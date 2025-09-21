हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मHindi Panchang Today: आज सर्व पितृ अमावस्या का पंचांग, सूर्य ग्रहण कब? जानें शुभ मुहूर्त

Hindi Panchang Today: आज सर्व पितृ अमावस्या का पंचांग, सूर्य ग्रहण कब? जानें शुभ मुहूर्त

Hindi Panchang Today 21 September 2025: 21 सितंबर को सर्व पितृ अमावस्या,महालया है. शुभ मुहूर्त, नक्षत्र, योग, राहुकाल, ग्रहों की स्थिति. जानें क्या करें, क्या न करें, सूर्य-चंद्र उदय कब होगा.

By : जागृति सोनी बरसले | Updated at : 21 Sep 2025 09:35 AM (IST)

Hindi Panchang 21 सितंबर 2025: 21 सितंबर 2025 को है. इस दिन सर्व पितृ अमावस्या है जिसे महालया भी कहते हैं. ये पितरों की विदाई का दिन है, साथ ही इसी दिन मां दुर्गा का पृथ्वी पर आगमन होता है.

सर्व पितृ अमावस्या पितरों का तर्पण करें, उनके निमित्त दान करें और शाम को तालाब में दीपदान कर पितरों को विदा करें. मान्यता है इससे पूर्वज खुशहाली का आशीर्वाद देते हैं.

इस दिन सूर्य ग्रहण (Surya Grahan) भी है लेकिन ये भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए सूतक काल मान्य नहीं होगा. आइए जानते हैं ये दिन किन राशियों के लिए शुभ-अशुभ है, इस दिन का शुभ समय, अशुभ काल, राहुकाल, ग्रह स्थिति और विशेष उपाय भी जानें.

21 सितंबर का पंचांग 2025 (Hindi Panchang 21 September 2025)

तिथि

अमावस्या (21 सितंबर 2025, सुबह 12.16 - 22 सितंबर 2025, सुबह 1.23 )
वार रविवार
नक्षत्र पूर्वाफाल्गुनी
योग शुभ, सर्वार्थ सिद्धि योग
सूर्योदय सुबह 6.08
सूर्यास्त
 सुबह 6.21
चंद्रोदय
 नहीं
चंद्रोस्त
 शाम 06.03
चंद्र राशि
 सिंह

चौघड़िया मुहूर्त

सुबह का चौघड़िया
चर सुबह 7.40 - सुबह 9.11
लाभ सुबह 9.11 - सुबह 10.40
अमृत सुबह 10.40 - दोपहर 12.14
शाम का चौघड़िया
शुभ शाम 6.19 - रात 7.48
अमृत रात 7.48 - रात 9.17
चर रात 9.17 - रात 10.45

राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)

राहुकाल (इसमें शुभ कार्य न करें) शाम 4.48 - शाम 6.19
यमगण्ड काल दोपहर 3.16 - शाम 4.48
गुलिक काल
 सुबह 7.40 - सुबह 9.11
आडल योग सुबह 6.09 - सुबह 9.32

ग्रहों की स्थिति (Grah Gochar 21 September 2025)

सूर्य कन्या
चंद्रमा सिंह
मंगल तुला
बुध कन्या
गुरु मिथुन
शुक्र तुला
शनि मीन
राहु कुंभ
केतु सिंह

किन राशियों को लाभ

कन्या राशि किसी विशिष्ट कार्य हेतु यात्रा संभव है, जो सुखद होगी. पुराने मित्र से मुलाकात होगी

कौन सी राशियां संभलकर रहें

वृषभ राशि वाणी पर संयम जरुरी, वाहन चलाने में बरतनी होगी सावधानी

FAQs: 21 सितंबर 2025

  1. Q.कौन सा उपाय करें ?
    सर्व पितृ अमावस्या के दिन घर के बाहर दक्षिण दिशा में दीपक प्रज्वलित करें, साथ ही घर के अंदर ईशान कोण में दीपक जलाएं. इससे मां लक्ष्मी का घर में वास होता है.
  2. Q. कौन से शुभ संयोग बन रहे हैं ?
    इस दिन सर्वार्थ सिद्धि और शुभ योग बन रहे हैं.

