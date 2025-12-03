Hindi Panchang Today: 3 दिसंबर पंचांग, बुधवार को कौन सा काम करें, क्या है मुहूर्त, योग, राहुकाल, जानें
Hindi Panchang Today 3 December 2025: 3 दिसंबर को कन्नड़ हनुमान जयंती कर्नाटक में मनाई जा रही है. शुभ मुहूर्त, नक्षत्र, योग, राहुकाल, ग्रहों की स्थिति. जानें क्या करें, क्या न करें.
Hindi Panchang 3 दिसंबर 2025: आज 3 दिसंबर को मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि है, इस दिन कर्नाटक में हनुमान जयंती मनाई जा रही है. आज बुधवार भी है ऐसे में परिवार में सुख-शांति के लिए गणेश स्त्रोत का पाठ करें. , साथ ही मंदिर में हरी चीजों का दान दें. इस उपाय को करने से व्यक्ति के पापों का शमन होता है और घर में आर्थिक मजबूती आती है.
आइए जानते हैं ये दिन किन राशियों के लिए शुभ-अशुभ है, इस दिन का शुभ समय, अशुभ काल, राहुकाल, ग्रह स्थिति और विशेष उपाय भी जानें.
3 दिसंबर का पंचांग 2025 (Hindi Panchang 3 December 2025)
|तिथि
|
त्रयोदशी (2 दिसंबर 2025, दोपहर 3.57 - 3 दिसंबर 2025, दोपहर 12.25)
|वार
|बुधवार
|नक्षत्र
|भरणी
|योग
|परिघ, सर्वार्थ सिद्धि, रवि योग
|सूर्योदय
|सुबह 6.57
|सूर्यास्त
|सुबह 5.24
|चंद्रोदय
|दोपहर 3.43
|चंद्रोस्त
|सुबह 6.50, 4 दिसंबर
|चंद्र राशि
|मेष
चौघड़िया मुहूर्त
|सुबह का चौघड़िया
|लाभ
|सुबह 6.58 - सुबह 8.16
|अमृत
|सुबह 8.16 - सुबह 9.34
|शाम का चौघड़िया
|शुभ
|रात 7.06 - रात 8.48
|अमृत
|रात 8.48 - रात 10.29
राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)
|राहुकाल (इसमें शुभ कार्य न करें)
|दोपहर 12.11 - दोपहर 1.29
|यमगण्ड काल
|सुबह 8.16 - सुबह 9.34
|आडल योग
|शाम 5.59 - शाम 6.59
|विडाल योग
|सुबह 6.58 - शाम 5.59
|गुलिक काल
|सुबह 10.53 - दोपहर 12.11
ग्रहों की स्थिति (Grah Gochar 3 December 2025)
|सूर्य
|वृश्चिक
|चंद्रमा
|मेष
|मंगल
|वृश्चिक
|बुध
|तुला
|गुरु
|मिथुन
|शुक्र
|वृश्चिक
|शनि
|मीन
|राहु
|कुंभ
|केतु
|सिंह
किन राशियों को लाभ
|तुला राशि
|आपको कुछ नए अनुबंधों से लाभ मिलेगा और आप लोगों का दिल जीतने में भी कामयाब रहेंगे.
कौन सी राशियां संभलकर रहें
|वृषभ राशि
|निवेश करने से पहले सौ बार सोचें, अनावश्यक लग्जरी पर खर्च न करें. काम पर ध्यान रखें.
FAQs: 3 दिसंबर 2025
- Q.कौन सा उपाय करें ?
अगर बुधवार को यात्रा पर जा रहे हैं तो पहले एक नींबू साथ रखें और वापस आकर उसे बहते पानी में प्रवाहित कर दें. मान्यता है कि इससे यात्रा सफल होती है.
- Q. कौन से शुभ संयोग बन रहे हैं ?
इस दिन रवि और सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
