हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोग्रह गोचरShukra Gohar 2025:नवंबर में 1-2 नहीं पूरे 4 बार बदलेगी शुक्र की चाल, कैसा होगा राशियों पर असर

Shukra Gohar 2025:नवंबर में 1-2 नहीं पूरे 4 बार बदलेगी शुक्र की चाल, कैसा होगा राशियों पर असर

Shukra Gohar 2025: ज्योतिषीय दृष्टि से नवंबर महीना खास रहेगा. इस माह शुक्र ग्रह की चाल में कई बार बदलाव आएगा. महीने की शुरुआत में शुक्र तुला राशि में गोचर करेंगे. फिर 3 बार नक्षत्र परिवर्तन भी करेंगे.

By : पल्लवी कुमारी | Updated at : 30 Oct 2025 05:40 PM (IST)
Preferred Sources

Shukra Gohar 2025: ज्योतिष शास्त्र में शुक्र को सबसे शुभ ग्रह माना जाता है, जिसकी शुभता से जीवन में प्रेम, सौंदर्य, धन, खुशहाली और संपन्नता रहती है. शुक्र प्रेम, सौंदर्य, रोमांस और भौतिक सुख-सुविधाओं के कारक ग्रह भी माने जाते हैं.

सभी ग्रहों की तरह शुक्र भी समय-समय पर राशि और नक्षत्र परिवर्तन करते हैं. बात करें नवंबर महीने की तो यह महीना ज्योतीषीय दृष्टि से काफी शुभ माना जा रहा है. क्योकि नवंबर में शुक्र (Venus) कई बार अपनी चाल बदलने वाले हैं. शुक्र के राशि और नक्षत्र परिवर्तन से न केवल वैवाहिक जीवन, प्रेम संबंध और आर्थिक स्थिति प्रभावित होगी, बल्कि कई राशियों के जीवन में बड़े उतार-चढ़ाव भी नजर आ सकते हैं.

नवंबर में शुक्र का राशि-नक्षत्र परिवर्तन

  • रविवार, 2 नवंबर 2025- तुला राशि में गोचर
  • शुक्रवार, 7 नवंबर 2025- चित्रा नक्षत्र से स्वाति नक्षत्र में गोचर
  • मंगलवार, 18 नवंबर 2025- स्वाति नक्षत्र से विशाखा नक्षत्र में प्रवेश
  • शनिवार, 29 नवंबर 2025- विशाखा नक्षत्र से अनुराधा नक्षत्र में गोचर

शुक्र की बदलती चाल का राशियों पर प्रभाव

मेष राशि- सोच में सकारात्मकता आएगी और प्रेम संबंधों में सुधार होगा. नौकरी या व्यवसाय से जुड़े लोगों को लाभ होने की संभावना है. लेकिन सेहत का ध्यान रखें.

वृषभ राशि- धन लाभ के अच्छे योग बन रहे हैं. लेकिन फिर भी निवेश सोच-समझकर करें. पारिवारिक जीवन बढ़िया रहेगा और करियर में सफलता मिलेगी.

मिथुन राशि- लव लाइफ के लिए समय अच्छा है. प्रेम जीवन में नई शुरुआत हो सकती है. जो लोग कला, फैशन या मीडिया से जुड़े हैं, उन्हें विशेष लाभ मिलेगा.

कर्क राशि- पारिवारिक माहौल खुशहाल रहेगा, जिससे आप मानसिक शांति का अनुभव करेंगे. आर्थिक पक्ष में भी मजबूती आएगी. सेहत को लेकर छोटी-मोटी परेशानी हो सकती है.

सिंह राशि- कार्यक्षेत्र में आपका ओहदा बढ़ेगा. मान-सम्मान और पदोन्नति के योग बन रहे हैं. लेकिन आर्थिक मामलो में सावधानी बरतने की जरूरत है.

