बॉलीवुड के 'दबंग' सलमान खान अपनी फिल्मों के साथ-साथ अपने खास स्टाइल और लुक के लिए भी हमेशा चर्चा में रहते हैं. हाल ही में सोशल मीडिया पर उनकी एक नई तस्वीर तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें वे एक अनोखे काउबॉय लुक में नजर आ रहे हैं.

लेकिन फैंस और नेटिजन्स का ध्यान उनके कपड़ों से ज्यादा उनके गले में पहने गए एक खास पेंडेंट ने खींचा है. इस पेंडेंट में तीन अलग-अलग रंगों के स्टोन (पत्थर) दिखाई दे रहे हैं, जिसे लेकर सोशल मीडिया पर कयासों का बाजार गर्म हो गया है.

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क्या हैं पेंडेंट में दिख रहे तीन रहस्यमयी स्टोन?

इंटरनेट पर वायरल हो रही तस्वीरों को देखकर लोग अपनी-अपनी थ्योरी बना रहे हैं. कई यूजर्स और ज्योतिष प्रेमियों का मानना है कि ये तीन स्टोन वास्तव में पन्ना (हरा), नीलम (नीला) और हीरा या सफेद पुखराज (सफेद) हो सकते हैं.

हालांकि, सिर्फ एक धुंधली या सामान्य तस्वीर के आधार पर किसी भी रत्न की शत-प्रतिशत सटीक पहचान करना नामुमकिन है, लेकिन इस चर्चा ने वैदिक ज्योतिष के एक बेहद शक्तिशाली और दुर्लभ संयोजन (Combination) की तरफ लोगों का ध्यान जरूर आकर्षित किया है.

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तीन रत्नों और ग्रहों का खास कनेक्शन

यदि सोशल मीडिया के दावों को सच माना जाए और यह मान लिया जाए कि ये रत्न पन्ना, नीलम और हीरा ही हैं, तो वैदिक ज्योतिष के अनुसार यह तीन बेहद प्रभावशाली ग्रहों का अनूठा मेल है:

पन्ना (Emerald): यह बुध ग्रह का प्रतिनिधित्व करता है, जो बुद्धि, निर्णय क्षमता, व्यापार और वाणी का कारक है.

यह बुध ग्रह का प्रतिनिधित्व करता है, जो बुद्धि, निर्णय क्षमता, व्यापार और वाणी का कारक है. नीलम (Blue Sapphire): यह शनि देव का रत्न है, जो अनुशासन, न्याय, धैर्य और कर्म क्षेत्र में संघर्ष के बाद मिलने वाली अपार सफलता से जुड़ा है.

यह शनि देव का रत्न है, जो अनुशासन, न्याय, धैर्य और कर्म क्षेत्र में संघर्ष के बाद मिलने वाली अपार सफलता से जुड़ा है. हीरा (Diamond): यह शुक्र ग्रह का रत्न है, जो सुख-समृद्धि, ऐश्वर्य, कला और ग्लैमर की दुनिया में आकर्षण का प्रतीक है.

ज्योतिष शास्त्र में बुध, शुक्र और शनि को आपस में 'मित्र ग्रह' माना जाता है. इसलिए कई विशेष परिस्थितियों में इन तीनों ग्रहों के रत्नों का एक साथ पहनना व्यक्ति के जीवन में बड़े सकारात्मक बदलाव ला सकता है.

सुरक्षा, सेहत और चुनौतियां क्या असली रा जुड़ रहे हैं कयास?

सलमान खान का नाम पिछले कुछ समय से लगातार सुरक्षा खतरों, धमकियों और स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों के कारण खबरों में रहा है. वे खुद सार्वजनिक तौर पर 'ट्राइजेमिनल न्यूराल्जिया' (एक गंभीर न्यूरोलॉजिकल बीमारी) जैसी स्वास्थ्य समस्या से जूझने की बात स्वीकार कर चुके हैं.

चूंकि सलमान के पिता और प्रसिद्ध लेखक सलीम खान कई साक्षात्कारों में वैदिक ज्योतिष और ग्रहों के प्रभाव पर अपना विश्वास जता चुके हैं, इसलिए लोग इस पेंडेंट को सलमान की सुरक्षा, सेहत और ग्रहों की शांति से जोड़कर देख रहे हैं. हालांकि, खान परिवार या सलमान की टीम की तरफ से इस पेंडेंट को लेकर कोई भी आधिकारिक बयान या पुष्टि सामने नहीं आई है.

क्या किसी को देखकर रत्न पहनना सही है?

आजकल सोशल मीडिया के दौर में किसी सेलिब्रिटी, क्रिकेटर या बड़े बिजनेसमैन को कोई रत्न पहने देखकर लोग तुरंत वैसा ही रत्न बाजार से खरीदकर पहन लेते हैं. लेकिन ज्योतिष विशेषज्ञ इसे बेहद खतरनाक मानती हैं.

वैदिक ज्योतिष के अनुसार, कोई रत्न एक व्यक्ति के लिए जितना शुभ और फलदायी हो सकता है, वही रत्न किसी दूसरे व्यक्ति के लिए उतना ही नुकसानदेह भी साबित हो सकता है. रत्नों का चयन हमेशा व्यक्ति की सटीक जन्मकुंडली, लग्न, महादशा, अंतर्दशा और ग्रहों के बलाबल (शक्ति) को देखकर ही किया जाना चाहिए. विशेष रूप से नीलम जैसे उग्र और शक्तिशाली रत्न को बिना योग्य ज्योतिषी की सलाह के पहनने से बचना चाहिए.

सलमान खान के गले में दिखा यह पेंडेंट उनके नए काउबॉय स्टाइल का एक हिस्सा यानी महज एक 'फैशन स्टेटमेंट' नहीं कहा जा सकता है. ये उनकी व्यक्तिगत आस्था हो भी सकती है. लेकिन एक बात साफ है कि ज्योतिषीय रत्न फैशन की वस्तु नहीं हैं. इन्हें हमेशा पूरी गणना और समझदारी के बाद ही धारण करना चाहिए.

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न- FAQ

Q1. सलमान खान के गले में कौन-से रत्न दिखाई दे रहे हैं?

उत्तर: वायरल तस्वीर में हरे, नीले और सफेद रंग के स्टोन दिखाई दे रहे हैं. कई लोग इन्हें पन्ना, नीलम और हीरा जैसा मान रहे हैं, हालांकि केवल तस्वीर के आधार पर इसकी पुष्टि नहीं की जा सकती.

Q2. क्या पन्ना, नीलम और हीरा एक साथ पहने जा सकते हैं?

उत्तर: वैदिक ज्योतिष के अनुसार यह व्यक्ति की जन्मकुंडली, ग्रहों की स्थिति और महादशा पर निर्भर करता है. बिना ज्योतिषीय सलाह के इन्हें धारण करना उचित नहीं माना जाता.

Q3. पन्ना किस ग्रह का रत्न माना जाता है?

उत्तर: पन्ना बुध ग्रह का प्रमुख रत्न माना जाता है.

Q4. नीलम किस ग्रह से जुड़ा होता है?

उत्तर: नीलम शनि ग्रह का प्रमुख रत्न माना जाता है.

Q5. क्या सेलिब्रिटी को देखकर रत्न पहनना चाहिए?

उत्तर: नहीं. वैदिक ज्योतिष के अनुसार रत्नों का चयन हमेशा जन्मकुंडली के आधार पर किया जाना चाहिए, न कि किसी सेलिब्रिटी को देखकर.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.