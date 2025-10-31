Aaj Ka Rashifal: लकी नंबर और लकी कलर के साथ जानें 31 अक्टूबर 2025 आज का राशिफल

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Rashifal: 31 अक्टूबर 2025 शुक्रवार का दिन धनिष्ठा-शतभिषा नक्षत्र के संयोग में चंद्र के कुंभ प्रवेश से नवाचार और आत्म-विचार का संदेश ला रहा है. मकर से कुंभ की यह चाल कर्म से कल्पना तक की यात्रा है, जहां अनुशासन के साथ रचनात्मकता भी मिलती है. आज कुछ राशियां आगे बढ़ेंगी, तो कुछ को अंदर की लड़ाई लड़नी होगी. जानिए आज का राशिफल.

दिन की शुरुआत आत्मविश्वास के साथ होगी. कुंभ में स्थित चंद्रमा आज आपकी योजनाओं को नई दिशा दे रहा है. खासकर कार्यक्षेत्र में, जहां आप अपनी मेहनत से सबका ध्यान आकर्षित करेंगे. 31 अक्टूबर 2025 की यह तारीख़ आपके लिए पुनः आरंभ जैसी है, पुराने अटके काम आगे बढ़ेंगे. ध्यान रहे, किसी वरिष्ठ की सलाह को अनदेखा न करें. आर्थिक रूप से सामान्य दिन रहेगा, पर अनावश्यक यात्रा टालें. शाम को मन-शांति हेतु संगीत या ध्यान लाभकारी रहेगा.

लकी रंग: नारंगी. लकी नंबर: 9. उपाय: सूर्य को अर्घ्य देकर दिन की शुरुआत करें.

वृषभ (Taurus)

आज का दिन कुछ ठोस निर्णयों की मांग कर सकता है. कार्यक्षेत्र में आपकी व्यवहारिकता सबको प्रभावित करेगी, और प्रबंधन से सराहना भी मिल सकती है. दोपहर बाद ग्रह-स्थिति आर्थिक दृष्टि से स्थिरता ला रही है, किसी पुराने प्रोजेक्ट से लाभ संभव. हालांकि, शाम के समय थोड़ी थकावट और अनमनेपन का एहसास रहेगा. सप्ताह के अंतिम दिनों की तरह 31 अक्टूबर 2025 (शुक्रवार) आपको याद दिलाएगा कि असली संपत्ति धैर्य और विश्वास है. आज आर्थिक क्षेत्र में नई ऊर्जा दिखेगी. चंद्रमा का कुंभ गोचर आपके Career House को प्रभावित कर रहा है, जिससे निवेश, प्रॉपर्टी और शेयर बाज़ार से जुड़ी गतिविधियाँ सक्रिय रहेंगी.

लकी रंग: पिस्ता-हरा. लकी नंबर: 6. उपाय: शनि देव को तिल का दीपक अर्पित करें.

मिथुन (Gemini)

चंद्रमा के कुंभ प्रवेश ने आपकी सोच को और प्रखर बना दिया है. आज आप जिस विषय पर ध्यान देंगे, वहां गहराई से परिणाम आएंगे. चाहे वह पढ़ाई, लेखन या मार्केटिंग से जुड़ा क्षेत्र हो. दिन के मध्य भाग में किसी दूरस्थान या विदेश से जुड़ी अच्छी खबर मिल सकती है. परिवार में वातावरण सहयोगी रहेगा, पर शाम तक मन थोड़ा अंतर्मुखी हो सकता है. 31 अक्टूबर 2025 की ग्रह-स्थिति बताती है कि यह आत्म-विकास का दिन है, अतः अपनी प्राथमिकताएं स्पष्ट करें.

लकी रंग: आसमानी नीला. लकी नंबर: 5. उपाय: मां सरस्वती को सफेद पुष्प अर्पित कर ध्यान करें.

