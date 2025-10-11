Rashifal: 11 अक्टूबर 2025 का राशिफल, आज शुक्र-शनि का विरोध योग भावनाओं और निर्णयों की परीक्षा लेगा. प्रेम संबंधों, निवेश और स्वास्थ्य में संयम जरूरी है.

मेष, तुला और मकर राशि वालों के लिए नए अवसर खुलेंगे, जबकि कर्क और मीन राशि को भावनात्मक उलझनों से गुजरना पड़ सकता है. जानें आज का अपना राशिफल (Dainik Rashifal).

राशिफल के अनुसार आज आत्मविश्वास और जोश आपके पक्ष में रहेगा. दूसरों पर भरोसा करते समय सतर्क रहें, जल्दबाज़ी से रिश्ते या काम दोनों बिगड़ सकते हैं.

Career: बॉस और सहयोगियों से तालमेल अच्छा रहेगा, नए प्रोजेक्ट की शुरुआत संभव.

Finance: छोटे निवेश लाभ देंगे; बड़ा निर्णय कल तक टालें.

Love: पार्टनर की भावनाओं को समझें, बहस से बचें.

Health: आंखों में जलन या सिरदर्द हो सकता है.

उपाय: हनुमान मंदिर में सिंदूर चढ़ाएं.

Lucky Color: लाल

Lucky Number: 9

शुभ समय: सुबह 10:00 से 11:30

वृषभ (Taurus)

राशिफल के अनुसार आज स्थिरता और धैर्य से दिन सार्थक बनेगा. मौका मिलने पर अपने कौशल दिखाएं, पर दिखावे से बचें, ग्रह आपकी परीक्षा ले सकते हैं.

Career: वरिष्ठों से सहयोग मिलेगा, पदोन्नति के संकेत.

Finance: पुराने निवेश से लाभ संभव.

Love: घर-परिवार में सामंजस्य बढ़ेगा.

Health: थकान और पीठ दर्द का ध्यान रखें.

उपाय: मां लक्ष्मी को कमल पुष्प अर्पित करें.

Lucky Color: सफेद

Lucky Number: 6

शुभ समय: दोपहर 1:30 से 2:30

मिथुन (Gemini)

राशिफल के अनुसार आज शब्दों और विचारों से आप सबका ध्यान खींचेंगे. बोली की मिठास आपका हथियार है, पर कटु शब्द रिश्ते बिगाड़ सकते हैं.

Career: मीडिया, लेखन या शिक्षा क्षेत्र में सफलता.

Finance: खर्च पर नियंत्रण रखें.

Love: पुरानी गलतफहमियां दूर होंगी.

Health: गला और कंधे में दर्द.

उपाय: तुलसी को जल चढ़ाएं, ॐ नमः शिवाय जपें.

Lucky Color: आसमानी

Lucky Number: 5

शुभ समय: सुबह 9:00 से 10:15

कर्क (Cancer)

राशिफल के अनुसार आज भावनाओं का ज्वार ऊंचा रहेगा. निर्णय लेने से पहले मन शांत करें, वरना भावनात्मक भूल हो सकती है.

Career: वरिष्ठों से संवाद में संयम रखें.

Finance: पारिवारिक खर्च बढ़ेंगे.

Love: पुराने साथी से संपर्क.

Health: पाचन व नींद पर ध्यान.

उपाय: दूध-केसर से शिवलिंग का अभिषेक करें.

Lucky Color: सिल्वर ग्रे

Lucky Number: 2

शुभ समय: शाम 5:00 से 6:30

सिंह (Leo)

राशिफल के अनुसार आज नेतृत्व और सम्मान की चमक चारों ओर फैलेगी. पर वाणी का संयम खोया तो आपकी ही आभा धुंधली पड़ सकती है.

Career: नई जिम्मेदारियां और सम्मान.

Finance: आकस्मिक धनलाभ.

Love: प्रेम में अहंकार से बचें.

Health: माइग्रेन या तनाव.

उपाय: सूर्यदेव को जल अर्पित करें.

Lucky Color: सुनहरा

Lucky Number: 1

शुभ समय: सुबह 8:00 से 9:00

कन्या (Virgo)

राशिफल के अनुसार आज सूझबूझ और तर्कशक्ति आपका सबसे बड़ा हथियार है. भावनाओं की बजाय तर्क से फैसला करें, सफलता निश्चित है.

