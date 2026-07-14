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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मसलमान खान के गले में दिखे 3 रहस्यमयी रत्न! आखिर क्या है इनका ज्योतिषीय राज?

सलमान खान के गले में दिखे 3 रहस्यमयी रत्न! आखिर क्या है इनका ज्योतिषीय राज?

सलमान खान (Salman Khan) के गले में तीन रत्न वाले पेंडेंट की चर्चा सोशल मीडिया पर तेज है. जानिए पन्ना, नीलम और हीरा का वैदिक ज्योतिष में क्या महत्व माना जाता है और क्या इन्हें साथ पहनना शुभ होता है.

Written By : Hirdesh Kumar Singh |  Updated at : 14 Jul 2026 03:03 PM (IST)
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बॉलीवुड के 'दबंग' सलमान खान अपनी फिल्मों के साथ-साथ अपने खास स्टाइल और लुक के लिए भी हमेशा चर्चा में रहते हैं. हाल ही में सोशल मीडिया पर उनकी एक नई तस्वीर तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें वे एक अनोखे काउबॉय लुक में नजर आ रहे हैं.

लेकिन फैंस और नेटिजन्स का ध्यान उनके कपड़ों से ज्यादा उनके गले में पहने गए एक खास पेंडेंट ने खींचा है. इस पेंडेंट में तीन अलग-अलग रंगों के स्टोन (पत्थर) दिखाई दे रहे हैं, जिसे लेकर सोशल मीडिया पर कयासों का बाजार गर्म हो गया है.

 
 
 
 
 
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क्या हैं पेंडेंट में दिख रहे तीन रहस्यमयी स्टोन?

इंटरनेट पर वायरल हो रही तस्वीरों को देखकर लोग अपनी-अपनी थ्योरी बना रहे हैं. कई यूजर्स और ज्योतिष प्रेमियों का मानना है कि ये तीन स्टोन वास्तव में पन्ना (हरा), नीलम (नीला) और हीरा या सफेद पुखराज (सफेद) हो सकते हैं.

हालांकि, सिर्फ एक धुंधली या सामान्य तस्वीर के आधार पर किसी भी रत्न की शत-प्रतिशत सटीक पहचान करना नामुमकिन है, लेकिन इस चर्चा ने वैदिक ज्योतिष के एक बेहद शक्तिशाली और दुर्लभ संयोजन (Combination) की तरफ लोगों का ध्यान जरूर आकर्षित किया है.

यह भी पढ़ें- सलमान खान के ब्रेसलेट में लगा रत्न कौन सा है, क्या ये रत्न सच में बुरी नजर से बचाता है?

तीन रत्नों और ग्रहों का खास कनेक्शन

यदि सोशल मीडिया के दावों को सच माना जाए और यह मान लिया जाए कि ये रत्न पन्ना, नीलम और हीरा ही हैं, तो वैदिक ज्योतिष के अनुसार यह तीन बेहद प्रभावशाली ग्रहों का अनूठा मेल है:

  • पन्ना (Emerald): यह बुध ग्रह का प्रतिनिधित्व करता है, जो बुद्धि, निर्णय क्षमता, व्यापार और वाणी का कारक है.
  • नीलम (Blue Sapphire): यह शनि देव का रत्न है, जो अनुशासन, न्याय, धैर्य और कर्म क्षेत्र में संघर्ष के बाद मिलने वाली अपार सफलता से जुड़ा है.
  • हीरा (Diamond): यह शुक्र ग्रह का रत्न है, जो सुख-समृद्धि, ऐश्वर्य, कला और ग्लैमर की दुनिया में आकर्षण का प्रतीक है.

ज्योतिष शास्त्र में बुध, शुक्र और शनि को आपस में 'मित्र ग्रह' माना जाता है. इसलिए कई विशेष परिस्थितियों में इन तीनों ग्रहों के रत्नों का एक साथ पहनना व्यक्ति के जीवन में बड़े सकारात्मक बदलाव ला सकता है.

सुरक्षा, सेहत और चुनौतियां क्या असली रा जुड़ रहे हैं कयास?

सलमान खान का नाम पिछले कुछ समय से लगातार सुरक्षा खतरों, धमकियों और स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों के कारण खबरों में रहा है. वे खुद सार्वजनिक तौर पर 'ट्राइजेमिनल न्यूराल्जिया' (एक गंभीर न्यूरोलॉजिकल बीमारी) जैसी स्वास्थ्य समस्या से जूझने की बात स्वीकार कर चुके हैं.

