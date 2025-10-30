Shukra Gohar 2025:नवंबर में 1-2 नहीं पूरे 4 बार बदलेगी शुक्र की चाल, कैसा होगा राशियों पर असर
Shukra Gohar 2025: ज्योतिषीय दृष्टि से नवंबर महीना खास रहेगा. इस माह शुक्र ग्रह की चाल में कई बार बदलाव आएगा. महीने की शुरुआत में शुक्र तुला राशि में गोचर करेंगे. फिर 3 बार नक्षत्र परिवर्तन भी करेंगे.
Shukra Gohar 2025: ज्योतिष शास्त्र में शुक्र को सबसे शुभ ग्रह माना जाता है, जिसकी शुभता से जीवन में प्रेम, सौंदर्य, धन, खुशहाली और संपन्नता रहती है. शुक्र प्रेम, सौंदर्य, रोमांस और भौतिक सुख-सुविधाओं के कारक ग्रह भी माने जाते हैं.
सभी ग्रहों की तरह शुक्र भी समय-समय पर राशि और नक्षत्र परिवर्तन करते हैं. बात करें नवंबर महीने की तो यह महीना ज्योतीषीय दृष्टि से काफी शुभ माना जा रहा है. क्योकि नवंबर में शुक्र (Venus) कई बार अपनी चाल बदलने वाले हैं. शुक्र के राशि और नक्षत्र परिवर्तन से न केवल वैवाहिक जीवन, प्रेम संबंध और आर्थिक स्थिति प्रभावित होगी, बल्कि कई राशियों के जीवन में बड़े उतार-चढ़ाव भी नजर आ सकते हैं.
नवंबर में शुक्र का राशि-नक्षत्र परिवर्तन
- रविवार, 2 नवंबर 2025- तुला राशि में गोचर
- शुक्रवार, 7 नवंबर 2025- चित्रा नक्षत्र से स्वाति नक्षत्र में गोचर
- मंगलवार, 18 नवंबर 2025- स्वाति नक्षत्र से विशाखा नक्षत्र में प्रवेश
- शनिवार, 29 नवंबर 2025- विशाखा नक्षत्र से अनुराधा नक्षत्र में गोचर
शुक्र की बदलती चाल का राशियों पर प्रभाव
मेष राशि- सोच में सकारात्मकता आएगी और प्रेम संबंधों में सुधार होगा. नौकरी या व्यवसाय से जुड़े लोगों को लाभ होने की संभावना है. लेकिन सेहत का ध्यान रखें.
वृषभ राशि- धन लाभ के अच्छे योग बन रहे हैं. लेकिन फिर भी निवेश सोच-समझकर करें. पारिवारिक जीवन बढ़िया रहेगा और करियर में सफलता मिलेगी.
मिथुन राशि- लव लाइफ के लिए समय अच्छा है. प्रेम जीवन में नई शुरुआत हो सकती है. जो लोग कला, फैशन या मीडिया से जुड़े हैं, उन्हें विशेष लाभ मिलेगा.
कर्क राशि- पारिवारिक माहौल खुशहाल रहेगा, जिससे आप मानसिक शांति का अनुभव करेंगे. आर्थिक पक्ष में भी मजबूती आएगी. सेहत को लेकर छोटी-मोटी परेशानी हो सकती है.
सिंह राशि- कार्यक्षेत्र में आपका ओहदा बढ़ेगा. मान-सम्मान और पदोन्नति के योग बन रहे हैं. लेकिन आर्थिक मामलो में सावधानी बरतने की जरूरत है.
कन्या राशि- शुक्र की कृपा आप पर भी बरसेगी और मेहनत का पूरा फल भी मिलेगा. आत्मविश्वास में बढ़ोतरी और आय के नए अवसर भी प्राप्त होंगे.
तुला राशि- शुक्र की चाल में बदलाव होने से आपका आकर्षण और आत्मविश्वास बढ़ेगा. करियर और में सफलता मिलेगी.
वृश्चिक राशि- इस समय आपको रिश्तों के प्रति अधिक भावनात्मक होने से बचना होगा. निवेश करते समय भी सावधानी रखें और यात्रा से बचें.
धनु राशि- जो लोग आय के नए अवसर तलाश रहे थे, उनकी तलाश नवंबर में पूरी हो सकती है. अविवाहितों के विवाह योग बन सकते हैं.
मकर राशि- शुक्र आपको आर्थिक स्थिरता और प्रोफेशनल ग्रोथ दिलाएंगे. लेकिन इस समय आपको दिखावे से बचना चाहिए.
कुंभ राशि- कुंभ राशि वालों के करियर-कारोबार में नए बदलाव आएंगे. तरक्की के नए अवसर भी मिलेंगे. आर्थिक लाभ होगा और मानसिक शांति बनी रहेगी.
मीन राशि- कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी और आर्थिक स्थिति में मजबूती आएगी. कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं तो समय बढ़िया हैं.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
