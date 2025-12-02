Hindi Panchang Today: 2 दिसंबर भौम प्रदोष व्रत का मुहूर्त, योग, राहुकाल, जानें पंचांग
Hindi Panchang Today 2 December 2025: 2 दिसंबर को भौम प्रदोष व्रत है. शुभ मुहूर्त, नक्षत्र, योग, राहुकाल, ग्रहों की स्थिति. जानें क्या करें, क्या न करें, सूर्य-चंद्र उदय कब होगा.
Hindi Panchang 2 दिसंबर 2025: 2 दिसंबर को मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष का भौम प्रदोष व्रत है.मान्यता है कि यह व्रत रखने और भगवान शिव की पूजा करने से भक्तों को रोगों से मुक्ति मिलती है साथ ही मंगल देवता के आशीर्वाद से मांगलिक दोष दूर होता है, विवाह की अड़चने खत्म होती है.
आइए जानते हैं ये दिन किन राशियों के लिए शुभ-अशुभ है, इस दिन का शुभ समय, अशुभ काल, राहुकाल, ग्रह स्थिति और विशेष उपाय भी जानें.
2 दिसंबर का पंचांग 2025 (Hindi Panchang 2 December 2025)
|तिथि
|
द्वादशी (1 दिसंबर 2025, रात 7,01- 2 दिसंबर 2025, दोपहर 3.57)
|वार
|मंगलवार
|नक्षत्र
|अश्विनी
|योग
|वरीयान, रवि, सर्वार्थ सिद्धि, अमृत सिद्धि योग
|सूर्योदय
|सुबह 6.57
|सूर्यास्त
|सुबह 5.24
|चंद्रोदय
|दोपहर 2.59
|चंद्रोस्त
|सुबह 4.53, 3 दिसंबर
|चंद्र राशि
|मेष
चौघड़िया मुहूर्त
|सुबह का चौघड़िया
|चर
|सुबह 9.34 - सुबह 10.52
|लाभ
|सुबह 10.52 - दोपहर 12.11
|अमृत
|दोपहर 12.11 - दोपहर 1.29
|शाम का चौघड़िया
|लाभ
|रात 7.06 - रात 8.57
राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)
|राहुकाल (इसमें शुभ कार्य न करें)
|दोपहर 2.47 - शाम 4.06
|यमगण्ड काल
|सुबह 9.34 - सुबह 10.52
|आडल योग
|रात 8.57 - सुबह 1.22, 3 दिसंबर
|विडाल योग
|सुबह 6.57 - रात 8.51
|गुलिक काल
|दोपहर 12.11 - दोपहर 1.29
ग्रहों की स्थिति (Grah Gochar 2 December 2025)
|सूर्य
|वृश्चिक
|चंद्रमा
|मेष
|मंगल
|वृश्चिक
|बुध
|तुला
|गुरु
|मिथुन
|शुक्र
|वृश्चिक
|शनि
|मीन
|राहु
|कुंभ
|केतु
|सिंह
किन राशियों को लाभ
|कर्क राशि
|निवेश के लिहाज से दिन अच्छा रहेगा. लाभ के योग हैं.
कौन सी राशियां संभलकर रहें
|मीन राशि
|ऑफिस में काम का प्रेशर आपको परेशान कर सकता है, तैयार रहें.
FAQs: 2 दिसंबर 2025
- Q.कौन सा उपाय करें ?
भौम प्रदोष व्रत के दिन जरुरतमंदों को चावल, मसूर दाल, तांबा,धन, कंबल, का दान करना चाहिए, इससे मंगल देवता प्रसन्न होते हैं.
- Q. कौन से शुभ संयोग बन रहे हैं ?
इस दिन अमृत सिद्धि, रवि और सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
