Hindi Panchang Today: 2 दिसंबर भौम प्रदोष व्रत का मुहूर्त, योग, राहुकाल, जानें पंचांग

Hindi Panchang Today: 2 दिसंबर भौम प्रदोष व्रत का मुहूर्त, योग, राहुकाल, जानें पंचांग

Hindi Panchang Today 2 December 2025: 2 दिसंबर को भौम प्रदोष व्रत है. शुभ मुहूर्त, नक्षत्र, योग, राहुकाल, ग्रहों की स्थिति. जानें क्या करें, क्या न करें, सूर्य-चंद्र उदय कब होगा.

By : जागृति सोनी बरसले | Updated at : 02 Dec 2025 05:00 AM (IST)
Preferred Sources

Hindi Panchang 2 दिसंबर 2025: 2 दिसंबर को मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष का भौम प्रदोष व्रत है.मान्यता है कि यह व्रत रखने और भगवान शिव की पूजा करने से भक्तों को रोगों से मुक्ति मिलती है साथ ही मंगल देवता के आशीर्वाद से मांगलिक दोष दूर होता है, विवाह की अड़चने खत्म होती है. 

आइए जानते हैं ये दिन किन राशियों के लिए शुभ-अशुभ है, इस दिन का शुभ समय, अशुभ काल, राहुकाल, ग्रह स्थिति और विशेष उपाय भी जानें.

2 दिसंबर का पंचांग 2025 (Hindi Panchang 2 December 2025)

तिथि

द्वादशी (1 दिसंबर 2025, रात 7,01- 2 दिसंबर 2025, दोपहर 3.57)
वार मंगलवार
नक्षत्र अश्विनी
योग वरीयान, रवि, सर्वार्थ सिद्धि, अमृत सिद्धि योग
सूर्योदय सुबह 6.57
सूर्यास्त
 सुबह 5.24
चंद्रोदय
 दोपहर 2.59
चंद्रोस्त
 सुबह 4.53, 3 दिसंबर
चंद्र राशि
 मेष

चौघड़िया मुहूर्त

सुबह का चौघड़िया
चर सुबह 9.34 - सुबह 10.52
लाभ सुबह 10.52 - दोपहर 12.11
अमृत दोपहर 12.11 - दोपहर 1.29
शाम का चौघड़िया
लाभ रात 7.06 - रात 8.57

राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)

राहुकाल (इसमें शुभ कार्य न करें) दोपहर 2.47 - शाम 4.06
यमगण्ड काल सुबह 9.34 - सुबह 10.52
आडल योग
 रात 8.57 - सुबह 1.22, 3 दिसंबर
विडाल योग
 सुबह 6.57 - रात 8.51
गुलिक काल
 दोपहर 12.11 - दोपहर 1.29

ग्रहों की स्थिति (Grah Gochar 2 December 2025)

सूर्य वृश्चिक
चंद्रमा मेष
मंगल वृश्चिक
बुध तुला
गुरु मिथुन
शुक्र वृश्चिक
शनि मीन
राहु कुंभ
केतु सिंह

किन राशियों को लाभ

कर्क राशि
 निवेश के लिहाज से दिन अच्छा रहेगा. लाभ के योग हैं.

कौन सी राशियां संभलकर रहें

मीन राशि
 ऑफिस में काम का प्रेशर आपको परेशान कर सकता है, तैयार रहें.

FAQs: 2 दिसंबर 2025

  1. Q.कौन सा उपाय करें ?
    भौम प्रदोष व्रत के दिन जरुरतमंदों को चावल, मसूर दाल, तांबा,धन, कंबल, का दान करना चाहिए, इससे मंगल देवता प्रसन्न होते हैं.
  2. Q. कौन से शुभ संयोग बन रहे हैं ?
    इस दिन अमृत सिद्धि, रवि और सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है.

Saphala Ekadashi 2025: मोक्षदा के बाद सफला एकादशी कब ? नोट करें डेेट, मुहूर्त

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बर्सले ने माखनलाल यूनिवर्सिटी भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई की है. वर्तमान में Abplive.Com में बतौर कंसल्टेंट धर्म, ज्योतिष, वास्तु और फेंगशुई से जुड़ी खबरों पर कार्य कर रही हैं. इन्हें पत्रकारिता में 8 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं. जागृति सोनी बर्सले ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की. इसके बाद इन्होंने राष्ट्रीय और लाइफस्टाइल खबरों के अलावा वीडियो सेक्शन में बतौर सीनियर प्रोड्यूसर भी लंबे समय तक काम किया है. खाली समय में इन्हें किताबें पढ़ना इन्हें अच्छा लगता है. अध्यात्म में इनकी गहरी रुचि है. लोगों के जीवन को सरल व सुगम बनाने के लिए ये अपने लेखों के माध्यम से प्रेरित करती रहती हैं. इनका मकसद धर्म और ज्योतिष के वैज्ञानिक पहलुओं से लोगों को अवगत कराना ताकि हजारों साल पुराने इस ज्ञान को दैनिक जीवन में अधिक उपयोगी बनाया जा सके. इन्हें संगीत व धार्मिक स्थलों की यात्रा करने का भी शौक है. महिलाओं व बच्चों के विकास के लिए ये जागरुक भी करती रहती हैं.
Read
Published at : 02 Dec 2025 05:00 AM (IST)
Tags :
Panchang Aaj Ka Panchang Hindu Calendar
और पढ़ें
Embed widget