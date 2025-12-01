हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मSaphala Ekadashi 2025: मोक्षदा के बाद सफला एकादशी कब ? नोट करें डेेट, मुहूर्त

Saphala Ekadashi 2025: मोक्षदा के बाद सफला एकादशी कब ? नोट करें डेेट, मुहूर्त

Saphala Ekadashi 2025: सफला एकादशी 15 दिसंबर को है. ये पौष माह में एकादशी पर विष्णु जी की पूजा बहुत महत्वपूर्ण होती है. जानें सफला एकादशी व्रत के लाभ और पूजा मुहूर्त.

By : जागृति सोनी बरसले | Updated at : 01 Dec 2025 02:43 PM (IST)
Saphala Ekadashi 2025: दिसंबर में तीन एकादशी का शुभ संयोग बना है, मोक्षदा एकादशी के बाद अब पौष माह के कृष्ण पक्ष की सफला एकादशी का व्रत 15 दिसंबर 2025 को किया जाएगा. मनुष्य को पांच सहस्र वर्ष तपस्या करने से जिस पुण्य का फल प्राप्त होता है, वही पुण्य श्रद्धापूर्वक रात्रि जागरण सहित सफला एकादशी का उपवास करने से मिलता है.

पुराणों में वर्णित सफला एकादशी की कथा के अनुसार लुम्पक जैसा महापापी भी भगवान श्रीहरि की कृपा से वैकुण्ठ का अधिकारी बना था. सफला एकादशी की पूजा का मुहूर्त और व्रत पारण समय जानें.

सफला एकादशी 2025 पूजा मुहूर्त

सुबह 7.06 - सुबह 8.24

सफला एकादशी व्रत पारण समय

सफला एकादशी का व्रत पारण 16 दिसंबर को सुबह 07.07 मिनट से सुबह 9.11 के बीच किया जाएगा. पारण तिथि के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय  रात 11:57 है.

ऐसे सफला एकादशी व्रत कर पाएं सफलता

धार्मिक मान्यता है कि सफला एकादशी व्रत हर कार्य को सफल बनाता है. इसके लिए भगवान के सामने व्रत करने का संकल्प लें. एकादशी व्रत करने वाले भक्तों को दिनभर अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए. जो लोग भूखे नहीं रह पाते हैं, वे फलाहार कर सकते हैं. फलों के रस का सेवन करें. दूध पी सकते हैं.

इस दिन सुबह-शाम विष्णु जी की पूजा करें. दिनभर विष्णु के मंत्र जपें, विष्णु जी कथाएं पढ़ें-सुनें. अगले दिन या द्वादशी पर सुबह फिर से विष्णु पूजन करें. पूजा के बाद जरूरतमंद लोगों को भोजन कराएं और फिर खुद भोजन करें. इस तरह एकादशी व्रत पूरा होता है.

सफला एकादशी का उपाय

सफला एकादशी के दिन घर या घर की छत पर पीला ध्वज जरूर लगाएं. ऐसा करने से घर में सुख और समृद्धि का आगमन होता है. मान्यता है कि इस एकादशी के दिन घर की उत्तर दिशा में गेंदे का फूल लगाना बहुत शुभ होता है, क्योंकि गेंदा विष्णु जी को अति प्रिय है.

Purnima 2026 Date: पूर्णिमा 2026 की पूरी लिस्ट यहां देखें, कब-कब है व्रत

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

जागृति सोनी बर्सले ने माखनलाल यूनिवर्सिटी भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई की है. वर्तमान में Abplive.Com में बतौर कंसल्टेंट धर्म, ज्योतिष, वास्तु और फेंगशुई से जुड़ी खबरों पर कार्य कर रही हैं. इन्हें पत्रकारिता में 8 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं. जागृति सोनी बर्सले ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की. इसके बाद इन्होंने राष्ट्रीय और लाइफस्टाइल खबरों के अलावा वीडियो सेक्शन में बतौर सीनियर प्रोड्यूसर भी लंबे समय तक काम किया है. खाली समय में इन्हें किताबें पढ़ना इन्हें अच्छा लगता है. अध्यात्म में इनकी गहरी रुचि है. लोगों के जीवन को सरल व सुगम बनाने के लिए ये अपने लेखों के माध्यम से प्रेरित करती रहती हैं. इनका मकसद धर्म और ज्योतिष के वैज्ञानिक पहलुओं से लोगों को अवगत कराना ताकि हजारों साल पुराने इस ज्ञान को दैनिक जीवन में अधिक उपयोगी बनाया जा सके. इन्हें संगीत व धार्मिक स्थलों की यात्रा करने का भी शौक है. महिलाओं व बच्चों के विकास के लिए ये जागरुक भी करती रहती हैं.
Published at : 01 Dec 2025 02:43 PM (IST)
Vishnu Ji Safala Ekadashi 2025 Saphala Ekadashi 2025
