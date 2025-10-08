हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोग्रह गोचरअक्टूबर 2025: पांच ग्रहों की चाल से हिल जाएगा करियर! दिवाली के बाद किसे मिलेगी जॉब में सफलता?

अक्टूबर 2025: पांच ग्रहों की चाल से हिल जाएगा करियर! दिवाली के बाद किसे मिलेगी जॉब में सफलता?

अक्टूबर 2025 में बुध, शुक्र, सूर्य, गुरु और मंगल के गोचर से बड़ा परिवर्तन होगा. दिवाली से पहले नीचस्थ सूर्य और आक्रामक मंगल नौकरीपेशा जातकों के लिए पॉलिटिक्स, तनाव और निर्णय-संकट का कारण बन सकते हैं.

By : Hirdesh Kumar Singh | Updated at : 08 Oct 2025 04:14 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

अक्टूबर 2025 वो महीना है जब ग्रहों की चाल सीधी नहीं बल्कि उलझी हुई है. एक साथ पांच प्रमुख ग्रह, बुध, शुक्र, सूर्य, गुरु और मंगल, राशि परिवर्तन करेंगे. ऐसा संयोग कई वर्षों बाद बन रहा है और ज्योतिष ग्रंथ साफ चेतावनी देते हैं, जब एक साथ पांच ग्रह राशि बदलें, तो कर्म और प्रतिष्ठा की परीक्षा होती है.

दिवाली के बीच इस महीने ग्रहों की चाल ऐसी है जैसे किसी ऑफिस में एक साथ मैनेजर, बॉस और HR तीनों का मूड बिगड़ जाए, काम वही, लेकिन दबाव दोगुना हो जाए.

बुध-सूर्य की टक्कर: ऑफिस पॉलिटिक्स और गलतफहमी का विस्फोट

2 अक्टूबर को बुध का कन्या राशि में उदय हो चुका है और 3 अक्टूबर से तुला राशि में गोचर कर रहा है. यह वही ग्रह है जो दिमाग, शब्द और समझ का स्वामी माना जाता है. वहीं 17 अक्टूबर को सूर्य तुला में प्रवेश करते ही नीचस्थ हो जाएगा.

अब जरा सोचिए, एक ओर बुद्धि का ग्रह (बुध) बार-बार राशि बदल रहा है और दूसरी ओर आत्म-सम्मान का ग्रह (सूर्य) अपनी कमजोरी की अवस्था में है. नतीजा, मिसकम्युनिकेशन, अहंकार और गलतफहमी का विस्फोट.

ऑफिस में छोटी बात भी बड़ी बन सकती है. कोई ईमेल गलत टाइम पर भेजा तो पूरा प्रोजेक्ट रुक सकता है. किसी मीटिंग में बोले गए शब्द को गलत समझ लिया गया तो रिलेशनशिप टूट सकता है.

बृहत् पराशर होराशास्त्र में कहा गया है

नीचस्थो भानुर्भवेन्मानहानिः, जब सूर्य नीच हो, तो व्यक्ति का मान-प्रतिष्ठा घटती है. इसलिए इस महीने कहने से ज़्यादा सोचने का समय है. जो भी बोलें, दो बार सोचकर बोलें.

शुक्र का नीच होना, क्या फल देगा

9 अक्टूबर 2025 से शुक्र कन्या राशि में प्रवेश करेगा, यानी अपने नीच स्थान में. शुक्र को भोग, सौंदर्य और आकर्षण का ग्रह कहा गया है. लेकिन जब यह कन्या में आता है तो व्यक्ति का फोकस चमक-दमक से हटकर कर्तव्य पर जाता है.

यह वह समय है जब ऑफिस की पार्टी से ज़्यादा बॉस का मूड पढ़ना ज़रूरी है. जो लोग दिखावे या सोशल मीडिया के प्रभाव में निर्णय लेंगे, वे पछताएंगे.

फलदीपिका क्या कहती है?

