Monthly Horoscope November 2025: नवंबर 2025 में 12 राशियों के लिए समय मिश्रित रहेगा, कुछ के लिए प्रगति और नए अवसर, तो कुछ के लिए आत्मचिंतन और संयम का समय. संतुलन, मेहनत और धैर्य सफलता की कुंजी रहेंगे. पढ़ें मासिक राशिफल....

Aries November Horoscope 2025: नवंबर आपके लिए नई ऊर्जा और आत्मविश्वास लेकर आएगा. काम में स्थिरता बढ़ेगी और पुराने प्रयासों का फल अब मिलने लगेगा. आप अपने लक्ष्य के प्रति पहले से अधिक समर्पित महसूस करेंगे.

हेल्थ और ट्रैवल: स्वास्थ्य बेहतर रहेगा, लेकिन अत्यधिक थकान और तनाव से बचें. यात्रा के योग हैं, खासकर काम या शिक्षा से जुड़ी. लंबी यात्रा में सतर्क रहें.

बिजनेस और वेल्थ: व्यापार में धीरे-धीरे प्रगति होगी. निवेश सोच-समझकर करें क्योंकि महीने के अंत में लाभ मिलने की संभावना है. साझेदारी में ईमानदारी बनाए रखें.

जॉब और प्रोफेशन: नौकरी में बदलाव या पदोन्नति के योग हैं. वरिष्ठ अधिकारी आपकी मेहनत को सराहेंगे. जो नई नौकरी की तलाश में हैं, उन्हें शुभ समाचार मिल सकता है.

फैमिली और रिलेशनशिप: परिवार में सामंजस्य बना रहेगा. जीवनसाथी के साथ भावनात्मक संबंध गहरे होंगे. प्रेम संबंधों में स्थिरता और समझ बढ़ेगी.

स्टूडेंट्स और लर्नर्स: अध्ययन के प्रति गंभीरता बढ़ेगी. प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के संकेत हैं. ध्यान केंद्रित रखें और सोशल मीडिया से दूरी बनाएं.

धन राशिफल: आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी. पुराने ऋण निपट सकते हैं. परिवार में किसी मांगलिक कार्य पर खर्च संभव है.

शुभ अंक: 3

शुभ रंग: लाल

उपाय: गरीबों या वृद्धों को भोजन कराएँ और मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें.

Taurus November Horoscope 2025: वृषभ राशि वालों के लिए स्थिरता और व्यावहारिक निर्णयों का समय लेकर आ रहा है. आप अपनी योजनाओं पर ध्यान केंद्रित करेंगे और धीरे-धीरे सफलता प्राप्त करेंगे.

हेल्थ और ट्रैवल: इस महीने आपकी सेहत सामान्य रहेगी, लेकिन पाचन तंत्र से जुड़ी दिक्कतें हो सकती हैं. खानपान और नींद पर ध्यान दें. छोटी यात्राएँ सुखद और लाभदायक साबित होंगी.

बिजनेस और वेल्थ: व्यापार में स्थिरता बनी रहेगी. किसी बड़े निवेश से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें. पुराने अटके हुए पैसे मिलने की संभावना है. साझेदारी के काम में सावधानी बरतें.

जॉब और प्रोफेशन: कार्यक्षेत्र में मेहनत का फल मिलेगा. अधिकारी आपके प्रदर्शन से संतुष्ट रहेंगे. नई जिम्मेदारी या पदोन्नति के योग बन सकते हैं.

फैमिली और रिलेशनशिप: परिवार के साथ समय बिताने से सुकून मिलेगा. प्रेम संबंधों में मधुरता बढ़ेगी, और गलतफहमियाँ दूर होंगी.

धन राशिफल: धन लाभ के साथ खर्च भी बढ़ सकते हैं, इसलिए आर्थिक संतुलन बनाए रखें.

शुभ अंक: 6

शुभ रंग: सफेद

उपाय: शुक्रवार को माँ दुर्गा को सफेद पुष्प और खीर अर्पित करें.

Gemini November Horoscope 2025: मिथुन राशि वालों के लिए समय सकारात्मक रहेगा. ग्रहों की अनुकूल स्थिति आपकी ऊर्जा और आत्मविश्वास को बढ़ाएगी. नए अवसरों की प्राप्ति होगी, और आप अपने संचार कौशल से दूसरों को प्रभावित कर सकेंगे. किसी पुराने प्रोजेक्ट या अधूरे कार्य में सफलता मिल सकती है.

हेल्थ और ट्रैवल: मानसिक तनाव से बचने की कोशिश करें. योग और मेडिटेशन आपको आंतरिक शांति देंगे. यात्रा के योग प्रबल हैं, जो लाभकारी साबित होगी, विशेषकर व्यापार या नौकरी से जुड़ी यात्राएँ.