कर्क (Cancer)

आज आप अपने भीतर की भावनाओं से जूझ सकते हैं. घर और करियर के बीच संतुलन बनाए रखना थोड़ा कठिन लगेगा, पर वही इस दिन की कसौटी है. 31 अक्टूबर को चंद्रमा आपके अष्टम भाव को छू रहा है, जिससे मन किसी पुरानी याद या अनकहे डर की ओर जा सकता है. सुबह-सुबह परिवार के बुज़ुर्गों से बातचीत करें, ऊर्जा साफ़ महसूस होगी. आर्थिक स्थिति सुधार पर है, लेकिन निवेश को लेकर भ्रम बना रह सकता है.

लकी रंग: मोती सफेद. लकी नंबर: 2. उपाय: दूध से शिव अभिषेक करें और शाम को दीप जलाएं.

सिंह (Leo)

दिन आपको मंच पर खड़ा कर सकता है चाहे ऑफिस की मीटिंग हो या किसी आयोजन की ज़िम्मेदारी. कुंभ राशि में चंद्रमा आपके सप्तम भाव को प्रभावित कर रहा है, जिससे साझेदारी और सार्वजनिक जीवन दोनों सक्रिय रहेंगे. दिन के मध्य में, यानी 31 अक्टूबर 2025 की दोपहर के आसपास, कोई महत्वपूर्ण निर्णय सामने आ सकता है, धैर्य रखें. प्रेम-जीवन में आश्वासन का समय है, आपके शब्द बहुत महत्व रखेंगे.

लकी रंग: सुनहरा. लकी नंबर: 1. उपाय: सूर्य को अर्घ्य देकर गऊ सेवा करें.

कन्या (Virgo)

आज का दिन आपको सूक्ष्म दृष्टि से देखने का अवसर देता है. कुंभ चंद्र आपके षष्ठ भाव में है. काम और स्वास्थ्य दोनों पर एकाग्रता बढ़ेगी. दिन भर कामकाज सधा रहेगा, परंतु छोटी-छोटी बातों पर बहस से बचें. 31 अक्टूबर 2025 (शुक्रवार) को ग्रह-स्थिति संकेत दे रही है कि आपके विचारों में गहराई तो है, पर उसे हल्केपन के साथ व्यक्त करना ही सफलता देगा. शाम को कोई शुभ समाचार मन को शांत करेगा.

लकी रंग: लैवेंडर. लकी नंबर: 7. उपाय: तुलसी में जल चढ़ाएं और ॐ बुधाय नमः जपें.

आज का दिन आपकी आंतरिक ऊर्जा को बाहर लाने वाला है. चंद्रमा कुंभ में स्थित होकर आपके पंचम भाव को प्रभावित कर रहा है, जिससे रचनात्मकता और आत्मविश्वास दोनों बढ़ेंगे. कार्यक्षेत्र में नए विचारों से पहचान बनेगी और कला या मीडिया से जुड़े लोगों के लिए यह दिन खास रहेगा. 31 अक्टूबर 2025 की दोपहर के बाद प्रेम-जीवन में भावनाएं गहराई लेंगी, किसी प्रिय से संवाद का अवसर मिलेगा. बच्चों से जुड़ा सुख संभव है.

लकी रंग: पिंक. लकी नंबर: 8. उपाय: देवी दुर्गा को गुलाबी पुष्प अर्पित करें.

वृश्चिक (Scorpio)

कुंभ चंद्र का प्रभाव आपके चौथे भाव पर पड़ रहा है, जिससे घर और करियर के बीच तनाव बढ़ सकता है. कार्यक्षेत्र में दबाव रहेगा, लेकिन आपकी दृढ़ता सब पर भारी पड़ेगी. दिन के मध्य में एक महत्वपूर्ण मीटिंग या निर्णय आपका मन डोलाएगा, पर संयम ही आपकी जीत बनेगा. 31 अक्टूबर (शुक्रवार) को सितारे कहते हैं कि शांति से लिया गया निर्णय आने वाले सप्ताह की दिशा तय करेगा. शाम को परिवार संग समय बिताएं.