कन्या राशि- शुक्र की कृपा आप पर भी बरसेगी और मेहनत का पूरा फल भी मिलेगा. आत्मविश्वास में बढ़ोतरी और आय के नए अवसर भी प्राप्त होंगे.

तुला राशि- शुक्र की चाल में बदलाव होने से आपका आकर्षण और आत्मविश्वास बढ़ेगा. करियर और में सफलता मिलेगी.

वृश्चिक राशि- इस समय आपको रिश्तों के प्रति अधिक भावनात्मक होने से बचना होगा. निवेश करते समय भी सावधानी रखें और यात्रा से बचें.

धनु राशि- जो लोग आय के नए अवसर तलाश रहे थे, उनकी तलाश नवंबर में पूरी हो सकती है. अविवाहितों के विवाह योग बन सकते हैं.

मकर राशि- शुक्र आपको आर्थिक स्थिरता और प्रोफेशनल ग्रोथ दिलाएंगे. लेकिन इस समय आपको दिखावे से बचना चाहिए.

कुंभ राशि- कुंभ राशि वालों के करियर-कारोबार में नए बदलाव आएंगे. तरक्की के नए अवसर भी मिलेंगे. आर्थिक लाभ होगा और मानसिक शांति बनी रहेगी.

मीन राशि- कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी और आर्थिक स्थिति में मजबूती आएगी. कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं तो समय बढ़िया हैं.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

और पढ़ें

About the author पल्लवी कुमारी

पल्लवी कुमारी ने देश के सबसे प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (नई दिल्ली) से पत्रकारिता में डिप्लोमा प्राप्त किया है. पत्रकारिता के क्षेत्र में पल्लवी बीते पांच सालों से सक्रिय हैं. इन्हें धर्म, ज्योतिष व अध्यात्म के साथ-साथ लाइफस्टाइल और मनोरंजन जैसे विषयों की भी गहरी समझ व रुचि है, इसके साथ ही कई लोकप्रिय और प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में लेखन कार्य का अनुभव प्राप्त है.
Read
Published at : 30 Oct 2025 03:44 PM (IST)
Tags :
Gochar 2025 Shukra Gochar 2025 Venus Transit 2025 Rashifal 2025 November
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'इस मर्द से ज्यादा दम उस महिला में था', इंदिरा गांधी का जिक्र कर राहुल गांधी का पीएम मोदी पर निशाना
'इस मर्द से ज्यादा दम उस महिला में था', इंदिरा गांधी का जिक्र कर राहुल गांधी का पीएम मोदी पर निशाना
बिहार
मोकामा में जन सुराज के समर्थक की गोली मारकर हत्या, अनंत सिंह पर हमले का आरोप
मोकामा में जन सुराज के समर्थक की गोली मारकर हत्या, अनंत सिंह पर हमले का आरोप
क्रिकेट
बारिश की वजह से नहीं हो पाया भारत-ऑस्ट्रेलिया का सेमीफाइनल तो किसे मिलेगा फाइनल का टिकट? जानें नियम
बारिश की वजह से नहीं हो पाया भारत-ऑस्ट्रेलिया का सेमीफाइनल तो किसे मिलेगा फाइनल का टिकट? जानें नियम
इंडिया
'मैं क्यों गाली खाऊं? सड़क पर गड्ढे हैं तो...', ऐसा क्या हुआ, जो नितिन गडकरी ने दिया ये बयान?
'मैं क्यों गाली खाऊं? सड़क पर गड्ढे हैं तो...', ऐसा क्या हुआ, जो नितिन गडकरी ने दिया ये बयान?
Advertisement