कन्यायां नीचो भोगहानिकारकः. यानी जब शुक्र कन्या में हो तो भोग-विलास घटता है और संघर्ष बढ़ता है. जो कर्मचारी अपने पैसे को दिखावे में खर्च करते हैं, फैशन, फोन, ट्रेंड या घुमक्कड़ी में, उनके लिए यह महीना भारी पड़ सकता है. क्योंकि यह वही समय है जब बैंक बैलेंस भी अहंकार की तरह गिर सकता है.

मंगल का आगमन: पावर स्ट्रगल और परफॉर्मेंस प्रेशर

27 अक्टूबर को मंगल अपनी ही राशि वृश्चिक में प्रवेश करेगा. यह गोचर जितना शक्तिशाली है, उतना ही विस्फोटक भी. मंगल कर्म, एक्शन और संघर्ष का कारक है. वृश्चिक राशि उसे गहराई और रणनीति देती है. यानी यह समय साइलेंट परफॉर्मेंस वर्सेस ओपन रिबेल का है. जो शांत रहकर काम करेंगे, वे जीतेंगे. जो गुस्से में जवाब देंगे, वे हारेंगे.

जातक पारिजात कहता है?

स्वक्षेत्रे बलवान् कुजो विजयं ददाति. यानी मंगल अपनी राशि में हो तो विजय देता है, पर अनुशासन आवश्यक है. इसलिए अगर आप किसी कॉर्पोरेट वॉर या प्रोजेक्ट-रिव्यू के दौर में हैं, याद रखें, धैर्य ही असली ताकत है.

इस समय Workplace Politics अपने चरम पर होगी. कई लोग आपकी सफलता से चिढ़ सकते हैं, लेकिन उन्हें जवाब देने से बेहतर है, साइलेंस से जवाब देना.

गुरु का कर्क में गोचर: दिवाली से चमकेगा भाग्य

दिवाली से एक दिन पहले 19 अक्टूबर 2025 को बृहस्पति कर्क राशि में प्रवेश करेगा. यह ग्रह ज्ञान, अवसर और भाग्य का दाता है. कर्क राशि जल तत्व की होने के कारण यह गोचर भावनाओं के सहारे सफलता दिला सकता है.

जिन लोगों ने अब तक ईमानदारी से मेहनत की है, उन्हें इस महीने अचानक रिवॉर्ड या अप्रेज़ल मिल सकता है. पर जो भावनात्मक होकर निर्णय लेंगे, उन्हें नुकसान भी हो सकता है. यह समय है जब कर्म और करुणा दोनों का बैलेंस बनाना होगा.

जातक पारिजात: गुरु देंगे कर्मों का शुभ फल

कर्के गुरुश्च शुभं कर्म फलप्रदः. जब गुरु कर्क में हो, तो कर्म का शुभ फल देता है.

जो लोग ट्रांसफर, प्रमोशन या नई नौकरी के लिए प्रयासरत हैं, उनके लिए यह महीना निर्णायक साबित होगा. बस एक बात ध्यान रखें, निर्णय भावनाओं में नहीं, विवेक से लें.

बुध का वृश्चिक गोचर: Secrets और Strategy का खुलासा

24 अक्टूबर को बुध वृश्चिक राशि में प्रवेश करेगा. बुध जब वृश्चिक में आता है तो दिमाग गहरा सोचता है, लेकिन कभी-कभी जरूरत से ज्यादा शक्की भी बन जाता है.

इस समय ऑफिस के सीक्रेट्स, पुराने ईमेल या चैट लीक जैसी घटनाएं सामने आ सकती हैं. आपके बारे में जो बातें पर्दे के पीछे चल रही थीं, वे अब खुल सकती हैं.

इसलिए यह महीना कहता है, Trust carefully, Talk selectively. जो चीज़ जरूरी नहीं है, उसे किसी के साथ शेयर न करें. क्योंकि यह समय गहराई में जाकर छिपी सच्चाइयों को उजागर करता है.

सूर्य का नीच होना: अहंकार और आत्मसम्मान पर खतरा!

दिवाली से तीन दिन पहले यानी 17 अक्टूबर को जब सूर्य तुला राशि में प्रवेश करेगा, तब वह नीच का हो जाएगा. यह काल Leadership Crisis Period कहलाता है. जो लोग ऑफिस में बॉस के बराबरी का रुख अपनाते हैं, उनके लिए यह समय खतरे का सिग्नल है.

