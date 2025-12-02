Amavasya 2026 Dates: नए साल की पहली अमावस्या कब ? 2026 में अमावस्या की पूरी लिस्ट देखें
Amavasya 2026 Dates full list: अमावस्या का दिन पूजन और दान के लिए श्रेष्ठ माना जाता है. अमावस्या पितरों की तिथि है. इस दिन मां लक्ष्मी की पूजा करने वालों के दुख, दरिद्रता दूर होने की मान्यता है.
Amavasya 2026 Dates full list: हिंदू माह के कृष्ण पक्ष का आखिरी दिन अमावस्या कहलाता है. 2026 में जनवरी से दिसंबर तक की अमावस्या की तारीख इस आर्टिकल में हम बता रहे हैं. शास्त्रों में अमावस्या को बहुत महत्वपूर्ण दिन माना गया है. इस दिन किया गया दान, स्नान, तप, जप देवी-देवताओं के अलावा पितरों को भी प्रससन्न करता है.धार्मिक अनुष्ठान, जैसे कालसर्प दोष निवारण की पूजा, भी अमावस्या के दिन की जाती है.
अमावस्या जब सोमवार या शनिवार को हो तो इसका महत्व दोगुना हो जाता है. ये दिन जरुरतमंदों की मदद, पशु-पक्षियों की सेवा और पूजन के लिए खास होता है. इससे न सिर्फ पितृ दोष दूर होता है बल्कि सुहागिन को अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है.
2026 की अमावस्या तिथि
- माघ अमावस्या (मौनी अमावस्या) - 18 जनवरी 2026
- फाल्गुन अमावस्या - 17 फरवरी 2026
- चैत्र अमावस्या - 19 मार्च 2026
- वैशाख अमावस्या - 17 अप्रैल 2026
- ज्येष्ठ अमावस्या - 16 मई 2026
- ज्येष्ठ अमावस्या (अधिक) - 15 जून 2026
- आषाढ़ अमावस्या - 14 जुलाई 2026
- श्रावण अमावस्या - 12 अगस्त 2026
- भाद्रपद अमावस्या - 17 सितंबर 2026
- अश्विन अमावस्या (सर्व पितृ अमावस्या) - 10 अक्टूबर 2026
- कार्तिक अमावस्या (दीपावली) - 9 नवंबर 2026
- मार्गशीर्ष अमावस्या - 8 दिसंबर 2026
अमावस्या पर क्यों करते हैं गंगा स्नान
पुराणों में ऐसा कहा गया है कि इस दिन अपने पूर्वजों को याद कर पूजा करने और गरीबों को दान देने से मनुष्य के पापों का नाश होता है. वहीं अमावस्या पर किया गया गंगा स्नान अमृत स्नान के बराबर माना जाता है. खासकर प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक की पवित्र नदियों में स्नान करने वालों को इसका शुभ फल मिलता है.
दरअसल जब समुद्र मंथन से निकले अमृत कलश को लेकर देवता-असुरों में छीना झपटी हो रही थी तब कुछ अमृत की बूंदें इन 4 जगहों पर गिरी थी. इसलिए इन जगहों पर बहने वाली नदियों का जल अमृत गिरने से पवित्र हो गया. यही कारण है कि त्योहारों, पूर्णिमा और अमावस्या जैसी तिथियों पर गंगा स्नान किया जाता है.
