हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मAaj Ka Rashifal: लकी नंबर और लकी कलर के साथ जानें 31 अक्टूबर 2025 आज का राशिफल

Aaj Ka Rashifal: लकी नंबर और लकी कलर के साथ जानें 31 अक्टूबर 2025 आज का राशिफल

Aaj Ka Rashifal: कुंभ राशि में चंद्रमा का गोचर 31 अक्टूबर 2025 को आपके करियर, धन और रिश्तों पर क्या असर लाएगा? जानिए संपूर्ण राशिफल सभी 12 राशियों का, लकी कलर और लकी नंबर के साथ.

By : Hirdesh Kumar Singh | Updated at : 31 Oct 2025 05:25 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

Rashifal: 31 अक्टूबर 2025 शुक्रवार का दिन धनिष्ठा-शतभिषा नक्षत्र के संयोग में चंद्र के कुंभ प्रवेश से नवाचार और आत्म-विचार का संदेश ला रहा है. मकर से कुंभ की यह चाल कर्म से कल्पना तक की यात्रा है, जहां अनुशासन के साथ रचनात्मकता भी मिलती है. आज कुछ राशियां आगे बढ़ेंगी, तो कुछ को अंदर की लड़ाई लड़नी होगी. जानिए आज का राशिफल.

मेष (Aries)

दिन की शुरुआत आत्मविश्वास के साथ होगी. कुंभ में स्थित चंद्रमा आज आपकी योजनाओं को नई दिशा दे रहा है. खासकर कार्यक्षेत्र में, जहां आप अपनी मेहनत से सबका ध्यान आकर्षित करेंगे. 31 अक्टूबर 2025 की यह तारीख़ आपके लिए पुनः आरंभ जैसी है, पुराने अटके काम आगे बढ़ेंगे. ध्यान रहे, किसी वरिष्ठ की सलाह को अनदेखा न करें. आर्थिक रूप से सामान्य दिन रहेगा, पर अनावश्यक यात्रा टालें. शाम को मन-शांति हेतु संगीत या ध्यान लाभकारी रहेगा.

लकी रंग: नारंगी. लकी नंबर: 9. उपाय: सूर्य को अर्घ्य देकर दिन की शुरुआत करें.

वृषभ (Taurus)

आज का दिन कुछ ठोस निर्णयों की मांग कर सकता है. कार्यक्षेत्र में आपकी व्यवहारिकता सबको प्रभावित करेगी, और प्रबंधन से सराहना भी मिल सकती है. दोपहर बाद ग्रह-स्थिति आर्थिक दृष्टि से स्थिरता ला रही है, किसी पुराने प्रोजेक्ट से लाभ संभव. हालांकि, शाम के समय थोड़ी थकावट और अनमनेपन का एहसास रहेगा. सप्ताह के अंतिम दिनों की तरह 31 अक्टूबर 2025 (शुक्रवार) आपको याद दिलाएगा कि असली संपत्ति धैर्य और विश्वास है. आज आर्थिक क्षेत्र में नई ऊर्जा दिखेगी. चंद्रमा का कुंभ गोचर आपके Career House को प्रभावित कर रहा है, जिससे निवेश, प्रॉपर्टी और शेयर बाज़ार से जुड़ी गतिविधियाँ सक्रिय रहेंगी.

लकी रंग: पिस्ता-हरा. लकी नंबर: 6. उपाय: शनि देव को तिल का दीपक अर्पित करें.

मिथुन (Gemini)

चंद्रमा के कुंभ प्रवेश ने आपकी सोच को और प्रखर बना दिया है. आज आप जिस विषय पर ध्यान देंगे, वहां गहराई से परिणाम आएंगे. चाहे वह पढ़ाई, लेखन या मार्केटिंग से जुड़ा क्षेत्र हो. दिन के मध्य भाग में किसी दूरस्थान या विदेश से जुड़ी अच्छी खबर मिल सकती है. परिवार में वातावरण सहयोगी रहेगा, पर शाम तक मन थोड़ा अंतर्मुखी हो सकता है. 31 अक्टूबर 2025 की ग्रह-स्थिति बताती है कि यह आत्म-विकास का दिन है, अतः अपनी प्राथमिकताएं स्पष्ट करें.

लकी रंग: आसमानी नीला. लकी नंबर: 5. उपाय: मां सरस्वती को सफेद पुष्प अर्पित कर ध्यान करें.

