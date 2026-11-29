Gita Jayanti 2026: अक्सर हमारे मन में यह सवाल उठता है कि दुनिया के सबसे बड़े आध्यात्मिक ग्रंथ श्रीमद्भगवद्गीता का उपदेश किसी शांत आश्रम, पवित्र नदी के किनारे या हिमालय की गुफा में क्यों नहीं दिया गया? जब भगवान श्रीकृष्ण ने अर्जुन को जीवन का परम सत्य समझाया, तो उस वक्त चारों तरफ शंखनाद हो रहा था, सैनिक युद्ध के लिए तैयार थे और तलवारें चमक रही थीं.

साल 2026 में गीता जयंती रविवार, 20 दिसंबर को मनाई जा रही है. इस पावन अवसर पर यह समझना बेहद प्रासंगिक हो जाता है कि आखिर श्रीकृष्ण ने शांति के बजाय कुरुक्षेत्र की रणभूमि को ही इस दिव्य संवाद के लिए क्यों चुना. इसके पीछे गहरा मनोविज्ञान और जीवन का व्यावहारिक दर्शन छिपा है.

गीता जयंती 2026: तिथि और शुभ मुहूर्त

हिंदू पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को गीता जयंती मनाई जाती है, जिसे मोक्षदा एकादशी भी कहते हैं. इस साल की प्रमुख जानकारियां नीचे दी गई हैं:

गीता जयंती की तारीख: रविवार, 20 दिसंबर 2026

एकादशी तिथि का आरंभ: 19 दिसंबर 2026 को रात 10:09 बजे से

एकादशी तिथि का समापन: 20 दिसंबर 2026 को रात 08:14 बजे तक

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि: आज से करीब 5,163 साल पहले हरियाणा के कुरुक्षेत्र स्थित ज्योतिसर नामक स्थान पर श्रीकृष्ण ने अर्जुन को 18 अध्यायों और 700 श्लोकों वाली गीता का ज्ञान सुनाया था.

आश्रम के बजाय युद्ध का मैदान क्यों चुना गया?

अगर गीता किसी शांत आश्रम में सुनाई जाती, तो शायद हम उसे केवल साधु-संतों के लिए लिखा गया ग्रंथ मानकर अपनी अलमारी में रख देते. श्रीकृष्ण ने रणभूमि चुनकर पूरी मानवता को पांच बड़े संदेश दिए हैं:

हर इंसान का जीवन एक रणभूमि है: श्रीकृष्ण यह साबित करना चाहते थे कि आध्यात्मिक ज्ञान केवल संन्यासियों के लिए नहीं, बल्कि घर-परिवार और ऑफिस की जिम्मेदारियां निभाने वाले आम लोगों के लिए है. हर इंसान रोज़ अपने भीतर डर, मोह, गुस्से और सही-गलत के फैसले से जूझता है. जीवन खुद एक युद्धक्षेत्र है, इसलिए ज्ञान भी वहीं काम आता है जहाँ सबसे ज्यादा उथल-पुथल हो.

संकट के समय ही टूटता है अहंकार: जब सब कुछ शांत और सामान्य होता है, तब इंसान अपने ही विचारों और अहंकार में जकड़ा रहता है. कुरुक्षेत्र में अपने ही गुरुओं और परिवार वालों को सामने देखकर अर्जुन बुरी तरह टूट गए. जब उनका भ्रम और घमंड चकनाचूर हुआ और उन्होंने समर्पण भाव से श्रीकृष्ण से मार्ग पूछा, तभी सच्चा ज्ञान ग्रहण करने की स्थिति बनी.

कठिन हालात में मन की स्थिरता की परीक्षा: किसी शांत जंगल में बैठकर क्रोध पर काबू पाने या आत्मा की अमरता पर बात करना बहुत आसान है. असली परीक्षा तब होती है जब आपके सामने सबसे बड़ा संकट खड़ा हो. रणभूमि में उपदेश देकर श्रीकृष्ण ने दिखाया कि भयंकर तनाव और अनिश्चितता के बीच भी मन को शांत और एकाग्र रखा जा सकता है.

जिम्मेदारियों से भागने के खिलाफ संदेश: युद्ध शुरू होने से ठीक पहले अर्जुन हथियार डालकर जंगल जाने और भिक्षा मांगने की बात करने लगे थे. यह अपने कर्तव्य से भागने (पलायनवाद) जैसा था. श्रीकृष्ण ने युद्ध के मैदान में ही उन्हें समझाया कि असली अध्यात्म काम से भागना नहीं, बल्कि फल की चिंता किए बिना पूरी ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभाना है.

पूरी दुनिया के लिए जीवंत प्रमाण: कुरुक्षेत्र में उस दौर के सबसे बड़े योद्धा, विचारक और ऋषि मौजूद थे. महर्षि वेदव्यास द्वारा दी गई दिव्य दृष्टि से संजय ने यह पूरा संवाद देखा और धृतराष्ट्र को सुनाया. इस तरह यह उपदेश किसी बंद कमरे तक सीमित न रहकर पूरी दुनिया के लिए एक खुला और शाश्वत मार्गदर्शन बन गया.

आज के दौर में जब हर दूसरा व्यक्ति करियर के दबाव, रिश्तों के तनाव और भविष्य की चिंता से जूझ रहा है, तब कुरुक्षेत्र की रणभूमि से निकला यह संदेश और भी जरूरी हो जाता है. गीता हमें सिखाती है कि परिस्थितियां चाहे जितनी भी विपरीत हों, सही समझ और शांत दिमाग से हर मुश्किल का सामना किया जा सकता है.

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