Mahalaya Amavasya 2025: महालया अमावस्या पर तर्पण के ये है सही समय, ऐसे दें पितरों को विदाई

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बर्सले ने माखनलाल यूनिवर्सिटी भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई की है. वर्तमान में Abplive.Com में बतौर कंसल्टेंट धर्म, ज्योतिष, वास्तु और फेंगशुई से जुड़ी खबरों पर कार्य कर रही हैं. इन्हें पत्रकारिता में 8 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं. जागृति सोनी बर्सले ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की. इसके बाद इन्होंने राष्ट्रीय और लाइफस्टाइल खबरों के अलावा वीडियो सेक्शन में बतौर सीनियर प्रोड्यूसर भी लंबे समय तक काम किया है. खाली समय में इन्हें किताबें पढ़ना इन्हें अच्छा लगता है. अध्यात्म में इनकी गहरी रुचि है. लोगों के जीवन को सरल व सुगम बनाने के लिए ये अपने लेखों के माध्यम से प्रेरित करती रहती हैं. इनका मकसद धर्म और ज्योतिष के वैज्ञानिक पहलुओं से लोगों को अवगत कराना ताकि हजारों साल पुराने इस ज्ञान को दैनिक जीवन में अधिक उपयोगी बनाया जा सके. इन्हें संगीत व धार्मिक स्थलों की यात्रा करने का भी शौक है. महिलाओं व बच्चों के विकास के लिए ये जागरुक भी करती रहती हैं.
Read
Published at : 21 Sep 2025 05:29 AM (IST)
Tags :
Panchang Aaj Ka Panchang Hindu Calendar
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
मोदी को चुनाव प्रचार समिति का अध्यक्ष बनाने पर नाराज हो गए थे लालकृष्ण आडवाणी, राजनाथ सिंह ने क्या बताया ?
मोदी को चुनाव प्रचार समिति का अध्यक्ष बनाने पर नाराज हो गए थे लालकृष्ण आडवाणी, राजनाथ सिंह ने क्या बताया ?
दिल्ली NCR
'प्रधान मंत्री जी, कुछ तो करो', दिल्ली के स्कूलों में बम की धमकी पर बोले अरविंद केजरीवाल
'प्रधान मंत्री जी, कुछ तो करो', दिल्ली के स्कूलों में बम की धमकी पर बोले अरविंद केजरीवाल
भोजपुरी सिनेमा
38 साल की उम्र में भी कुंवारी हैं आम्रपाली दुबे, क्यों नहीं कर रही शादी? 2 बच्चों के पिता संग रह चुका अफेयर
38 साल की उम्र में भी कुंवारी हैं आम्रपाली दुबे, क्यों नहीं कर रही शादी? 2 बच्चों के पिता संग रह चुका अफेयर
स्पोर्ट्स
Who is Mithun Manhas: जानिए कौन हैं मिथुन मनहास, जो बन सकते हैं BCCI अध्यक्ष
जानिए कौन हैं मिथुन मनहास, जो बन सकते हैं BCCI अध्यक्ष
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News:जानिए बॉलीवुड गलियारों की चर्चित खबरें | ABP NEWS
Solar Eclipse: Surya Grahan पर Prateek Bhatt और Swami Vedbhuti की तीखी बहस
Solar Eclipse Impact: भारत में न दिखने पर भी असर, ज्योतिषियों की चेतावनी!
IPO Alert: GK Energy Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band, subscription & review
IPO Alert: Saatvik Green Energy Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band, subscription
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
मोदी को चुनाव प्रचार समिति का अध्यक्ष बनाने पर नाराज हो गए थे लालकृष्ण आडवाणी, राजनाथ सिंह ने क्या बताया ?