कर्क (Cancer)

आज आप अपने भीतर की भावनाओं से जूझ सकते हैं. घर और करियर के बीच संतुलन बनाए रखना थोड़ा कठिन लगेगा, पर वही इस दिन की कसौटी है. 31 अक्टूबर को चंद्रमा आपके अष्टम भाव को छू रहा है, जिससे मन किसी पुरानी याद या अनकहे डर की ओर जा सकता है. सुबह-सुबह परिवार के बुज़ुर्गों से बातचीत करें, ऊर्जा साफ़ महसूस होगी. आर्थिक स्थिति सुधार पर है, लेकिन निवेश को लेकर भ्रम बना रह सकता है.

लकी रंग: मोती सफेद. लकी नंबर: 2. उपाय: दूध से शिव अभिषेक करें और शाम को दीप जलाएं.

सिंह (Leo)

दिन आपको मंच पर खड़ा कर सकता है चाहे ऑफिस की मीटिंग हो या किसी आयोजन की ज़िम्मेदारी. कुंभ राशि में चंद्रमा आपके सप्तम भाव को प्रभावित कर रहा है, जिससे साझेदारी और सार्वजनिक जीवन दोनों सक्रिय रहेंगे. दिन के मध्य में, यानी 31 अक्टूबर 2025 की दोपहर के आसपास, कोई महत्वपूर्ण निर्णय सामने आ सकता है, धैर्य रखें. प्रेम-जीवन में आश्वासन का समय है, आपके शब्द बहुत महत्व रखेंगे.

लकी रंग: सुनहरा. लकी नंबर: 1. उपाय: सूर्य को अर्घ्य देकर गऊ सेवा करें.

कन्या (Virgo)

आज का दिन आपको सूक्ष्म दृष्टि से देखने का अवसर देता है. कुंभ चंद्र आपके षष्ठ भाव में है. काम और स्वास्थ्य दोनों पर एकाग्रता बढ़ेगी. दिन भर कामकाज सधा रहेगा, परंतु छोटी-छोटी बातों पर बहस से बचें. 31 अक्टूबर 2025 (शुक्रवार) को ग्रह-स्थिति संकेत दे रही है कि आपके विचारों में गहराई तो है, पर उसे हल्केपन के साथ व्यक्त करना ही सफलता देगा. शाम को कोई शुभ समाचार मन को शांत करेगा.

लकी रंग: लैवेंडर. लकी नंबर: 7. उपाय: तुलसी में जल चढ़ाएं और ॐ बुधाय नमः जपें.

तुला (Libra)

आज का दिन आपकी आंतरिक ऊर्जा को बाहर लाने वाला है. चंद्रमा कुंभ में स्थित होकर आपके पंचम भाव को प्रभावित कर रहा है, जिससे रचनात्मकता और आत्मविश्वास दोनों बढ़ेंगे. कार्यक्षेत्र में नए विचारों से पहचान बनेगी और कला या मीडिया से जुड़े लोगों के लिए यह दिन खास रहेगा. 31 अक्टूबर 2025 की दोपहर के बाद प्रेम-जीवन में भावनाएं गहराई लेंगी, किसी प्रिय से संवाद का अवसर मिलेगा. बच्चों से जुड़ा सुख संभव है.

लकी रंग: पिंक. लकी नंबर: 8. उपाय: देवी दुर्गा को गुलाबी पुष्प अर्पित करें.

वृश्चिक (Scorpio)

कुंभ चंद्र का प्रभाव आपके चौथे भाव पर पड़ रहा है, जिससे घर और करियर के बीच तनाव बढ़ सकता है. कार्यक्षेत्र में दबाव रहेगा, लेकिन आपकी दृढ़ता सब पर भारी पड़ेगी. दिन के मध्य में एक महत्वपूर्ण मीटिंग या निर्णय आपका मन डोलाएगा, पर संयम ही आपकी जीत बनेगा. 31 अक्टूबर (शुक्रवार) को सितारे कहते हैं कि शांति से लिया गया निर्णय आने वाले सप्ताह की दिशा तय करेगा. शाम को परिवार संग समय बिताएं.

लकी रंग: बरगंडी. लकी नंबर: 3. उपाय: लाल चंदन का तिलक लगाएं और हनुमान चालीसा पढ़ें.

धनु (Sagittarius)

आज आप अपने शब्दों से प्रभाव डाल सकते हैं. कुंभ में चंद्रमा आपके तीसरे भाव को सशक्त कर रहा है. यह संचार, प्रस्तुति और साहस का भाव है. पत्रकारिता, मीडिया, लेखन या मार्केटिंग से जुड़े लोगों के लिए दिन शुभ है. कुंभ में चंद्रमा और तुला सूर्य के बीच का सामंजस्य आपके finance zone को सक्रिय कर रहा है. शेयर बाज़ार या क्रिप्टो जैसे जोखिम वाले क्षेत्रों में आज सोच-समझकर कदम बढ़ाएं. दोपहर बाद 31 अक्टूबर 2025 का समय किसी प्रस्ताव या दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर के लिए उपयुक्त रहेगा. यात्रा के योग भी हैं, जो लाभकारी सिद्ध होंगे. स्वास्थ्य के लिहाज़ से नींद की कमी से बचें.