सूर्य का नीचत्व यह बताता है कि इस महीने Power Display से ज्यादा जरूरी Humility है. आपका आत्मसम्मान तभी सुरक्षित रहेगा, जब आप अहंकार को किनारे रखेंगे. जो लोग विनम्र रहेंगे, वे अपने सीनियर्स की कृपा से आगे बढ़ेंगे.

करियर के लिए निर्णायक महीना, ये गलतियां न करें

  1. सालाना रिपोर्टिंग या परफॉर्मेंस डिस्कशन में बहस न करें.
  2. सोशल मीडिया पर निजी राय या शिकायत पोस्ट करने से बचें.
  3. किसी भी मेल या नोटिस का जवाब गुस्से में न दें.
  4. टाइम मैनेजमेंट और कम्युनिकेशन दोनों पर फोकस बढ़ाएं.
  5. नए प्रोजेक्ट या ट्रांसफर के निर्णय 25 अक्टूबर के बाद ही लें.

क्या करें इस समय में

  • सोमवार को भगवान शिव की उपासना करें, बुध-सूर्य दोष शमन के लिए.
  • मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें, मंगल की आक्रामकता को शांत करने के लिए.
  • गुरुवार को पीली दाल या चने का दान करें, गुरु का आशीर्वाद पाने के लिए.
  • ऑफिस में उत्तर-पूर्व दिशा में तुलसी का पौधा रखें, सकारात्मक ऊर्जा बढ़ेगी.

गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः. गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः. यह श्लोक हमें याद दिलाता है कि जीवन में गुरु, यानी अनुभव, ही सबसे बड़ा मार्गदर्शक है. और अक्टूबर का यह महीना उसी अनुभव की अग्नि में तपाने वाला है.

काम से जवाब देंगे, वही आगे बढ़ेंगे

अक्टूबर 2025 कर्म और अहंकार की भिड़ंत का महीना है. जो लोग शब्दों से नहीं, काम से जवाब देंगे, वही आगे बढ़ेंगे. ग्रहों की चाल कहती है कि यह समय नुकसान का नहीं, सीखने का है. नीच सूर्य, नीच शुक्र और आक्रामक मंगल, यह त्रिकोण आपको डराने नहीं, बल्कि आपको नया नजरिया देने आया है.

इस महीने कोई भी बड़ी गलती आपके साल भर की मेहनत पर पानी फेर सकती है, लेकिन सही संयम आपके लिए 2026 की सबसे बड़ी जीत का रास्ता खोल देगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

और पढ़ें

About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह- वरिष्ठ ज्योतिषाचार्य। मीडिया रणनीतिकार। डिजिटल कंटेंट विशेषज्ञ

हृदेश कुमार सिंह 25 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल पत्रकारिता पर कार्य कर रहे एक बहुआयामी विशेषज्ञ हैं. वर्तमान में वे ABPLive.com में Astro और Religion सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं, जहां वे ग्रहों की चाल को आधुनिक जीवन की दिशा में बदलने वाले संकेतों के रूप में प्रस्तुत करते हैं.

इन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC, New Delhi) से पत्रकारिता में शिक्षा प्राप्त की है और Astrosage व Astrotalk जैसे प्रतिष्ठित प्लेटफॉर्म्स के साथ भी ज्योतिष सलाहकार के रूप में कार्य किया है. वे मीडिया रणनीति, कंटेंट लीडरशिप और धार्मिक ब्रांडिंग के विशेषज्ञ हैं.

प्रसिद्ध भविष्यवाणियां जो समय के साथ सच साबित हुईं- IPL 2025 के विजेता की पूर्व घोषणा. हनी सिंह की वापसी और संगीत सफलता. भारत में AI नीति बदलाव की अग्रिम भविष्यवाणी. डोनाल्ड ट्रंप की पुनः राष्ट्रपति पद पर वापसी और उसके बाद के निर्णय. पुष्पा 2: द रूल की बॉक्स ऑफिस सफलता और अल्लू अर्जुन के करियर ग्राफ.

