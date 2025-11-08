हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Aaj Ka Rashifal: 8 नवंबर 2025 का राशिफल, सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि वालों को बचना होगा इन चीजों से, जानें आज का राशिफल

Aaj Ka Rashifal: 8 नवंबर 2025 का राशिफल, सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि वालों को बचना होगा इन चीजों से, जानें आज का राशिफल

Aaj Ka Rashifal: 8 नवंबर 2025 का राशिफल सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि वालों के लिए कुछ खास है. सेहत, करियर, बिजनेस को लेकर ग्रहों की चाल क्या इशारा कर रही है, जानते हैं आज का राशिफल.

By : Hirdesh Kumar Singh | Updated at : 08 Nov 2025 05:25 AM (IST)
Preferred Sources

Rashifal: सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लिए आज यानी 8 नवंबर 2025 का दिन कैसा रहेगा? क्या धन और सेहत के मामले में हानि होगी या जीवन में कोई शुभ समाचार मिल सकता है, जानते हैं इन चार राशियों का विशेष राशिफल (Horoscope Today).

सिंह (Leo Horoscope Today), 8 नवंबर 2025

आज का दिन नेतृत्व और आत्म-विश्वास का है. सूर्य और चंद्र दोनों ही आपकी प्रतिष्ठा को बल दे रहे हैं. मंच, प्रेज़ेंटेशन या सार्वजनिक कार्यों में आपकी उपस्थिति चमकेगी.
Career/Business: वरिष्ठों से प्रशंसा मिलेगी, कोई नई भूमिका मिल सकती है.
Love Life: संबंधों में सम्मान और पारदर्शिता बनी रहेगी, अहंकार से बचें.
Education: प्रबंधन, मीडिया और कला के छात्रों के लिए सफलता.
Health: हृदय या ब्लड-प्रेशर पर ध्यान रखें.
Finance: लाभ और निवेश दोनों के योग, पर अत्यधिक खर्च टालें.
सफलता मंत्र: कर्मण्येवाधिकारस्ते. यानी कर्म करो, फल अपने-आप मिलेगा.
Lucky Color: Gold. Lucky Number: 1 

उपाय: सूर्य को कपूर मिश्रित जल से अर्घ्य देकर लाल फूल चढ़ाएं.

कन्या (Virgo Horoscope Today), 8 नवंबर 2025

आज का दिन सूक्ष्म विचार और अनुशासन का है. आपकी परखने की शक्ति शानदार होगी, पर खुद को तनाव से दूर रखें. आज का दिन विशेष अवसर लेकर आ सकता है. शनि देव की पूजा आज के दिन आपके लिए कष्टों को दूर करने वाली साहित हो सकती है.
Career/Business: डेटा, डॉक्यूमेंटेशन और प्लानिंग से जुड़े लोगों को मान मिलेगा.
Love Life: साथी से स्पष्ट संवाद, छोटी बातों को अनदेखा करें.
Education: टेक्निकल या रिसर्च फील्ड में प्रगति.
Health: पाचन या त्वचा से संबंधित हल्की समस्या संभव.
Finance: बचत और नई योजना दोनों के लिए उत्तम दिन.
सफलता मंत्र: सततं कर्म कर्तव्यम्. यानी निरंतर कर्म ही धर्म है.
Lucky Color: Beige. Lucky Number: 7 

उपाय: गाय को हरा चारा खिलाएं, ॐ विष्णवे नमः का जप करें.

तुला (Libra Horoscope Today), 8 नवंबर 2025

चंद्रमा आपकी अष्टम भाव में है , परिवर्तन, रहस्य और गहराई का समय. आज आप किसी नई समझ या अनुभव से गुज़र सकते हैं. धन के मामले में सावधानी बरतें. आज बैंकिंग सेक्टर में काम करने वालों को विशेष सतर्कता बरतनी होगी. कर्ज लेने से बचें भलेही कोई कितना ही अच्छा ऑफर क्यों न दे.
Career/Business: नई नीति या ऑफिस रीस्ट्रक्चर से स्थिति बदलेगी.
Love Life: रिश्तों में विश्वास और भावनाओं का परीक्षण संभव.
Education: रिसर्च या मनोविज्ञान के विद्यार्थियों के लिए उपयुक्त दिन.
Health: हार्मोनल या मानसिक तनाव से सावधान.
Finance: गुप्त लाभ या बीमा से फायदा संभव.
सफलता मंत्र: नित्यं परिवर्तनं धर्मः. यानी बदलाव ही जीवन का नियम है.
Lucky Color: Lavender. Lucky Number: 6 

उपाय: शिव मंदिर में काले तिल चढ़ाएं और ॐ नमः शिवाय का जप करें.

