Rashifal: सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लिए आज यानी 8 नवंबर 2025 का दिन कैसा रहेगा? क्या धन और सेहत के मामले में हानि होगी या जीवन में कोई शुभ समाचार मिल सकता है, जानते हैं इन चार राशियों का विशेष राशिफल (Horoscope Today).

सिंह (Leo Horoscope Today), 8 नवंबर 2025

आज का दिन नेतृत्व और आत्म-विश्वास का है. सूर्य और चंद्र दोनों ही आपकी प्रतिष्ठा को बल दे रहे हैं. मंच, प्रेज़ेंटेशन या सार्वजनिक कार्यों में आपकी उपस्थिति चमकेगी.

Career/Business: वरिष्ठों से प्रशंसा मिलेगी, कोई नई भूमिका मिल सकती है.

Love Life: संबंधों में सम्मान और पारदर्शिता बनी रहेगी, अहंकार से बचें.

Education: प्रबंधन, मीडिया और कला के छात्रों के लिए सफलता.

Health: हृदय या ब्लड-प्रेशर पर ध्यान रखें.

Finance: लाभ और निवेश दोनों के योग, पर अत्यधिक खर्च टालें.

सफलता मंत्र: कर्मण्येवाधिकारस्ते. यानी कर्म करो, फल अपने-आप मिलेगा.

Lucky Color: Gold. Lucky Number: 1

उपाय: सूर्य को कपूर मिश्रित जल से अर्घ्य देकर लाल फूल चढ़ाएं.

कन्या (Virgo Horoscope Today), 8 नवंबर 2025

आज का दिन सूक्ष्म विचार और अनुशासन का है. आपकी परखने की शक्ति शानदार होगी, पर खुद को तनाव से दूर रखें. आज का दिन विशेष अवसर लेकर आ सकता है. शनि देव की पूजा आज के दिन आपके लिए कष्टों को दूर करने वाली साहित हो सकती है.

Career/Business: डेटा, डॉक्यूमेंटेशन और प्लानिंग से जुड़े लोगों को मान मिलेगा.

Love Life: साथी से स्पष्ट संवाद, छोटी बातों को अनदेखा करें.

Education: टेक्निकल या रिसर्च फील्ड में प्रगति.

Health: पाचन या त्वचा से संबंधित हल्की समस्या संभव.

Finance: बचत और नई योजना दोनों के लिए उत्तम दिन.

सफलता मंत्र: सततं कर्म कर्तव्यम्. यानी निरंतर कर्म ही धर्म है.

Lucky Color: Beige. Lucky Number: 7

उपाय: गाय को हरा चारा खिलाएं, ॐ विष्णवे नमः का जप करें.

तुला (Libra Horoscope Today), 8 नवंबर 2025

चंद्रमा आपकी अष्टम भाव में है , परिवर्तन, रहस्य और गहराई का समय. आज आप किसी नई समझ या अनुभव से गुज़र सकते हैं. धन के मामले में सावधानी बरतें. आज बैंकिंग सेक्टर में काम करने वालों को विशेष सतर्कता बरतनी होगी. कर्ज लेने से बचें भलेही कोई कितना ही अच्छा ऑफर क्यों न दे.

Career/Business: नई नीति या ऑफिस रीस्ट्रक्चर से स्थिति बदलेगी.

Love Life: रिश्तों में विश्वास और भावनाओं का परीक्षण संभव.

Education: रिसर्च या मनोविज्ञान के विद्यार्थियों के लिए उपयुक्त दिन.

Health: हार्मोनल या मानसिक तनाव से सावधान.

Finance: गुप्त लाभ या बीमा से फायदा संभव.

सफलता मंत्र: नित्यं परिवर्तनं धर्मः. यानी बदलाव ही जीवन का नियम है.

Lucky Color: Lavender. Lucky Number: 6

उपाय: शिव मंदिर में काले तिल चढ़ाएं और ॐ नमः शिवाय का जप करें.

वृश्चिक (Scorpio Horoscope Today), 8 नवंबर 2025

आज का दिन रिश्तों और साझेदारी का है. चंद्रमा आपके सप्तम भाव में है, जिससे संबंधों में नया आयाम जुड़ सकता है. आपकी ईमानदारी आपका सबसे बड़ा बल है.

Career/Business: बिज़नेस पार्टनर या कोलीग से सहयोग मिलेगा.

Love Life: पुराने रिश्ते में नई ऊर्जा, प्रेम गहरा होगा.

Education: टीमवर्क या समूह प्रोजेक्ट में सफलता.

Health: तनाव से सावधान, योग या ध्यान से संतुलन लाएं.

Finance: साझेदारी से लाभ का योग.

सफलता मंत्र: समत्वं योग उच्यते. यानी संतुलन ही योग है.

Lucky Color: Maroon. Lucky Number: 8

उपाय: शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और 108 बार ॐ नमः शिवाय का जप करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.