लकी रंग: बरगंडी. लकी नंबर: 3. उपाय: लाल चंदन का तिलक लगाएं और हनुमान चालीसा पढ़ें.

धनु (Sagittarius)

आज आप अपने शब्दों से प्रभाव डाल सकते हैं. कुंभ में चंद्रमा आपके तीसरे भाव को सशक्त कर रहा है. यह संचार, प्रस्तुति और साहस का भाव है. पत्रकारिता, मीडिया, लेखन या मार्केटिंग से जुड़े लोगों के लिए दिन शुभ है. कुंभ में चंद्रमा और तुला सूर्य के बीच का सामंजस्य आपके finance zone को सक्रिय कर रहा है. शेयर बाज़ार या क्रिप्टो जैसे जोखिम वाले क्षेत्रों में आज सोच-समझकर कदम बढ़ाएं. दोपहर बाद 31 अक्टूबर 2025 का समय किसी प्रस्ताव या दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर के लिए उपयुक्त रहेगा. यात्रा के योग भी हैं, जो लाभकारी सिद्ध होंगे. स्वास्थ्य के लिहाज़ से नींद की कमी से बचें.

लकी रंग: नेवी ब्लू. लकी नंबर: 4. उपाय: हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाएं और शनि मंत्र का जप करें.

मकर (Capricorn)

आज जिम्मेदारी और आत्ममूल्य, दोनों आपके जीवन के केंद्र में रहेंगे. चंद्रमा के कुंभ में आने से आर्थिक और मानसिक स्थिरता की आवश्यकता महसूस होगी. सुबह के समय कुछ असमंजस रहेगा, लेकिन जैसे-जैसे दिन बढ़ेगा, चीज़ें स्पष्ट होंगी. 31 अक्टूबर का यह दिन आपको याद दिलाएगा कि मेहनत और समय, दोनों का सही उपयोग ही सफलता का असली आधार है. परिवार में किसी बुज़ुर्ग की सलाह सुनना फायदेमंद रहेगा. त्वरित लाभ की चाह हानि पहुंचा सकती है. किसी पुराने निवेश से राहत या लाभ मिलने के योग हैं. शाम को परिवार के साथ भविष्य की वित्तीय योजना बनाना हितकारी रहेगा.

लकी रंग: ब्राउन. लकी नंबर: 10. उपाय: शनि मंदिर में सरसों तेल का दीपक जलाएं.

कुंभ (Aquarius)

आज का दिन आपके नाम है क्योंकि चंद्रमा आपकी ही राशि में है. आत्मविश्वास, वाणी और विचार सब पर ग्रहों की कृपा है. कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियां आ सकती हैं, जिन्हें आप बखूबी निभाएंगे. दोपहर बाद परिस्थितियां थोड़ा भावनात्मक मोड़ ले सकती हैं, पर संयम आपका कवच है. 31 अक्टूबर 2025 (शुक्रवार) आपके लिए नए अध्याय की शुरुआत जैसा है जहां भविष्य की नींव रखी जा सकती है.

लकी रंग: टील ब्लू. लकी नंबर: 11. उपाय: स्नान जल में शहद की कुछ बूँदें मिलाएं और दिन की शुरुआत करें.

मीन (Pisces)

आज का दिन आत्मनिरीक्षण और भावनात्मक स्थिरता का है. कुंभ चंद्रमा आपके बारहवें भाव में रहते हुए आपको भीतर झांकने का संकेत दे रहा है. यानी खुद से संवाद करने का समय. किसी प्रिय की बात मन पर असर डालेगी, पर जल्दबाज़ी में निर्णय न लें. कार्य में रचनात्मक सोच मदद करेगी. 31 अक्टूबर की ग्रह-स्थिति बताती है कि आप अब बीते अध्यायों को बंद करके अगले सफर की तैयारी कर रहे हैं.

लकी रंग: पर्पल. लकी नंबर: 12. उपाय: केसर का तिलक लगाएं और रात्रि में 10 मिनट ध्यान करें.