वृश्चिक (Scorpio Horoscope Today), 8 नवंबर 2025

आज का दिन रिश्तों और साझेदारी का है. चंद्रमा आपके सप्तम भाव में है, जिससे संबंधों में नया आयाम जुड़ सकता है. आपकी ईमानदारी आपका सबसे बड़ा बल है.
Career/Business: बिज़नेस पार्टनर या कोलीग से सहयोग मिलेगा.
Love Life: पुराने रिश्ते में नई ऊर्जा, प्रेम गहरा होगा.
Education: टीमवर्क या समूह प्रोजेक्ट में सफलता.
Health: तनाव से सावधान, योग या ध्यान से संतुलन लाएं.
Finance: साझेदारी से लाभ का योग.
सफलता मंत्र: समत्वं योग उच्यते. यानी संतुलन ही योग है.
Lucky Color: Maroon. Lucky Number: 8 

उपाय: शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और 108 बार ॐ नमः शिवाय का जप करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह- वरिष्ठ ज्योतिषाचार्य। मीडिया रणनीतिकार। डिजिटल कंटेंट विशेषज्ञ

हृदेश कुमार सिंह 25 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल पत्रकारिता पर कार्य कर रहे एक बहुआयामी विशेषज्ञ हैं. वर्तमान में वे ABPLive.com में Astro और Religion सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं, जहां वे ग्रहों की चाल को आधुनिक जीवन की दिशा में बदलने वाले संकेतों के रूप में प्रस्तुत करते हैं.

इन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC, New Delhi) से पत्रकारिता में शिक्षा प्राप्त की है और Astrosage व Astrotalk जैसे प्रतिष्ठित प्लेटफॉर्म्स के साथ भी ज्योतिष सलाहकार के रूप में कार्य किया है. वे मीडिया रणनीति, कंटेंट लीडरशिप और धार्मिक ब्रांडिंग के विशेषज्ञ हैं.

प्रसिद्ध भविष्यवाणियां जो समय के साथ सच साबित हुईं- IPL 2025 के विजेता की पूर्व घोषणा. हनी सिंह की वापसी और संगीत सफलता. भारत में AI नीति बदलाव की अग्रिम भविष्यवाणी. डोनाल्ड ट्रंप की पुनः राष्ट्रपति पद पर वापसी और उसके बाद के निर्णय. पुष्पा 2: द रूल की बॉक्स ऑफिस सफलता और अल्लू अर्जुन के करियर ग्राफ.

शेयर बाजार क्रैश 2025 और दिल्ली की मुख्यमंत्री को लेकर भविष्यवाणी. पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की जवाबी कार्रवाई का सटीक पूर्वानुमान. क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू और लोकप्रियता का संकेत. ये सभी भविष्यवाणियां शुद्ध वैदिक गणना, गोचर, दशा-अंतरदशा और मेदिनी ज्योतिषीय विश्लेषण पर आधारित थीं, जिन्हें समय ने सत्य सिद्ध किया.

विशेषज्ञता के क्षेत्र: वैदिक ज्योतिष, संहिता, होरा शास्त्र, अंक ज्योतिष और वास्तु. करियर, विवाह, शिक्षा, लव लाइफ, बिज़नेस, हेल्थ के लिए ग्रहों और मनोविज्ञान का समन्वित विश्लेषण. कॉर्पोरेट नीति, ब्रांड रणनीति और मीडिया कंटेंट प्लानिंग में ज्योतिषीय हस्तक्षेप. डिजिटल धर्म पत्रकारिता और गूगल रैंकिंग के अनुकूल धार्मिक कंटेंट का निर्माण करने में ये निपुण हैं.

उद्देश्य: 'ज्योतिष को भय या भाग्य का उपकरण नहीं, बल्कि जीवन के लिए बौद्धिक और आध्यात्मिक सहारा बनाना' हृदेश कुमार सिंह का मानना है कि ज्योतिष केवल प्रश्नों का उत्तर नहीं देता, वह सही समय पर साहसिक निर्णय लेने की दिशा दिखाता है.

अन्य रुचियां: फिल्मों की संरचनात्मक समझ, संगीत की मनोवैज्ञानिक गहराई, साहित्यिक दर्शन, राजनीति की परख. बाजार की समझ और यात्राओं से अर्जित मानवीय अनुभव ये सभी उनके लेखन में एक बहुस्तरीय अंतर्दृष्टि जोड़ते हैं. उनकी रुचियां केवल विषयगत नहीं, बल्कि उनके हर लेख, भविष्यवाणी और रणनीति को संवेदनशीलता और संस्कृति से जोड़ने वाली ऊर्जा हैं.
Published at : 08 Nov 2025 05:25 AM (IST)