चूंकि सलमान के पिता और प्रसिद्ध लेखक सलीम खान कई साक्षात्कारों में वैदिक ज्योतिष और ग्रहों के प्रभाव पर अपना विश्वास जता चुके हैं, इसलिए लोग इस पेंडेंट को सलमान की सुरक्षा, सेहत और ग्रहों की शांति से जोड़कर देख रहे हैं. हालांकि, खान परिवार या सलमान की टीम की तरफ से इस पेंडेंट को लेकर कोई भी आधिकारिक बयान या पुष्टि सामने नहीं आई है.

क्या किसी को देखकर रत्न पहनना सही है?

आजकल सोशल मीडिया के दौर में किसी सेलिब्रिटी, क्रिकेटर या बड़े बिजनेसमैन को कोई रत्न पहने देखकर लोग तुरंत वैसा ही रत्न बाजार से खरीदकर पहन लेते हैं. लेकिन ज्योतिष विशेषज्ञ इसे बेहद खतरनाक मानती हैं.

वैदिक ज्योतिष के अनुसार, कोई रत्न एक व्यक्ति के लिए जितना शुभ और फलदायी हो सकता है, वही रत्न किसी दूसरे व्यक्ति के लिए उतना ही नुकसानदेह भी साबित हो सकता है. रत्नों का चयन हमेशा व्यक्ति की सटीक जन्मकुंडली, लग्न, महादशा, अंतर्दशा और ग्रहों के बलाबल (शक्ति) को देखकर ही किया जाना चाहिए. विशेष रूप से नीलम जैसे उग्र और शक्तिशाली रत्न को बिना योग्य ज्योतिषी की सलाह के पहनने से बचना चाहिए.

सलमान खान के गले में दिखा यह पेंडेंट उनके नए काउबॉय स्टाइल का एक हिस्सा यानी महज एक 'फैशन स्टेटमेंट' नहीं कहा जा सकता है. ये उनकी व्यक्तिगत आस्था हो भी सकती है. लेकिन एक बात साफ है कि ज्योतिषीय रत्न फैशन की वस्तु नहीं हैं. इन्हें हमेशा पूरी गणना और समझदारी के बाद ही धारण करना चाहिए.

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न- FAQ 

Q1. सलमान खान के गले में कौन-से रत्न दिखाई दे रहे हैं?

उत्तर: वायरल तस्वीर में हरे, नीले और सफेद रंग के स्टोन दिखाई दे रहे हैं. कई लोग इन्हें पन्ना, नीलम और हीरा जैसा मान रहे हैं, हालांकि केवल तस्वीर के आधार पर इसकी पुष्टि नहीं की जा सकती.

Q2. क्या पन्ना, नीलम और हीरा एक साथ पहने जा सकते हैं?

उत्तर: वैदिक ज्योतिष के अनुसार यह व्यक्ति की जन्मकुंडली, ग्रहों की स्थिति और महादशा पर निर्भर करता है. बिना ज्योतिषीय सलाह के इन्हें धारण करना उचित नहीं माना जाता.

Q3. पन्ना किस ग्रह का रत्न माना जाता है?

उत्तर: पन्ना बुध ग्रह का प्रमुख रत्न माना जाता है.

Q4. नीलम किस ग्रह से जुड़ा होता है?

उत्तर: नीलम शनि ग्रह का प्रमुख रत्न माना जाता है.

Q5. क्या सेलिब्रिटी को देखकर रत्न पहनना चाहिए?

उत्तर: नहीं. वैदिक ज्योतिष के अनुसार रत्नों का चयन हमेशा जन्मकुंडली के आधार पर किया जाना चाहिए, न कि किसी सेलिब्रिटी को देखकर.

यह भी पढ़ें- सलमान खान का नया काउबॉय लुक हुआ वायरल, पेंडेंट ने खींचा सबका ध्यान, फैंस बोले- टशन में रहते हैं

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

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About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह, Senior Vedic Astrologer | Astro Media Editor | Digital Strategy Leader

"ज्योतिष केवल भविष्य बताने की विद्या नहीं, बल्कि समय को समझने की कला है."