वीडियोज

एक दीवाने की दीवानियत और सनम तेरी कसम की सफलता के बाद हर्षवर्धन राणे का इंटरव्यू
हर्षवर्धन राणे ने खुलासा किया कि उन्होंने एक दीवाने की दीवानियत के प्रमोशन के लिए वायरल वैन को क्यों चुना
Harshvardhan Rane Interview || एक दीवाने की दीवानियत | सोनम बाजवा | भाई-नेपोटिस्म , अगली फिल्म और बहुत कुछ
Investors के लिए खुशखबरी – TER और Brokerage charge में बड़ी कटौती की तैयारी| Paisa Live
अब Unknown number से आने वाली call पर दिखेगा नाम! TRAI और DOT की नई Caller ID सुविधा से घटेगा fraud|
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'इस मर्द से ज्यादा दम उस महिला में था', इंदिरा गांधी का जिक्र कर राहुल गांधी का पीएम मोदी पर निशाना
'इस मर्द से ज्यादा दम उस महिला में था', इंदिरा गांधी का जिक्र कर राहुल गांधी का पीएम मोदी पर निशाना
बिहार
मोकामा में जन सुराज के समर्थक की गोली मारकर हत्या, अनंत सिंह पर हमले का आरोप
मोकामा में जन सुराज के समर्थक की गोली मारकर हत्या, अनंत सिंह पर हमले का आरोप
क्रिकेट
बारिश की वजह से नहीं हो पाया भारत-ऑस्ट्रेलिया का सेमीफाइनल तो किसे मिलेगा फाइनल का टिकट? जानें नियम
बारिश की वजह से नहीं हो पाया भारत-ऑस्ट्रेलिया का सेमीफाइनल तो किसे मिलेगा फाइनल का टिकट? जानें नियम
इंडिया
'मैं क्यों गाली खाऊं? सड़क पर गड्ढे हैं तो...', ऐसा क्या हुआ, जो नितिन गडकरी ने दिया ये बयान?
'मैं क्यों गाली खाऊं? सड़क पर गड्ढे हैं तो...', ऐसा क्या हुआ, जो नितिन गडकरी ने दिया ये बयान?
बॉलीवुड
‘भाड़े पर रह रहा हूं’, शाहरुख खान ने घर मन्नत, 'किंग' मूवी और बर्थडे को लेकर किए 5 खुलासे
‘भाड़े पर रह रहा हूं’, शाहरुख खान ने घर मन्नत, 'किंग' मूवी और बर्थडे को लेकर किए 5 खुलासे
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'नीतीश कुमार सिर्फ चुनावी दूल्हा हैं', सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने किया तंज
'नीतीश कुमार सिर्फ चुनावी दूल्हा हैं', सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने किया तंज
जनरल नॉलेज
यूपी की लड़कियां तंबाकू और सिगरेट के छल्ले उड़ाने में आगे, जानें कितनी उम्र से ही करने लगती हैं नशा?
यूपी की लड़कियां तंबाकू और सिगरेट के छल्ले उड़ाने में आगे, जानें कितनी उम्र से ही करने लगती हैं नशा?
हेल्थ
Health Ministry order AIIMS: अब एम्स के डॉक्टरों की लिखावट समझने में नहीं होगी दिक्कत, हिंदी में लिखना होगा मरीजों का पर्चा
अब एम्स के डॉक्टरों की लिखावट समझने में नहीं होगी दिक्कत, हिंदी में लिखना होगा मरीजों का पर्चा
ENT LIVE
Idli Kadai Review: धनुष ने साबित कर दिया कि वो नेक्स्ट लेवल हैं, साल की सबसे इमोशनल फिल्म
Idli Kadai Review: धनुष ने साबित कर दिया कि वो नेक्स्ट लेवल हैं, साल की सबसे इमोशनल फिल्म
Paisa LIVE
IPO Alert: Safecure Services Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Safecure Services Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Lenskart Solutions Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Lenskart Solutions Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Orkla India Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Orkla India Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ABP NEWS
Bihar Election 2025: 'तुम मुझे वोट दो मई तुम्हे नौकरी दूंगा'- Tejashwi Yadav
Bihar Election 2025: 'तुम मुझे वोट दो मई तुम्हे नौकरी दूंगा'- Tejashwi Yadav
Embed widget