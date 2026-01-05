हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मHindi Panchang Today: 5 जनवरी का शुभ मुहूर्त, योग, राहुकाल और पूरा पंचांग देखें

Hindi Panchang Today: 5 जनवरी का शुभ मुहूर्त, योग, राहुकाल और पूरा पंचांग देखें

Hindi Panchang Today 5 January 2026: 5 जनवरी 2026 को माघ कृष्ण द्वितीया तिथि और सोमवार है. आज का मुहूर्त, नक्षत्र, योग, राहुकाल, ग्रहों की स्थिति. जानें क्या करें, क्या न करें.

By : जागृति सोनी बरसले | Updated at : 05 Jan 2026 05:00 AM (IST)
Preferred Sources

Hindi Panchang 5 जनवरी 2026: आज 5 जनवरी 2026 से माघ महीने के कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि और सोमवार है. जिन लोगों के वैवाहिक जीवन में खटास आ गई है या फिर संतान सुख से वंछित हैं तो आज के दिन शिव और मां गौरी की आराधना करें, भोलेनाथ का जलाभिषेक करें और देवी पार्वती को सुहाग की सामग्री अर्पित करें. मान्यता है महादेव अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते औऱ उनकी कामना सिद्ध होती है.

आइए जानते हैं ये दिन किन राशियों के लिए शुभ-अशुभ है, इस दिन का शुभ समय, अशुभ काल, राहुकाल, ग्रह स्थिति और विशेष उपाय भी जानें.

5 जनवरी का पंचांग 2026 (Hindi Panchang 5 January 2026)

तिथि

द्वितीया (4 जनवरी 2026, दोपहर 12.29 - 5 जनवरी 2026, सुबह 9.56)
वार सोमवार
नक्षत्र पुष्य
योग विष्कंभ
सूर्योदय सुबह 7.15
सूर्यास्त
 सुबह 5.38
चंद्रोदय
 रात 7.59
चंद्रोस्त
 सुबह 8.56
चंद्र राशि
 कर्क

चौघड़िया मुहूर्त

सुबह का चौघड़िया
अमृत सुबह 7.15 - सुबह 8.33
   
शाम का चौघड़िया
चर शाम 5.38 - रात 7.20

राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)

राहुकाल (इसमें शुभ कार्य न करें) सुबह 8.33 - सुबह 9.51
यमगण्ड काल सुबह 11.09 - दोपहर 12.27
गुलिक काल
 दोपहर 1.45 - दोपहर 3.02
भद्रा काल रात 8.53 - सुबह 7.15, 6 जनवरी
विडाल योग सुबह 7.15 - दोपहर 1.25

ग्रहों की स्थिति (Grah Gochar 5 January 2026)

सूर्य धनु
चंद्रमा कर्क
मंगल धनु
बुध धनु
गुरु मिथुन
शुक्र धनु
शनि मीन
राहु कुंभ
केतु सिंह

किन राशियों को लाभ

वृश्चिक राशि घर की व्यवस्था बनाए रखने में आपका योगदान रहेगा. किसी धार्मिक आयोजन की योजना भी बन सकती है.

कौन सी राशियां संभलकर रहें

कर्क राशि वित्तीय कामों में हिसाब-किताब करते समय सतर्क रहें, किसी गलतफहमी की स्थिति बन सकती है

FAQs: 5 जनवरी 2026

  1. Q.कौन सा उपाय करें ?

    सोमवार को एक विशेष अनाज 1 मुट्ठी शिवलिंग पर अर्पित करना फलदायी माना जाता है.

    Q. कौन से शुभ संयोग बन रहे हैं ?
    इस दिन विष्कंभ और सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है.

January Ekadashi 2026: जनवरी में एकादशी कब-कब ? नोट करें षटतिला और जया एकादशी की डेट