हृदेश कुमार सिंह लंबे समय से ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. वे उन चुनिंदा लोगों में माने जाते हैं जिन्होंने पारंपरिक ज्योतिष को आज की बदलती दुनिया, डिजिटल संस्कृति और नई पीढ़ी की सोच से जोड़ने का प्रयास किया है. उनके लिए ज्योतिष केवल ग्रहों की गणना नहीं, बल्कि मानव व्यवहार, सही समय और जीवन के निर्णयों को समझने का माध्यम है.

वर्तमान में वे ABP Live में Astro, Religion और Dharma LIVE से जुड़े कंटेंट और डिजिटल रणनीति का नेतृत्व कर रहे हैं. यहां उनका फोकस ज्योतिष और धर्म को ऐसे रूप में प्रस्तुत करना है, जो आज के पाठकों और दर्शकों की जिंदगी से सीधे जुड़ सके. यही कारण है कि उनके लेखन और विश्लेषण में केवल पारंपरिक बातें नहीं, बल्कि करियर, रिश्ते, मानसिक तनाव, सामाजिक बदलाव, तकनीक और बदलती जीवनशैली जैसे विषय भी दिखाई देते हैं.

उन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC), New Delhi से पत्रकारिता और IIMT University Meerut से ज्योतिष शास्त्र व वास्तु शास्त्र की पढ़ाई की है और Astrosage व Astrotalk जैसे प्लेटफॉर्म्स के साथ भी काम किया है. मीडिया, ऑडियंस बिहेवियर, डिजिटल पब्लिशिंग और कंटेंट रणनीति की समझ ने उनके काम को अलग पहचान दी है.

हृदेश कुमार सिंह के कई ज्योतिषीय और सामाजिक विश्लेषण समय-समय पर चर्चा में रहे हैं. राजनीति, शेयर बाजार, मनोरंजन जगत, AI और बदलते सामाजिक माहौल जैसे विषयों पर उनके आकलनों ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया है. उनके विश्लेषण वैदिक गणना, गोचर, मेदिनी ज्योतिष और समाज की बदलती मानसिकता की समझ पर आधारित होते हैं.

वे वैदिक ज्योतिष, होरा शास्त्र, संहिता, मेदिनी ज्योतिष, अंक ज्योतिष और वास्तु शास्त्र जैसे विषयों पर अध्ययन और लेखन करते रहे हैं. करियर, विवाह, व्यापार, शिक्षा और जीवन के महत्वपूर्ण फैसलों से जुड़े विषयों पर वे पारंपरिक ज्योतिष को आधुनिक जीवन की वास्तविक परिस्थितियों से जोड़कर देखने का प्रयास करते हैं.

डिजिटल दौर में ज्योतिष को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए उन्होंने 'Gen-Z Horoscope' जैसे कॉन्सेप्ट पर भी काम किया, जिसमें राशिफल को केवल भाग्य या डर से जोड़कर नहीं, बल्कि career pressure, relationship confusion, emotional wellbeing और real-life decision making जैसी बातों से जोड़ा गया.

उनका मानना है कि आज के समय में सबसे बड़ी चुनौती जानकारी की कमी नहीं, बल्कि सही समझ की कमी है. वे ज्योतिष को ऐसा माध्यम मानते हैं, जो व्यक्ति को डराने के बजाय उसे बेहतर निर्णय लेने और खुद को समझने में मदद कर सकता है.

श्रीमद्भगवद्गीता के कर्म सिद्धांत, भगवान बुद्ध के संतुलन के विचार, सूफी चिंतन और आधुनिक मनोविज्ञान से प्रभावित उनकी सोच उनके लेखन में भी दिखाई देती है. यही वजह है कि उनका काम केवल भविष्यवाणी तक सीमित नहीं रहता, बल्कि लोगों को सोचने और अपने जीवन को नए नजरिए से देखने के लिए प्रेरित करता है.

ज्योतिष और मीडिया के अलावा उन्हें सिनेमा, संगीत, साहित्य, राजनीति, बाजार, पर्यावरण, ग्रामीण जीवन और यात्राओं में विशेष रुचि है. इन अनुभवों का असर उनके विषय चयन और लेखन शैली में साफ दिखाई देता है.
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Published at : 14 Jul 2026 03:03 PM (IST)
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