Career: विश्लेषण क्षमता से कार्यस्थल पर मान बढ़ेगा.

Finance: समझदारी से निवेश करें.

Love: रिश्तों में स्पष्टता जरूरी.

Health: आंखों और नींद पर ध्यान.

उपाय: गणेश जी को दूर्वा चढ़ाएं.

Lucky Color: हरा

Lucky Number: 7

शुभ समय: दोपहर 12:00 से 1:00

राशिफल के अनुसार आज आकर्षण और संतुलन से सबको जीतेंगे. पर रिश्तों में संतुलन बिगड़ा तो नज़दीकी लोग दूर जा सकते हैं.

Career: नई पार्टनरशिप शुभ रहेगी.

Finance: आय-व्यय दोनों में संतुलन रखें.

Love: रोमांस बढ़ेगा, पर अपेक्षाएं नियंत्रित रखें.

Health: ब्लड-प्रेशर संतुलित रखें.

उपाय: मां दुर्गा की आराधना करें.

Lucky Color: गुलाबी

Lucky Number: 3

शुभ समय: शाम 6:00 से 7:30

वृश्चिक (Scorpio)

राशिफल के अनुसार आज गहरी सोच और आत्मबल आज आपकी ढाल है. पर जल्द प्रतिक्रिया दी तो लाभ के मौके हाथ से निकल सकते हैं.

Career: प्रतियोगिता बढ़ेगी, धैर्य रखें.

Finance: निवेश टालें.

Love: साथी से मनमुटाव दूर करें.

Health: जोड़ों का दर्द संभव.

उपाय: शनिदेव को सरसों तेल चढ़ाएं.

Lucky Color: मरून

Lucky Number: 8

शुभ समय: दोपहर 3:00 से 4:15

धनु (Sagittarius)

राशिफल के अनुसार आज भाग्य आपके साथ है, नई सीखें मिलेंगी. आत्मविश्वास रखें, पर अति-विश्वास से बचें.

Career: अध्ययन व शोध में प्रगति.

Finance: बकाया धन की वापसी.

Love: दूरी घटेगी, संवाद बढ़ेगा.

Health: कमर दर्द.

उपाय: तुलसी में दीपक जलाएं.

Lucky Color: पीला

Lucky Number: 4

शुभ समय: सुबह 7:30 से 8:30

मकर (Capricorn)

राशिफल के अनुसार आज मेहनत का फल और कर्म का परिणाम साथ आएगा. थोड़ा धैर्य रखें, सफलता देर से मिलेगी, पर स्थायी होगी.

Career: जिम्मेदारियां और सम्मान बढ़ेंगे.

Finance: बोनस या लाभ संभव.

Love: पुराना रिश्ता फिर जुड़ सकता है.

Health: घुटनों का ध्यान रखें.

उपाय: काली उड़द दान करें.

Lucky Color: नीला

Lucky Number: 8

शुभ समय: शाम 4:30 से 6:00

कुंभ (Aquarius)

राशिफल के अनुसार आज नई सोच और दृष्टिकोण से लोग प्रभावित होंगे. लेकिन खुद पर संदेह किया तो सब अधूरा रह जाएगा.

Career: नया प्रोजेक्ट सफल.

Finance: खर्च घटेगा.

Love: दोस्ती प्रेम में बदल सकती है.

Health: नींद की कमी.

उपाय: शनि देव को काला तिल अर्पित करें.

Lucky Color: बैंगनी

Lucky Number: 11

शुभ समय: दोपहर 2:30 से 3:45

मीन (Pisces)

राशिफल के अनुसार आज कल्पनाशक्ति और करुणा आपकी पहचान बनेगी. रचनात्मकता में खोने से पहले व्यावहारिकता का भी ध्यान रखें.

Career: कला, संगीत या शिक्षा में तरक्की.

Finance: लाभ धीमा पर स्थायी.

Love: भावनात्मक जुड़ाव गहराएगा.

Health: थकान या ब्लड-शुगर समस्या.

उपाय: विष्णु मंदिर में पीली मिठाई चढ़ाएं.

Lucky Color: हल्का नीला

Lucky Number: 12

शुभ समय: सुबह 10:15 से 11:45

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.