लकी रंग: नेवी ब्लू. लकी नंबर: 4. उपाय: हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाएं और शनि मंत्र का जप करें.

मकर (Capricorn)

आज जिम्मेदारी और आत्ममूल्य, दोनों आपके जीवन के केंद्र में रहेंगे. चंद्रमा के कुंभ में आने से आर्थिक और मानसिक स्थिरता की आवश्यकता महसूस होगी. सुबह के समय कुछ असमंजस रहेगा, लेकिन जैसे-जैसे दिन बढ़ेगा, चीज़ें स्पष्ट होंगी. 31 अक्टूबर का यह दिन आपको याद दिलाएगा कि मेहनत और समय, दोनों का सही उपयोग ही सफलता का असली आधार है. परिवार में किसी बुज़ुर्ग की सलाह सुनना फायदेमंद रहेगा. त्वरित लाभ की चाह हानि पहुंचा सकती है. किसी पुराने निवेश से राहत या लाभ मिलने के योग हैं. शाम को परिवार के साथ भविष्य की वित्तीय योजना बनाना हितकारी रहेगा.

लकी रंग: ब्राउन. लकी नंबर: 10. उपाय: शनि मंदिर में सरसों तेल का दीपक जलाएं.

कुंभ (Aquarius)

आज का दिन आपके नाम है क्योंकि चंद्रमा आपकी ही राशि में है. आत्मविश्वास, वाणी और विचार सब पर ग्रहों की कृपा है. कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियां आ सकती हैं, जिन्हें आप बखूबी निभाएंगे. दोपहर बाद परिस्थितियां थोड़ा भावनात्मक मोड़ ले सकती हैं, पर संयम आपका कवच है. 31 अक्टूबर 2025 (शुक्रवार) आपके लिए  नए अध्याय की शुरुआत जैसा है जहां भविष्य की नींव रखी जा सकती है.

लकी रंग: टील ब्लू. लकी नंबर: 11. उपाय: स्नान जल में शहद की कुछ बूँदें मिलाएं और दिन की शुरुआत करें.

मीन (Pisces)

आज का दिन आत्मनिरीक्षण और भावनात्मक स्थिरता का है. कुंभ चंद्रमा आपके बारहवें भाव में रहते हुए आपको भीतर झांकने का संकेत दे रहा है. यानी खुद से संवाद करने का समय. किसी प्रिय की बात मन पर असर डालेगी, पर जल्दबाज़ी में निर्णय न लें. कार्य में रचनात्मक सोच मदद करेगी. 31 अक्टूबर की ग्रह-स्थिति बताती है कि आप अब बीते अध्यायों को बंद करके अगले सफर की तैयारी कर रहे हैं.

लकी रंग: पर्पल. लकी नंबर: 12. उपाय: केसर का तिलक लगाएं और रात्रि में 10 मिनट ध्यान करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

और पढ़ें

About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह- वरिष्ठ ज्योतिषाचार्य। मीडिया रणनीतिकार। डिजिटल कंटेंट विशेषज्ञ

हृदेश कुमार सिंह 25 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल पत्रकारिता पर कार्य कर रहे एक बहुआयामी विशेषज्ञ हैं. वर्तमान में वे ABPLive.com में Astro और Religion सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं, जहां वे ग्रहों की चाल को आधुनिक जीवन की दिशा में बदलने वाले संकेतों के रूप में प्रस्तुत करते हैं.

इन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC, New Delhi) से पत्रकारिता में शिक्षा प्राप्त की है और Astrosage व Astrotalk जैसे प्रतिष्ठित प्लेटफॉर्म्स के साथ भी ज्योतिष सलाहकार के रूप में कार्य किया है. वे मीडिया रणनीति, कंटेंट लीडरशिप और धार्मिक ब्रांडिंग के विशेषज्ञ हैं.

प्रसिद्ध भविष्यवाणियां जो समय के साथ सच साबित हुईं- IPL 2025 के विजेता की पूर्व घोषणा. हनी सिंह की वापसी और संगीत सफलता. भारत में AI नीति बदलाव की अग्रिम भविष्यवाणी. डोनाल्ड ट्रंप की पुनः राष्ट्रपति पद पर वापसी और उसके बाद के निर्णय. पुष्पा 2: द रूल की बॉक्स ऑफिस सफलता और अल्लू अर्जुन के करियर ग्राफ.

