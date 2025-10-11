हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Aaj Ka Rashifal: मेष, तुला, मकर राशि वालों के लिए नए अवसर खुलेंगे, कर्क और मीन राशि को उलझनों से गुजरना पड़ेगा

Aaj Ka Rashifal: मेष, तुला, मकर राशि वालों के लिए नए अवसर खुलेंगे, कर्क और मीन राशि को उलझनों से गुजरना पड़ेगा

Horoscope Today: आज, 11 अक्टूबर 2025 को शुक्र-शनि का विरोध योग, हर व्यक्ति के जीवन में भावना और ज़िम्मेदारी की परीक्षा लेगा. मेष, कन्या राशि वालों को बोलते हुए ध्यान रखना होगा. सभी राशियों का जानें राशिफल.

By : Hirdesh Kumar Singh | Updated at : 11 Oct 2025 05:08 AM (IST)
Rashifal: 11 अक्टूबर 2025 का राशिफल, आज शुक्र-शनि का विरोध योग भावनाओं और निर्णयों की परीक्षा लेगा. प्रेम संबंधों, निवेश और स्वास्थ्य में संयम जरूरी है.

मेष, तुला और मकर राशि वालों के लिए नए अवसर खुलेंगे, जबकि कर्क और मीन राशि को भावनात्मक उलझनों से गुजरना पड़ सकता है. जानें आज का अपना राशिफल (Dainik Rashifal).

मेष (Aries)

राशिफल के अनुसार आज आत्मविश्वास और जोश आपके पक्ष में रहेगा. दूसरों पर भरोसा करते समय सतर्क रहें, जल्दबाज़ी से रिश्ते या काम दोनों बिगड़ सकते हैं.

Career: बॉस और सहयोगियों से तालमेल अच्छा रहेगा, नए प्रोजेक्ट की शुरुआत संभव.
Finance: छोटे निवेश लाभ देंगे; बड़ा निर्णय कल तक टालें.
Love: पार्टनर की भावनाओं को समझें, बहस से बचें.
Health: आंखों में जलन या सिरदर्द हो सकता है.
उपाय: हनुमान मंदिर में सिंदूर चढ़ाएं.
Lucky Color: लाल
Lucky Number: 9
शुभ समय: सुबह 10:00 से 11:30

वृषभ (Taurus)

राशिफल के अनुसार आज स्थिरता और धैर्य से दिन सार्थक बनेगा. मौका मिलने पर अपने कौशल दिखाएं, पर दिखावे से बचें, ग्रह आपकी परीक्षा ले सकते हैं.

Career: वरिष्ठों से सहयोग मिलेगा, पदोन्नति के संकेत.
Finance: पुराने निवेश से लाभ संभव.
Love: घर-परिवार में सामंजस्य बढ़ेगा.
Health: थकान और पीठ दर्द का ध्यान रखें.
उपाय: मां लक्ष्मी को कमल पुष्प अर्पित करें.
Lucky Color: सफेद
Lucky Number: 6
शुभ समय: दोपहर 1:30 से 2:30

मिथुन (Gemini)

राशिफल के अनुसार आज शब्दों और विचारों से आप सबका ध्यान खींचेंगे. बोली की मिठास आपका हथियार है, पर कटु शब्द रिश्ते बिगाड़ सकते हैं.

Career: मीडिया, लेखन या शिक्षा क्षेत्र में सफलता.
Finance: खर्च पर नियंत्रण रखें.
Love: पुरानी गलतफहमियां दूर होंगी.
Health: गला और कंधे में दर्द.
उपाय: तुलसी को जल चढ़ाएं, ॐ नमः शिवाय जपें.
Lucky Color: आसमानी
Lucky Number: 5
शुभ समय: सुबह 9:00 से 10:15

कर्क (Cancer)

राशिफल के अनुसार आज भावनाओं का ज्वार ऊंचा रहेगा. निर्णय लेने से पहले मन शांत करें, वरना भावनात्मक भूल हो सकती है.

Career: वरिष्ठों से संवाद में संयम रखें.
Finance: पारिवारिक खर्च बढ़ेंगे.
Love: पुराने साथी से संपर्क.
Health: पाचन व नींद पर ध्यान.
उपाय: दूध-केसर से शिवलिंग का अभिषेक करें.
Lucky Color: सिल्वर ग्रे
Lucky Number: 2
शुभ समय: शाम 5:00 से 6:30

सिंह (Leo)

राशिफल के अनुसार आज नेतृत्व और सम्मान की चमक चारों ओर फैलेगी. पर वाणी का संयम खोया तो आपकी ही आभा धुंधली पड़ सकती है.