मोदी को चुनाव प्रचार समिति का अध्यक्ष बनाने पर नाराज हो गए थे लालकृष्ण आडवाणी, राजनाथ सिंह ने क्या बताया ?
दिल्ली NCR
'प्रधान मंत्री जी, कुछ तो करो', दिल्ली के स्कूलों में बम की धमकी पर बोले अरविंद केजरीवाल
'प्रधान मंत्री जी, कुछ तो करो', दिल्ली के स्कूलों में बम की धमकी पर बोले अरविंद केजरीवाल
भोजपुरी सिनेमा
38 साल की उम्र में भी कुंवारी हैं आम्रपाली दुबे, क्यों नहीं कर रही शादी? 2 बच्चों के पिता संग रह चुका अफेयर
38 साल की उम्र में भी कुंवारी हैं आम्रपाली दुबे, क्यों नहीं कर रही शादी? 2 बच्चों के पिता संग रह चुका अफेयर
स्पोर्ट्स
Who is Mithun Manhas: जानिए कौन हैं मिथुन मनहास, जो बन सकते हैं BCCI अध्यक्ष
जानिए कौन हैं मिथुन मनहास, जो बन सकते हैं BCCI अध्यक्ष
विश्व
'बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी', अब किस देश पर भड़क गए डोनाल्ड ट्रंप, राष्ट्रपति को भी दे डाली धमकी? 
'बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी', अब किस देश पर भड़क गए डोनाल्ड ट्रंप? राष्ट्रपति को भी दे डाली धमकी
जम्मू और कश्मीर
J&K: यासीन मलिक पर पीडीपी की चिट्ठी के बाद बोले CM उमर अब्दुल्ला, कहा- 'राजनीति न हो, अदालत पर छोड़ें फैसला'
जम्मू-कश्मीर: यासीन मलिक पर पीडीपी की चिट्ठी के बाद बोले CM उमर अब्दुल्ला, कहा- 'राजनीति न हो, अदालत पर छोड़ें फैसला'
जनरल नॉलेज
Oldest University Of UP: यह है यूपी की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी, जानिए क्यों कहते हैं इसे पूरब का ऑक्‍सफोर्ड?
यह है यूपी की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी, जानिए क्यों कहते हैं इसे पूरब का ऑक्‍सफोर्ड?
यूटिलिटी
इन महिलाओं को नहीं मिलेगा लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ, लिस्ट में कहीं आपका भी नाम तो नहीं
इन महिलाओं को नहीं मिलेगा लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ, लिस्ट में कहीं आपका भी नाम तो नहीं
ENT LIVE
Vrishbha Teaser Review: मोहनलाल की यह मलयालम फिल्म आपकी दिवाली को और भी धमाकेदार बना देगी
Vrishbha Teaser Review: मोहनलाल की यह मलयालम फिल्म आपकी दिवाली को और भी धमाकेदार बना देगी
ENT LIVE
The Trial Season 2 Review: काजोल और शीबा चड्ढा जैसी एक्ट्रेसेस वेस्टेड हो गईं
The Trial Season 2 Review: काजोल और शीबा चड्ढा जैसी एक्ट्रेसेस वेस्टेड हो गईं
ENT LIVE
प्रसिद्ध गायक जुबीन गर्ग का स्कूबा डाइविंग दुर्घटना में 52 वर्ष की आयु में निधन
प्रसिद्ध गायक जुबीन गर्ग का स्कूबा डाइविंग दुर्घटना में 52 वर्ष की आयु में निधन
ENT LIVE
Ajay Review योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर बाबा बनने की जबरदस्त कहानी
Ajay Review योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर बाबा बनने की जबरदस्त कहानी
ENT LIVE
Jolly LLB 3 Review:: अक्षय कुमार, अरशद वारसी, सौरभ शुक्ला की शानदार एक्टिंग, मस्ती से भरपूर फिल्म
Jolly LLB 3 Review:: अक्षय कुमार, अरशद वारसी, सौरभ शुक्ला की शानदार एक्टिंग, मस्ती से भरपूर फिल्म
Embed widget