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बर्सले ने माखनलाल यूनिवर्सिटी भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई की है. वर्तमान में Abplive.Com में बतौर कंसल्टेंट धर्म, ज्योतिष, वास्तु और फेंगशुई से जुड़ी खबरों पर कार्य कर रही हैं. इन्हें पत्रकारिता में 8 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं. जागृति सोनी बर्सले ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की. इसके बाद इन्होंने राष्ट्रीय और लाइफस्टाइल खबरों के अलावा वीडियो सेक्शन में बतौर सीनियर प्रोड्यूसर भी लंबे समय तक काम किया है. खाली समय में इन्हें किताबें पढ़ना इन्हें अच्छा लगता है. अध्यात्म में इनकी गहरी रुचि है. लोगों के जीवन को सरल व सुगम बनाने के लिए ये अपने लेखों के माध्यम से प्रेरित करती रहती हैं. इनका मकसद धर्म और ज्योतिष के वैज्ञानिक पहलुओं से लोगों को अवगत कराना ताकि हजारों साल पुराने इस ज्ञान को दैनिक जीवन में अधिक उपयोगी बनाया जा सके. इन्हें संगीत व धार्मिक स्थलों की यात्रा करने का भी शौक है. महिलाओं व बच्चों के विकास के लिए ये जागरुक भी करती रहती हैं.
Read
Published at : 05 Jan 2026 05:00 AM (IST)
Tags :
Aaj Ka Panchang Todays Panchang Magh Month 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
जिस वेनेजुएला पर अमेरिका ने की एयरस्ट्राइक, उसकी करेंसी का बुरा हाल! भारत से लेकर गए 500 रुपये तो वहां कितने हो जाएंगे?
वेनेजुएला की करेंसी का बुरा हाल! भारत से लेकर गए 500 रुपये तो वहां कितने हो जाएंगे?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP में कांग्रेस अकेले लड़ेगी विधानसभा चुनाव? इमरान मसूद ने दिया हिंट! बोले- 'तुमसे सीटें मांग कौन रहा...'
UP में कांग्रेस अकेले लड़ेगी विधानसभा चुनाव? इमरान मसूद ने दिया हिंट! बोले- 'तुमसे सीटें मांग कौन रहा...'
विश्व
मुस्तफिजुर रहमान को IPL से हटाए जाने पर बांग्लादेश ने दी धमकी, शशि थरूर का आया रिएक्शन
मुस्तफिजुर रहमान को IPL से हटाए जाने पर बांग्लादेश ने दी धमकी, शशि थरूर का आया रिएक्शन
क्रिकेट
शतक लगाने पर भी टीम इंडिया में जगह नहीं, चयनकर्ताओं पर बुरी तरह भड़का दिग्गज, दिया ये बयान
शतक लगाने पर भी टीम इंडिया में जगह नहीं, चयनकर्ताओं पर बुरी तरह भड़का दिग्गज, दिया ये बयान
Advertisement

वीडियोज

डर्टी पिक्चर वाली लेडी 'शिकारी' !
मैराथन में रेस पूरी करने के बाद छात्रा की मौत
मुंबई का दंगल, हिंदू-मुसलमान वाला एंगल!
तिरंगे की आन या गुंडों का मान? सीधे सवाल में खुली सिस्टम की पोल!
Sandeep Chaudhary: तिरंगे का अपमान, गुंडों का सम्मान? संदीप चौधरी ने खोली सिस्टम की पोल! | Fatehpur
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
जिस वेनेजुएला पर अमेरिका ने की एयरस्ट्राइक, उसकी करेंसी का बुरा हाल! भारत से लेकर गए 500 रुपये तो वहां कितने हो जाएंगे?
वेनेजुएला की करेंसी का बुरा हाल! भारत से लेकर गए 500 रुपये तो वहां कितने हो जाएंगे?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP में कांग्रेस अकेले लड़ेगी विधानसभा चुनाव? इमरान मसूद ने दिया हिंट! बोले- 'तुमसे सीटें मांग कौन रहा...'
UP में कांग्रेस अकेले लड़ेगी विधानसभा चुनाव? इमरान मसूद ने दिया हिंट! बोले- 'तुमसे सीटें मांग कौन रहा...'
विश्व
मुस्तफिजुर रहमान को IPL से हटाए जाने पर बांग्लादेश ने दी धमकी, शशि थरूर का आया रिएक्शन
मुस्तफिजुर रहमान को IPL से हटाए जाने पर बांग्लादेश ने दी धमकी, शशि थरूर का आया रिएक्शन
क्रिकेट
शतक लगाने पर भी टीम इंडिया में जगह नहीं, चयनकर्ताओं पर बुरी तरह भड़का दिग्गज, दिया ये बयान
शतक लगाने पर भी टीम इंडिया में जगह नहीं, चयनकर्ताओं पर बुरी तरह भड़का दिग्गज, दिया ये बयान
बॉलीवुड
Braille Day 2026: काजोल, दीपिका पादुकोण समेत इन सितारों ने फिल्मों में निभाए ब्लाइंड रोल, कई ने ब्रेल लिपि भी सीखी
इन सितारों ने फिल्मों में निभाए ब्लाइंड रोल, कई ने ब्रेल लिपि भी सीखी
विश्व
'चीन न कभी बंटा था, न कभी बंटेगा', ताइवान को लेकर चीनी राजदूत का अमेरिका को क्लीयर मैसेज!
'चीन न कभी बंटा था, न कभी बंटेगा', ताइवान को लेकर चीनी राजदूत का अमेरिका को क्लीयर मैसेज!
जनरल नॉलेज
क्या बेहिसाब नोट छाप सकता है RBI, कौन करता है इसका फैसला?
क्या बेहिसाब नोट छाप सकता है RBI, कौन करता है इसका फैसला?
ट्रेंडिंग
Video: सोता रहा ड्राइवर, भागती रही कार, हाईवे पर मौत का खौफनाक नजारा देख दहला इंटरनेट
सोता रहा ड्राइवर, भागती रही कार, हाईवे पर मौत का खौफनाक नजारा देख दहला इंटरनेट
ENT LIVE
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
ENT LIVE
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
ENT LIVE
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
ENT LIVE
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Paisa LIVE
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Embed widget