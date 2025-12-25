हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मHindi Panchang Today: 25 दिसंबर क्रिसमस, पौष शुक्ल पंचमी का पंचांग देखें

Hindi Panchang Today: 25 दिसंबर क्रिसमस, पौष शुक्ल पंचमी का पंचांग देखें

Hindi Panchang Today 25 December 2025: 25 दिसंबर को पौष शुक्ल पंचमी और क्रिसमस है.आज का मुहूर्त, नक्षत्र, योग, राहुकाल, ग्रहों की स्थिति. जानें क्या करें, क्या न करें.

By : जागृति सोनी बरसले | Updated at : 25 Dec 2025 05:00 AM (IST)
Hindi Panchang 25 दिसंबर 2025: आज 25 दिसंबर को पौष माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि और गुरुवार है. इस दिन क्रिसमस मनाया जाता है. ईसाई धर्म के लोग चर्च में यीशु के जन्म दिव पर प्रार्थन करते हैं और उनके बताए मार्ग पर चलने का प्रण लेते हैं. क्रिसमस पर बच्चों को उपहार में कुछ जरुर दें, मान्यत है इससे घर में खुशियों का आगमन होता है. साथ ही तमाम परेशानियां धीरे-धीरे खत्म होती जाती है. 

आइए जानते हैं ये दिन किन राशियों के लिए शुभ-अशुभ है, इस दिन का शुभ समय, अशुभ काल, राहुकाल, ग्रह स्थिति और विशेष उपाय भी जानें.

25 दिसंबर का पंचांग 2025 (Hindi Panchang 25 December 2025)

तिथि

पंचमी (24 दिसंबर 2024, दोपहर 1.11 - 25 दिसंबर 2025, दोपहर 1.42)
वार गुरुवार
नक्षत्र धनिष्ठा
योग वज्र
सूर्योदय सुबह 7.11
सूर्यास्त
 सुबह 5.30
चंद्रोदय
 सुबह 10.49
चंद्रोस्त
 रात 10.45
चंद्र राशि
 कुंभ

चौघड़िया मुहूर्त

सुबह का चौघड़िया
शुभ सुबह 7.11 - सुबह 8.29
शाम का चौघड़िया
अमृत शाम 5.31 - रात 7.12
चर रात 7.14 - रात 8.56

राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)

राहुकाल (इसमें शुभ कार्य न करें) दोपहर 1.39 - दोपहर 2.56
यमगण्ड काल सुबह 7.12 - सुबह 8.29
गुलिक काल
 सुबह 10.46 - सुबह 11.03
विडाल योग सुबह 8.18 - सुबह 7.12, 26 दिसंबर 
विडाल योग सुबह 7.12 - सुबह 8.18
पंचक पूरे दिन

ग्रहों की स्थिति (Grah Gochar 25 December 2025)

सूर्य धनु
चंद्रमा कुंभ
मंगल वृश्चिक
बुध तुला
गुरु मिथुन
शुक्र वृश्चिक
शनि मीन
राहु कुंभ
केतु सिंह

किन राशियों को लाभ

मिथुन राशि किसी अपने मित्र के द्वारा आपको बड़ी संस्थान में काम करने का अवसर मिल सकता है

कौन सी राशियां संभलकर रहें

वृश्चिक राशि  व्यापार-व्यवसाय में आर्थिक संकट दिखाई पड़ेगा.

FAQs: 25 दिसंबर 2025

  1. Q.कौन सा उपाय करें ?

    पीले वस्त्र पहनना, हल्दी, चने, केले जैसी पीली वस्तुओं का दान करना, "ॐ बृं बृहस्पतये नमः" मंत्र का जाप करना, गुरुजनों का आशीर्वाद लेना. मान्यता है इससे सौभाग्य मिलता है. 

    Q. कौन से शुभ संयोग बन रहे हैं ?
    इस दिन वज्र योग बन रहा है.

Christmas 2025: इंग्लैंड में क्रिसमस पर बच्चों को क्यों केक की जगह दिया जाता है कोयला ?

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

जागृति सोनी बर्सले ने माखनलाल यूनिवर्सिटी भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.
Published at : 25 Dec 2025 05:00 AM (IST)
Aaj Ka Panchang Panchang Today Christmas 2025
Embed widget