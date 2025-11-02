Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom





Rashifal: मेष, वृषभ और मिथुन राशि के लिए आज यानी 2 नवंबर 2025 रविवार का दिन कैसा रहेगा? क्या धन और सेहत के मामले में हानि होगी या जीवन में कोई शुभ समाचार मिल सकता है, जानते हैं इन तीन राशियों का विशेष राशिफल (Horoscope Today).

2 नवंबर 2025, रविवार को कुंभ राशि का चंद्रमा आपके कर्मभाव को मजबूत कर रहा है. आज आत्मविश्वास और दृढ़ इच्छाशक्ति से आप किसी कठिन कार्य को भी पूरा कर सकते हैं. पुराने अधूरे कार्य या रुके हुए प्रोजेक्ट गति पकड़ेंगे. कार्यस्थल पर वरिष्ठों का सहयोग मिलेगा, जिससे आपकी विश्वसनीयता बढ़ेगी. सामाजिक संबंधों में भी सकारात्मकता दिखेगी. घर में किसी शुभ समाचार की संभावना है. आज विष्णु-कृपा से कर्म में गति और मन में संतुलन बनेगा.

Career/Finance: प्रयासों का फल मिलेगा, पदोन्नति की संभावना.

Love: साथी के साथ विश्वास गहराएगा.

Health: थकान और सिरदर्द से बचें.

उपाय: तुलसी-दल अर्पित कर दीपदान करें.

Lucky Color: लाल । Lucky Number: 9 । शुभ समय: 9:00-10:30

वृषभ (Taurus)

2 नवंबर 2025, रविवार का दिन आपके लिए स्थिरता और आत्मसंयम का संदेश लेकर आया है. मंगल की ऊर्जा आपको लक्ष्य पर केंद्रित रखेगी. किसी निवेश या संपत्ति संबंधी मामले में लाभ के संकेत हैं, पर दस्तावेज़ ध्यान से जाँचें. पारिवारिक मामलों में वरिष्ठों की सलाह फायदेमंद रहेगी. दिन के उत्तरार्ध में धार्मिक भावनाएं जागेंगी, और मन अध्यात्म की ओर झुकेगा. विष्णु कृपा से मानसिक संतुलन और आर्थिक स्थिरता बनी रहेगी.

Career/Finance: रियल एस्टेट व फाइनेंस से लाभ.

Love: जीवनसाथी सहयोगी रहेंगे.

Health: आंखों और जल-संतुलन पर ध्यान दें.

उपाय: बेलपत्र से अभिषेक करें, सफेद वस्तु दान करें.

Lucky Color: सफेद । Lucky Number: 6 । शुभ समय: 12:00-13:30

मिथुन (Gemini)

2 नवंबर 2025, रविवार आपके लिए भाग्यवृद्धि और आत्मविश्वास का दिन है. शिक्षा, यात्रा और अध्यात्म से जुड़े जातकों के लिए शुभ समय है. विदेश संपर्कों से लाभ मिल सकता है या कोई नया अवसर मिल सकता है. गुरु ग्रह की कृपा से विचारों में स्पष्टता रहेगी. परिवार में शांति और प्रसन्नता बनी रहेगी. आज का दिन नई शुरुआत के लिए उत्तम है,चाहे वह करियर, संबंध या स्व-परिवर्तन से जुड़ी हो.

Career/Finance: नई जिम्मेदारी, पदोन्नति या प्रस्ताव संभव.

Love: दूरियों में भी स्नेह गहराएगा.

Health: थकान व घुटनों में दर्द से बचें.

उपाय: ॐ नमो भगवते वासुदेवाय का जप करें.

Lucky Color: आसमानी । Lucky Number: 5 । शुभ समय: 2:00-3:30

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.