Career: नई जिम्मेदारियां और सम्मान.
Finance: आकस्मिक धनलाभ.
Love: प्रेम में अहंकार से बचें.
Health: माइग्रेन या तनाव.
उपाय: सूर्यदेव को जल अर्पित करें.
Lucky Color: सुनहरा
Lucky Number: 1
शुभ समय: सुबह 8:00 से 9:00

कन्या (Virgo)

राशिफल के अनुसार आज सूझबूझ और तर्कशक्ति आपका सबसे बड़ा हथियार है. भावनाओं की बजाय तर्क से फैसला करें, सफलता निश्चित है.

Career: विश्लेषण क्षमता से कार्यस्थल पर मान बढ़ेगा.
Finance: समझदारी से निवेश करें.
Love: रिश्तों में स्पष्टता जरूरी.
Health: आंखों और नींद पर ध्यान.
उपाय: गणेश जी को दूर्वा चढ़ाएं.
Lucky Color: हरा
Lucky Number: 7
शुभ समय: दोपहर 12:00 से 1:00

तुला (Libra)

राशिफल के अनुसार आज आकर्षण और संतुलन से सबको जीतेंगे. पर रिश्तों में संतुलन बिगड़ा तो नज़दीकी लोग दूर जा सकते हैं.

Career: नई पार्टनरशिप शुभ रहेगी.
Finance: आय-व्यय दोनों में संतुलन रखें.
Love: रोमांस बढ़ेगा, पर अपेक्षाएं नियंत्रित रखें.
Health: ब्लड-प्रेशर संतुलित रखें.
उपाय: मां दुर्गा की आराधना करें.
Lucky Color: गुलाबी
Lucky Number: 3
शुभ समय: शाम 6:00 से 7:30

वृश्चिक (Scorpio)

राशिफल के अनुसार आज गहरी सोच और आत्मबल आज आपकी ढाल है. पर जल्द प्रतिक्रिया दी तो लाभ के मौके हाथ से निकल सकते हैं.

Career: प्रतियोगिता बढ़ेगी, धैर्य रखें.
Finance: निवेश टालें.
Love: साथी से मनमुटाव दूर करें.
Health: जोड़ों का दर्द संभव.
उपाय: शनिदेव को सरसों तेल चढ़ाएं.
Lucky Color: मरून
Lucky Number: 8
शुभ समय: दोपहर 3:00 से 4:15

धनु (Sagittarius)

राशिफल के अनुसार आज भाग्य आपके साथ है, नई सीखें मिलेंगी. आत्मविश्वास रखें, पर अति-विश्वास से बचें.

Career: अध्ययन व शोध में प्रगति.
Finance: बकाया धन की वापसी.
Love: दूरी घटेगी, संवाद बढ़ेगा.
Health: कमर दर्द.
उपाय: तुलसी में दीपक जलाएं.
Lucky Color: पीला
Lucky Number: 4
शुभ समय: सुबह 7:30 से 8:30

मकर (Capricorn)

राशिफल के अनुसार आज मेहनत का फल और कर्म का परिणाम साथ आएगा. थोड़ा धैर्य रखें, सफलता देर से मिलेगी, पर स्थायी होगी.

Career: जिम्मेदारियां और सम्मान बढ़ेंगे.
Finance: बोनस या लाभ संभव.
Love: पुराना रिश्ता फिर जुड़ सकता है.
Health: घुटनों का ध्यान रखें.
उपाय: काली उड़द दान करें.
Lucky Color: नीला
Lucky Number: 8
शुभ समय: शाम 4:30 से 6:00

कुंभ (Aquarius)

राशिफल के अनुसार आज नई सोच और दृष्टिकोण से लोग प्रभावित होंगे. लेकिन खुद पर संदेह किया तो सब अधूरा रह जाएगा.

Career: नया प्रोजेक्ट सफल.
Finance: खर्च घटेगा.
Love: दोस्ती प्रेम में बदल सकती है.
Health: नींद की कमी.
उपाय: शनि देव को काला तिल अर्पित करें.
Lucky Color: बैंगनी
Lucky Number: 11
शुभ समय: दोपहर 2:30 से 3:45

मीन (Pisces)

राशिफल के अनुसार आज कल्पनाशक्ति और करुणा आपकी पहचान बनेगी. रचनात्मकता में खोने से पहले व्यावहारिकता का भी ध्यान रखें.

