की होली खेलने का न्यौता भी दिया. उन्होंने कहा कि यहां तो आपने सिर्फ ट्रेलर देखा है. असली होली खेलना है तो लालजी की गौशाला आइए. वहां गोबर ही नहीं गौमूत्र से भी होली खेलेंगे. इंद्रेश जी की ये बात सुनकर सब जोर-जोर से हंस पड़े.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Kirti Tripathi (@vrindavan_ki_bhaktii)

ब्रज में अलग-अलग परंपराओं के साथ होली खेली जाती है कहीं लड्डूमार होली तो कहीं प्रसिद्ध लट्ठमार होली. फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को मनाई जाने वाली लट्ठमार होली का नज़ारा देखने के लिए हर साल देश ही नहीं, विदेशों से भी बड़ी संख्या में लोग ब्रज पहुंचते हैं.

होलिका दहन कब - इस साल ब्रज में होलिका दहन 2 मार्च 2026 को किया जाएगा. वहीं 3 मार्च को चंद्र ग्रहण के कारण धुलेंडी 4 मार्च को मनेगी.

Holika Dahan 2026: होली पर भद्रा और ग्रहण का साया, होलिका दहन किस मुहूर्त में करें

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बर्सले ने माखनलाल यूनिवर्सिटी भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई की है. वर्तमान में Abplive.Com में बतौर कंसल्टेंट धर्म, ज्योतिष, वास्तु और फेंगशुई से जुड़ी खबरों पर कार्य कर रही हैं. इन्हें पत्रकारिता में 8 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं. जागृति सोनी बर्सले ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की. इसके बाद इन्होंने राष्ट्रीय और लाइफस्टाइल खबरों के अलावा वीडियो सेक्शन में बतौर सीनियर प्रोड्यूसर भी लंबे समय तक काम किया है. खाली समय में इन्हें किताबें पढ़ना इन्हें अच्छा लगता है. अध्यात्म में इनकी गहरी रुचि है. लोगों के जीवन को सरल व सुगम बनाने के लिए ये अपने लेखों के माध्यम से प्रेरित करती रहती हैं. इनका मकसद धर्म और ज्योतिष के वैज्ञानिक पहलुओं से लोगों को अवगत कराना ताकि हजारों साल पुराने इस ज्ञान को दैनिक जीवन में अधिक उपयोगी बनाया जा सके. इन्हें संगीत व धार्मिक स्थलों की यात्रा करने का भी शौक है. महिलाओं व बच्चों के विकास के लिए ये जागरुक भी करती रहती हैं.
Published at : 27 Feb 2026 12:53 PM (IST)
Barsana Aniruddhacharya Indresh Upadhyay Lathmar Holi 2026 Holi 2026
ENT LIVE
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Embed widget