शेयर बाजार क्रैश 2025 और दिल्ली की मुख्यमंत्री को लेकर भविष्यवाणी. पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की जवाबी कार्रवाई का सटीक पूर्वानुमान. क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू और लोकप्रियता का संकेत. ये सभी भविष्यवाणियां शुद्ध वैदिक गणना, गोचर, दशा-अंतरदशा और मेदिनी ज्योतिषीय विश्लेषण पर आधारित थीं, जिन्हें समय ने सत्य सिद्ध किया.

विशेषज्ञता के क्षेत्र: वैदिक ज्योतिष, संहिता, होरा शास्त्र, अंक ज्योतिष और वास्तु. करियर, विवाह, शिक्षा, लव लाइफ, बिज़नेस, हेल्थ के लिए ग्रहों और मनोविज्ञान का समन्वित विश्लेषण. कॉर्पोरेट नीति, ब्रांड रणनीति और मीडिया कंटेंट प्लानिंग में ज्योतिषीय हस्तक्षेप. डिजिटल धर्म पत्रकारिता और गूगल रैंकिंग के अनुकूल धार्मिक कंटेंट का निर्माण करने में ये निपुण हैं.

उद्देश्य: 'ज्योतिष को भय या भाग्य का उपकरण नहीं, बल्कि जीवन के लिए बौद्धिक और आध्यात्मिक सहारा बनाना' हृदेश कुमार सिंह का मानना है कि ज्योतिष केवल प्रश्नों का उत्तर नहीं देता, वह सही समय पर साहसिक निर्णय लेने की दिशा दिखाता है.

अन्य रुचियां: फिल्मों की संरचनात्मक समझ, संगीत की मनोवैज्ञानिक गहराई, साहित्यिक दर्शन, राजनीति की परख. बाजार की समझ और यात्राओं से अर्जित मानवीय अनुभव ये सभी उनके लेखन में एक बहुस्तरीय अंतर्दृष्टि जोड़ते हैं. उनकी रुचियां केवल विषयगत नहीं, बल्कि उनके हर लेख, भविष्यवाणी और रणनीति को संवेदनशीलता और संस्कृति से जोड़ने वाली ऊर्जा हैं.
Read
Published at : 08 Oct 2025 04:14 PM (IST)
Tags :
Diwali Tula Rashi Transit Gochar 2025 Diwali 2025
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
अमेरिका से AMRAAM मिसाइल खरीदेगा पाकिस्तान, ये भारत की HAMMER और SCALP के सामने कहां टिकेगी? पढ़ें कंपैरिजन
अमेरिका से AMRAAM मिसाइल खरीदेगा पाकिस्तान, ये भारत की HAMMER और SCALP के सामने कहां टिकेगी?
बिहार
जीतन राम मांझी की NDA से 'नाराजगी' पर तेजस्वी यादव का बड़ा बयान, 'कोई हो...'
जीतन राम मांझी की NDA से 'नाराजगी' पर तेजस्वी यादव का बड़ा बयान, कह दी ऐसी बात
इंडिया
सुप्रीम कोर्ट के दबाव में सीबीआई ने की कार्रवाई! देवा पारधी हिरासत मौत केस में दो फरार पुलिस अफसर गिरफ्तार
सुप्रीम कोर्ट के दबाव में सीबीआई ने की कार्रवाई! देवा पारधी हिरासत मौत केस में दो फरार पुलिस अफसर गिरफ्तार
क्रिकेट
9 नंबर पर भी बैटिंग करने को तैयार हैं संजू सैमसन, ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले कोच गौतम गंभीर को मैसेज
9 नंबर पर भी बैटिंग करने को तैयार हैं संजू सैमसन, ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले कोच गौतम गंभीर को मैसेज
Advertisement

