Hindi Panchang Today: 5 जनवरी का शुभ मुहूर्त, योग, राहुकाल और पूरा पंचांग देखें
Hindi Panchang Today 5 January 2026: 5 जनवरी 2026 को माघ कृष्ण द्वितीया तिथि और सोमवार है. आज का मुहूर्त, नक्षत्र, योग, राहुकाल, ग्रहों की स्थिति. जानें क्या करें, क्या न करें.
Hindi Panchang 5 जनवरी 2026: आज 5 जनवरी 2026 से माघ महीने के कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि और सोमवार है. जिन लोगों के वैवाहिक जीवन में खटास आ गई है या फिर संतान सुख से वंछित हैं तो आज के दिन शिव और मां गौरी की आराधना करें, भोलेनाथ का जलाभिषेक करें और देवी पार्वती को सुहाग की सामग्री अर्पित करें. मान्यता है महादेव अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते औऱ उनकी कामना सिद्ध होती है.
आइए जानते हैं ये दिन किन राशियों के लिए शुभ-अशुभ है, इस दिन का शुभ समय, अशुभ काल, राहुकाल, ग्रह स्थिति और विशेष उपाय भी जानें.
5 जनवरी का पंचांग 2026 (Hindi Panchang 5 January 2026)
|तिथि
|
द्वितीया (4 जनवरी 2026, दोपहर 12.29 - 5 जनवरी 2026, सुबह 9.56)
|वार
|सोमवार
|नक्षत्र
|पुष्य
|योग
|विष्कंभ
|सूर्योदय
|सुबह 7.15
|सूर्यास्त
|सुबह 5.38
|चंद्रोदय
|रात 7.59
|चंद्रोस्त
|सुबह 8.56
|चंद्र राशि
|कर्क
चौघड़िया मुहूर्त
|सुबह का चौघड़िया
|अमृत
|सुबह 7.15 - सुबह 8.33
|शाम का चौघड़िया
|चर
|शाम 5.38 - रात 7.20
राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)
|राहुकाल (इसमें शुभ कार्य न करें)
|सुबह 8.33 - सुबह 9.51
|यमगण्ड काल
|सुबह 11.09 - दोपहर 12.27
|गुलिक काल
|दोपहर 1.45 - दोपहर 3.02
|भद्रा काल
|रात 8.53 - सुबह 7.15, 6 जनवरी
|विडाल योग
|सुबह 7.15 - दोपहर 1.25
ग्रहों की स्थिति (Grah Gochar 5 January 2026)
|सूर्य
|धनु
|चंद्रमा
|कर्क
|मंगल
|धनु
|बुध
|धनु
|गुरु
|मिथुन
|शुक्र
|धनु
|शनि
|मीन
|राहु
|कुंभ
|केतु
|सिंह
किन राशियों को लाभ
|वृश्चिक राशि
|घर की व्यवस्था बनाए रखने में आपका योगदान रहेगा. किसी धार्मिक आयोजन की योजना भी बन सकती है.
कौन सी राशियां संभलकर रहें
|कर्क राशि
|वित्तीय कामों में हिसाब-किताब करते समय सतर्क रहें, किसी गलतफहमी की स्थिति बन सकती है
FAQs: 5 जनवरी 2026
- Q.कौन सा उपाय करें ?
सोमवार को एक विशेष अनाज 1 मुट्ठी शिवलिंग पर अर्पित करना फलदायी माना जाता है.Q. कौन से शुभ संयोग बन रहे हैं ?
इस दिन विष्कंभ और सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है.
