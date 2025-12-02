Amavasya 2026 Dates full list: हिंदू माह के कृष्ण पक्ष का आखिरी दिन अमावस्या कहलाता है. 2026 में जनवरी से दिसंबर तक की अमावस्या की तारीख इस आर्टिकल में हम बता रहे हैं. शास्त्रों में अमावस्या को बहुत महत्वपूर्ण दिन माना गया है. इस दिन किया गया दान, स्नान, तप, जप देवी-देवताओं के अलावा पितरों को भी प्रससन्न करता है.धार्मिक अनुष्ठान, जैसे कालसर्प दोष निवारण की पूजा, भी अमावस्या के दिन की जाती है.

अमावस्या जब सोमवार या शनिवार को हो तो इसका महत्व दोगुना हो जाता है. ये दिन जरुरतमंदों की मदद, पशु-पक्षियों की सेवा और पूजन के लिए खास होता है. इससे न सिर्फ पितृ दोष दूर होता है बल्कि सुहागिन को अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है.

2026 की अमावस्या तिथि

माघ अमावस्या (मौनी अमावस्या) - 18 जनवरी 2026

18 जनवरी 2026 फाल्गुन अमावस्या - 17 फरवरी 2026

17 फरवरी 2026 चैत्र अमावस्या - 19 मार्च 2026

19 मार्च 2026 वैशाख अमावस्या - 17 अप्रैल 2026

17 अप्रैल 2026 ज्येष्ठ अमावस्या - 16 मई 2026

16 मई 2026 ज्येष्ठ अमावस्या (अधिक) - 15 जून 2026

15 जून 2026 आषाढ़ अमावस्या - 14 जुलाई 2026

14 जुलाई 2026 श्रावण अमावस्या - 12 अगस्त 2026

12 अगस्त 2026 भाद्रपद अमावस्या - 17 सितंबर 2026

- 17 सितंबर 2026 अश्विन अमावस्या (सर्व पितृ अमावस्या) - 10 अक्टूबर 2026

10 अक्टूबर 2026 कार्तिक अमावस्या (दीपावली) - 9 नवंबर 2026

9 नवंबर 2026 मार्गशीर्ष अमावस्या - 8 दिसंबर 2026

अमावस्या पर क्यों करते हैं गंगा स्नान

पुराणों में ऐसा कहा गया है कि इस दिन अपने पूर्वजों को याद कर पूजा करने और गरीबों को दान देने से मनुष्य के पापों का नाश होता है. वहीं अमावस्या पर किया गया गंगा स्नान अमृत स्नान के बराबर माना जाता है. खासकर प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक की पवित्र नदियों में स्नान करने वालों को इसका शुभ फल मिलता है.

दरअसल जब समुद्र मंथन से निकले अमृत कलश को लेकर देवता-असुरों में छीना झपटी हो रही थी तब कुछ अमृत की बूंदें इन 4 जगहों पर गिरी थी. इसलिए इन जगहों पर बहने वाली नदियों का जल अमृत गिरने से पवित्र हो गया. यही कारण है कि त्योहारों, पूर्णिमा और अमावस्या जैसी तिथियों पर गंगा स्नान किया जाता है.