बिजनेस और वेल्थ: व्यापारियों को नए सौदे या विस्तार के अवसर मिलेंगे. निवेश से पहले दस्तावेज़ों की जांच करें. साझेदारी में पारदर्शिता बनाए रखना लाभदायक रहेगा.

जॉब और प्रोफेशन: नौकरीपेशा जातकों के लिए यह महीना प्रगति वाला रहेगा. वरिष्ठ अधिकारी आपके काम की सराहना करेंगे. ट्रांसफर या प्रमोशन के योग बन सकते हैं.

फैमिली और रिलेशनशिप: पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा. प्रेम संबंधों में भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा. विवाहित जातकों के लिए जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा.

धन राशिफल: आर्थिक स्थिति में सुधार होगा. अटका हुआ पैसा मिलने की संभावना है.

शुभ अंक: 5

शुभ रंग: हरा

उपाय: बुधवार को गणेश जी को दूर्वा और मोदक अर्पित करें, तथा “ॐ गं गणपतये नमः” मंत्र का जाप करें.

Cancer November Horoscope 2025: यह महीना कर्क राशि के लिए आत्मविश्वास बढ़ाने वाला रहेगा. आप अपने निर्णयों में दृढ़ रहेंगे और कार्यक्षेत्र में सम्मान प्राप्त करेंगे.

हेल्थ और ट्रैवल: सेहत में सुधार होगा, परंतु नींद की कमी से बचें. छोटी यात्राएँ लाभदायक होंगी.

बिजनेस और वेल्थ: व्यापारियों के लिए समय लाभदायक रहेगा. नई पार्टनरशिप से पहले सोच-समझकर निर्णय लें.

जॉब और प्रोफेशन: नौकरीपेशा जातकों को प्रमोशन या प्रशंसा मिल सकती है.

फैमिली और रिलेशनशिप: परिवार में सामंजस्य रहेगा, रिश्तों में मधुरता आएगी. प्रेम संबंधों में स्थिरता होगी.

धन राशिफल: आमदनी में वृद्धि के साथ खर्च भी बढ़ेगा, संयम रखें.

शुभ अंक: 2

शुभ रंग: सफेद

उपाय: सोमवारी व्रत रखें और शिवलिंग पर दूध चढ़ाएं.

Singh November Horoscope 2025: यह महीना सिंह राशि वालों के लिए सफलता का संकेत दे रहा है. आपकी नेतृत्व क्षमता बढ़ेगी.

हेल्थ और ट्रैवल: शारीरिक रूप से स्वस्थ रहेंगे, पर खान-पान संतुलित रखें.

बिजनेस और वेल्थ: बिजनेस में नया निवेश लाभदायक रहेगा. फेस्टिवल सीज़न से मुनाफा होगा.

जॉब और प्रोफेशन: नए प्रोजेक्ट में सफलता मिलेगी. अधिकारी वर्ग प्रसन्न रहेगा.

फैमिली और रिलेशनशिप: पारिवारिक जीवन में खुशियाँ रहेंगी. अविवाहितों के लिए विवाह योग बन रहे हैं.

धन राशिफल: आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी.

शुभ अंक: 1

शुभ रंग: सुनहरा

उपाय: रविवार को सूर्य को जल अर्पित करें.

Virgo November Horoscope 2025: यह महीना कन्या राशि वालों के लिए आत्मनिरीक्षण और सुधार का समय लेकर आया है. आप अपने पुराने अधूरे कार्यों को पूरा करने की कोशिश करेंगे और कई महत्वपूर्ण निर्णयों में समझदारी दिखाएंगे.

हेल्थ और ट्रैवल: स्वास्थ्य के मामले में हल्की थकान या पाचन से जुड़ी दिक्कतें रह सकती हैं. दिनचर्या और खान-पान पर ध्यान देना जरूरी है. यात्रा टालना ही बेहतर रहेगा, विशेषकर लंबी दूरी की यात्राएँ.

बिजनेस और वेल्थ: व्यापार में पुराने ग्राहकों से लाभ मिलेगा, लेकिन नए सौदों में जल्दबाजी से नुकसान हो सकता है. निवेश सोच-समझकर करें. फेस्टिव सीज़न से धन आगमन के योग हैं.

जॉब और प्रोफेशन: नौकरीपेशा जातकों के लिए समय स्थिर रहेगा. काम में ईमानदारी और निरंतरता बनाए रखें, इससे वरिष्ठ अधिकारियों का भरोसा बढ़ेगा. प्रमोशन या स्थानांतरण की संभावना भी बन सकती है.