शेयर बाजार क्रैश 2025 और दिल्ली की मुख्यमंत्री को लेकर भविष्यवाणी. पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की जवाबी कार्रवाई का सटीक पूर्वानुमान. क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू और लोकप्रियता का संकेत. ये सभी भविष्यवाणियां शुद्ध वैदिक गणना, गोचर, दशा-अंतरदशा और मेदिनी ज्योतिषीय विश्लेषण पर आधारित थीं, जिन्हें समय ने सत्य सिद्ध किया.

विशेषज्ञता के क्षेत्र: वैदिक ज्योतिष, संहिता, होरा शास्त्र, अंक ज्योतिष और वास्तु. करियर, विवाह, शिक्षा, लव लाइफ, बिज़नेस, हेल्थ के लिए ग्रहों और मनोविज्ञान का समन्वित विश्लेषण. कॉर्पोरेट नीति, ब्रांड रणनीति और मीडिया कंटेंट प्लानिंग में ज्योतिषीय हस्तक्षेप. डिजिटल धर्म पत्रकारिता और गूगल रैंकिंग के अनुकूल धार्मिक कंटेंट का निर्माण करने में ये निपुण हैं.

उद्देश्य: 'ज्योतिष को भय या भाग्य का उपकरण नहीं, बल्कि जीवन के लिए बौद्धिक और आध्यात्मिक सहारा बनाना' हृदेश कुमार सिंह का मानना है कि ज्योतिष केवल प्रश्नों का उत्तर नहीं देता, वह सही समय पर साहसिक निर्णय लेने की दिशा दिखाता है.

अन्य रुचियां: फिल्मों की संरचनात्मक समझ, संगीत की मनोवैज्ञानिक गहराई, साहित्यिक दर्शन, राजनीति की परख. बाजार की समझ और यात्राओं से अर्जित मानवीय अनुभव ये सभी उनके लेखन में एक बहुस्तरीय अंतर्दृष्टि जोड़ते हैं. उनकी रुचियां केवल विषयगत नहीं, बल्कि उनके हर लेख, भविष्यवाणी और रणनीति को संवेदनशीलता और संस्कृति से जोड़ने वाली ऊर्जा हैं.
Read
Published at : 31 Oct 2025 05:25 AM (IST)
Tags :
Horoscope Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Shani Dev Rashifal

Frequently Asked Questions

31 अक्टूबर 2025 को चंद्रमा किस राशि में प्रवेश करेगा?

31 अक्टूबर 2025 को चंद्रमा मकर से कुंभ राशि में प्रवेश करेगा।

आज का दिन किन राशियों के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाला हो सकता है?

वृषभ राशि वालों को आज कुछ ठोस निर्णय लेने की आवश्यकता पड़ सकती है। सिंह राशि वालों को दोपहर के आसपास कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना पड़ सकता है।

किन राशियों के लिए आज का दिन आत्म-विकास और प्राथमिकताएं स्पष्ट करने का है?

मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन आत्म-विकास का है, जिसमें अपनी प्राथमिकताएं स्पष्ट करनी चाहिए।

किस राशि के लिए आज का दिन मंच पर खड़ा होने या जिम्मेदारी संभालने का है?

सिंह राशि वालों को आज मंच पर खड़ा होने का अवसर मिल सकता है, चाहे वह ऑफिस की मीटिंग हो या किसी आयोजन की जिम्मेदारी।

कुंभ राशि वालों के लिए 31 अक्टूबर 2025 कैसा रहेगा?

31 अक्टूबर 2025 कुंभ राशि वालों के लिए एक नए अध्याय की शुरुआत जैसा रहेगा, जहाँ भविष्य की नींव रखी जा सकती है।