वीडियोज

Sahara Scam: Supreme Court, Adani Deal और निवेशकों को मिल रही बड़ी राहत|Paisa Live
US का Tariff Attack: India की Auto Exports को ₹12,000 करोड़ का झटका| Paisa Live
EPFO से ज़्यादा Pension पाने का रास्ता खुला! Kerala High Court का ऐतिहासिक फैसला| Paisa Live
IPO Alert: Mittal Sections Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band|| Paisa Live
IPO Alert: Anantam Highways InvIT IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band|| Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
अमेरिका से AMRAAM मिसाइल खरीदेगा पाकिस्तान, ये भारत की HAMMER और SCALP के सामने कहां टिकेगी? पढ़ें कंपैरिजन
अमेरिका से AMRAAM मिसाइल खरीदेगा पाकिस्तान, ये भारत की HAMMER और SCALP के सामने कहां टिकेगी?
बिहार
जीतन राम मांझी की NDA से 'नाराजगी' पर तेजस्वी यादव का बड़ा बयान, 'कोई हो...'
जीतन राम मांझी की NDA से 'नाराजगी' पर तेजस्वी यादव का बड़ा बयान, कह दी ऐसी बात
इंडिया
सुप्रीम कोर्ट के दबाव में सीबीआई ने की कार्रवाई! देवा पारधी हिरासत मौत केस में दो फरार पुलिस अफसर गिरफ्तार
सुप्रीम कोर्ट के दबाव में सीबीआई ने की कार्रवाई! देवा पारधी हिरासत मौत केस में दो फरार पुलिस अफसर गिरफ्तार
क्रिकेट
9 नंबर पर भी बैटिंग करने को तैयार हैं संजू सैमसन, ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले कोच गौतम गंभीर को मैसेज
9 नंबर पर भी बैटिंग करने को तैयार हैं संजू सैमसन, ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले कोच गौतम गंभीर को मैसेज
साउथ सिनेमा
एक्शन-थ्रिल के मामले में कांतारा पर भारी पड़ती है धनुष की ये फिल्म, रेटिंग में भी है आगे
एक्शन-थ्रिल के मामले में कांतारा पर भारी पड़ती है धनुष की ये फिल्म, रेटिंग में भी है आगे
जनरल नॉलेज
अपने घर की पार्टी में शाहरुख खान से कैसे डांस करा सकते हैं आप, कितना लगता है पैसा?
अपने घर की पार्टी में शाहरुख खान से कैसे डांस करा सकते हैं आप, कितना लगता है पैसा?
हेल्थ
Arthritis Prevention Tips: हाथ-पैरों में दिख रहे ये लक्षण तो समझ लें हो गया गठिया, तुरंत भागें डॉक्टर के पास
हाथ-पैरों में दिख रहे ये लक्षण तो समझ लें हो गया गठिया, तुरंत भागें डॉक्टर के पास
जनरल नॉलेज
10 डिजिट का ही क्यों होता है मोबाइल नंबर, इसमें कम या ज्यादा क्यों नहीं होते डिजिट?
10 डिजिट का ही क्यों होता है मोबाइल नंबर, इसमें कम या ज्यादा क्यों नहीं होते डिजिट?
ENT LIVE
Odum Kuthira Chadum Kuthira Review: फहद फासिल और मलयालम सिनेमा की सबसे खराब फिल्म।
Odum Kuthira Chadum Kuthira Review: फहद फासिल और मलयालम सिनेमा की सबसे खराब फिल्म।
ENT LIVE
Nikka Zaildar 4 Review: एमी विर्क और सोनम बाजवा की शानदार अदाएं, हंसी का फुल डोज जादूगर
Nikka Zaildar 4 Review: एमी विर्क और सोनम बाजवा की शानदार अदाएं, हंसी का फुल डोज जादूगर
ENT LIVE
पवन सिंह फिर विवादों में, अहाना कुमरा ने दावा किया कि उनके फैन्स उन्हें धमका रहे हैं
पवन सिंह फिर विवादों में, अहाना कुमरा ने दावा किया कि उनके फैन्स उन्हें धमका रहे हैं
ENT LIVE
Hina Khan's journey:: संघर्ष से ताकत तक
Hina Khan's journey:: संघर्ष से ताकत तक
Paisa LIVE
IPO Alert: LG Electronics India Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band|
IPO Alert: LG Electronics India Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band|
Embed widget