फैमिली और रिलेशनशिप: परिवार में किसी सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर चिंता हो सकती है. रिश्तों में सुधार के लिए संवाद आवश्यक रहेगा. प्रेम जीवन में मधुरता बनी रहेगी.

धन राशिफल: आय सामान्य रहेगी, पर बचत करने में सफलता मिलेगी.

शुभ अंक: 5

शुभ रंग: हरा

उपाय: बुधवार के दिन तुलसी पर जल चढ़ाएँ और “ॐ बुद्धाय नमः” का जाप करें.

Libra November Horoscope 2025: नवंबर का महीना तुला राशि वालों के लिए संतुलन और समझदारी से फैसले लेने का समय रहेगा. इस महीने शुक्र ग्रह आपकी राशि पर शुभ प्रभाव डालेगा, जिससे निजी और पेशेवर जीवन दोनों में सकारात्मक परिवर्तन दिखाई देंगे.

हेल्थ राशिफल: स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह महीना ठीक रहेगा, लेकिन मौसम में बदलाव के कारण सर्दी-जुकाम या त्वचा से जुड़ी छोटी परेशानी हो सकती है. योग और प्राणायाम से राहत मिलेगी.

बिजनेस और वेल्थ राशिफल: व्यवसाय में पुराने निवेश से अच्छा लाभ मिल सकता है. साझेदारी वाले कार्यों में सतर्क रहें. आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और रुका हुआ धन भी प्राप्त हो सकता है.

जॉब और प्रोफेशन राशिफल: कार्यस्थल पर आपके विचारों को सम्मान मिलेगा. किसी नए प्रोजेक्ट की शुरुआत हो सकती है. सहकर्मियों का सहयोग आपके मनोबल को बढ़ाएगा.

लव और फैमिली राशिफल: प्रेम संबंधों में मिठास बनी रहेगी. जीवनसाथी से मनमुटाव की स्थिति बन सकती है, लेकिन संवाद से हल संभव है. परिवार में किसी शुभ कार्य की संभावना है.

धन राशिफल: धन की स्थिति सुधरेगी. कोई पुराना कर्ज चुकाने में राहत मिलेगी. निवेश सोच-समझकर करें.

भाग्यशाली अंक: 6

भाग्यशाली रंग: गुलाबी

उपाय: शुक्रवार के दिन देवी लक्ष्मी को गुलाबी फूल अर्पित करें और गरीब कन्याओं को वस्त्र दान करें.

Scorpio November Horoscope 2025: नवंबर का महीना वृश्चिक राशि वालों के लिए आत्मविश्वास और निर्णय क्षमता को मजबूत करने वाला रहेगा. ग्रहों की अनुकूल स्थिति नए अवसर प्रदान करेगी. जीवन में कुछ बदलाव आएंगे जो आपके पक्ष में साबित होंगे.

हेल्थ राशिफल: इस महीने आपको अपने खानपान और मानसिक संतुलन पर ध्यान देने की आवश्यकता है. तनाव या अधिक काम से थकान हो सकती है. ध्यान और नियमित नींद से स्वास्थ्य बेहतर रहेगा.

बिजनेस और वेल्थ राशिफल: व्यापार में नई डील या अनुबंध से लाभ होने की संभावना है. पुराने निवेश से फायदा मिल सकता है. फालतू खर्चों से बचें और योजनाबद्ध तरीके से धन का उपयोग करें.

जॉब और प्रोफेशन राशिफल: नौकरीपेशा लोगों को अपने काम की सराहना मिलेगी. बॉस या वरिष्ठ अधिकारी से संबंध बेहतर होंगे. नई जिम्मेदारियाँ मिल सकती हैं जो भविष्य में प्रमोशन का मार्ग खोलेंगी.

लव और फैमिली राशिफल: प्रेम संबंधों में गहराई बढ़ेगी. जीवनसाथी के साथ रोमांटिक पल बीतेंगे. परिवार में किसी सदस्य की सफलता से प्रसन्नता का माहौल रहेगा. पुराने विवाद सुलझ सकते हैं.

धन राशिफल: महीने के मध्य में आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. किसी मित्र या रिश्तेदार से आर्थिक सहयोग मिल सकता है.

भाग्यशाली अंक: 9

भाग्यशाली रंग: लाल

उपाय: मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें और जरूरतमंदों को गुड़ व चना दान करें.

Sagittarius November Horoscope 2025: नवंबर का महीना धनु राशि के जातकों के लिए उत्साह और प्रगति लेकर आएगा. आप अपनी योजनाओं को सफलतापूर्वक अमल में ला पाएंगे. ग्रहों की स्थिति आपको आत्मविश्वास और मानसिक शांति प्रदान करेगी.