और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'मैं चाहता हूं कि मेरी पत्नी ऊषा एक दिन ईसाई बन जाए', अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वेंस ने सरेआम कह दी ये बात
'मैं चाहता हूं कि मेरी पत्नी ऊषा एक दिन ईसाई बन जाए', अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वेंस ने सरेआम कह दी ये बात
महाराष्ट्र
पवई स्टूडियो में बच्चों को बंधक बनाने वाले रोहित आर्या की मौत, पुलिस पर चलाई थी गोली
पवई स्टूडियो में बच्चों को बंधक बनाने वाले रोहित आर्या की मौत, पुलिस पर चलाई थी गोली
आईपीएल
युवराज सिंह की IPL में वापसी? लखनऊ सुपर जायंट्स में होगी एंट्री! रिपोर्ट में बड़ा खुलासा
युवराज सिंह की IPL में वापसी? लखनऊ सुपर जायंट्स में होगी एंट्री! रिपोर्ट में बड़ा खुलासा
विश्व
इजरायल में शुरू हुआ बड़ा विरोध प्रदर्शन, अनिवार्य सैन्य भर्ती के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग, की आगजनी
इजरायल में शुरू हुआ बड़ा विरोध प्रदर्शन, अनिवार्य सैन्य भर्ती के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग, की आगजनी
Advertisement

वीडियोज

मोकामा मर्डर का बाहुबली कनेक्शन
जंगलराज Vs मंगलराज | Tejashwi Yadav
Bihar Election 2025: जंगलराज सिर्फ 'जुमला'..आज हकीकत क्या?
आइए न बिहार में..ठोक देंगे कट्टा कपार में!
Rahul की रिमोट कंट्रोल पॉलिटिक्स
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'मैं चाहता हूं कि मेरी पत्नी ऊषा एक दिन ईसाई बन जाए', अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वेंस ने सरेआम कह दी ये बात
'मैं चाहता हूं कि मेरी पत्नी ऊषा एक दिन ईसाई बन जाए', अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वेंस ने सरेआम कह दी ये बात
महाराष्ट्र
पवई स्टूडियो में बच्चों को बंधक बनाने वाले रोहित आर्या की मौत, पुलिस पर चलाई थी गोली
पवई स्टूडियो में बच्चों को बंधक बनाने वाले रोहित आर्या की मौत, पुलिस पर चलाई थी गोली
आईपीएल
युवराज सिंह की IPL में वापसी? लखनऊ सुपर जायंट्स में होगी एंट्री! रिपोर्ट में बड़ा खुलासा
युवराज सिंह की IPL में वापसी? लखनऊ सुपर जायंट्स में होगी एंट्री! रिपोर्ट में बड़ा खुलासा
विश्व
इजरायल में शुरू हुआ बड़ा विरोध प्रदर्शन, अनिवार्य सैन्य भर्ती के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग, की आगजनी
इजरायल में शुरू हुआ बड़ा विरोध प्रदर्शन, अनिवार्य सैन्य भर्ती के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग, की आगजनी
ओटीटी
नवंबर के महीने में प्राइम वीडियो पर रिलीज होने वाली हैं ये साई-फाई फिल्में, जो नींद उड़ा देंगी आपकी
नवंबर के महीने में प्राइम वीडियो पर रिलीज होने वाली हैं ये साई-फाई फिल्में
बिहार
दुलारचंद यादव की हत्या पर अनंत सिंह की पहली प्रतिक्रिया, 'वो लोग मुर्दाबाद-मुर्दाबाद…'
दुलारचंद यादव की हत्या पर अनंत सिंह की पहली प्रतिक्रिया, 'वो लोग मुर्दाबाद-मुर्दाबाद…'
नौकरी
एमपी हाईकोर्ट में निकली डेटा प्रोसेसिंग असिस्टेंट की वैकेंसी, जानें कौन कर सकते हैं अप्लाई
एमपी हाईकोर्ट में निकली डेटा प्रोसेसिंग असिस्टेंट की वैकेंसी, जानें कौन कर सकते हैं अप्लाई
हेल्थ
शराब पीना छोड़ चुके हैं बॉबी देओल, जानें अल्कोहल छोड़ने पर उनकी बॉडी में क्या हुए बदलाव?
शराब पीना छोड़ चुके हैं बॉबी देओल, जानें अल्कोहल छोड़ने पर उनकी बॉडी में क्या हुए बदलाव?
ENT LIVE
Idli Kadai Review: धनुष ने साबित कर दिया कि वो नेक्स्ट लेवल हैं, साल की सबसे इमोशनल फिल्म
Idli Kadai Review: धनुष ने साबित कर दिया कि वो नेक्स्ट लेवल हैं, साल की सबसे इमोशनल फिल्म
Paisa LIVE
IPO Alert: Safecure Services Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Safecure Services Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Lenskart Solutions Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Lenskart Solutions Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Orkla India Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Orkla India Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ABP NEWS
Bihar Election 2025: 'तुम मुझे वोट दो मई तुम्हे नौकरी दूंगा'- Tejashwi Yadav
Bihar Election 2025: 'तुम मुझे वोट दो मई तुम्हे नौकरी दूंगा'- Tejashwi Yadav
Embed widget