Career: कला, संगीत या शिक्षा में तरक्की.
Finance: लाभ धीमा पर स्थायी.
Love: भावनात्मक जुड़ाव गहराएगा.
Health: थकान या ब्लड-शुगर समस्या.
उपाय: विष्णु मंदिर में पीली मिठाई चढ़ाएं.
Lucky Color: हल्का नीला
Lucky Number: 12
शुभ समय: सुबह 10:15 से 11:45

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह- वरिष्ठ ज्योतिषाचार्य। मीडिया रणनीतिकार। डिजिटल कंटेंट विशेषज्ञ

हृदेश कुमार सिंह 25 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल पत्रकारिता पर कार्य कर रहे एक बहुआयामी विशेषज्ञ हैं. वर्तमान में वे ABPLive.com में Astro और Religion सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं, जहां वे ग्रहों की चाल को आधुनिक जीवन की दिशा में बदलने वाले संकेतों के रूप में प्रस्तुत करते हैं.

इन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC, New Delhi) से पत्रकारिता में शिक्षा प्राप्त की है और Astrosage व Astrotalk जैसे प्रतिष्ठित प्लेटफॉर्म्स के साथ भी ज्योतिष सलाहकार के रूप में कार्य किया है. वे मीडिया रणनीति, कंटेंट लीडरशिप और धार्मिक ब्रांडिंग के विशेषज्ञ हैं.

प्रसिद्ध भविष्यवाणियां जो समय के साथ सच साबित हुईं- IPL 2025 के विजेता की पूर्व घोषणा. हनी सिंह की वापसी और संगीत सफलता. भारत में AI नीति बदलाव की अग्रिम भविष्यवाणी. डोनाल्ड ट्रंप की पुनः राष्ट्रपति पद पर वापसी और उसके बाद के निर्णय. पुष्पा 2: द रूल की बॉक्स ऑफिस सफलता और अल्लू अर्जुन के करियर ग्राफ.

शेयर बाजार क्रैश 2025 और दिल्ली की मुख्यमंत्री को लेकर भविष्यवाणी. पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की जवाबी कार्रवाई का सटीक पूर्वानुमान. क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू और लोकप्रियता का संकेत. ये सभी भविष्यवाणियां शुद्ध वैदिक गणना, गोचर, दशा-अंतरदशा और मेदिनी ज्योतिषीय विश्लेषण पर आधारित थीं, जिन्हें समय ने सत्य सिद्ध किया.

विशेषज्ञता के क्षेत्र: वैदिक ज्योतिष, संहिता, होरा शास्त्र, अंक ज्योतिष और वास्तु. करियर, विवाह, शिक्षा, लव लाइफ, बिज़नेस, हेल्थ के लिए ग्रहों और मनोविज्ञान का समन्वित विश्लेषण. कॉर्पोरेट नीति, ब्रांड रणनीति और मीडिया कंटेंट प्लानिंग में ज्योतिषीय हस्तक्षेप. डिजिटल धर्म पत्रकारिता और गूगल रैंकिंग के अनुकूल धार्मिक कंटेंट का निर्माण करने में ये निपुण हैं.

उद्देश्य: 'ज्योतिष को भय या भाग्य का उपकरण नहीं, बल्कि जीवन के लिए बौद्धिक और आध्यात्मिक सहारा बनाना' हृदेश कुमार सिंह का मानना है कि ज्योतिष केवल प्रश्नों का उत्तर नहीं देता, वह सही समय पर साहसिक निर्णय लेने की दिशा दिखाता है.

अन्य रुचियां: फिल्मों की संरचनात्मक समझ, संगीत की मनोवैज्ञानिक गहराई, साहित्यिक दर्शन, राजनीति की परख. बाजार की समझ और यात्राओं से अर्जित मानवीय अनुभव ये सभी उनके लेखन में एक बहुस्तरीय अंतर्दृष्टि जोड़ते हैं. उनकी रुचियां केवल विषयगत नहीं, बल्कि उनके हर लेख, भविष्यवाणी और रणनीति को संवेदनशीलता और संस्कृति से जोड़ने वाली ऊर्जा हैं.
Published at : 11 Oct 2025 05:08 AM (IST)
Embed widget